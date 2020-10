Non sapere cosa guardare in televisione o sullo schermo del vostro smartphone nelle fredde serate autunnali? Ecco le 10 migliori serie TV di ottobre che non potete assolutamente perdervi

Per molti italiani uno dei pochi piaceri concessi durante il lockdown per il Coronavirus è stato quello di avere più tempo per mettersi in pari con le proprie serie TV preferite. Ora che è arrivato l’autunno e molte Regioni stanno valutando l’introduzione di un coprifuoco serale, la necessità di trovare qualcosa di interessante da godersi in streaming su TV, tablet e smartphone mentre si è sotto le coperte al caldo è diventata ancora più impellente.

Le 10 migliori serie TV da vedere a ottobre 2020

Netflix e Amazon Prime Video, servizio incluso nell’abbonamento Amazon Prime, sono le due principali piattaforme di streaming a livello globale. Entrambe dispongono di un ricco catalogo di serie TV suddivise per catogorie (crime, horror, comedy, anime, action, fantasy, sci-fi, documentari, programmi per bambini, etc.) e investono ogni anno miliardi di dollari nella realizzazione di produzioni originali disponibili in esclusiva. Vi ricordiamo che su Netflix il prossimo 30 ottobre verrà lanciata la terza stagione di Suburra, la fortunata serie con Alessandro Borghi.

1. Oktoberfest – Birra e sangue

Questa serie lanciata recentemente su Netflix è ambientata a Monaco di Baviera all’inizio del ‘900. Il protagonista è l’ambizioso birrario Curt Prank, che tramite tattiche brutali e l’intimidazione cerca di farsi largo all’interno del celebre evento tedesco.

2. Tom Clancy’s – Jack Ryan

L’analista della CIA Jack Ryan scopre una serie di movimenti bancari sospetti e a causa della sua ricerca della verità viene coivolto in una serie di intrighi che metteranno a serio rischio la sua vita e lo costringeranno a muoversi in tutta Europa e il medio Oriente. Nel frattempo, un nuovo terrorista emergente prepara un attacco massiccio contro gli Stati Uniti e i suoi alleati. La serie TV arrivata alla sua terza stagione è basata sul personaggio di Jack Ryan creato dallo scrittore Tom Clancy.

3. Emily in Paris

La serie creata da Darren Star disponibile su Netflix racconta l’esperienza a Parigi come direttrice marketing dell’americana Emily Cooper tra amicizia, lavoro e amore. La serie ha suscitato forti polemiche in Francia per come è raffigurata la società francese ed in particolare la capitale.

4. The Boys

In questa serie Amazon Original basata sull’omonimo fumetto i supereroi non sono così buoni e altruisti come si potrebbe pensare e quindi un gruppo di ex agenti della CIA unisce i propri sforzi per punirli dei loro crimini. Nella seconda stagione il team di vendicatori di cui fanno parte Billy Butcher e il giovane Hughie sono ancora scossi dalle perdite subite nella precedente stagione. Nel frattempo, La potente multinazionale Vought American che gestisce i supereroi specula sul panico generato dalla minaccia dei supercattivi. Un nuova eroina chiamata Stormfront compare sulla scena ed entra in contrasto con l’instabile Patriota.

5. The Haunting of Bly Manor

Una giovane istruttrice viene assunta dal ricco zio dei due orfanelli Flora e Miles di cui ha ottenuto la custodia. L’uomo però non vuole avere nulla a che fare con i nipoti e quindi li spedisce insieme alla governante nella villa di campagna di Bly Manor, situata nell’Essex. Giunti nella loro nuova casa la donna inizia a vedere una donna e un uomo misteriosi muoversi nei pressi dell’abitazione di cui però nessun altro nota la presenza. La serie gotica e di genere paranormale disponibile su Netflix è ispirata a un romanzo ed è stata creata da Mike Flanagan. Bly Manor è inoltre il seguito di The Haunting of Hill House.

6. The Walking Dead – World Beyond

La serie spin off di The Walking Dead, celebre fumetto ambientato durante un’apocalisse zombie, un gruppo di adolescenti che vivono in una comunità al sicuro dalla minaccia dei non-morti ricevono un messaggio che li costringe ad abbandonare un rifugio sicuro e intraprendere un viaggio attraverso gli Stati Uniti per salvare il padre di due loro. Ogni venerdì su Amazon Prime viene tramesso un nuovo episodio.

7. La Révolution

In questa serie distopica creata da Aurélien Molas e disponibile su Netflix una malattia infettiva si diffonde nella Francia del 18esimo secondo. Il morbo diventa motivo di scontro tra l’aristocrazia e i ribelli dei ceti più bassi e diventerà il preludio alla Rivoluzione francese.

8. The Expanse

In questa serie sci-fi Amazon Original che ha raggiunto la quarta stagione l’umanità ha conquistato lo spazio e colonizzato diversi pianeti. La scomparsa di Julie Mao, giovane di buona famiglia diventata attivista politica, porta ad incontrarsi il detective Joe Miller (Thomas Jane), il capitano James Holden (Steven Straits) e il membro dell’ONU Chrisjen Avarsala (Shohreh Aghdashloo). Nel frattempo crescono le tensioni tra gli abitanti della Terra, Marte e della Fascia di Asteoridi. Sullo sfondo viene alla luce il più incredibile complotto di tutto l’universo.

9. Qualcuno deve morire

La miniserie spagnola in 3 episodi creata da Manolo Caro tratta di una presunta relazione tra un giovane e un ballerino messicano che suscita uno scandalo dalle tragiche conseguenze nella Spagna degli Anni 50 dominata dal Franchismo.

10. Good Omens

In questa serie comica Amazon Original l’angelo Aziraphale (Michael Sheen) e il demone Crowley (David Tennat), troppo affezionati alla vita sulla Terra, sono costretti a mettere da parte le loro divergenze per fermare l’Apocalisse. Il problema è che questa improbabile coppia ha perso l’Anticristo, un ragazzino undicenne che non ha idea della responsabilità che gli ricade sulle spalle. Il tempo scorre mentre la fine del mondo si avvicina. La miniserie è ispirata al romanzo “Buona Apocalisse a tutti! di Terry Pratchett” e Neil Gaiman.

Le offerte con Netflix e Amazon Prime Video inclusi

Sia Netflix sia Amazon Prime Video sono inclusi da alcuni operatori nelle loro tariffe Internet casa. Prima di pensare a quale serie TV guardare, è opportuno verificare la copertura disponibile nel proprio Comune. Per vedere contenuti in alta qualità serve un’offerta fibra casa con adeguate prestazioni sia in termini di velocità che di stabilità.

Vodafone, ad esempio, include un abbonamento di un anno ad Amazon Prime Video e tramite NOW TV consente di vedere tutte le serie TV e produzioni originali di Sky senza abbonamento:

Internet Unlimited

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Megabit al secondo in upload; in caso di indisponibilità la connessione avviene tramite FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa (1 euro al mese per 24 mesi)

Vodafone Ready incluso

Modem Wi-Fi optimizer

Vodafone TV incluso invece che 2 euro al mese per 48 mesi (solo fibra FTTH)

6 mesi di Amazon Prime con Prime Video inclusi (solo fibra FTTH)

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese. La spesa per la disattivazione del servizio è di 28 euro.

Vodafone Ready in alternativa può essere pagato nelle seguenti modalità:

6 euro al mese per 48 mesi

6 euro al mese per 12 mesi + 216 euro di contributo iniziale in prima fattura

6 euro al mese per 24 mesi + 144 euro di contributo iniziale in fattura

288 euro in prima fattura

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Sono disponibili 3 diversi pacchetti Vodafone TV:

Vodafone TV Intrattenimento + NOW TV Entertainment (10 euro al mese) + 12 mesi di Amazon Prime con Prime Video

Tutti migliori programmi di Sky come X Factor e Masterchef, serie TV con stagioni complete disponibili on demand, produzioni originali come Gomorra e Diavoli, oltre a documentari su natura, scienza, storia e arte.

Vodafone TV Sport Plus + NOW TV Sport + 6 mesi di DAZN (30 euro al mese – 10 euro di sconto agli utenti fibra ottica) + 12 mesi di Amazon Prime con Prime Video

Tutta la Serie A TIM (7 partite su 10 con NOW TV per giornata e le restanti con DAZN), Champions League, Europa League, NBA, MotoGP, Formula 1, tennis e tutti i principali eventi sportivi

Vodafone TV Sport Plus + NOW TV Sport + NOW TV Entertainment + 6 mesi di DAZN (40 euro al mese – 10 euro di sconto agli utenti fibra ottica) + 12 mesi di Amazon Prime con Prime Video

Dal TV box incluso nei pacchetti è possibile accedere a tutte le app più popolari come DAZN, Prime Video, Netflix, Youtube, CHILI, Infinity, Youtube Kids e NOW TV. Con la ricerca automatica diventa poi molto più semplice trovare i contenuti che si preferiscono. Il dispositivo supporta la qualità 4K/Ultra HD, la nuova tecnologia DVB T2 per il digitale terrestre e sistemi home cinema e audio surround Dolby Digital 5.1 e Dolby Digital +. Il TV box si può controllare direttamente dall’app Vodafone TV e permette di rivedere i migliori contenuti della settimana, registrare i programmi preferiti e farli ripartire se già iniziati. La funzione Multiscreen consente di guardare film e serie TV in contemporanea sul televisore e due device mobili (smartphone e tablet).

Vodafone permette di provare l’offerta Vodafone TV gratuitamente per 3 mesi a chi ha sottoscritto una tariffa fibra ottica o ADSL con velocità superiore a 8 megabit al secondo dopo il 7/7/19. La promozione prevede un diritto di recesso di 90 giorni dall’attivazione del servizio con riconsegna del set-top box entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso.

Tim, invece, permette di ottenere un abbonamento a Netflix e Disney+, la piattaforma con tutti i grandi classici della casa di Topolino e serie TV in esclusiva come The Mandalorian:

Tim Super Wi-Fi TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondoe 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamata illimitate verso tutti per 24 mesi + 24 mesi (solo con attivazione online – dopo 48 mesi il prezzo è di 5 euro al mese)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

Modem Tim HUB+ incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Wi-Fi certificato

Disney+

TIMVISION Plus

Netflix piano standard

Safe Web Plus

L’offerta ha un costo di 49,90 euro al mese entro il . In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro. Per il passaggio ad altro operatore il contributo è di 5 euro. Safe Web Plus è la piattaforma che offre protezione contro le principali minacce del web, anche con connessione wireless, e Parental Control per la sicurezza dei bambini nelle loro attività online.

Chi è già cliente di Tim per la linea mobile e attiva anche una sua offerta fibra casa può sottoscrivere Tim Unica. La tariffa permette di avere Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e di pagare entrambe le linee direttamente in bolletta.

Attiva Tim Super Wi-Fi TV »

Netflix è incluso anche nelle offerte Sky Q. E’ possibile scegliere tra Sky Q via Internet e Sky via satellite. Nel primo caso si accede alla programmazione di Sky collegando il decoder alla rete fissa di casa. La Pay TV per avere la certezza di usfruire della massima qualità del servizio suggerisce una connessione in FTTH o FTTC o in caso di connessione tramite Wi-Fi, un router Dual Band (2,4 GHz – 5 GHz) e velocità reale richiesta di almeno 15 Mbps.

Sky Q e Netflix

Sky TV (programmi, serie TV e produzioni originali anche con stagioni complete)

Sky Famiglia (programmi per bambini e ragazzi e serie TV di Premium)

Netflix piano standard

L’offerta di Sky con Intrattenimento Plus ha un costo di 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi invece di 43,39 euro fino all’1/11/20. Per Sky Q via Internet i costi iniziali di attivazione sono inclusi (148 euro) mentre per Sky Q via satellite è previsto un addebito di 99 euro una tantum più 30 euro se già non si dispone dell’apparato.

Con il decoder Sky Q è possibile:

Far ripartire un programma dall’inizio con Restart

Controllo vocale per cercare programmi e comandare il decoder tramite la voce

Le migliori app nell’apposita sezione

Possibilità di accedere alla programmazione anche su PC, smartphone e tablet

Registrare un programma anche in diretta

Attiva SkyQ + Intrattenimento Plus »