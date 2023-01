Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Sono moltissimi gli utenti che oggi scelgono di rinunciare alla linea telefonica fissa. Fino a qualche tempo fa, quando l’ADSL era la tipologia di connessione dominante, era necessario essere collegati alla rete in rame per poter navigare su PC e altri dispositivi in Wi-Fi o via cavo. Oggi però la tecnologia è avanzata moltissimo e si può accedere a Internet anche senza linea fissa. Grazie a una connessione wireless infatti potete navigare anche su più terminali contemporaneamente e alla massima velocità a un costo ridotto.

Le 4 migliori offerte Internet senza linea fissa di gennaio 2023

Offerte Internet senza linea fissa Navigazione Costo mensile 1 PosteMobile Casa Web fino a 300 Mbps in download in FWA 19,90 euro al mese 2 Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA 19,95 euro al mese 3 Super Internet Casa di WindTre fino a 300 Mbps in download in FWA 22,99 euro al mese per i già clienti di WindTre 4 Linkem 5G Senza Limiti fino a 1 Gbps in download in FWA+ 24,90 euro al mese

Se si parla di una connessione Internet senza linea fissa ci si riferisce solitamente a due categorie di reti. Le più diffuse sono quelle previste dalle offerte FWA (Fixed Wireless Access) o fibra misto radio. Il cablaggio in questo caso avviene inizialmente tramite la rete in fibra e nell’ultimo tratto attraverso un ponte radio fino al modem dell’utente. A quest’ultimo a seconda della copertura disponibile al proprio indirizzo viene fornito un apparato da interno da collegare direttamente al router o un’antenna esterna, che solitamente viene posizionata nella parte più alta dell’abitazione come il tetto o un balcone. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Per le sue caratteristiche una rete FWA permette una copertura maggiore e risulta quindi una soluzione ottimale per chi abita nei piccoli Comuni o per coloro che non sono raggiunti dalla fibra ottica. Le prestazioni con una connessione in FWA poi oggi sono del tutto simili a quelle della fibra ottica nella variante FTTC (Fiber to the Cabinet) ma si può arrivare in alcuni casi anche a una velocità paragonabile alla FTTH (Fiber to the Home).

Le altre offerte senza linea fissa prevedono invece solo una connessione tramite rete mobile in 4G o superiore. In questo caso invece l’operatore fornisce un modem, che solitamente si può utilizzare anche fuori casa collegandolo a una presa elettrica. Le 4 migliori offerte Internet senza linea fissa di gennaio sono:

Postemobile Casa Web, ad esempio, include navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download sulla rete FWA. Postemobile include anche un modem autoinstallante e trasportabile con spedizione gratuita. Basta collegare il router alla corrente per iniziare a navigare. Il prezzo è di 19,90 euro al mese. Il costo di installazione è di 29 euro una tantum.

Un’offerta altrettanto interessante è Super Internet Casa di WindTre con navigazione senza limiti fino a 100 Mbps sulla rete FWA. L’operatore include anche modem con supporto al Wi-Fi 6 e antenna, Giga illimitati per le SIM di WindTre di tutta la famiglia e 12 mesi di Amazon Prime. Il prezzo è di 22,99 euro al mese per i già cliente dell’operatore per il mobile. E’ anche possibile aggiungere l’opzione Assistenza Facile con sei interventi l’anno gratuiti da parte di un idraulico, elettricista o tecnico di elettrodomestici e PC a 4,99 euro al mese. Il costo di attivazione e installazione è di 69,99 euro una tantum.

Con Fastweb Casa Light FWA di Fastweb avete invece navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA. La tariffa include anche il modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, installazione antenna e i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali che vi renderanno più competitivi sul mercato del lavoro a 19,95 euro al mese. Attivazione a 2 euro al mese per 20 mesi. È possibile aggiungere un amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro al mese per potenziare il segnale e raggiungere ogni stanza della casa.

Linkem 5G Senza Limiti di Linkem infine prevede navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FWA+, apparato MyLink Box da esterno o interno a seconda della copertura a 24,90 euro al mese. Attivazione gratuita. E’ possibile aggiungere l’opzione Parla & Naviga con chiamate illimitate da fisso verso numeri nazionale tramite tecnologia VoIP a 2 euro al mese.

Altre offerte FWA davvero convenienti sono poi:

TIM Wi-Fi Power FWA di TIM con navigazione senza limiti fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload sulla rete FWA, chiamate a consumo, Kit FWA indoor o indoor senza modem incluso in base alla copertura e attivazione a 24,90 euro al mese. È possibile acquistare un modem TIM Hub+ in vendita opzionale a 240 euro, rateizzabile in 48 rate da 5 euro al mese, con intervento del tecnico gratuito. Per chi è già cliente di TIM e attiva questa offerta per la seconda casa il prezzo scende a 15,90 euro al mese.

Casa Wireless+ di Vodafone con navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download sulla rete FWA in 4G o 5G disponibile al proprio indirizzo, modem con Wi-Fi Optimizer con apparato indoor od outdoor a seconda della copertura, chiamate illimitate da fisso, IP privato dinamico (è possibile richiederne uno pubblico al servizio clienti) a 27,90 euro al mese senza vincoli. Attivazione a 96 euro una tantum o 4 euro al mese per 24 mesi.

Eolo Più di Eolo con navigazione senza limiti fino a 30 Mbps in download sulla rete FWA, chiamate illimitate, EOLOrouter e installazione standard da parte di un tecnico dell’operatore a 19,90 euro al mese per 12 mesi, poi 24,90 euro al mese. Aggiungendo i pacchetti +Studio e Lavoro e +Intrattenimento si naviga fino a 200 Mbps in download e 50 Mbps in upload con 8 euro al mese in più. In fase d’ordine si possono aggiungere fino a 3 ripetitori Wi-Fi al prezzo di 3 euro al mese ciascuno. I pacchetti +Studio e Lavoto, +Intrattenimento e +Sicurezza si possono provare gratis per un mese. Installazione rapida opzionale garantita entro 5 giorni lavorativi a 59,90 euro una tantum.

