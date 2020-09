Le 10 migliori serie TV da vedere a settembre 2020

Una serie TV è sempre un modo perfetto per trascorrere una serata, da soli o in compagnia: ogni mese il catalogo di Netflix e di Amazon Prime Video si arricchisce di titoli sempre diversi. Eccone 10 che si consiglia di vedere nel mese di settembre 2020.

Tra le serie TV presenti su Netflix e quelle disponibili su Amazon Prime Video, ogni mese c’è praticamente l’imbarazzo della scelta su cosa guardare, al punto tale che a volte non si riesce proprio a scegliere e ci si addormenta con il telecomando in mano.

I servizi di streaming TV sono praticamente diventati parte integrante delle nostre vite e se una volta si doveva attendere la settimana successiva per scoprire il nuovo episodio di una serie TV, oggi possiamo vedere intere stagioni praticamente in qualsiasi momento.

Servizi come Netflix o Amazon Prime Video danno anche la possibilità di scaricare gli episodi delle serie TV sui propri dispositivi elettronici in modo tale da poterli vedere anche in situazioni nelle quali non si dispone di una connessione a Internet: ecco 10 titoli di serie TV disponibili a settembre 2020 che potrebbero piacervi.

1. Il giovane Wallander

Uscita su Netflix il 3 settembre 2020, si tratta di una serie ispirata a una saga di romanzi gialli che hanno come protagonista l’ispettore Kurt Wallander, alle prese con la sua prima indagine nella Svezia dei nostri giorni.

Nello specifico, la serie è stata tratta dal bestseller di Henning Mankell, intitolato Young Wallander: è stata girata in lingua inglese ed è composta da soli 6 episodi. Se vi piacciono le serie poliziesche, potrebbe essere una valida alternativa a quelle che vedete di solito.

2. Away

Serie TV statunitense, uscita su Netflix il 4 settembre 2020: è composta da 10 episodi, diretti da Jeffrey Reiner e ideati da Andrew Hinderaker. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Jason Katims e Matt Reeves.

La serie racconta le vicende di un’astronauta, interpretata da Hilary Swank, che è costretta a lasciare il marito e la figlia adolescente per imbarcarsi in una pericoloso missione su Marte, che avrà una durata di 3 anni. Consigliato se vi piacciono le serie fantascientifiche.

3. Ratched

Serie TV drammatica, in uscita su Netflix il 18 settembre 2020 e composta da 8 episodi. Si basa sul romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Kesey, dal quale è stato tratto l’omonimo film, vincitore di 5 Premi Oscar.

Ambientata nel 1947, ha come protagonista l’infermiera Mildred Ratched, che raggiunge la California per lavorare in un ospedale psichiatrico nel quale verranno fuori, pian piano, gli aspetti più negativi del suo carattere.

4. Jurassic World

Dal 18 settembre saranno disponibili su Netflix anche gli episodi della serie animata Jurassic World – Nuove Avventure, il cui titolo originale è Jurassic World: Camp Cretaceous. I protagonisti sono 6 adolescenti che si ritrovano intrappolati in un campo avventura.

La comparsa dei dinosauri trasformerà i 6 ragazzi da perfetti sconosciuti a grandi amici: una serie perfetta per chi ha amato i film di Steven Spielberg e ha voglia di immergersi ancora una volta in un mondo giurassico, seduto comodamente sul divano.

5. Le regole del delitto perfetto

Un’altra serie presente su Netflix che si consiglia di vedere, giunta ormai alla sua sesta stagione, è Le regole del delitto perfetto, andata in onda per la prima volta in Italia il 25 settembre del 2014.

Si tratta di un thriller di tipo giudiziario, creati da Peter Nowalk e prodotto da Shonda Rhimes. Sì, proprio lei, la stessa di Grey’s Anatomy e Scandal. Se vi piacciono i thriller e siete fan della Rhimes, questa serie TV merita sicuramente la vostra attenzione.

6. The Boys

Tra le serie più interessanti disponibili su Amazon Prime Video troviamo l’arrivo della seconda stagione di The Boys, serie prodotta da Sony Pictures Television, in collaborazione con Amazon Studios, Point Grey Pictures e Originale Film.

La serie è stata ideata da Eric Kripke e si basa sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Se siete fan di tutto ciò che ruota intorno al mondo dei supereroi, be’, dovete assolutamente vederla e prepararvi a mettere in discussione tutte le vostre certezze.

7. Buffy

Su Amazon Prime Video è possibile vedere anche una serie TV che ha segnato l’adolescenza di molti di noi: si tratta di Buffy l’ammazzavampiri, composta da 7 stagioni, con Sarah Michelle Gellar nel ruolo della protagonista.

La serie è stata prodotta tra il 1997 e il 2003: chi ha voglia di fare un tuffo nel passato o chi non ha mai visto neanche un episodio della cacciatrice di vampiri più famosa al mondo dovrebbe dare una chance a questa serie.

8. Fargo

Si tratta di una serie antologica, composta da 4 stagioni, disponibile su Amazon Prime Video. In ogni stagione viene narrata una storia diversa, su ispirazione del film omonimo del 1996 dei fratelli Cohen, che rientrano anche tra i produttori esecutivi della serie.

La prima stagione si è aggiudicata il titolo di Migliori miniserie televisiva dell’anno, Miglior regia e Miglior casting agli Emmy Awards 2014, mentre ai Golden Globe 2015 ha vinto il premio di Miglior miniserie.

9. Le avventure di Lupin III

Dal 15 settembre sarà possibile trovare su Prime la prima stagione della serie animata Le avventure di Lupin III, uscita per la prima volta il 24 ottobre del 1971 e basata sul manga Lupin III di Monkey Punch.

Probabilmente saranno in molti a conoscere gli episodi praticamente a memoria, ma un ripasso in compagnia di Lupin, Jigen, Fujiko, Goemon e il buffo ispettore Zenigata non fa mai male.

10. Le nuove avventure di Lupin III

Per una full immersion nel mondo di Lupin, su Amazon Prime video sono presenti anche tutti gli episodi della serie animata Le nuove avventure di Lupin III, che è la seconda serie TV anime di Lupin III, quella nella quale il ladro indossa la giacca rossa.

La serie è composta da 155 episodi che in Italia sono stati mandati in onda diverse volte, sui canali Italia 1, Canale 5 e Italia 7: chi è da sempre appassionato di Lupin, avrà di certo un ottimo modo per far passare un po’ del suo tempo libero.

