Le 10 offerte Tim telefonia mobile per vecchi clienti

Tim ha sempre il desiderio di riconquistare i clienti che ha perso nel corso del tempo e per questo a cadenza regolare allestisce campagne commerciali winback . Scopri le tariffe dedicate agli ex utenti dell’operatore italiano e quelle in esclusiva per chi ha già una linea Tim attiva

Tim è il primo operatore italiano per numero di utenti e si contende da anni con Vodafone la corona di azienda di telefonia mobile con la migliore e più ampia copertura. Il provider italiano è stato inoltre tra i primi a lavorare nel nostro Paese alla tecnologia associata al 5G, il nuovo standard di comunicazione che rivoluzionerà non solo il modo in cui fruiamo di Internet dallo smartphone ma anche settori come l’industria, smart cities e Internet of Things. Nonostante ciò, non tutti i suoi clienti gli sono rimasti fedeli.

L’ingresso sul mercato di operatori low cost o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) come Iliad ha portato all’addio di diversi utenti, attirati da offerte meno costose ma comunque ricche di servizi. Tim non si è però persa d’animo e come altre aziende del settore ogni tanto si cimenta in campagne winback volte a convincere gli ex clienti a tornare sui loro passi. Queste ovviamente sono indirizzate solamente a coloro che prima di cambiare operatore hanno dato il consenso a ricevere offerte commerciali.

Le più recenti offerte di Tim in ottica winback sono Tim Iron X e Tim Titanum CCW. Stando alle segnalazioni di alcuni utenti dal 12 giugno 2019 l’operatore italiano ha cambiato il costo iniziale per attivare queste offerte, che possono essere sottoscritte solo tramite alcuni consulenti che lavorano per Tim e contattano un gruppo selezionato di ex clienti. Le promozioni quindi non possono essere attivate nei negozi ufficiali del provider e nemmeno passando dai call center del servizio “Passa a Tim con operatore” presente sul sito dell’azienda. Di seguito è illustrata la composizione delle due tariffe speciali prima delle modifiche attuate dal provider:

1. Tim Iron X

Minuti illimitati per chiamare tutti i numeri nazionali

50 GB di traffico per navigare in Internet in 2G, 3G e 4G

La tariffa ha un costo di 9,99 euro per il primo mese e non prevede una spesa per l’attivazione se si proviene da Iliad e altri MVNO. Nella lista non compare però Kena Mobile, l’operatore mobile virtuale di Tim. A partire dal secondo mese l’offerta si rinnova a 6,99 euro al mese a tempo indeterminato.

2. Tim Titanium

Minuti illimitati per chiamare tutti i numeri nazionali

50 GB di traffico per navigare in Internet in 2G, 3G e 4G

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese e non prevista alcuna spesa per l’attivazione se si proviene da Vodafone, Wind e Tre.

Le due promozioni prevedono l’attivazione automatica delle opzioni +47 Giga Free, Tim Base e Chat, Tim In Viaggio Full, Giga di Scorta e Minuti Illimitati Free senza costi aggiuntivi. In caso di utilizzo in roaming dello smartphone nei Paesi dell’Unione Europea è possibile utilizzare 3 GB dell’offerta base e 2,2 GB dell’opzione Giga Free. Tim Base e Chat per 2 euro aggiuntivi al mese permette di utilizzare piattaforme di messaggistica come WhatsApp, Snapchat, WeChat e Skype Viber senza consumare il traffico previsto dal piano. L’opzione per l’estero per quando ci si trova fuori dall’Ue e Giga di Scorta permettono la prima di navigare in automatico a 1,90 euro per 200 MB fino ad un massimo di 1 GB per 30 giorni mentre la seconda si attiva solo quando i Gigabyte a disposizione sono terminati. La navigazione poi si blocca al quinto gettone speso.

Per poter attivare Tim Iron X e Tim Titanium in modalità winback l’utente dovrà fornire al consulente il proprio nome e cognome, codice fiscale, numero di telefono per cui si desidera effettuare la portabilità, numero seriale della SIM, attuale gestore telefonico, numero di un documento di identità e indirizzo di spedizione.

A partire dalla scorsa settimana sia Tim Iron X che Tim Titanium prevedono un costo di attivazione di 9 euro se sottoscritte nella versione winback teleselling a cui si aggiungono 20 euro per l’acquisto di una nuova SIM con 20 euro di traffico incluso. Si tratta quindi di una spesa minore rispetto ai 25 euro e 20 euro di traffico incluso previsti dall’attivazione tramite il servizio “Passa a Tim con operatore“. La SIM viene comunque spedita a domicilio tramite corriere con pagamento in contrassegno.

Gli ex clienti Tim comunque pagheranno di più rispetto al passato. Fino al 12 giugno la spesa per l’acquisto della nuova SIM con portabilità del numero era di 10 euro con 10 euro di traffico incluso e non esistevano costi di attivazione.

Altre offerte winback sono disponibili da aprile ma possono essere sottoscritte solo presso i negozi dell’operatore. Le tariffe sono le seguenti:

3. Tim 7 Extra Go New 30 GB

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

30 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 7 euro al mese e può essere attivata da chi proviene da qualsiasi operatore virtuale, a eccezione di ho. Mobile e Kena. L’utente può utilizzare le app di messaggistica senza consumare traffico dati.

4. Tim Special x Te

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 12 euro. La promozione è riservata a chi proviene da Iliad e altri operatori virtuali, a eccezione di Kena. L’utente può utilizzare le app di messaggistica senza consumare traffico dati.

5. Tim Special

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

20 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 19,99 euro al mese ed è previsto solo il pagamento con carta di credito. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro. La promozione è riservata a chi proviene da Wind, Tre e Vodafone. L’utente può utilizzare le app di messaggistica senza consumare traffico dati.

6. Tim Special Top

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 19,99 euro al mese ed è previsto solo il pagamento con carta di credito. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro. La promozione è riservata a chi proviene da Wind, Tre e Vodafone. L’utente può utilizzare le app di messaggistica senza consumare traffico dati.

L’operatore italiano comunque ha riservato offerte speciali anche per chi è già suo cliente. Una di queste è Tim Senza Limiti Silver, che può infatti essere sottoscritta solo da chi ha già una linea Tim attiva e vuole cambiare piano. Di seguito i dettagli dell’offerta:

7. Tim Senza Limiti Silver

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

20 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 15 euro al mese. Pagando l’addebito mensile con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore i Gigabyte disponibili sono 20, altrimenti scendono a 5. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e di ottenere ulteriori 10 GB se si ha attiva una rete fissa di Tim.

Attiva Tim Senza Limiti Silver

Tim comunque propone nel suo listino anche tariffe che possono essere sottoscritte a prescindere se si è attualmente suo cliente o lo si è stati in passato. Le principali promozioni che appartengono a tale categoria sono:

8. Tim Senza Limiti Gold

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

18 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18 euro al mese pagando con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore altrimenti sono 25 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e di ottenere ulteriori 5 GB se si ha attiva una rete fissa di Tim.

Attiva Tim Senza Limiti Gold

9. Tim Senza Limiti Platinum

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

Traffico illimitato per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 49 euro al mese pagando con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore altrimenti sono 59 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Superati i 50 GB la velocità si riduce a 32 Kbps.

Attiva Tim Senza Limiti Platinum

10. Tim Young Senza Limiti Top Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 30/9/19.