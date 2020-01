Le 4 offerte luce e gas più convenienti di gennaio 2020

Per minimizzare gli importi delle bollette energetiche, la strada migliore è rappresentata dall’attivazione delle offerte luce e gas più convenienti di gennaio 2020. Ecco, quindi, quali sono le 4 offerte luce e gas più convenienti del mese di gennaio 2020 e come fare per attivarle per ridurre al minimo i costi per le forniture energetiche in casa.

Scegliendo le migliori offerte luce e gas di gennaio 2020 è possibile ottenere un risparmio in bolletta davvero considerevole (soprattutto rispetto agli attuali prezzi del mercato tutelato). Sul mercato libero dell’energia, infatti, sono disponibili un gran numero di offerte davvero molto interessanti che possono garantire un considerevole risparmio. Di seguito vedremo quali sono le 4 migliori offerte luce e le 4 migliori offerte gas di gennaio 2020.

Per quantificare la spesa annuale ed il risparmio rispetto al mercato tutelato, inoltre, fissiamo delle condizioni di “cliente tipo” utilizzando le stesse condizioni che, solitamente, l’ARERA, l’Autorità per l’energia, utilizza per calcolare la spesa media delle famiglie italiane.

Energia elettrica: consumo annuo di 2.700 kWh di elettricità con una potenza impegnata di 3 kW;

consumo annuo di di elettricità con una potenza impegnata di 3 kW; Gas naturale: consumo annuo di 1.400 metri cubi per il gas;

Prima di procedere all’attivazione di nuove offerte luce e gas e iniziare da subito a risparmiare sulla bolletta, vi ricordiamo che per sottoscrivere una nuova tariffa avrete bisogno di:

un documento di identità dell’intestatario della fornitura

una bolletta precedente per recuperare alcune informazioni come il codice POD (per le offerte luce) e il codice PDR (per le offerte gas) necessari per identificare la fornitura

un IBAN per l’addebito diretto delle fatture sul conto corrente (molti fornitori accettano solo questa soluzione per il pagamento)

Ecco, quindi, le migliori offerte di gennaio 2020:

Offerte luce

1) EcoTua Web Notte&Weekend di Iberdrola

Una delle offerte luce più convenienti di gennaio 2020 arriva da Iberdrola. Si tratta della tariffa EcoTua Web Notte&Weekend, una soluzione ideale per tutte le famiglie che concentrano i consumi nelle ore serali (dalle 19 alle 8 del mattino successivo), nei week-end e nei giorni festivi. Chi rientra in questo particolare profilo di consumo, infatti, potrà trarre enorme beneficio da EcoTua Web Notte&Weekend che presenta uno sconto particolare sulla componente energia, ovvero la componente legata ai consumi, della bolletta.

EcoTua di Iberdrola presenta un prezzo della componente energia pari a 0,06500 €/kWh. Tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Solo al termine del periodo promozionale, il fornitore potrà proporre al suo cliente un nuovo prezzo della componente energia. Il cliente sarà libero di scegliere se accettare tale proposta o se effettuare il cambio di fornitore, senza alcun costo aggiuntivo. I vantaggi dell’offerta non finiscono qui.

per i primi 3 mes i di fornitura il prezzo della componente energia sarà scontato del 50%

i di fornitura il prezzo della componente energia sarà dal 4° al 12° di fornitura, grazie all’opzione “Notte&Weekend”, è previsto uno sconto del 30% sul prezzo della componente energia nella fascia oraria F23 (dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, il sabato, la domenica ed in tutti i giorni di festività nazionale)

In questo modo, scegliendo EcoTua Web Notte&Weekend di Iberdrola sarà possibile ottenere un considerevole risparmio per i primi 3 mesi di fornitura, indipendente dall’orario di utilizzo dell’energia, e continuare a risparmiare sfruttando un prezzo scontato nella fascia F23 in cui si dovranno concentrare i consumi di elettricità per poter minimizzare l’effettivo importo della bolletta.

Per procedere con l’attivazione online di EcoTua Web Notte&Weekend di Iberdrola è sufficiente cliccare sul box qui di sotto per accedere al sito di Iberdrola. La procedura di sottoscrizione è disponibile semplicemente cliccando sull’opzione “Attiva ora”.

2) Luce Super Web di Illumia

Per chi è in cerca di un’offerta luce di tipo monorario e con prezzo fisso e bloccato per 12 mesi, è possibile considerare l’offerta Luce Super Web di Illumia. Si tratta di una delle offerte più convenienti del mese di gennaio 2020 che permette all’utente di ottenere un considerevole risparmio sulla bolletta dell’elettricità.

Luce Super Web di Illumia presenta un prezzo della componente energia pari a 0.03500 €/kWh. Tale prezzo, essendo la tariffa di tipo “monorario”, è completamente indipendente dall’orario di utilizzo dell’energia elettrica. Questa soluzione, quindi, risulta essere ideale per i clienti che non vogliono rinunciare alla possibilità di utilizzare l’elettricità senza vincoli d’orario.

Da notare, inoltre, che Luce Super Web di Illumia è disponibile con un prezzo bloccato per 12 mesi. Il prezzo della componente energia riportato in precedenza è, infatti, fisso per tutto il primo anno di fornitura. Solo al termine del periodo promozionale, Illumia potrà proporre al suo cliente un nuovo prezzo per l’elettricità. Il cliente sarà libero di scegliere se accettare la modifica o cambiare fornitore senza alcuna penale. A rendere ancora più vantaggiosa l’offerta troviamo, come “bonus di benvenuto”, la possibilità di utilizzare i primi 100 kWh senza costi.

Un “cliente tipo” che sceglie Luce Super Web di Illumia registrerà una spesa annuale per l’elettricità pari a 485 Euro ottenendo un risparmio annuale, rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato, pari a circa 105 Euro. L’offerta è attivabile direttamente online. Basta cliccare sul box qui di sotto per essere indirizzati al sito del fornitore e poi scegliere l’opzione Attiva Ora.

3) SCELTASICURA di Eni Gas e Luce

Tra le offerte luce più convenienti del mese di gennaio 2020 troviamo SCELTASICURA di Eni Gas e Luce. Quest’offerta, disponibile sia in versione monoraria che in versione bioraria, garantisce uno sconto del 20% sul prezzo del mercato tutelato sino al 30 giugno 2020. Ricordiamo che i prezzi del mercato tutelato vengono aggiornati ogni tre mesi da ARERA. Di conseguenza, scegliendo quest’offerta si avrà la certezza di poter contare su di uno sconto fisso rispetto al regime tutelato.

Dal mese di luglio, inoltre, il prezzo della componente energia resterà fisso e bloccato sino al 31 dicembre 2020, permettendo al cliente di continuare a sfruttare lo sconto del 20% rispetto al prezzo del mercato tutelato (aggiornato in questo caso a giugno 2020). Eni Gas e Luce potrà proporre un nuovo prezzo dell’energia al suo cliente soltanto a partire dall’anno successivo.

Il “cliente tipo” che sceglie SCELTASICURA di Eni Gas e Luce in versione monoraria registrerà una spesa annuale (considerando le attuali condizioni economiche) di circa 500 Euro con un risparmio di circa 90 Euro all’anno rispetto ai prezzi attuali del mercato tutelato. Il risparmio può aumentare se si sceglie la versione Bioraria e si concentrano i consumi di energia nelle ore serali oppure nei week end.

Per attivare l’offerta è sufficiente cliccare sul box qui di sotto per essere indirizzati al sito Eni Gas e Luce ed, in particolare, alla pagina dedicata a SCELTASICURA. A questo punto si dovrà scegliere la versione della tariffa da attivare cliccando poi sul tasto Attiva Ora.

4) Energia 3.0 Light di Engie

Gli utenti che vogliono puntare su di un’offerta a prezzo bloccato per un lungo periodo possono valutare l’attivazione di Energia 3.0 Light di Engie. Quest’offerta, infatti, include la possibilità di sfruttare un prezzo bloccato per ben 24 mesi della componente energia della bolletta.

Grazie a questa soluzione, sarà possibile proteggersi da possibili rincari dei prezzi dell’energia a lungo termine. La maggior parte delle offerte, infatti, prevede un prezzo bloccato per 12 mesi mentre l’offerta di Engie offre anche il secondo anno di prezzo bloccato, massimizzando il livello di protezione dai rincari e garantendo anche un buon risparmio.

L’offerta è disponibile sia in versione monoraria che in versione trioraria. In entrambi i casi, è prevista l’applicazione del prezzo bloccato per 24 mesi. La versione monoraria di Energia 3.0 Light di Engie presenta un prezzo dell’energia pari a 0,0449 €/kWh. Il “cliente tipo” che attiva quest’offerta registrerà una spesa annuale di 540 Euro con un risparmio annuale di oltre 40 Euro rispetto ai prezzi attuali del mercato libero.

Per quanto riguarda la versione trioraria, invece, i prezzi applicati per chi sceglie Energia 3.0 Light di Engie sono i seguenti.

F1: 0,0510 €/kWh (da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19)

(da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19) F2: 0,0480 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23; il sabato dalle 7 alle 23)

(dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23; il sabato dalle 7 alle 23) F3: 0,0370 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 7; il sabato dalle 23 alle 7, la domenica e tutti i giorni di festività nazionale)

In questo caso, il risparmio dipende da come vengono distribuiti i consumi di energia elettrica. Per ridurre al minimo i costi sarà necessario massimizzare i consumi nella fascia F3.

Da segnalare che tra i vantaggi offerti da Engie ai suoi clienti c’è anche la promozione Porta un amico che permette di ottenere uno sconto di 30 Euro (sino ad un massimo di 300 Euro all’anno) per ogni amico invitato che passa ad Engie. Lo sconto potrà essere convertito in uno sconto in bolletta oppure in un buono Amazon, Decathlon, Netflix, Footlocker. L’amico invitato riceverà uno sconto in bolletta di 30 Euro per fornitura attivata.

Per attivare online l’offerta basta cliccare sul box qui di sotto e scegliere l’opzione Richiedi online. Successivamente si potrà scegliere il tipo di offerta da attivare.

Offerte gas

1) E.ON ValoreMercato Gas

E.ON ValoreMercato Gas è una delle offerte gas più interessanti del momento. La tariffa di E.ON, infatti, permette ai clienti che ne richiedono l’attivazione di sfruttare il prezzo all’ingrosso per il gas naturale a fronte di un contributo fisso pari a 2 Euro al mese. Scegliendo questa soluzione, il prezzo della materia prima gas naturale verrà aggiornato ogni mese in base all’andamento del prezzo del gas relativo all’indice TTF (Title Tranfer Facility), il mercato all’ingrosso del gas in Olanda, principale riferimento per lo scambio di gas naturale a livello europeo.

Grazie a quest’offerta di E.ON sarà possibile ottenere un prezzo della materia prima gas naturale estremamente contenuto che però potrà variare (sia in positivo che in negativo per il cliente) ogni mese. Da notare, inoltre, che chi sceglie E.ON come fornitore può sfruttare la promozione Porta un amico, per ottenere uno sconto extra in bolletta di 30 Euro per ogni fornitura attivata da un amico invitato, e potrà partecipare al programma fedeltà MyEvolution con la possibilità di vincere premi di vario tipo.

2) Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Per chi preferisce un’offerta a prezzo bloccato c’è la possibilità di puntare su Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Quest’offerta presenta un prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,1700 €/smc. Tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Il fornitore non potrà modificare il prezzo del gas per il primo anno dopodiché l’utente sarà libero di scegliere se accettare le modifiche oppure passare ad un’altra offerta del mercato libero.

Il “cliente tipo” che sceglie Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi registrerà una spesa annuale 955 Euro per le bollette del gas con un risparmio annuale, rispetto al mercato libero, di circa 80 Euro. Per attivare online l’offerta basta cliccare sul box qui di sotto e seguire la semplice procedura di sottoscrizione.

3) Next Energy Gas di Sorgenia

Tra le offerte gas più convenienti del mese di gennaio 2020 troviamo anche Next Energy Gas di Sorgenia. Si tratta di un’altra tariffa a prezzo bloccato per 12 mesi. Chi sceglie Sorgenia ed attiva quest’offerta potrà contare su di un prezzo della materia prima gas pari a 0.1985 €/Smc.

Il “cliente tipo” che attiva l’offerta registrerà una spesa annuale per il gas naturale pari a circa 960 Euro con un risparmio di circa 75 Euro rispetto al mercato tutelato. Da notare, inoltre, che attivando un’offerta luce di Sorgenia sarà possibile ottenere in regalo anche un buono Amazon da 50 Euro.

A completare i vantaggi di chi sceglie Sorgenia c’è la promozione “Porta un amico” che offre la possibilità di ottenere un risparmio in bolletta di 30 Euro per ogni amico invitato che sottoscrive una nuova fornitura con Sorgenia. Questa soluzione può essere un buon modo per ridurre i costi delle bollette ulteriormente.

4) Web Gas di Edison

Tra le offerte gas di gennaio 2020 da tenere in considerazione per risparmiare sui costi della bolletta segnaliamo anche Web Gas di Edison. Anche quest’offerta presenta un prezzo della materia prima gas naturale, pari a 0,195 €/Smc, che risulta essere bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione garantendo un risparmio nel lungo periodo al cliente.

L’offerta è attivabile direttamente online. Cliccando sul box qui di sotto si verrà indirizzati al sito ufficiale del fornitore da cui sarà possibile procedere con la sottoscrizione online scegliendo l’opzione “Attiva Web Gas online”.

