Le 23 migliori offerte telefonia mobile di fine settembre 2022

Scopri le migliori offerte telefonia mobile di settembre . Si possono avere fino a 120 GB in 5G a meno di 10 euro. Ecco le diverse proposte in base all'operatore

È difficile dire quali siano le migliori offerte telefonia mobile in assoluto. Il prezzo basso è certamente un fattore importante ma bisogna tenere conto anche della qualità della rete e dell’assistenza, della presenza di eventuali vincoli, del costo di attivazione e delle proprie abitudini di consumo. Per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato le offerte di telefonia mobile più economiche di fine mese tenendo conto di tutti i parametri più indicativi che rendono conveniente una promozione.

Le migliori offerte telefonia mobile dei grandi operatori di settembre 2022

Offerte di Vodafone, TIM, WindTre e Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile N.1 Vodafone Bronze Plus illimitati 120 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro N.2 TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro N.3 Giga 80 di Iliad illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro N.4 Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro N.5 TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro N.6 TIM Young illimitati fino a 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro N.7 Giga 120 di Iliad illimitati 120 GB in 5G 9,99 euro N.8 TIM Power 5G Smart illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro N.9 Di Più Full 5G di WindTre minuti illimitati (50 verso l’estero) e 200 SMS 100 GB in 5G con Priority Pass 14,99 euro

Quando si tratta di individuare le migliori offerte telefonia mobile bisogna prima tenere in mente alcune particolari condizioni come l’operatore di provenienza e la portabilità, che tutti i gestori come prevede la delibera AGCOM effettuano gratuitamente ed entro un massimo di 3 giorni lavorativi.

Nella lista delle migliori offerte telefonia mobile di grandi marchi come Vodafone, WindTre e TIM troviamo infatti alcune tariffe che possono essere sottoscritte solo online da chi richiede la portabilità da una selezione di altri operatori per lo più virtuali. A questa categoria di promozioni appartengono:

TIM WONDER Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB a 7,99 euro al mese. Disponibile per i clienti di alcuni operatori virtuali come PosteMobile, Coop Voce e Fastweb Mobile. I nuovi clienti che l’acquistano online hanno primo mese e attivazione gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Con l’attivazione di TIM Unica i Giga diventano illimitati

TIM WONDER Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB a 9,99 euro al mese. Disponibile per i clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali. I nuovi clienti che l’acquistano online hanno primo mese e attivazione gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Con l’attivazione di TIM Unica i Giga diventano illimitati

Vodafone Bronze Plus con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese con Smart Pay (addebito automatico su conto corrente o carta di credito). Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Disponibile per i clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali.

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese con Smart Pay e prezzo bloccato per 24 mesi. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Disponibile per i clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali.

Le altre offerte invece sono disponibili con portabilità da qualsiasi operatore oppure richiedendo un nuovo numero. Questa è la politica adottata da Iliad per tutte le sue promozioni oltre all’assenza di costi nascosti, vincoli e rimodulazioni. Iliad mette a disposizione:

Giga 80 con minuti e SMS illimitati e 80 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. La SIM costa 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita

Giga 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ o 5G a 9,99 euro al mese per sempre. La SIM costa 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita

Da valutare anche le offerte TIM disponibili per tutti. Tra queste troviamo TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro a mese. L’offerta include anche navigazione prioritaria sulla rete di TIM, in modo da disporre di una connessione di alta qualità in qualsiasi circostanza, oltre a 100 GB su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese).

I nuovi clienti che l’acquistano online hanno primo mese e attivazione gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Con l’attivazione di TIM Unica i Giga diventano illimitati e si può avere una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro a mese. L’offerta è attivabile direttamente online.

TIM Young con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G (100 GB con 99 cent in più al mese) a 9,99 euro al mese. L’offerta include anche l’ascolto di brani senza pubblicità su TIMMUSIC senza consumare traffico dati. All’offerta è anche possibile aggiungere 100 GB su Google One per 3 mesi (1,99 euro in più al mese), TIMGAMES (5 euro in più a mese) o TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch (99 cent in più al mese. I nuovi clienti che l’acquistano online hanno primo mese e attivazione gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Con l’attivazione di TIM Unica i Giga diventano illimitati

Di Più Full 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G con Priority Pass a 14,99 euro al mese con Easy pay (addebito automatico su conto corrente o carta di credito). Con attivazione in negozio è possibile provare l’offerta per un mese e decidere poi se continuare pagando i costi previsti o disattivarla senza spese aggiuntive. L’attivazione a 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online. E’ incluso uno smartphone Samsung Galaxy A13 5G da 64 GB e call center senza attese al 159.

Le migliori offerte telefonia mobile degli operatori low cost di settembre 2022

Offerte degli operatori virtuali Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile N.1 Creami WOW 30 GB di PosteMobile

illimitati 30 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4,99 euro N.2 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro N.3 Very 4,99 di Very Mobile illimitati 30 GB in 4G fino a 30 Mbps 1,99 euro per un mese, poi 4,99 euro N.4 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro N.5 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro N.6 Kena 5,99 100GB Promo Online di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 5,99 euro N.7 Creami Extra WOW 50 di PosteMobile illimitati 50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 6,99 euro N.8 Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 60 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro N.9 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro N.10 ho. 7,99 di ho. Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro N.11 Kena 7,99 150 Giga di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 150 GB in 4G fino a 60 Mbps 7,99 euro N.12 Elite x12 di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 120 GB in 4,5G 95,99 euro l’anno (circa 8 euro) N.13 Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 9,99 euro N.14 Elite di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS Giga illimitati per tutto l’anno, poi 100 GB in 4,5G 9,99 euro

Gli operatori virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) sono una certezza quando si tratta di attivare un piano economico ma anche in questo caso le migliori offerte telefonia mobile sono spesso riservate a chi richiede la portabilità da altri gestori low cost. Gli unici a non porre vincoli sull’operatore di provenienza sono Fastweb Mobile, Spusu, Postemobile ed Elimobile.

ho. Mobile con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati permette di provare gratis per un mese le sue offerte. Dopo 30 giorni, potete decidere se continuare con la promozione o richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute all’operatore con una breve procedura online.

Elimobile invece include servizi molto particolari nelle sue offerte. L’operatore ha infatti lanciato una moneta digitale chiamata elicoin con cui acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium. Gli elicoin si ottengono attivando la ricarica automatica, per una certa quantità ad ogni rinnovo e utilizzando il servizio Run with Me (10 elicoin ogni chilometro percorso fino a 1.500 elicoin). Su Elisium si possono acquistare esperienze uniche con i propri idoli, virtual masterclass, corsi, interviste, video e contenuti in esclusiva. Concierge invece vi mette a disposizione un assistente personale per organizzare eventi e servizi per la casa.

Le tariffe più interessanti di settembre quindi sono:

Entry con minuti illimitati, 100 SMS, 50 elicoin e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium e la nuova serie Maccioverse.

Creami WOW 30 GB con minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 4,99 euro al mese. La SIM costa 20 euro con 10 euro di traffico incluso

Very 4,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G fino a 30 Mbps a 1,99 euro per un mese fino al 27/10/22, poi 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. Disponibile per i clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali.

Spusu 50 con 2000 minuti, 500 SMS, 100 GB di riserva e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese. È possibile cambiare tariffa gratuitamente in ogni momento. Con Riserva dati si può accumulare il traffico dati e voce non consumato nel mese e trasformarlo in Gigabyte disponibili a partire dal successivo rinnovo. I Giga aggiuntivi non hanno scadenza e si possono utilizzare nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso

ho. 5,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. E’ richiesto l’acquisto di una ricarica da 6 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo. Disponibile per i clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali.

Kena 5,99 100GB Promo Online di Kena Mobile con minuti illimitati, 500 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 5,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. Disponibile per i clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali.

Creami Extra WOW 50 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 6,99 euro al mese. Attivazione gratuita invece di 10 euro se acquistata online

Easy con minuti illimitati, 100 SMS, 70 elicoin e 60 GB in 4.5G con primo mese gratuito, poi 6,99 euro al mese. Attivazione a 5 cent con carta di credito. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium e la nuova serie Maccioverse di Maccio Capatonda.

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. La SIM a 10 euro con attivazione gratuita. L’offerta include anche i corsi della Fastweb Digital Accademy per apprendere nuove competenze digitali ed essere più competitivi sul mercato del lavoro

ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 7,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. E’ richiesto l’acquisto di una ricarica da 8 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo. Disponibile per i clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali.

Kena 7,99 150 Giga con minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB in 4G fino a 60 Mbps a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione a 1,99 euro e SIM gratuita. Disponibile per i clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali.

Elite x12 con minuti illimitati, 100 SMS, 100 elicoin e 120 GB in 4.5G a 95,99 euro l’anno. Attivazione gratuita. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium, Concierge e la nuova serie Maccioverse.

Creami Extra WOW 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 9,99 euro al mese. L’attivazione gratuita invece di 10 euro se acquistata online o 15 euro in negozio

Elite con minuti illimitati, 100 SMS, 100 elicoin e Giga illimitati per tutto l’anno in 4.5G (poi 120 GB) a 9,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium e la nuova serie Maccioverse.

