Le 3 migliori assicurazioni auto di Giugno 2022

Per ridurre al minimo i costi dell’assicurazione auto è fondamentale prestare la massima attenzione ed analizzare le varie proposte delle compagnie assicurative presenti sul mercato italiano. Grazie alla comparazione online dei preventivi, disponibile tramite il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, è possibile individuare, facilmente, la polizza auto più conveniente in base a quelle che sono le proprie reali esigenze.

Il costo di un’assicurazione auto, infatti, dipende da un gran numero di fattori a partire dalla Classe di Merito del proprietario del veicolo da assicurare ed alla sua residenza. Chi ha una classe di merito molto bassa registrerà un prezzo dell’assicurazione auto decisamente contenuto. Allo stesso modo, chi abita in alcune province italiane, come diverse aree del Sud Italia, dovrà, inevitabilmente fare i conti con un prezzo della polizza auto molto più alto rispetto a quanto avviene in altre province italiane.

Ad avere un impatto significativo sui costi assicurativi è anche il modello di auto da assicurare. Un’utilitaria, a parità di condizioni, comporterà una spesa inferiore rispetto ad un’auto dall’elevato valore commerciale che potrebbe registrare diversi picchi nei costi delle polizze aggiuntive. La scelta delle polizze aggiuntive, da affiancare all’obbligatoria polizza RC Auto, è un elemento centrale per valutare la convenienza di un’assicurazione auto. La sola polizza RC Auto, infatti, può risultare, in molti casi, insufficiente a garantire una copertura assicurativa sufficiente.

Scegliere le polizze accessorie da affiancare alla copertura RC Auto è, quindi, molto importante e farà inevitabilmente aumentare i costi assicurativi. Tra le principali polizze da abbinare alla polizza RC Auto troviamo le Kasko, la Soccorso Stradale, la Tutela Legale, l’Infortuni al Conducente e la Furto e Incendio. Tutte queste polizze sono facoltative ma la loro attivazione garantisce la possibilità di far aumentare, notevolmente, la copertura assicurativa.

Individuare l’assicurazione più conveniente con la comparazione online

COME INDIVIDUARE L’ASSICURAZIONE PIU’ CONVENIENTE I VANTAGGI Affidarsi al confronto dei preventivi tramite SOStariffe.it È facile da usare e completamente gratuito Inserire i dati anagrafici, del veicolo e assicurativi Si tratta dei dati che una compagnia richiede per calcolare un preventivo Valutare le Garanzie accessorie Consentono di incrementare la copertura assicurativa arricchendo la RC

La strada per individuare l’assicurazione auto più conveniente passa per la comparazione online dei preventivi. Si tratta di un sistema facile da utilizzare e completamente gratuito che consente a qualsiasi automobilista di poter individuare la polizza più vantaggiosa, andando a considerare sia la copertura RC Auto che le varie garanzie accessorie disponibili per arricchire le tutele a disposizione.

Affidarsi alla comparazione online per individuare la polizza auto più conveniente è facilissimo. Basta accedere allo strumento di confronto preventivi di SOStariffe.it, disponibile tramite il link qui di sotto, ed inserire tutti i dati necessari al calcolo di un preventivo (si tratta degli stessi dati richiesti da una qualsiasi compagnia assicurativa per poter completare l’attivazione di una polizza auto).

Confronta i preventivi e scopri la polizza auto più conveniente »

Grazie al confronto online, però, inserendo una sola volta i dati sarà possibile calcolare decine di preventivi. Da notare, inoltre, che, in tempo reale, è possibile aggiungere e togliere garanzie accessorie, verificando la variazione dei prezzi e valutando con precisione quali sono le polizze auto più vantaggiose in rapporto alle proprie esigenze, sia assicurative che di spesa.

Per poter completare il calcolo dei preventivi è necessario, quindi, inserire alcuni dati ben precisi. Tra questi dati troviamo:

i dati anagrafici del proprietario del veicolo e il suo indirizzo di residenza

i dati del veicolo

i dati assicurativi

L’inserimento di queste informazioni consente al sistema di calcolare, rapidamente, le polizze auto più convenienti disponibili in questo momento. Basteranno pochi secondi d’attesa per accedere ad una panoramica completa delle coperture assicurative più vantaggiose da attivare direttamente online. Una volta individuata la polizza migliore, infatti, è possibile procedere alla sottoscrizione online del contratto raggiungendo il sito della compagnia.

Questa procedura non comporta costi aggiuntivi. Scegliendo l’attivazione online, in molti casi, è possibile ottenere sconti extra, grazie anche all’eliminazione di intermediari. In questo modo, si avrà un contatto diretto con la compagnia e si minimizzeranno i tempi necessari per completare l’attivazione della polizza scelta che sarà attiva a partire dalla data indicata dall’utente.

Segnaliamo, inoltre, che, in qualsiasi momento, è possibile contattare il numero verde 800 999 565 per ottenere assistenza gratuita, sia nella scelta della polizza più conveniente che nella sua attivazione. Il servizio di assistenza è disponibile senza alcun impegno per il cliente (chiamando al numero verde non ci sarà alcun obbligo di attivare una nuova copertura).

Le migliori polizze auto del momento

LE MIGLIORI POLIZZE AUTO DI GIUGNO 2022 I COSTI PER L’AUTOMOBILISTA TIPO Allianz Direct 273 euro Genertel Total Assistance 348 euro ConTe.it Assicurazioni 371 euro

Come evidente da quanto indicato nel paragrafo precedente, per poter verificare quali sono le polizze auto più convenienti di giugno 2022 è necessario definire il profilo di “automobilista tipo”. Inserendo i dati di questo automobilista sarà possibile individuare le assicurazioni più vantaggiose per questo caso particolare. È sempre necessario valutare caso per caso quali sono le polizze migliori affidandosi alla comparazione online.

Per quanto riguarda il profilo di “automobilista tipo” indichiamo il profilo di un automobilista quarantenne, in prima classe di merito e residente a Milano che deve assicurare una Fiat Panda immatricolata a giugno 2022. Compilando tutti i dati richiesti, il comparatore andrà a calcolare svariati preventivi, ordinandoli poi in base alla loro convenienza ed evidenziando le polizze migliori.

Annunci Google

Ecco, quindi, quali sono le 3 assicurazioni auto più convenienti di giugno 2022 per il profilo di automobilista indicato nell’esempio andando a considerare il costo della copertura RC Auto e dei servizi inclusi senza sovrapprezzo.

1) Allianz Direct

Con i dati inseriti nel nostro esempio, il comparatore di preventivi ci indica come assicurazione auto più conveniente di giugno 2022 la proposta di Allianz Direct. La copertura RC Auto proposta da Allianz Direct, infatti, presenta un costo di 273 euro (grazie ad uno sconto di oltre 196 euro a disposizione degli automobilisti che puntano sull’attivazione online del preventivo calcolato su SOStariffe.it).

Questa polizza include la clausola della Guida Esperta. Tale clausola impone un’età minima di 23 anni ed un’esperienza minima di 2 anni di guida (è necessario aver conseguito la patente da almeno 2 anni) per poter mettersi alla guida del veicolo assicurato. È possibile, in fase di attivazione, richiedere l’opzione Guida Libera che andrà a comportare un sovrapprezzo per il premio ma andrà anche ad eliminare tutti i vincoli legati all’età ed all’esperienza di guida dell’automobilista.

Per quanto riguarda i massimali, invece, la compagnia garantisce un massimale di 6,1 milioni di euro per sinistro, sia per i danni alle cose che per i danni alle persone (indipendente dal numero di vittime). Il contraente, in ogni caso, ha facoltà di concordare con la compagnia un massimale più elevato che, però, comporterà un costo extra in fase di pagamento del premio assicurativo.

Da notare, inoltre, che la copertura RC è estesa (senza sovrapprezzi) ai danni causati a terzi dal gancio di traino durante la circolazione dell’eventuale rimorchio. Sono assicurati anche i danni involontariamente causati a terzi da trasportati a bordo del veicolo. Entro il massimale di 100 mila euro per sinistro, inoltre, sono assicurati i danni materiali e diretti provocati a terzi dall’incendio del veicolo non conseguente alla circolazione.

2) Genertel Total Assistance

La polizza Genertel Total Assistance proposta da Genertel è un’altra ottima opzione per chi è in cerca di un’assicurazione auto particolarmente vantaggiosa. Il costo richiesto all’automobilista tipo indicato nel nostro esempio è di 348 euro. Grazie all’attivazione online è possibile beneficiare di uno sconto di 25 euro, già incluso nel prezzo indicato. La polizza proposta da Genertel presenta la clausola della Guida Esperta.

Per poter mettersi alla guida del veicolo è necessario aver compiuto almeno 25 anni. Da notare che sono disponibili altre soluzioni per la guida con la possibilità di estendere il diritto di mettersi alla guida del veicolo assicurato, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dalla polizza, anche a chi ha meno di 25 anni, in modo da eliminare la limitazione prevista.

Per quanto riguarda il massimale, la proposta di Genertel prevede un massimale di 1.220.000 euro per i danni alle cose e di 6.070.000 euro per i danni alle persone. Anche per questa polizza c’è la possibilità di estendere il massimale (a fronte del pagamento di un premio più alto) adeguandolo a quelle che sono le prime necessità.

La copertura RC è estesa anche ai danni causati involontariamente a terzi in aree private, dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato e dal suo gancio, da un passeggero del veicolo o da incendio del veicolo in aree private (con il limite del 3% del massimale).

Da notare, inoltre, che è possibile ottenere uno sconto sul premio grazie all’installazione della scatola nera e all’attivazione dei servizi connessi al dispositivo satellitare. Tra le opzioni c’è anche la possibilità di sospensione (prevista a fronte di un costo extra) che consente di sospendere la polizza fino a 3 volte (per un minimo di 30 giorni) nel corso della durata contrattuale.

3) ConTe.it Assicurazioni

Un’altra ottima assicurazione auto, per il profilo di automobilista selezionato, viene proposta da ConTe.it Assicurazioni. La compagnia mette a disposizione, infatti, una polizza RC completa al costo di 371 euro. Ad arricchire la polizza ci sono i servizi aggiuntivi Assistenza Stradale e Protezione Satellitare (che prevede l’installazione di un dispositivo per il rilevamento della posizione del veicolo) già inclusi nel premio. La copertura assicurativa include la Guida Esperta con possibilità di passaggio, a fronte di un costo extra, alla Guida Libera.

Da notare, inoltre, che la copertura RC prevede una serie di garanzie estese andando a coprire i danni causati nelle aree private di pubblica circolazione, la Responsabilità Civile dei trasportati, i danni causati involontariamente dalle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, i danni causati dal traino di rimorchi e a seguito di incendio, scoppio o esplosione del veicolo. Tutte queste garanzie sono già incluse senza alcun costo extra per il cliente.

Per quanto riguarda il massimale, invece, la polizza garantisce una copertura di 6.070.000 euro per danni alle persone e di 1.220.00 euro per danni alle cose. Il contraente può richiedere un incremento del massimale, a fronte di un costo extra da sostenere in fase di pagamento del premio assicurativo. È possibile aderire al servizio Carrozzerie Convenzionate che consente di ottenere la riparazione diretta del veicolo, senza anticipo alle carrozzerie, l’auto di cortesia, la pulizia del veicolo in fase di riconsegna e altri vantaggi.

Per scoprire le migliori soluzioni per la polizza RC Auto puoi utilizzare anche il sistema di comparazione di preventivi per l’assicurazione auto di Segugio.it, portale che fa parte del nostro stesso gruppo di siti di preventivazione online. Grazie alla comparazione online, sarà facile individuare le migliori proposte per risparmiare sulla polizza.