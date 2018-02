Le 5 app migliori per dimagrire ed allenarsi

I dispositivi di telefonia mobile possono contare su tante applicazioni utili per tenersi in forma, dimagrire e monitorare il proprio programma di allenamento o, più in generale, l’attività fisica che si svolge ogni giorn o. Grazie all’ausilio di queste applicazioni è, quindi, possibile allenarsi e dimagrire in modo decisamente più facile. Ecco le 5 migliori applicazioni per dimagrire ed allenarsi da scaricare sui nostri smartphone.

Il panorama di applicazioni per monitorare il proprio allenamento quotidiano e per controllare la propria dieta è davvero molto vasto. E' facile, quindi, trovare l'app più adatta alle nostre esigenze. Sia gli utenti alle prime armi che i più esperti ed attenti alla forma fisica ed all'alimentazione trarranno numerosi benefici dalla possibilità di monitorare dieta ed allenamento tramite app dedicate, utili sia come database che come diario per raccogliere tutte le informazioni importanti.

Vediamo, di seguito, le migliori 5 applicazioni da scaricare.

Conta calorie di MyFitnessPal

Una delle migliori applicazioni per chi deve seguire una dieta precisa ed un regime di allenamento che prevede un preciso numero di calorie è, senza dubbio, Conta calorie di MyFitnessPal. Si tratta di un'applicazione disponibile per smartphone Android e per iPhone che può essere scaricata in modo del tutto gratuito dal Play Store e dall'App Store.

L'applicazione in questione può contare su di un enorme database (in continuo aggiornamento) che permette di monitorare tutti i pasti della giornata e valutare, di conseguenza, le calorie acquisite in modo da tenere sotto controllo l'alimentazione ed evitare di sforare il quantitativo giornaliero previsto dalla propria dieta.

Quest'app consente, quindi, di creare un vero e proprio diario in cui annotare le calorie assunte. Si tratta, quindi, di uno strumento comodissimo, da affiancare magari ad un'app dedicata al fitness ed all'allenamento quotidiano, per chi deve seguire un preciso regime alimentare.

Runtastic

Un'ottima applicazione per chi vuole allenarsi e tenere sotto controllo la propria attività fisica è, senza alcun dubbio, Runtastic, disponibile in varie versioni (Corsa e fitness, roadbike e mountain bike). Grazie a quest'applicazione sarà allenarsi sarà più semplice.

Runtastic offre numerose funzioni all'utente che ha la possibilità di monitorare, in tempo reale, la propria attività fisica grazie anche al pieno supporto al GPS, ed avere accesso ad informazioni dettagliate sulle calorie consumate (in relazione al tipo di attività svolta), sulla durata dell'allenamento, la distanza percorsa e molto altro ancora.

L'applicazione offre un servizio dedicato a diverse tipologie di attività fisica proponendo all'utente dati precisi e specifici per il proprio allenamento. Runtastic è, quindi, uno degli strumenti più efficaci e completi per tenere sotto controllo l'allenamento, a prescindere dal tipo di attività che si svolge, e può essere utilizzato, con successo, anche da atleti più esperti che hanno la necessità di accedere ad informazioni dettagliate e precise.

Utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo, Runtastic, disponibile anche in una versione Pro ancora più ricca di contenuti ed acquistabile a 4,99 Euro, è tra le soluzioni migliori per chi cerca un'affidabile strumento per monitorare la propria attività ed allenarsi al meglio. E' possibile scaricare Runtastic sia su smartphone Android che su iPhone.

MelaRossa - La tua dieta personalizzata

Per dimagrire è necessario seguire una dieta precisa ed equilibrata da affiancare ad un buon esercizio fisico. Se con Runtastic è possibile monitorare al meglio la propria attività e l'allenamento quotidiano, utilizzando l'app MelaRossa si potrà creare una vera e propria dieta personalizzata in base a quelle che sono le nostre effettive esigenze di alimentazione.

Realizzata con la supervisione della SISA, Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione, l'app MelaRossa è un ottimo strumento da utilizzare per creare la propria dieta con la possibilità di sfruttare tanti consigli per una corretta alimentazione, un requisito essenziale per perdere i chili di troppo in modo salutare e senza eccessi.

L'applicazione in questione è disponibile su tutti gli smartphone, sia su Android che su iPhone (qui solo in versione PRO però), e presenta un funzionamento molto semplice ed intuitivo. Inserendo le proprie informazioni personali sarà possibile accedere a tantissimi consigli utili per creare la propria dieta.

Lifesum

Tra le applicazioni da utilizzare per monitorare le calorie assimilate e bruciate, in relazione alle proprie abitudini alimentari ed all'esercizio quotidiano, segnaliamo Lifesum, uno strumento davvero completo ed efficace che può assumere un ruolo essenziale per dimagrire ed allenarsi in modo consapevole, tenendo traccia di tutti i propri dati.

Disponibile anche in questo caso sia su Android che su iPhone, Lifesum permette di controllare i valori nutrizionali e persino la quantità corretta di acqua da bere in relazione al tipo di attività svolta. Si tratta, quindi, di un'app da testare con attenzione per chi vuole monitorare, in modo preciso ed affidabile, sia l'alimentazione che l'allenamento, due fattori legati in modo strettissimo per chi vuole dimagrire e mantenersi in forma.

Lose It!

Completiamo il quadro delle applicazioni per dimagrire ed allenarsi con Lose It!, un'app che permette di gestire con precisione la propria attività e l'alimentazione grazie anche ad un calendario integrato in cui inserire tutte le informazioni della giornata ed in particolare il bilancio delle calorie, considerando i cibi assunti e le attività fisiche svolte.

L'applicazione permette di impostare degli obiettivi da raggiungere, sempre più precise, al fine di ottimizzare sia l'allenamento che soprattutto l'alimentazione quotidiana e poter tenersi in forma e dimagrire in modo davvero smart. Nonostante sia disponibile esclusivamente in inglese, l'applicazione rappresenta una delle soluzioni migliori della sua categoria. Lose It! è disponibile per il download sia su smartphone e tablet Android che su iPhone.