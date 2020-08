Le 10 migliori serie tv da vedere ad agosto 2020

Avete terminato la vostra serie tv preferita e siete in cerca di suggerimenti su cosa vedere in tv ad Agosto. Ecco quali sono le serie tv in arrivo sulle principali canali della pay tv e delle piattaforme streaming tv

Per gli appassionati di serie tv le vacanze estive sono un ottimo momento per recuperare le stagioni rimaste in arretrato delle vostre produzioni preferite. Durante il lockdown anche questo mercato ha subito ritardi e stop, ma le serie tv e i film disponibili sulle diverse piattaforme di streaming e pay tv sono stati uno dei pochi svaghi per molti.

Ad Agosto sono in arrivo diverse novità, anche se sarà poi Settembre il mese in cui saranno presentate tante nuove serie tv. In questa guida ci concentriamo sulla classifica dei 10 titoli di Agosto da non perdere assolutamente su Netflix, Sky, Amazon e Disney +.

Dirty John – Stagione 2

Hoops – Stagione 1

Lucifer – Stagione 5

The Mandalorian – Stagione 2

The Chi – Stagione 3

Kidding – Stagione 2

Strike Back – Stagione 7

Little Fires Everywhere – Stagione 1

The Head – Stagione 1

Hanna – Stagione 2

Le nuove serie da vedere su Netflix

1. Dirty John – Stagione 2

Un crime drama che ha già attirato l’attenzione dei fan è Dirty John. La nuova storia racconta in questa stagione è The Betty Broderick Story. La nuova stagione è stata scritta ispirandosi a fatti accaduti vicino San Diego negli anni ’60.

Betty Broderick, interpretata da Amanda Peet, è una donna con un passato complicato e che è riuscita, dopo diverse avversità, a costruirsi una tranquillità. Ha una bella famiglia e una casa nelle vicinanze di San Diego, pensa di potersi finalmente godere quello che si è conquistata, ma solo finché non scopre che il marito (Christian Slater) la tradisce.

I fatti di cronaca da cui è stata tratta questa serie sono ricordati come il divorzio più disastroso d’America.

2. Hoops – Stagione 1

Netflix è pronto con la sua nuova serie animata, si tratta di un cartone per un pubblico adulto dal titolo Hoops. Il personaggio principale è Ben Hopkins, che avrà la voce di Jake Johnson (il Jack Miller di New Girl).

Hopkins è l’allenatore di una squadra di football di un liceo americano, ha un modo di parlare piuttosto colorito e vuole trasformare la sua squadra nei nuovi campioni del torneo. I suoi sistemi per riuscire in questa impresa sono tutt’altro che ortodossi.

Sarà una delle serie che si amerà o si odierà, uno dei prodotti più controversi degli ultimi anni.

3. Lucifer – Stagione 5

Si dovrà attendere il 21 Agosto per poter vedere, sempre su Netflix, la nuova stagione di Lucifer. Tom Ellis tornerà a vestire i panni del diavolo più irriverente, romantico e onesto della tv.

Al termine dalla stagione precedente, Lucifer era tornato all’Inferno proprio quando lui e la detective Chloe Decker si erano dichiarati i loro sentimenti. Nell’ultima puntata della precedente serie era anche riapparsa Eve, per cosa sarà tornata? E poi riapparirà anche Lucifer, o almeno questo crederanno i suoi amici. In realtà come si scopre subito nei trailer sarà il suo gemello perfido Micheal a fare la prima apparizione a Los Angeles.

Resta quindi da scoprire come riuscirà Lucifer a tornare e a rimettere in ordine i disastri provocati dal fratello.

Cosa guardare su Disney Plus

4. The Mandalorian – Stagione 1

Su Disney Plus, per gli amanti di Star Wars e in attesa che ad Ottobre arrivi la seconda stagione, Agosto è il momento giusto per recuperare la serie The Mandalorian.

Questa storia temporalmente si va ad inserire tra Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della forza. Al centro di questa serie, che è stata la produzione creata per il lancio della piattaforma della major cinematografica americana, ci sono Din Djarin, un cacciatore di taglie mandaloriano, e il Bambino. Il Bambino è uno yedi in grado di controllare la Forza ed è un antenato di Yoda.

Le serie in arrivo su NOW TV e Sky

5. The Chi – Stagione 3

La prima delle tre serie di NOW TV e Sky che troviamo in questa top ten dei prodotti da non perdere quest’estate è The Chi. La terza stagione racconta le vicende di un gruppo di cittadini di colore di Chicago.

Le vite di Emmett, Brandon, Ronnie e Kevin si intrecciano all’improvviso e porteranno dei cambiamenti importanti nelle loro vite e in quelle delle persone che li circondano. Ritroviamo i personaggi a cercare di sistemare le proprie vite tra crisi familiare e personali. Il racconto principale però è quello della città di Chicago con i suoi lati chiaroscuri e con le tensioni che animano le sue strade.

6. Kidding – Stagione 2

Torna Jim Carrey con la nuova stagione della serie commedy Kidding. In questa serie l’attore americano interpreta il conduttore Mr. Pickles, il presentatore di un programma per bambini.

Pickles è un personaggio che sullo schermo si mostra sorridente, leggero e spensierato, a luci spente invece è un uomo che affronta le conseguenze della morte di un figlio e la crisi matrimoniale che ne è seguita. Non una commedia demenziale dunque, ma un ritratto dolceamaro anche se inframmezzato da tratti surreali e grotteschi.

7. Strike Back – Stagione 7

Per chi ama le serie action è in arrivo la nuova, e ultima, stagione di Strike Back – Senza Regole. Questa produzione è di Cinemax e si concentra sulle missione della Sezione 20 dei servizi segreti britannici.

Per la stagione di chiusura la squadra dovrà riuscire a salvare un’altra volta il mondo. Il team è stato mandato in Malesia dove una bomba atomica è stata rubata e rischia di essere venduta sul mercato nero.

Gli show di Prime

8. Little Fires Everywhere – Stagione 1

Questa serie è tratta dal romanzo Tanti piccoli fuori di Celeste Ng. La produttrice è Reese Whiterspoon che interpreta Elena Richardson, una donna bianca, privilegiata e viziata. La Richiardson è chiusa nel suo quartiere perfetto ed è concentrata nella sua vita impeccabile senza scossoni.

Il suo quadretto sarà stravolto quando affitta casa a Mia Warren, interpretata da Kerry Washington (co-produttrice della serie). Mia è un’artista senza soldi e che si trasferisce di continuo da un posto all’altro. Lei e la figlia Pearl sono l’opposto di Elena e della sua finta perfezione alto borghese.

9. The Head – Stagione 1

Il Polo Sud è l’ambientazione per questa mistery noir, The Head si svolge in una stazione scientifica tra i ghiacciai in uno dei luoghi più estremi del mondo. La serie è diretta da Jorge Dorado, gli sceneggiatori sono Alex e David Pastor.

Il racconto non è lineare, si dovrà seguire le diverse linee narrative che mostrano il presente e il passato dei personaggi per aiutare gli spettatori a capire le vicende che si svolgono davanti ai loro occhi.

L’inizio della storia è la festa di fine stagione che si tiene al termine del periodo estivo alla stazione Polaris VI. Questo party segna un punto fondamentale del racconto, la squadra di ricercatori infatti si dividerà: una parte farà ritorno a casa e l’altra resterà bloccata per i 6 mesi di buio.

Nel team della stazione Polaris restano, in particolare, Annika, moglie di Johan Berg (comandante del gruppo, ma tra coloro che rientrano a casa) e Arthur Wilde, un famoso scienziato con cui sta conducendo una ricerca che potrebbe cambiare il destino dell’umanità. Trascorso qualche mese Johan fa ritorno, perché non ha più notizie di Annika, e troverà la stazione vandalizzata e con i corpi senza vita di alcuni ricercatori.

10. Hanna – Stagione 2

La seconda stagione dell’horror serie Hanna è disponibile sulla piattaforma video di Amazon, la serie si basa sull’omonimo film del 2001. La serie è stata curata da David Farr, lo stesso sceneggiatore del film.

Hanna è una ragazza che è stata addestrata per diventare una spia e cresce nelle foreste dell’Europa dell’Est. Lei e il padre Erik Heller sono inseguiti da diversi nemici, tra cui anche un’agente della CIA corrotta. Hanna sarà costretta a separarsi dal padre e ad affrontare parte del suo viaggio da sola. Dovrà fronteggiare sia prove fisiche molto impegnative che emotive, altrettanto pesanti e complesse da superare.

