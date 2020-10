Più del 50% dei bambini di 9 anni ha già un cellulare, tra gli adolescenti la percentuale sale al 97%. Visti questi numeri i gestori di telefonia mobile hanno introdotto delle tariffe ad hoc per i più giovani, in questa guida analizziamo le migliori offerte per ragazzi disponibili ad Ottobre 2020

Le 10 migliori tariffe per ragazzi di ottobre 2020

I minori utilizzano il cellulare in modo quasi compulsivo, secondo una ricerca Istat quasi il 60% dei ragazzi che possiede uno smartphone lo controlla appena sveglio e prima di addormentarsi. Il report dell’Istituto di statistica ha rilevato che la metà dei ragazzi tra 11 e 19 anni intervistati trascorre tra le 3 e le 6 ore connessi e con il cellulare in mano.

Lo smartphone è diventato un elemento quasi indispensabile per la socialità, il divertimento e anche per l’apprendimento dei minori. Le esigenze di questi utenti sono differenti da quelle degli adulti e gli operatori di telefonia mobile hanno studiato dei piani per i più giovani.

Sono presenti nei cataloghi delle offerte dei gestori due fasce di promozioni per questa categoria di clienti: junior e young. Le tariffe junior sono dedicate agli under 16, le offerte young possono essere per utenti fino a 25 anni o under 30, dipende dall’operatore.

I gestori virtuali hanno delle promozioni indifferenziate, possono essere acquistate da tutti i clienti e offrono gli stessi servizi e costi. In questa guida ci concentriamo sulle tariffe Junior e Young, gli operatori che hanno introdotto nei cataloghi queste promozioni sono TIM, Vodafone e WindTre.

Come trovare le offerte giovani per il mobile

Per individuare i migliori piani giovani di Ottobre 2020 si può ricorrere al supporto del comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento permette di filtrare le offerte proposte dai gestori individuando solo quelle per i minori e gli under 30.

I risultati delle ricerche mostrano i costi del canone e le principali condizioni poste per l’attivazione di ciascun pacchetto. Nella griglia sono riassunti anche i costi una tantum richiesti dal gestore per acquistare l’offerta.

Ecco quali sono le 10 migliori promozioni giovani del mese:

TIM Junior Pack 12 mesi a 69 euro

TIM Junior Pack 6 mesi a 39 euro

Junior di WindTre a 6,99 euro al mese

TIM Junior Mese a 7,99 euro al mese

Student a 9,99 euro al mese

TIM Young Student edition a 11,99 euro al mese

Young a 11,99 euro al mese

TIM Young Senza Limiti a 14,99 euro al mese

Shake it easy di Vodafone a 14,99 euro al mese

Unlimited Gaming a 29,99 euro al mese

Le promozioni di TIM per under 30

I piani di TIM dedicati ai più giovani includono la possibilità di avere Giga illimitati per poter utilizzare le principali applicazioni di messaggistica e chat.

Le offerte Junior offrono ai clienti under 16 anni un pacchetto di minuti e sms abbastanza limitato, solo 200 minuti di chiamate e 200 messaggi verso i numeri nazionali. In queste promozioni viene anche compresa la possibilità di avere due numeri TIM preferiti verso cui potranno essere effettuate chiamate gratuite.

Data la giovane età degli utenti a cui sono dedicati i piani Junior, il gestore ha previsto l’attivazione dei sistemi Parental control e di navigazione sicura dagli smartphone dei minori. L’opzione di controllo dei contenuti può essere personalizzata dai genitori dell’abbonato, le linee di protezione sono alta, bassa e media e permette di impostare un PIN per bloccare i siti proibiti e di stabilire delle fasce orarie in cui è consentito collegarsi ad internet.

I servizi per le offerte Young sono differenti, anche perché queste promozioni sono riservate ad una platea di clienti di under 30.

Offerta Minuti ed SMS Giga Canone Termini e condizioni Junior Pack 6 mesi 200 minuti 200 sms minuti illimitati verso 2 numeri TIM 10 Giga Giga illimitati app chat 39 euro per 6 mesi promozione riservata ad utenti under 16 anni servizio I love games incluso parental control Junior Pack 1 anno 200 minuti 200 sms 2 numeri TIM preferiti da chiamare senza limiti 10 Giga opzione non consumo Giga per le app chat 69 euro per 1 anno attivabile per minori con meno di 16 anni parental control e navigazione protetta Junior 1 mese 200 sms 200 minuti verso numeri nazionali chiamate senza limiti verso 2 contatti TIM 10 Giga opzione Giga illimitati per chat 7,99 euro al mese rinnovo su credito residuo, addebito su carta o conto corrente piano riservato ai minori di 16 anni opzione controllo connessione e parental control personalizzabile Young Student minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali 40 Giga (per chi attiva Ricarica automatica, con rinnovo su credito residuo solo 20 Giga) Giga illimitati per usare app social, chat, per ascoltare musica in streaming e usare le piattaforme di e-learning 11,99 euro al mese 5 euro attivazione piano per under 25 servizi Lo Sai e Chiama Ora gratuiti TIM Music Platinum offerto gratis per 6 mesi Young Senza limiti minuti e sms senza limiti verso contatti nazionali 60 Giga (con domiciliazione o addebito su carta di credito, con rinnovo sul credito 30 Giga) Rete 5G No consumo Giga per uso applicazioni Social 14,99 euro al mese 12 euro per attivazione piano per clienti under 25 TIM Music Platinum offerto gratis per 6 mesi

Il gestore prevede un ulteriore incentivo per i clienti che abbiano un’offerta Casa di TIM attiva, per questi utenti sarà possibile attivare TIM UNICA. Questo servizio permette all’intestatario dei piani Casa e Mobile di avere Giga illimitati sul proprio smartphone e di estendere questa opzione anche ad altri 5 numeri TIM della famiglia.

I piani Junior descritti nello schema includono nei servizi offerti 5 Giga utilizzabili in roaming e in Ue. Con le offerte Young invece la quantità di dati fruibili all’estero saranno 15 Giga. Una volta terminato il bundle dati delle offerte il costo applicato dal traffico internet sarà di 0,04 euro per ogni Mega consumato.

Le offerte con minuti e sms illimitati di questo gestore sono soggette a dei precisi limiti definiti dalle norme sul corretto uso personale delle promozioni. Da Luglio 2020 TIM ha portato i vincoli di questi piani all inclusive a 18 mila minuti e sms e a 600 Giga di traffico dati per le promozioni senza limiti.

Offerte giovani di Wind Tre

Anche WindTre ha previsto un sistema di protezione da poter attivare in abbinamento alle offerte dedicate ai minori. Nei pacchetti Junior viene incluso il servizio Family Protect, questa opzione permette ai genitori di impostare diversi livelli di sicurezza.

Si potrà scegliere tra 4 opzioni di protezione, il livello più alto è quello raccomandato per i minori di 11 anni. Con i piani intermedi i clienti potranno stabilire quali filtri impostare e che grado di sicurezza vogliono garantire ai propri figli. Il livello più basso di protezione offre solo il servizio di geo localizzazione del cellulare del minore a distanza.

Le tariffe proposte, che analizzeremo nella tabella qui in basso, possono essere attivate sia con rinnovo su credito residuo che con i sistemi di pagamento automatizzati e con domiciliazione dei costi. Per chi sceglie l’opzione di rinnovo sul credito del cellulare i Giga a disposizione vengono dimezzati.

Offerta Minuti ed SMS Giga Canone Termini e condizioni Junior minuti illimitati verso numeri WindTre 100 minuti verso altri operatori 60 Giga (con domiciliazione o addebito su carta) 6,99 euro al mese costo di attivazione di 6,99 euro per nuovi clienti, per utenti WindTre 49,99 euro 10 euro per la sim attivazione disponibile per utenti under 14 anni vincolo di 24 mesi Student minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali 80 Giga (con pagamenti automatizzati) bundle dati dimezzato con rinnovo su credito residuo 9,99 euro al mese contributo di attivazione 6,99 euro e 10 euro per la consegna della scheda vincolo di 2 anni piano attivabile fino al compimento del 21esimo anno d’età Moto GP 20 incluso come extra, gioco per Xbox, pc o Psp 4 Young minuti e sms senza limiti 80 Giga con Easy Pay/40 Giga con rinnovo su credito residuo costo di attivazione 6,99 euro per nuovi clienti 10 euro di contributo per la sim 11,99 euro al mese offerta riservata ad utenti fino a 30 anni 24 mesi di vincolo contrattuale Unlimited Gaming minuti e sms illimitati verso numeri nazionali Giga illimitati in Italia (14,1 Giga in UE e in roaming) 29,99 euro al mese unico sistema di pagamento accettato è Easy Pay 10 euro per la sim 6,99 euro per attivazione dedicata ad under 30 24 mesi di vincolo

A tutti i piani giovani di WindTre viene applicato lo stesso pacchetto base, è importante conoscere le condizioni di questa offerta qualora si dovessero superare le soglie di minuti, sms o Giga compresi nel canone.

Per le promozioni Junior e Young il gestore ha previsto una tariffa extra soglia di 0,29 euro per ogni minuto o sms in eccesso, mentre se si terminano i Giga si può ricorrere alla tariffa speciale Internet Daily al costo di 4 euro al giorno.

Vodafone, tariffe under 30

Con Vodafone per il momento l’unico piano dedicato ai clienti con meno di 30 anni è Shake it easy. La tariffa proposta dal gestore britannico è già predisposta per la navigazione sulla nuova rete 5G. Per attivare il piano è richiesto un contributo di 5 euro, che sarà versato dai clienti con il pagamento della prima fattura.

Anche se è già previsto il servizio di roaming Ue, i clienti che acquistano Shake it easy potranno attivare gratuitamente il pacchetto Smart Passport +. Con questa opzione sarà possibile avere fino a 60 minuti di chiamate, 60 sms e 500 MB a 3 euro al giorno. Il servizio sarà pagato solo se si utilizzano i minuti o gli altri bundle a disposizione dei clienti.

Offerta Minuti e sms Giga Canone Termini e condizioni Shake it easy minuti e sms senza limiti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali 60 Giga per navigare su rete 4G o 5G (10 Giga in roaming) Giga illimitati per usare le app di messaggistica, social, visualizzare le mappe e ascoltare musica 14,99 euro al mese con rinnovo su carta o addebito su conto corrente offerta riservata solo ai clienti under 30 12 mesi del servizio di Tidal gratis, piattaforma di streaming audio e podcast

La tariffa base che sarà applicata al traffico voce se si terminano i pacchetti dell’offerta è Vodafone 25 new, questo piano prevede i seguenti costi a consumo: 0,25 euro al minuto, 0,20 euro di scatto alla risposta e 0,29 euro per ogni sms.

Le promozioni smartphone incluso

Le offerte Young e Junior di WindTre e di TIM sono delle promozioni smartphone incluso, si tratta quindi di piani che permettono di abbinare al canone mensile anche le rate per l’acquisto di un cellulare. Se l’attivazione dei pacchetti mobile coincide anche con il regalo del primo smartphone può essere conveniente scegliere tra i modelli proposti in offerta dai gestori.

Ad esempio con la promozione Student WindTre si potrà acquistare il Huawei P30 lite New Edition con 30 rate. Fate attenzione a leggere bene le condizioni proposte, il gestore infatti pubblicizza la vendita con una rata da 6,99 euro al mese. In realtà il piano del finanziamento prevede 30 rate, di queste 5 quote saranno da 6,99 euro, altre 24 rate saranno da 12,83 ed è anche prevista un’ultima quota da versare di 7,03 euro.

Con TIM Young Student Edition viene offerto l’iPhone SE con 12 Giga di memoria a 17 euro al mese, il piano a rate ha una durata di 30 mesi. I clienti potranno anche acquistare i prodotti disponibili sul sito dell’operatore pagando in un’unica soluzione. Per maggiori dettagli sui modelli e i costi potete consultare la guida di SosTariffe.it sulle offerte smartphone incluso.

