Le 3 migliori assicurazioni auto di Maggio 2022

Per ridurre al minimo i costi dell’assicurazione auto è fondamentale prestare la massima attenzione ed analizzare le varie proposte delle compagnie assicurative presenti sul mercato italiano. Grazie alla comparazione online dei preventivi, disponibile tramite il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, è possibile individuare, facilmente, la polizza auto più conveniente in base a quelle che sono le proprie reali esigenze.

Il costo di un’assicurazione auto, infatti, dipende da un gran numero di fattori a partire dalla Classe di Merito del proprietario del veicolo da assicurare ed alla sua residenza. Chi ha una classe di merito molto bassa registrerà un prezzo dell’assicurazione auto decisamente contenuto. Allo stesso modo, chi abita in alcune province italiane, come diverse aree del Sud Italia, dovrà, inevitabilmente fare i conti con un prezzo della polizza auto molto più alto rispetto a quanto avviene in altre province italiane.

Ad avere un impatto significativo sui costi assicurativi è anche il modello di auto da assicurare. Un’utilitaria, a parità di condizioni, comporterà una spesa inferiore rispetto ad un’auto dall’elevato valore commerciale che potrebbe registrare diversi picchi nei costi delle polizze aggiuntive. La scelta delle polizze aggiuntive, da affiancare all’obbligatoria polizza RC Auto, è un elemento centrale per valutare la convenienza di un’assicurazione auto. La sola polizza RC Auto, infatti, può risultare, in molti casi, insufficiente a garantire una copertura assicurativa sufficiente.

Scegliere le polizze accessorie da affiancare alla copertura RC Auto è, quindi, molto importante e farà inevitabilmente aumentare i costi assicurativi. Tra le principali polizze da abbinare alla polizza RC Auto troviamo le Kasko, la Soccorso Stradale, la Tutela Legale, l’Infortuni al Conducente e la Furto e Incendio. Tutte queste polizze sono facoltative ma la loro attivazione garantisce la possibilità di far aumentare, notevolmente, la copertura assicurativa.

Individuare l’assicurazione più conveniente con la comparazione online

Per poter individuare la migliore assicurazione auto disponibile nel corso del mese di maggio 2022 è necessario affidarsi alla comparazione online dei preventivi, calcolati sulla base dei propri dati personali ed assicurativi. Si tratta di un passaggio necessario per poter verificare le opzioni più convenienti per attivare una polizza, riducendo il premio assicurativo e risparmiando centinaia di euro all’anno.

La comparazione online dei preventivi è davvero molto semplice. Bastano pochi passaggi per poter individuare la migliore opzione disponibile, sulla base dei propri dati. I passaggi da seguire sono pochi. Come prima cosa, è necessario accedere al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, disponibile al link qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS.

Per confrontare i preventivi e individuare le migliori assicurazioni auto di maggio 2022 sarà, quindi, sufficiente seguire la procedura guidata, inserendo tutti i dati richiesti. Questi dati sono gli stessi che una qualsiasi compagnia assicurativa richiede per la definizione di un preventivo. Grazie alla comparazione online, però, basta inserire i dati una sola volta per poter consultare non un solo preventivo ma decine di preventivi differenti.

Da notare, inoltre, che, in qualsiasi momento, è possibile ottenere assistenza gratuita, sia nell’inserimento dei dati che nella scelta della polizza migliore da attivare, chiamando al numero verde 800 999 565. In pochi minuti sarà, quindi, possibile scegliere e attivare la polizza auto migliore per massimizzare il risparmio, riducendo il costo del premio assicurativo di decine o centinaia di euro.

La comparazione, inoltre, non si limita alla RC Auto ma consente anche di valutare la convenienza delle assicurazioni con garanzie accessorie aggiuntive, personalizzando il pacchetto assicurativo sulla base delle proprie reali esigenze. L’utente può aggiungere le varie garanzie accessorie che preferisce (Infortuni al conducente, assistenza stradale, tutela legale, furto e incendio etc.) verificando, in tempo reale, le variazioni dei preventivi in base alla composizione della polizza.

Per poter individuare le migliori assicurazioni auto del mese di maggio 2022 andiamo, quindi, a definire un profilo di “automobilista tipo” in modo da poter ottenere dati precisi in merito ai preventivi più vantaggio. Il profilo individuato è quello di un automobilista uomo, di 40 anni, residente a Milano che deve assicurare una Fiat Panda 3° serie. Inserendo questi dati, è possibile individuare le polizze migliori per questo profilo di automobilista. Inserendo i propri dati, invece, si individueranno le polizze migliori per la propria vettura.

Per ogni assicurazione individuata vedremo sia il costo della sola RC Auto (più eventuali garanzie extra incluse senza alcun costo aggiuntivo) che il costo di un pacchetto comprendente la RC Auto e alcune garanzie accessorie (Infortuni al conducente, assistenza stradale, tutela legale, minikasko, protezione dalla rivalsa).

Ecco, quindi, quali sono le migliori polizze del momento:

1) Allianz Direct

Partiamo dalla proposta di Allianz Direct. La compagnia mette a disposizione una polizza RC Auto dal prezzo annuo di 273 euro, con uno sconto di quasi 200 euro rispetto al prezzo base grazie all’attivazione online, tramite la comparazione online di SOStariffe.it. La polizza proposta da Allianz Direct include la Guida Esperta permettendo, quindi, a qualsiasi conducente con età maggiore di 23 anni e con patente conseguita da almeno 2 anni di poter mettersi alla guida della vettura assicurata.

Per quanto riguarda la polizza auto composta dalla copertura RC e dalle garanzie accessorie selezionate (Infortuni al conducente, assistenza stradale, tutela legale, protezione dalla rivalsa), la proposta di Allianz Direct presenta un costo complessivo di 344 euro. Con poche decine di euro in più, quindi, è possibile accedere ad una polizza ancora più completa e in grado di garantire diverse tutele aggiuntive.

2) ConTe.it Assicurazioni

Da segnalare anche la polizza di ConTe.it Assicurazioni. La compagnia mette a disposizione dell’automobilista tipo individuato nell’esempio una polizza auto con prezzo annuo di 340 euro. La polizza può contare sulla Guida Esperta, permettendo anche ad altri conducenti di poter mettersi alla guida del veicolo assicurato. Da notare che è incluso il Servizio Carrozzerie Convenzionate che garantisce vari benefici per quanto riguarda la riparazione e la gestione dei sinistri.

L’automobilista tipo individuato nell’esempio può scegliere anche la polizza con Protezione Satellitare dal costo di 361 euro. Questa copertura aggiunge il servizio di Protezione Satellitare, con la possibilità per l’utente id ottenere in comodato d’uso gratuito un dispositivo per la rilevazione satellitare della posizione del veicolo, e l’Assistenza Stradale. Con una spesa leggermente più alta è, quindi, possibile accedere a diversi vantaggi extra.

Andiamo, invece, a considerare la polizza composta dalla RC Auto e dalle garanzie accessorie selezionate. In questo caso, il costo complessivo dell’assicurazione auto proposta da ConTe.it Assicurazioni è di 412 euro con la versione con Protezione Satellitare che costa appena 1 euro in più, garantendo la possibilità di accedere al pacchetto di coperture individuato al costo di 413 euro.

3) Genertel

Tra le migliori proposte disponibili a maggio 2022 c’è anche l’assicurazione auto di Genertel. La copertura proposta dalla compagnia presenta un costo di 368 euro. La copertura include la clausola della Guida Esperta che limita la possibilità di condurre il veicolo a conducenti con età maggiore o uguale a 25 anni. In alternativa, è possibile estendere la guida anche a conducenti inesperti ma con un leggero rincaro del premio assicurativo.

Da notare che la copertura proposta da Genertel include un’estensione della Responsabilità Civile con coperture specifiche anche per i danni causati involontariamente a terzi dalla circolazione in aree private, da un rimorchio trainato dal veicolo, dal gancio di traino, da un passeggero del veicolo o da incendio del veicolo in aree private con un limite del 3% del massimale. Da notare che è possibile ottenere uno sconto sul premio con l’opzione della Scatola Nera.

Il pacchetto comprendente sia la RC Auto che le varie garanzie accessorie extra, invece, è disponibile con un costo di 463 euro. Anche in questo caso, quindi, con l’aggiunta di meno di 100 euro è possibile andare ad incrementare, in modo significativo, le coperture assicurative incluse, a tutto vantaggio dell’utente che potrà contare su di una polizza ancora più completa ed in grado di offrire una protezione completa.

Per scoprire le migliori soluzioni per la polizza RC Auto puoi utilizzare anche il sistema di comparazione di preventivi per l'assicurazione auto di Segugio.it, portale che fa parte del nostro stesso gruppo di siti di preventivazione online.