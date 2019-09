Le 10 migliori serie tv da vedere a Settembre 2019

I cataloghi delle pay e streaming tv si stanno rinfoltendo in vista del cattivo tempo. Sulle piattaforme sono in arrivo alcune delle serie tv più attese di questa stagione, come Criminal, o la docuserie su Sergio Ramos. Ecco la lista delle 10 serie tv da non perdere questo autunno e dove seguirle

Giornate grigie e ritorno dalle vacanze sono un mix perfetto per chi ama passare i fine settimana a guardare la propria serie tv preferita o che la sera cerca una buona scusa per non uscire.

L’offerta di streaming e pay tv è vasta e ormai si trovano promozioni per ogni tipo di utente (dal cinefilo all’amante del cinepanettone) e per tutte le tasche. I pacchetti di Sky sono probabilmente i più costosi, ma offrono anche tutta una serie di canali e di servizi che altre soluzioni non vi darebbero. Ad esempio, il solo abbonamento ai canali cinema costa senza promozioni 16.20€ al mese. Per poter vedere le serie tv ci sono invece diverse combinazioni:

Sky Q con pacchetto Sky Tv e Calcio a 29.90€ al mese per un anno, poi il costo salirà a 43.20 € (costi di attivazione 49€) – i servizi compresi in questo piano sono Sky On Demand, visione Hd e 4K HDR, le funzioni online di Sky Go Plus e Q Black

con pacchetto Sky Tv e Calcio a 29.90€ al mese per un anno, poi il costo salirà a 43.20 € (costi di attivazione 49€) – i servizi compresi in questo piano sono Sky On Demand, visione Hd e 4K HDR, le funzioni online di Sky Go Plus e Q Black My Sky Fibra a 29.90 € per i primi 12 mesi, con lo stesso abbinamento di canali dell’offerta precedente – in questo caso saranno inclusi il decoder My Sky e le funzioni On Demand, HD e Go Plus. Per chi attiva la promozione online non saranno previsti costi per l’avvio del servizio

a 29.90 € per i primi 12 mesi, con lo stesso abbinamento di canali dell’offerta precedente – in questo caso saranno inclusi il decoder My Sky e le funzioni On Demand, HD e Go Plus. Per chi attiva la promozione online non saranno previsti costi per l’avvio del servizio Infine, Sky per il digitale ha un costo leggermente inferiore (24.90 € al mese per 12 mesi, poi 34.90€) e permette di accedere ai pacchetti Tv e Calcio – a segnare la differenza sono i servizi extra abbinati al piano, con questo abbonamento si ha diritto solo a Sky Go

Per chi non volesse spendere cifre del genere o sa già che non sfrutterà mai a pieno un pacchetto così ampio c’è Now Tv con i suoi Ticket e Pass. Questo tipo di abbonamento può essere giornaliero, settimanale o mensile. Con il Ticket Cinema si ha a disposizione oltre 1000 titoli on demand, 7 nuovi film a settimana e l’accesso a 9 canali live Sky Cinema. Con il Ticket Serie TV, si possono vedere le serie Sky Originale e il catalogo della piattaforma con intere stagioni on demand dei telefilm più seguiti.

Per gli appassionati però si pone anche il problema di riuscire a seguire le serie Tv e i film più interessanti in uscita a Settembre e per poterlo fare è il caso di dare uno sguardo anche alle proposte di Amazon Prime Video e di Netflix. Le due streaming tv hanno adottato un sistema di abbonamento tradizionale, si paga mensilmente. Amazon Prime ha un costo di 4.99€ al mese o 36 € l’anno, il primo mese è gratis e si possono collegare fino a 3 dispositivi in contemporanea.

Netflix ha diverse fasce d’abbonamento in base al numero di dispositivi su cui si vogliono vedere i contenuti e all’attivazione della visione HD. Diciamo per abbonarsi a Netflix si possono spendere tra i 7.99€ per il piano Base ai 15.99 € per il Premium. I pacchetti in realtà sono tre c’è anche lo Standard a 11.99€. La differenza tra i tre piani sta nel numero di dispositivi su cui si può accedere ai contenuti e la possibilità di vederli in HD. Il Base consente la visione solo su un device, lo standard su 2 in contemporanea e in HD, il Premium su 4 con qualità 4K.

Per conoscere le migliori offerte pay tv e streaming tv di Settembre usate il comparatore di SosTariffe.it e scoprite ulteriori dettagli.

E veniamo a cosa guardare quest’autunno e su quali piattaforme.

La top ten delle serie tv

Su Sky e Now Tv sono in arrivo alcuni dei film di maggiore successo del 2018: Green Book e il film d’animazione Spider-Man Un nuovo universo. Tra i titoli in arrivo questo mese dal 15 Settembre ci sono Maria Regina di Scozia, Cold War e Benvenuti a Marwen. Per gli appassionati di horror sta anche per essere aggiunto alla programmazione L’Esorcismo di Hannah Grace.

Su Prima fila sarà trasmesso l’ultimo film di Pedro Almodovar, Dolor Y Gloria con gli attori Antonio Banderas e Penelope Cruz. Banderas ha vinto la Palma d’Oro come miglior attore a Cannes per il ruolo interpretato nella pellicola e il film è in lizza per gli Oscar. E poi sarà la volta di Ted Bundy – Fascino criminale, il film diretto da Joe Berlinger e con Zack Efron come interprete del famoso seria killer americano.

Dal lato delle serie tv, Sky Atlantic e Sky Tv stanno per lanciare City on a Hill, è stata aggiunta al catalogo la stagione 11 di The Big Bang Theory e dall’11 arriverà anche l’ultima stagione di Divorce. Saranno inoltre trasmesse le ultime cinque puntate del programma di Anthony Bourdaine, Cucine segrete.

1. City on the Hill

La nuova proposta di Sky è una produzione del duo Ben Affleck e Matt Damon. Il protagonista è Kevin Bacon che veste i panni di Jackie Rohr, agente corrotto dell’Fbi che in una Boston anni Novanta. Tra violenza e corruzione Rohr si ritrova coinvolto in un caso che arriverà a scuotere l’intero sistema giudiziario della città.

2. The Big Bang Theory

L’undicesima stagione della serie che ha fatto diventare di tendenza i nerd, le action figure e il saluto vulcaniano di Spock. I personaggi sono cresciuti e si ritrovano a fronteggiare problemi da adulti come il diventare genitori, sposarsi e dare una svolta alle proprie carriere. Non senza le stravaganti uscite che hanno fatto divertire e appassionare i fan della serie. Come sempre ci sono dei brevi cameo di tutto rispetto: tra i più apprezzati Stephen Hawking e Mark Hamill.

3. The Divorce

La serie con Sarah Jessica Parker nel ruolo di Frances e Thomas Heden Church in quello di Robert racconta la vita di una coppia con 10 anni di matrimonio alle spalle e due figli che decide di separarsi. La terza stagione che sta per arrivare sulla piattaforma Sky e su Now Tv è l’ultima della serie della HBO. Vedremo Frances e Robert affrontare la loro crisi.

I Film e le Serie Tv su Netflix

Questo mese il catalogo dei film di Netflix si è arricchito con la trilogia di Nightmare, saga horror degli anni 80 in cui Robert Englund ha interpretato Freddy Kruger un assassino seriale di bambini. I tre capitoli sono Nightmare: Dal profondo della notte; La rivincita; I guerrieri del sogno. Ma non solo. Sono stati caricati sulla piattaforma anche L’esorcista III e La genesi.

Per gli amanti della fantascienza ci sono poi almeno due titoli interessanti: Blade Runner The Final cut, la versione definitiva del film culto su replicanti, AI e controllo delle masse di Ridley Scott. Altro film che gli appassionati non si perderanno è Star Wars Gli ultimi Jedi in cui appare per l’ultima volta Carrie Fisher nei panni della principessa Leia. È l’ottavo capitolo della saga e vi ritroviamo anche un altro storico protagonista Mark Hamill (Luke Skywalker).

Per i romantici invece c’è il cult Dirty Dancing con Patrick Swayze e Jennifer Grey e la loro storia d’amore nel villaggio vacanze Catskill Mountains, di proprietà di Max Kellerman. La Grey è Baby, giovane idealista ricca, Swayze è il maestro di ballo Johnny Casle. I due insieme manderanno in tilt il finto perbenismo della upper class che frequenta il Catskill Mountains. La colonna sonora del film vinse anche l’Oscar.

Per quanto riguarda le serie tv sono da segnalare:

4. I cieli di Escaflowne

I cieli di Escaflowne un anime di 26 episodi che narra la storia di Hitomi Kanzaki. Una giovane adolescente che si ritrova nel mondo di Gaea a combatter al fianco di Van Slanzar De Fanel, il principe di Fanelia.

5. Elite

Dopo la Casa di carta sono state aggiunte numerose serie spagnole, una delle più interessanti è Elite. A settembre è stata caricata la seconda stagione. Al centro della narrazione un omicidio avvenuto nella scuola Las Encinas, un collegio/liceo riservato ai figli delle famiglie dell’upper class. Dopo l’uscita della serie si sono moltiplicate le ricerche per capire se questo istituto esista realmente in Spagna e la risposta deludente per molti fan è stata che è un’invenzione degli sceneggiatori.

6. Mindhunter

Sempre in tema di omicidi e oscure trame ci sono poi da segnalare la seconda stagione di Mindhunter, per chi voglia entrare nella mente dei serial killer e scoprire come sia nata l’unità crimini comportamentali dell’FBI.

7. Criminal

Altra serie poliziesca è Criminal, in questo caso ogni episodio è un gioco di nervi tra la polizia e il criminale e il braccio di ferro si svolge in una sala interrogatori. A fine mese sarà poi la volta della quarta stagione della serie prodotta da Shonda Rhimes, Le regole del delitto perfetto 4.

Le proposte di Amazon

Ed ora Amazon. Nel catalogo di settembre la streaming tv Prime Video propone la serie Undone, le prime tre stagioni di American Crime e la serie documentario Made in Italy.

8. Undone

La prima è una serie animata firmata da Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg. La storia si sviluppa intorno alle ricerche di Alma Winograd-Diaz sulla morte del padre, Jacob. La donna scoprirà di poter viaggiare nel tempo e tenterà di sfruttare questa abilità per scongiurare la dipartita del padre.

9. Made in Italy

Made in Italy è invece un documentario di 8 episodi, ciascuno da 50 minuti, sul sistema moda italiano. Si parte dagli anni 70, un momento d’oro per il settore italiano, con grandi stilisti e imprese che hanno decretato il successo internazionale dei brand italiani.

10. El Corazón de Sergio Ramos

Per gli appassionati di sport, e di calcio in particolare, uno dei contenuti più interessanti è di certo El Corazón de Sergio Ramos, una serie che ha seguito la carriera del calciatore e che mostra la grande pressione a cui sono sottoposti gli sportivi del suo livello.

Anche se tecnicamente è stata caricata ad agosto sicuramente da vedere è The Boys. È stata definita una delle serie rivelazione del 2019. È tratta dall’omonima saga a fumetti firmata da Garth Ennis e Darick Robertson. In otto episodiThe Boys affronta il tema dei supereroi da una prospettiva molto insolita.

Immaginate i super eroi essere in realtà gli antagonisti che sfruttano la loro popolarità e i poteri per propri scopi personali. Il gruppo di questi super eroi corrotti dalla loro notorietà è The Seven. Per contrastarli è stata creata una squadra, The Boys, messa in piedi dalla Cia. A coprire le malefatte della Seven ci pensa The Vought, la società che li ha creati.