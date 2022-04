Le 4 migliori carte di credito virtuali da attivare ad aprile 2022

Nell’ultimo periodo si sente sempre più spesso parlare di carte di credito virtuali : cosa sono e come funziona rispetto a una normale carta di pagamento fisica? Vediamolo insieme, analizzando quelle che sono le migliori carte virtuali (non solo carte di credito), che si possono attivare ad aprile 2022.

Le carte virtuali sono strumenti di pagamento che permettono di pagare direttamente dallo smartphone: questa è la principale differenza rispetto alle carte di pagamento fisiche, che devono invece essere portate sempre con sé.

Esistono non solo carte di credito virtuali, ma anche carte di debito e carte prepagate: le loro funzionalità sono le stesse delle tradizionali carte di pagamento, con il vantaggio che si potrà tranquillamente pagare senza portare il portafogli con sé.

Tra le tipologie di carte di credito virtuali esistenti, ci sono anche le cosiddette carte virtuali usa e getta, le quali avranno una durata a tempo, che si potrà scegliere nel momento della loro creazione.

Le carte virtuali, così come quelle normali, sono dotate di un numero di 16 cifre, una data di scadenza e un CVV o CVC2. Il vantaggio delle carte usa e getta è che, anche nell’ipotesi in cui questi dati venissero intercettati da un malintenzionato, non potrebbero essere utilizzati in quanto la carta potrebbe essere già non più funzionante.

In merito alla procedura che porta alla creazione di una carta virtuale, ogni banca ha la propria, ma in linea generale i passaggi da seguire saranno i seguenti:

effettuare l’accesso all’home banking da desktop o app;

individuare la voce di emissione della carta virtuale;

seguire i passaggi indicati e configurare la carta.

Si dovranno indicare informazioni essenziali, come per esempio la tipologia di carta (di credito, di debito o prepagata), la scadenza nel caso di carta virtuale usa e getta, la soglia massima di spesa.

A proposito della durata delle carte virtuali usa e getta, ce ne sono alcune che perdono validità subito dopo il primo acquisto – sono quindi one shot – ma se ne possono creare altre che possono avere durata maggiore.

Anche nel primo caso, quindi di carte virtuali che scadono dopo un solo utilizzo, le carte virtuali usa e getta non sono mai completamente anonime perché sono comunque collegate allo strumento dal quale si attingeranno i soldi per poterle ricaricare e usare. Oggi è dunque molto improbabile che possano essere utilizzate per scopi truffaldini.

Migliori carte di credito virtuali di aprile 2022

Tra le carte di pagamento digitale che si possono sottoscrivere nel mese di aprile 2022, troviamo:

la carta virtuale Qonto; la carta virtuale prepagata YAP di Civibank; la carta virtuale Revolut; la carta virtuale Hype.

Oggi è comunque possibile collegare diverse carte di pagamento tradizionali, quindi fisiche, al proprio smartphone e poter pagare direttamente dal telefono senza la necessità di doverle portare sempre con sé. Le soluzioni di pagamento disponibili sono diverse: non si tratta sempre di carte di credito, ma anche di carte di debito associate al conto corrente. Clicca sul in basso per dare un’occhiata alle soluzioni disponibili oggi.

1. Carta virtuale Qonto business

La carta virtuale proposta da Qonto è una carta di tipo business che può essere richiesta anche per i membri del proprio team, permette di gestire in tempo reale le spese aziendali, oltre che di effettuare pagamenti online sicuri e rapidi.

Consente anche di:

monitorare i movimenti del conto, ricevendo per ogni pagamento una notifica in tempo reale;

effettuare pagamenti in valuta estera, ovvero pagamenti online sicuri, grazie alla tecnologia 3D-Secure;

collegare le proprie carte ad Apple Pay o Google Pay: utilizza le tue carte virtuale per pagare sia online e che nei negozi

Per ordinare e creare una carta virtuale Qonto, si dovrà accedere alla sezione Carte dell’app Qonto, cliccare sul pulsante Crea una carta posto in alto a destra e seguire i passaggi elencati.

Sarà necessario:

scegliere il tipo di carta, fisica o virtuale, più adatta alle proprie esigenze;

inserire il nome del (futuro) titolare della carta;

personalizzare le impostazioni della carta, che si potranno cambiare in qualsiasi momento;

impostare limiti di spesa e di prelievo;

inserire il PIN e confermare l’ordine della carta;

digitare il codice di conferma che riceverai per SMS.

2. Carta virtuale prepagata YAP

YAP è una carta prepagata virtuale gratuita proposta da Civibank, con la quale sarà possibile usare lo smartphone come una carta di pagamento. Sarà possibile fare acquisti contactless dal vivo, oppure fare acquisti online, anche all’estero.

La carta potrà essere ricaricata dall’app e si potrà utilizzare anche senza conto corrente, in quanto si potranno ricevere gli importi per ricaricarla da un altro account YAP, oppure tramite conto corrente.

Trattandosi di una carta prepagata, potrà essere attivata, gratuitamente, dai 12 anni in su, direttamente dallo smartphone. Si avranno così a propria disposizione:

la sicurezza di MasterCard;

l’affidabilità di Nexi;

la tranquillità di una ricaricabile.

Per i motivi fin qui indicati, si tratta di una soluzione perfetta anche per minorenni e studenti alle prime armi con la gestione dei soldi.

La sicurezza dei pagamenti è garantita dalla presenza di una doppia protezione: una password imposta su YAP e quella del proprio telefono, dove si potranno utilizzare tecnologie innovative, quali l’impronta digitale o il riconoscimento facciale. Si potranno inoltre attivare e ricevere delle notifiche tutte le volte che la carta sarà utilizzata per effettuare un pagamento.

Nel momento in cui si sceglierà di attivare questa carta, si riceverà un bonus del valore di 10 euro. In più si potranno ricevere fino a 100 euro in Gift Card Amazon, se si invitano 3 amici a usare YAP.

3. Carte virtuali Revolut

Revolut è un conto corrente online molto facile da usare: può essere gestito direttamente dal proprio smartphone e dà la possibilità di creare diverse carte virtuali, anche di tipo usa e getta. La procedura per creare una carta virtuale Revolut è leggermente diversa a seconda che si abbia un telefono Android o uno iOS.

Nel primo caso, si dovrà:

aprire l’app di Revolut e andare su Carte ;

cliccare sulla dicitura Carta virtuale usa e getta – per un singolo utilizzo sicuro: la carta sarà creata all’istante.

Nel caso di sistema operativo iOS, su dovrò andare su Carte, poi sull’icona + e fare tap su Carta di debito virtuale e Virtuale usa e getta, nell’ipotesi in cui si volesse attivare tale soluzione di pagamento.

4. Carta virtuale Hype

La carta virtuale Hype è disponibile solo sull’app, subito dopo aver concluso la registrazione. Sarà disponibile alla voce Il tuo conto.

Questa carta digitale permette di:

inviare e ricevere bonifici grazie all’IBAN;

pagare in tutti i negozi con lo smartphone collegando la carta ad Apple Pay o Google Pay (per sostituire la carta fisica in qualsiasi momento);

acquistare online grazie al numero di carta e al codice CVV visibili sulla sua riproduzione grafica (che si trova sul retro della carta, visibile facendo tap sull’icona in alto a destra);

inviare e ricevere denaro in tempo reale con gli altri Hyper;

acquistare nella sezione Cashback dell’app, ricevendo un rimborso fino al 10% del denaro speso;

utilizzare tutte le altre funzioni di HYPE, come la sezione Risparmi o la ricarica con altra carta di pagamento memorizzata in app, mettere in pausa la carta, ricaricare il cellulare, pagare i bollettini , effettuare pagamenti verso la pubblica amministrazione con PagoPa e CBill e molto altro.

A differenza di una qualsiasi carta fisica, che dovrà essere spedita presso il proprio domicilio, una qualsiasi carta di pagamento virtuale potrà essere utilizzata fin da subito: un vantaggio non da poco, dato che andiamo sempre di fretta.

