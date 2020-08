Le 10 tariffe per telefonia mobile più convenienti di agosto 2020

Minuti, sms e Giga senza limiti o pacchetti con costi molto contenuti? Le promozioni mobile del mese offrono queste due tipologie di soluzioni. I clienti possono spendere dai 5 ai 10 euro circa per piani con minuti e sms senza limiti e con un bundle di circa 70 GB, per poter invece avere offerte con Giga illimitati i costi salgono almeno 19 euro circa. Ecco quali sono le offerte mobile più convenienti di Agosto 2020

Per risparmiare sul canone della vostra offerta mobile uno dei migliori sistemi è confrontare le promozioni dei gestori e cambiare operatore di telefonia. Per i clienti che passano da un gestore all’altro infatti sono previsti dei canoni scontati e a prezzi più bassi.

La guerra a colpi di richieste di portabilità e di cambi operatore tra le compagnie ha portato i costi mensili delle migliori tariffe mobili a circa 5 euro al mese con minuti e sms senza limiti e un bundle dati di 70 GB. Queste promozioni sono possibili solo per i gestori virtuali, si tratta di operatori che non hanno proprie infrastrutture e che si appoggiano sulle linee di altri operatori.

I MVNO più popolari al momento in Italia sono ho. mobile, Kena, PosteMobile e Very Mobile. Alcuni di questi gestori sono in realtà di proprietà dei principali operatori tradizionali, in particolare ho. è il MVNO di Vodafone, Kena di TIM e Very Mobile di WindTre.

Oltre all’ingresso di questi gestori low cost, il 2020 ha visto apparire nei cataloghi degli operatori una nuova tipologia di offerta. Le ultime promozioni lanciate da TIM e Vodafone sono dei piani con Giga illimitati, questi pacchetti hanno dei costi decisamente più alti delle comuni offerte con bundle dati di 50 GB o 100 GB. Le offerte flat tutto incluso in 5G partono da circa 19 euro e arrivano fino a 40 euro.

Come trovare la promozione mobile più vantaggiosa

Per capire quale sia l’offerta mobile migliore per voi dipende da quali sono le vostre abitudini di consumo e quali servizi state cercando. Per esempio se siete tra coloro che vogliono sperimentare le potenzialità del 5G la lista delle promozioni tra cui scegliere sarà molto differente rispetto a quella che vi si presenterebbe cercando le offerte più economiche.

Per poter individuare la migliore offerta mobile confrontare le promozioni dei diversi gestori è fondamentale. Solo dal raffronto di canoni e condizioni potrete stabilire quale sia il rapporto qualità/servizi/costi più conveniente per voi.

Per individuare le offerte potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento scansionerà i cataloghi delle promozioni restituendovi una classifica delle tariffe in linea con i filtri selezionati. Si possono scegliere ad esempio i bundle dati, chiamate e sms oppure il costo massimo dei piani e altre caratteristiche.

Ecco qual è la classifica delle offerte mobile più convenienti di Agosto 2020:

Very a 4,99 euro

Kena Flash a 5,99 euro

Very a 6,99 euro

Very a 7,99 euro

Iliad Giga 50 a 7,99 euro

Creami Relax 100 a 8 euro

Fastweb Mobile a 8,95 euro

Very a 11,99 euro

Kena a 13,99 euro

Very a 13,99 euro

1. Very a 4,99 euro

Il nuovo gestore virtuale ad aver lanciato le sue offerte in Italia è Very Mobile. Il piano più economico in assoluto per chi cerca una promozione mobile è questa offerta con un canone di circa 5 euro al mese. A chi attivi questa tariffa non saranno richiesti altri contributi né per l’avvio della promozione, né per la sim.

Il piano da 4,99 euro vi fornirà:

traffico voce senza limiti

sms illimitati

30 GB in 4 G (di cui 2,4 GB disponibili in UE)

La promozione è riservata a chi attiva un numero Very e ai clienti che chiedano la portabilità di un numero Iliad, Coop Voce, Fastweb, PosteMobile, Linkem o da uno dei principali MVNO attivi in Italia.

2. Kena Flash a 5,99 euro

La promozione di Kena offre a chi la acquisti un mese gratis. Potranno attivare il piano Flash solo quei clienti che chiederanno la portabilità di un numero: Iliad, ho., PosteMobile, Lycamobile, Conad, Noitel e altri MVNO. Il canone mensile sarà di 5,99 euro e includerà:

chiamate senza limiti

sms illimitati

70 GB per navigare a 30 Mbit/s (3 GB da usare in UE)

3. Very a 6,99 euro

Altra offerta per i clienti che cambino operatore e passino a Very Mobile da Coop Voce, Fastweb, Linkem, PosteMobile, Lycamobile, Tiscali, Rabona e altri MVNO. Con questa offerta di Very si otterrà un bundle di 100 GB per navigare online in Italia, traffico voce e sms senza limiti. Quando sarete all’estero potrete utilizzare solo 3,3 GB del pacchetto dati.

I costi di attivazione per chi acquisti questa offerta sono di 5 euro e la consegna della sim sarà gratuita. Con Very si può gestire la propria offerta tramite app e le ricariche possono essere programmate e associate ad una carta di credito o ad addebiti sul conto. Sono inclusi i servizi:

Ti ho cercato

Ring me

hotspot

4. Very a 7,99 euro

Il gestore virtuale di WindTre propone anche un’altra offerta, in questo caso è una promozione solo per nuovi clienti che scelgano di avere un numero Very. Il piano ha un costo mensile di 7,99 euro e comprende:

sms senza limiti

chiamate illimitate

100 GB in 4 G (3,8 GB da usare in UE)

Per evitare addebiti indesiderati il gestore bloccherà tutti i servizi a sovrapprezzo, si tratta di quei servizi come gli sms degli oroscopi e le numerazioni speciali, come l’199. Si potranno riattivare in qualsiasi momento contattando l’assistenza clienti o tramite app.

5. Iliad Giga 50 a 7,99 euro

Uno degli operatori più popolari in Italia è Iliad, si tratta di un gestore francese che sta costruendo la sua rete dal 2018. La migliore offerta di Iliad è un piano da 50 GB (di cui 4 GB attivi in UE) con chiamate e sms gratuiti. Il canone di questa promozione è di 7,99 euro al mese.

I contributi richiesti per attivare le tariffe sono fissi e sono pari a 9,99 euro. Si potrà acquistare il piano sia chiedendo la portabilità del vecchio numero, sia richiedendo una sim Iliad.

Una volta terminati i Giga inclusi nella promozione si potrà continuare a navigare a 0,90 euro ogni 100 MB. Nel pacchetto voce offerto da questo operatore sono comprese anche le chiamate verso 60 destinazioni estere e verso fissi e mobili in USA e Canada.

In tutte le offerte di questo gestore sono compresi nei canoni i servizi: Mi Richiami, la segreteria telefonica e l’hotspot della rete.

6. Creami Relax 100 a 8 euro

La promozione di PosteMobile è un piano con un canone che si ridurrà progressivamente nei primi mesi. Chi acquista questa offerta pagherà 10 euro al mese per i primi 3 rinnovi, dal 4° al 6° la promozione costerà 9 euro e dal 7° il costo mensile sarà di 8 euro.

Anche il bundle dati compreso nel canone di questa tariffa aumenterà con il passare del tempo. Per il primo anno i Giga dell’offerta saranno 80 GB e diventeranno 100 GB dal 13esimo rinnovo. Con la rete di PosteMobile potrete navigare a 300 Mbit/s con la linea WindTre.

L’offerta include anche minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali.

7. Fastweb Mobile a 8,95 euro

Se scegliete questa promozione di Fastweb il canone mensile che pagherete sarà 8,95 euro e vi garantirà ogni mese:

50 GB per navigare online

chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali senza limiti

100 sms

L’offerta del mese propone a chi attiva online la tariffa l’azzeramento delle spese di consegna della sim e di contributo iniziale (pari a 15 euro). Anche questo gestore offre i principali servizi gratis con questa promozione e i clienti potranno utilizzare senza costi: Ti ho cercato, Richiama, controllo del credito e la segreteria telefonica.

Per ogni sms non compreso nel bundle si pagheranno 0,05 euro e si potrà avere 1 GB di scorta, il costo complessivo per questo extra sarà 6 euro. Se si utilizza la sim all’estero sono compresi nel costo del canone: 500 minuti di conversazione, 100 sms e 4 GB.

8. Very a 11,99 euro

Nel catalogo di Very Mobile c’è anche un’altra offerta che viene proposta solo ai clienti TIM, Vodafone, Kena, ho. e WindTre. Il canone da quasi 12 euro, a cui vanno aggiunti 5 euro per sim e attivazione. Nel canone sono compresi:

chiamate senza limiti verso numeri nazionali

sms illimitati

30 GB (di cui 5,7 GB da usare in UE)

Il centro di assistenza può essere contattato chiamando il 1929 o l’800.99.44.44. Il primo è il contatto che si potrà chiamare quando l’offerta sarà attiva, il numero verde invece è per chi vuole informazioni sulle offerte o aggiornamenti sull’attivazione delle promozioni.

9. Kena a 13,99 euro

Questo piano è solo per i nuovi clienti e ha un canone da 13,99 euro al mese e comprende:

chiamate senza limiti verso i contatti nazionali

sms illimitati

70 GB per navigare alla massima velocità

7 GB per connettersi in UE

Anche questo gestore blocca alcuni servizi per evitare addebiti extra, ad esempio Kena bloccherà la navigazione una volta esaurito il bundle dati. Per poter riattivare la connessione si dovrà inviare un messaggio al numero 40543711, o se si è all’estero al +393505999990. Come ulteriore servizio per permettere ai clienti di non sforare i pacchetti compresi nel canone verrà inviato un sms da Kena quando si supererà l’80% del traffico dati gratuito.

10. Very a 13,99 euro

Per avere 100 GB, minuti e sms senza limiti e chiedete la portabilità da un operatore tradizionale il canone da pagare sarà di 13,99 euro al mese. L’offerta permetterà di avere 6,6 GB per navigare in UE.

Anche con questa offerta saranno inclusi nel piano i servizi di segreteria telefonica, controllo del credito e Ti ho cercato o richiamami quando il numero è occupato o non raggiungibile.

