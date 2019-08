Le 5 assicurazioni auto più economiche ad agosto 2019

Per ridurre al minimo i costi dell’assicurazione auto è fondamentale prestare la massima attenzione ed analizzare le varie proposte delle compagnie assicurative presenti sul mercato italiano. Grazie alla comparazione online dei preventivi, disponibile tramite il comparatore di SosTariffe.it per assicurazioni auto, è possibile individuare, facilmente, la polizza auto più conveniente in base a quelle che sono le proprie reali esigenze.

Il costo di un’assicurazione auto, infatti, dipende da un gran numero di fattori a partire dalla Classe di Merito del proprietario del veicolo da assicurare ed alla sua residenza. Chi ha una classe di merito molto bassa registrerà un prezzo dell’assicurazione auto decisamente contenuto. Allo stesso modo, chi abita in alcune province italiane, come diverse aree del Sud Italia, dovrà, inevitabilmente fare i conti con un prezzo della polizza auto molto più alto rispetto a quanto avviene in altre province italiane.

Ad avere un impatto significativo sui costi assicurativi è anche il modello di auto da assicurare. Un utilitaria, a parità di condizioni, comporterà una spesa inferiore rispetto ad un’auto dall’elevato valore commerciale che potrebbe registrare diversi picchi nei costi delle polizze aggiuntive. La scelta delle polizze aggiuntive, da affiancare all’obbligatoria polizza RC Auto, è un elemento centrale per valutare la convenienza di un’assicurazione auto. La sola polizza RC Auto, infatti, può risultare, in molti casi, insufficiente a garantire una copertura assicurativa sufficiente.

Scegliere le polizze accessorie da affiancare alla copertura RC Auto è, quindi, molto importante e farà inevitabilmente aumentare i costi assicurativi. Tra le principali polizze da abbinare alla polizza RC Auto troviamo le Kasko, la Soccorso Stradale, la Tutela Legale, l’Infortuni al Conducente e la Furto e Incendio. Tutte queste polizze sono facoltative ma la loro attivazione garantisce la possibilità di far aumentare, notevolmente, la copertura assicurativa.

Individuare l’assicurazione più conveniente con la comparazione online

Per individuare la polizza auto più conveniente per le proprie esigenze è possibile affidarsi alla comparazione online dei preventivi. In questo modo, infatti, si potrà facilmente individuare la polizza migliore e risparmiare sul premio assicurativo senza per questo rinunciare ad una copertura valida.

La soluzione migliore per scegliere l’assicurazione più conveniente è rappresentata dalla comparazione online di SosTariffe.it. Inserendo tutti i dati richiesti, che poi sono i dati che una compagnia richiede per il calcolo del preventivo, il comparatore fornirà la possibilità di confrontare i preventivi al fine di individuare il migliore.

Confronta i preventivi e scopri la polizza auto più conveniente

Per poter individuare le migliori assicurazioni di agosto 2019 è necessario fissare un profilo di automobilista tipo che deve attivare una polizza auto per il suo veicolo. Ipotizziamo di voler individuare l’assicurazione auto più conveniente per un automobilista 40 enne, in prima classe di merito e residente a Milano che deve assicurare una Fiat Panda immatricolata ad agosto 2019. Andando a modificare tali dati, naturalmente, cambieranno i costi e, quindi, sarà possibile individuare altre assicurazioni più convenienti.

Ecco quali sono le migliori polizze del momento.

1) Genialloyd

Una delle migliori assicurazioni auto per il mese di agosto 2019, in base al profilo di automobilista selezionato, viene proposta da Genialloyd. Questa polizza presenta un costo della copertura RC Auto molto contenuto e diverse opportunità di personalizzazione, senza dubbio molto interessanti.

Per quanto riguarda la polizza RC Auto, infatti, assicurare l’auto proposta nell’esempio comporta un costo complessivo di 329 Euro grazie ad uno sconto aggiuntivo di ben 148 Euro disponibile esclusivamente per chi sottoscrive la polizza online, tramite il comparatore di SosTariffe.it.

Da notare, inoltre, che la polizza in questione include l’opzione di Guida Esperta. Con questa clausola viene fissato un limite preciso agli automobilisti che possono guidare il mezzo assicurato. Solo chi ha la patente da almeno 2 anni ed ha compiuto i 25 anni d’età, infatti, potrà mettersi alla guida del veicolo assicurato. In caso contrario, se il conducente non rispetta questi vincoli, l’assicurazione potrà esercitare il diritto di rivalsa sul contraente in caso di sinistro.

Tra le coperture accessorie più convenienti da abbinare alla polizza RC Auto segnaliamo la Tutela Legale, che costa 13 Euro, la Soccorso Stradale, che costa 15 Euro, e la polizza Cristalli, che costa 24 Euro. Poco convenienti, rispetto alle polizze che vedremo in seguito, sono la polizza Furto e Incendio, che costa 208 Euro, e la Kasko Collisioni, che costa 140 Euro.

2) Verti

Un’altra assicurazione auto molto conveniente da attivare ad agosto 2019 viene proposta da Verti. Per il profilo di contraente indicato in precedenza, la polizza RC Auto di Verti ha un costo di 424 Euro. Anche in questo caso, l’assicurazione include la clausola di Guida Esperta che va a limitare l’utilizzo del veicolo assicurato ai conducenti con più di 25 anni e con almeno 2 anni di esperienza di guida alle spalle.

Da segnalare la particolare convenienza della polizza Furto e Incendio che comporta una spesa di 120 Euro, risultando, quindi, quasi 100 Euro più conveniente rispetto a quanto visto in precedenza. L’assicurazione auto di Verti può essere personalizzata anche con la Tutela Legale, che costa 13 Euro, e con la Infortuni al Conducente, che costa solo 17 Euro risultando la più conveniente di tutte le polizze che vedremo.

Da notare, inoltre, che Verti mette a disposizione anche una polizza Kasko Completa che ha un costo di 590 Euro e garantisce una copertura assicurativa totale per il veicolo garantendo un risarcimento in caso di una lunga tipologia di danni. Rispetto alla polizza di Genialloyd, invece, la Kasko Collisioni, che costa 176 Euro, risulta decisamente meno conveniente.

3) Genertel

Tra le assicurazioni auto più convenienti del mese di agosto segnaliamo anche la polizza RC Auto proposta da Genertel. Questa polizza presenta un costo di 505 Euro ed include, come nei casi precedenti, la clausola di Guida Esperta che va a limitare il profilo di conducente che può mettersi alla guida del veicolo (anche in questo caso c’è il limite dei 25 anni d’età e dei 2 anni d’esperienza di guida).

Rispetto alle polizze auto viste in precedenza, la polizza Genertel presenta un massimale ben più alto, arrivando sino a 7.290.000 Euro sia per i danni alle cose che per i danni alle persone. Verti, con le condizioni indicate in precedenza, si ferma a 7.000.000 Euro per le persone e 2.500.000 Euro per le cose mentre Genialloyd si ferma a 6.100.000 Euro per cose e persone.

Il massimale, in ogni caso, è generalmente modulabile e può essere incrementato, a seconda delle proprie esigenze, andando ad incrementare anche il premio assicurativo.

4) Zurich Connect

Una delle migliori assicurazioni auto di agosto 2019 viene proposta da Zurich Connect. In questo caso, infatti, il premio della polizza RC Auto presenta un costo 699 Euro. A compensare l’importo più elevato rispetto alle tre polizze viste in precedenza ci pensa la presenza della clausola di Guida Libera.

Con quest’opzione, infatti, non ci sono limiti contrattuali per il conducente del veicolo assicurato. Anche un neopatentato potrà, quindi, mettersi alla guida del veicolo assicurato nel caso in cui il veicolo stesso rispetti le caratteristiche tecniche previste dalla legge (nel caso in esame, la Fiat Panda utilizzata per la simulazione è un modello adatto alla guida per neopatentati).

Da notare, inoltre, che la polizza di Zurich Connect presenta un massimale di ben 10.000.000 Euro, risultando, quindi, estremamente conveniente anche per quanto riguarda quest’aspetto che, in molti casi, viene poco considerato dal contraente della polizza al momento della scelta dell’assicurazione auto per il proprio veicolo.

Per quanto riguarda le garanzie accessorie, invece, la polizza RC Auto di Zurich Connect può essere arricchita con l’aggiunta di polizze come la Tutela Legale, che costa 25 Euro, oppure la Soccorso Stradale, che costa 19 Euro. Particolarmente conveniente, considerando i prezzi di mercato, anche la Kasko Completa che costa 412 Euro.

5) ConTe.it Satellitare

Un’altra polizza auto molto conveniente da attivare ad agosto 2019 viene proposta da ConTe.it con la polizza ConTe.it Satellitare. Questa particolare offerta include, in un unico pacchetto, la polizza RC Auto, la tutela aggiuntiva Soccorso Stradale e la protezione GPS con l’installazione di un dispositivo satellitare sul veicolo.

Il costo di questo pacchetto è di 812 Euro con un risparmio extra di 89 Euro per chi sceglie di attivare l’assicurazione online, affidandosi a SosTariffe.it ed alla comparazione online. Da notare, inoltre, che, alle condizioni indicate, quest’assicurazione presenta la clausola di Guida Esclusiva. Tale clausola impone che sia solo uno (solitamente il proprietario del veicolo) il conducente autorizzato alla guida del veicolo assicurato. Richiedere una clausola di guida differente comporterà un costo più alto della polizza stessa.

Da notare, inoltre, che è possibile personalizzare la copertura assicurativa garantita da ConTe.it Satellitare con l’aggiunta, ad esempio, della polizza Furto e Incendio che ha un costo di appena 38 Euro in più. risultando, quindi, molto più conveniente rispetto a tutte le altre proposte analizzate in precedenza.

Da segnalare anche il costo ridotto delle polizze Kasko. In questo caso, infatti, la Kasko Collisioni, nota anche come Mini Kasko, comporta un costo aggiuntivo di appena 82 Euro mentre la Kasko Completa può essere sottoscritta con un costo di 263 Euro. Molto conveniente la polizza Tutela Legale, che costa 19 Euro, e l’Infortuni al Conducente, che costa poco meno di 40 Euro.