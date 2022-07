Le 18 migliori offerte per il mobile attivabili a Luglio 2022

Scopri le migliori offerte mobile di luglio. Si possono avere minuti e SMS illimitati e fino a 120 GB in 5G o 150 GB in 4G a meno di 10 euro al mese

Come scegliere l’offerta giusta tra tante tariffe di telefonia mobile? Innanzitutto bisogna dire che luglio è tra i periodi migliori per cambiare operatore in quanto sono in corso moltissime promozioni estive. Le migliori offerte mobile sono però quelle che non prevedono alcun tipo di vincolo, che può portare a una spesa maggiore per l’attivazione, e che includono anche altri servizi inclusi oltre a minuti, SMS e Gigabyte.

Le migliori offerte mobile dei grandi operatori

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Special 100 Digital Edition illimitati 100 GB 5 euro il primo mese, poi 9,99 euro Special 50 Digital Edition illimitati 100 GB con Smart Pay 5 euro il primo mese, poi 7,99 euro TIM Wonder Five illimitati 70 GB primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Power 5G Smart illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro Infinito di Vodafone illimitati illimitati in 5G 24,99 euro TIM Young illimitati 25 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Le migliori offerte mobile degli operatori storici hanno il vantaggio di permettere di navigare su reti di ultima generazione. Le tariffe più economiche sono però spesso acquistabili solo online e richiedono necessariamente la portabilità del numero. Il trasferimento del contatto è comunque gratuito. Tra le promozioni nella variante operator attack di Vodafone più interessanti abbiamo:

Special 100 Digital Edition con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 5 euro per il primo mese con Smart Pay, poi 9,99 euro al mese per 24 mesi.

Special 50 Digital Edition con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 50 GB) a 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro al mese.

Entrambe le offerte hanno un costo di attivazione di 1 cent e possono essere acquistate da chi richiede la portabilità da Iliad e altri operatori virtuali. Smart Pay è il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito che consente di dimenticarsi delle ricariche manuali e ottenere uno sconto sul costo mensile della promozione. Con Smart Pay è anche incluso Vodafone Club, il programma riservato ai clienti dell’operatore per avere navigazione in 5G, Gigabyte aggiuntivi e sconti, promozioni e convenzioni per l’acquisto di beni e servizi dei partner di Vodafone.

Chi arriva da qualsiasi operatore invece può attivare una delle offerte Infinito con minuti, SMS e Gigabyte illimitati alla massima velocità in 5G. Il prezzo di partenza è di 24,99 euro al mese con prestazioni fino a 10 Mbps in download. L’attivazione è di 6,99 euro. Con Infinito si può avere accesso gratuito a Vodafone Club+ che aggiunge ai vantaggi sopra descritti anche 6 mesi di Infinity+ e sconti su alcuni modelli selezionati di smartphone nei Vodafone Store.

Le offerte TIM con obbligo di portabilità sono invece:

TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) a 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad e altri operatori virtuali.

TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) a 7,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per chi arriva da PosteMobile e altri operatori virtuali.

Se arrivate da altri operatori o attivate una nuova SIM potete invece scegliere TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese. Nel piano sono anche inclusi:

Navigazione prioritaria per avere il massimo delle performance anche in condizioni di traffico congestionato o nei luoghi affollati

100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete dalle principali minacce online e Parental control per tutelare i minori da furti d’identità e siti malevoli

TIM Young è invece riservata agli Under 25 e include minuti e SMS illimitati e 25 GB a 9,99 euro al mese. Nel piano sono inclusi:

TIMMUSIC per ascoltare anche offline oltre 50 milioni di brani senza pubblicità

Giga illimitati per chat, social, musica e meeting (per 3 mesi)

Raddoppio dei Giga a 99 cent al mese in più

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese in più

TIMGAMES a 5 euro al mese in più

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch cellular a 99 cent al mese in più

Per i nuovi clienti che acquistano online le tariffe di TIM il primo mese e attivazione sono offerti dall’operatore. La SIM ha invece un costo di 25 euro ma con 20 euro di traffico inclusi. Chi è già cliente di TIM per il fisso e lo diventa anche per il mobile può attivare gratuitamente TIM Unica e avere ogni mese Giga illimitati sulle SIM di tutta la famiglia (massimo 6 anche non intestate al titolare della rete fissa) insieme a 3 mesi di TIMVISION con Disney+ (poi 9,99 euro al mese) e una giocata extra ogni giorno per vincere premi su TIM Party come una e-bike ATALA.

Le migliori offerte mobile degli operatori low cost

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Giga 120 di Iliad illimitati 120 GB in 5G 9,99 euro Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro ho. 5,99 illimitati 50 GB 5,99 euro ho. 7,99 illimitati 150 GB 7,99 euro Kena 5,99 50GB illimitati 50 GB 5,99 euro Kena 7,99 illimitati 150 GB 7,99 euro Very 5,99 illimitati 50 GB 5,99 euro Spusu 50 2000 minuti e 500 SMS 50 GB 5,95 euro Easy minuti illimitati e 100 SMS 50 GB primo mese gratuito, poi 6,99 euro Elite minuti illimitati e 100 SMS illimitati per tutto l’anno, poi 120 GB 9,99 euro Entry minuti illimitati e 100 SMS 30 GB 4,99 euro

Anche molti operatori low cost riservano le loro migliori offerte mobile a chi richiede la portabilità. Mantenendo il proprio numero si possono avere tanti Gigabyte a un prezzo medio nettamente inferiore a quello proposto dai grandi gestori. In più solitamente non sono previsti vincoli di permanenza, costi nascosti e rimodulazioni. Gli unici aspetti negativi sono una velocità di navigazione spesso inferiore, anche se sufficiente a svolgere le attività online più comuni come la lettura delle email, l’utilizzo di chat e altre app o la visione di video in qualità standard. Tra le migliori offerte mobile con portabilità abbiamo:

ho. 5,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. L’operatore richiede l’acquisto di una ricarica da 6 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo del piano. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 7,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. L’operatore richiede l’acquisto di una ricarica da 8 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo del piano. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, Postemobile, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

Kena 5,99 50GB Plus di Kena Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

Kena 7,99 150 Giga con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 60 Mbps a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione a 1,99 euro e SIM gratuita. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, ho. Mobile e altri operatori virtuali.

Chi passa a Kena e acquista l’opzione Kena Summer entro il 26 luglio ottiene 300 GB aggiuntivi da utilizzare entro 90 giorni al prezzo di 19,99 euro una tantum.

Very 5,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

Fino al 31 agosto per tutte le offerte di Very si riceve un mese di ricarica omaggio.

Altri operatori low cost invece permettono a chiunque, a prescindere da quale operatore si effettui il passaggio, di attivare le proprie tariffe anche senza necessariamente mantenere il proprio numero di telefono. Le migliori offerte mobile senza portabilità degli operatori virtuali sono:

Giga 120 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro.

Fastweb Mobile di Fastweb con minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB in 4G o 5G a 7,95 euro al mese. La SIM costa 10 euro. Nel piano sono inclusi i corsi della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali tra le più richiesti dal mondo del lavoro e si può aggiungere anche spazio di archiviazione illimitato su WOW Space a 9,95 euro l’anno.

Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G a 5,98 euro al mese. Nel paino sono inclusi anche 100 GB di riserva e la possibilità grazie al servizio Riserva dati di convertire il traffico voce e dati non utilizzato nel mese in Megabyte da consumare senza scadenza quando si vuole a partire dal successivo rinnovo dell’offerta.

Easy di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4.5G con primo mese gratuito, poi 6,99 euro al mese. L’attivazione a 5 cent con carta di credito. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium e 70 elicoin in regalo.

Entry con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. L’attivazione a 9,99 euro. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium e 50 elicoin in regalo. Per questa offerta è però richiesta la portabilità del numero e l’acquisto di una ricarica da 4,99 euro.

Elite con minuti illimitati, 100 SMS e Giga illimitati per tutto l’anno in 4.5G (poi 120 GB) a 9,99 euro al mese. L’attivazione a 9,99 euro. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium e 100 elicoin in regalo. Per questa offerta è però richiesta la portabilità del numero e l’acquisto di una ricarica da 9,99 euro.

Elite x12 con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB in 4.5G a 95,99 euro l’anno. L’attivazione gratuita. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Concierge, Elisium oltre a 100 elicoin in regalo. Per questa offerta è però richiesta la portabilità del numero.

Elimobile di differenzia dagli altri gestori per aver lanciato una propria moneta digitale chiamata elicoin con cui acquistare sull’app Elisium contenuti a pagamento come corsi, workshop, video informativi, interviste, serie TV in esclusiva come quella di Maccio Capatonda ed esperienza uniche con personaggi famosi come Carlo Cracco. Con Run with Me si possono raccogliere elicoin semplicemente facendo qualche passo. Concierge è invece il servizio per chiedere consulenza a un assistente personale, che vi aiuterà nell’organizzare e partecipare a eventi unici come cene, mostre, concerti, etc.