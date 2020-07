Le 3 migliori assicurazioni di luglio 2020

Per risparmiare sull’assicurazione auto è necessario sfruttare tutte le risorse a propria disposizione ed utilizzare gli strumenti di comparazione dei preventivi per individuare la polizza auto più conveniente in base alle proprie esigenze. Ridurre i costi per assicurare il proprio veicolo è possibile ed è anche molto facile. Ecco, quindi, quali sono le 3 migliori assicurazioni auto di luglio 2020 e come fare ad individuare la migliore polizza in base alle proprie esigenze.

Il settore delle assicurazioni auto propone una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere. Dare un taglio al premio assicurativo è possibile anche senza rinunciare ad una copertura completa. Per poter individuare le migliori assicurazioni auto in base alle proprie esigenze è necessario affidarsi alla comparazione online dei preventivi. Il costo di una polizza auto, infatti, dipende da svariati fattori e bisogna valutare volta per volta la compagnia più vantaggiosa.

Grazie al comparatore di preventivi di SOStariffe.it, senza alcun costo aggiuntivo, è possibile confrontare i preventivi delle principali compagnie assicurative, calcolati in base ai propri dati anagrafici e assicurativi, e individuare in pochissimo tempo la polizza più economica e vantaggiosa da attivare. In questo modo, in completa autonomia, sarà possibile scegliere l’assicurazione auto da attivare per il proprio veicolo.

Per accedere subito alla comparazione online è possibile cliccare sul box qui di sotto oppure scaricare l’App di SOStariffe.it. Inserendo i pochi dati richiesti, che sono gli stessi richiesti da una compagnia assicurativa al momento del calcolo del preventivo, il comparatore offrirà una panoramica completa delle polizze più convenienti da attivare andando a considerare sia il costo della RC Auto che delle garanzie accessorie.

Quanto detto per l’assicurazione auto vale, naturalmente, anche per chi è in cerca di un’assicurazione per un veicolo a due ruote. Grazie al comparatore per assicurazioni moto, infatti, sarà possibile individuare facilmente la copertura assicurativa più adatta per attivare la polizza per il proprio veicolo.

Vediamo ora come individuare la migliore assicurazione del mese di luglio 2020 sfruttando le potenzialità della comparazione online dei preventivi:

Come individuare le migliori assicurazioni auto di luglio 2020

Il costo complessivo dell’assicurazione auto dipende da un gran numero di fattori. In linea di massima, quindi, per individuare le migliori assicurazioni del mese è necessario effettuare il calcolo di una serie di preventivi utilizzando i propri dati. Il premio assicurativo dipende, fortemente, da diversi elementi e anche un piccolo cambio può comportare un netto incremento dei prezzi per il contraente della polizza.

In particolare, a pesare sul costo finale dell’assicurazione è la classe di merito, il punto di riferimento del sistema bonus-malus su cui si basa il mondo delle assicurazioni auto e moto italiano. Chi è in prima classe di merito registrerà un costo della polizza decisamente inferiore di chi, come avviene come per i neo patentati, è in quattordicesima classe. Effettuando un incidente con colpa si registrerà un incremento della classe di merito e, quindi, un incremento del premio assicurativo. Dopo un anno senza incidenti con colpa, invece, la classe di merito si ridurrà di un’unità, garantendo maggiore risparmio.

A pesare sui costi assicurativi intervengono anche altri fattori. Ad esempio, il premio della polizza è fortemente legato alla provincia di residenza del proprietario del veicolo (non del contraente della polizza). Chi risiede in alcune province del Sud Italia dovrà fare i conti con un costo medio delle assicurazioni decisamente più elevato rispetto a chi risiede in alcune province del Nord Italia. Il fattore “geografico” incide, spesso, in misura davvero significativa sul costo della polizza.

Da notare, inoltre, che per determinare il premio assicurativo è necessario prendere in considerazione anche il modello da assicurare. Una city car, infatti, sarà sicuramente più economica da assicurare che una supercar. Più alto è il valore dell’auto, maggiore sarà il premio assicurativo a parità di tutti gli altri fattori. Da notare, inoltre, che l’aggiunta delle garanzie accessorie (la cui attivazione è facoltativa ma spesso consigliata) alla copertura RCA andrà a far aumenterà, in misura anche significativa, i costi assicurativi.

Secondo i dati raccolti dal comparatore di SOStariffe.it, in base ai preventivi calcolati tramite il comparatore, le compagnie assicurative più economiche del mese di luglio 2020 sono le seguenti:

Compagnia assicurativa Prezzo medio RCA in Euro Variazione rispetto alle 4 settimane precedenti Bene Assicurazioni 271,62 +10.89% ConTe 293,04 +9,96% Prima 393,33 -1,32% Zurich Connect 451,20 -9,19% Linear 501,02 +7,55%

Come abbiamo visto in precedenza, però, per poter identificare la migliore polizza auto per le proprie esigenze è necessario andare a calcolare i preventivi utilizzando i propri dati. A titolo di esempio, quindi, andiamo a fissare il profilo di un “automobilista tipo” che ci permetterà di individuare le migliori polizze auto del momento per un caso ben specifico grazie alla comparazione online.

Di seguito andremo, quindi, a calcolare le migliori assicurazioni del momento per un automobilista di 40 anni, residente a Milano, che deve assicurare una Fiat Panda appena immatricolata e in prima classe di merito. Inserendo questi dati all’interno del comparatore di preventivi andremo poi a individuare, facilmente, le migliori polizze per questo profilo di automobilista. Chiaramente, modificando anche un solo parametro si registrerà una sostanziale modifica dei prezzi.

Ecco quali sono le migliori polizze del mese per il profilo di automobilista scelto:

Le migliori polizze del mese di luglio 2020

Per il profilo di automobilista tipo individuato, la polizza più vantaggiosa di luglio 2020 viene proposta da Genialloyd. La compagnia, infatti, offre la possibilità di attivare una polizza RC Auto annuale ad un prezzo di appena 275 Euro, grazie anche ad uno sconto extra per chi attiva il contratto tramite SOStariffe.it. Da notare, inoltre, che questa polizza prevede la clausola della Guida Esperta che obbliga il conducente del veicolo assicurato ad aver compiuto 23 anni ed ad aver conseguito la patente da almeno 2 anni per poter mettersi alla guida del veicolo.

E’ possibile, in ogni caso, richiedere l’applicazione della clausola di Guida Libera, che va ad eliminare qualsiasi vincolo alle caratteristiche del conducente ma che comporta un incremento del premio assicurativo da pagare. Da notare, inoltre, che la polizza prevede un massimale minimo di 6.100.000 Euro per sinistro, sia per le cose che per le persone, indipendentemente dal numero di vittime. Il contraente ha la possibilità di concordare con la compagnia un massimale più elevato a fronte di un incremento del premio assicurativo.

Per massimizzare i vantaggi della polizza auto di Genialloyd è possibile arricchire le tutele assicurative con l’aggiunta di una o più garanzie accessorie. Per il profilo di automobilista utilizzato in quest’esempio, le coperture accessorie disponibili sono:

Garanzie accessorie Costo (da sommare al costo RC) Infortuni al Conducente 35 Euro Furto e Incendio 146 Euro Tutela Legale 18 Euro Assistenza Stradale 15 Euro Cristalli 24 Euro Kasko – Collisioni 117 Euro Eventi Naturali 46 Euro Atti Vandalici 175 Euro

Tra le migliori assicurazioni auto di luglio 2020, per il profilo di automobilista individuato in quest’esempio, troviamo anche la proposta di Zurich Connect. La compagnia propone una polizza RC Auto annuale ad un prezzo di 458 Euro. Anche in questo caso, troviamo la presenza della clausola di Guida Esperta che impone come età minima per poter guidare il veicolo i 25 anni. Se un conducente di età inferiore a quella indicata si mette alla guida del veicolo, causando un incidente, la compagnia potrà esercitare il diritto di rivalsa.

La polizza in questione è disponibile anche con la Guida Esclusiva, che limita al proprietario e/o al contraente la possibilità di guidare il veicolo assicurato (a fronte di una riduzione del premio) oppure con la Guida Libera che permette a tutti gli automobilisti di poter mettersi alla guida del mezzo (a fronte di un incremento del premio). Da notare, inoltre, che richiedendo l’installazione della scatola nera si avrà una riduzione del premio assicurativo. La proposta di Zurich Connect prevede un massimale di 10.000.000 Euro.

Anche in questo caso troviamo la possibilità di arricchire le coperture assicurative della polizza con alcune garanzie accessorie. Ecco le opzioni a disposizione del contraente:

Garanzie accessorie Costo (da sommare al costo RC) Infortuni al Conducente 32 Euro Furto e Incendio 123 Euro Tutela Legale 25 Euro Assistenza Stradale 19 Euro Cristalli 153 Euro Kasko 244 Euro Collisioni 207 Euro Eventi Naturali 175 Euro Atti Vandalici 220 Euro

Tra le assicurazioni auto più vantaggiose, per il profilo utilizzato per il calcolo dei preventivi, troviamo la proposta di Verti che presenta un costo annuale di 458 Euro per la sola polizza RC Auto con la clausola della Guida Esperta (età minima per mettersi alla guida pari a 23 anni, esperienza di guida di almeno 2 anni) con la possibilità di richiedere la Guida Libera ad un costo maggiorato. Anche in questo caso, è possibile arricchire la copertura con l’aggiunta di alcune garanzie accessorie.

Garanzie accessorie Costo (da sommare al costo RC) Infortuni al Conducente 12 Euro Furto e Incendio 97 Euro Tutela Legale 13 Euro Assistenza Stradale 13 Euro Cristalli 28 Euro Kasko 512 Euro Collisioni 149 Euro Eventi Naturali 221 Euro Atti Vandalici 221 Euro

Ribadiamo, in conclusione, l’importanza di affidarsi alla comparazione online dei preventivi per poter individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Le proposte indicate in precedenza, infatti, sono legate esclusivamente al profilo di automobilista indicato. I prezzi, così come le compagnie più vantaggiose, potrebbero cambiare radicalmente andando a modificare anche solo un parametro di quelli inseriti tramite il comparatore.

Ad esempio, modificando la provincia di residenza (passando da Milano a Napoli) si registrerà un netto incremento dei costi. Anche andando a cambiare il modello di auto da assicurare, scegliendo una vettura dal valore commerciale maggiore, si registrerà un aumento dei costi. Per poter individuare la migliore polizza del momento, è necessario sfruttare la comparazione online andando a inserire i propri dati.

