Le 10 migliori serie tv da vedere a Marzo 2020

Giornate lunghe e noiose, l’obbligo di rimanere in casa può essere fonte di stress e di momenti di sconforto. Ci sono però molte attività che possono aiutarvi a trascorre i prossimi giorni in modo più piacevole. Su internet ogni giorno vengono diffusi video e tutorial per attività casalinghe, sono stati moltiplicati i corsi di e-learning e formazione a distanza e si può sempre leggere un libro.

Per chi poi è appassionato di film e serie tv ci sono dei cataloghi abbastanza interessanti sulle diverse piattaforme di streaming. Netflix e Amazon Prime, ma anche Chili e Infinity o Now TV possono essere degli alleati per trascorrere questi giorni di riposo forzato e possono sostituire momentaneamente le serate al cinema. I cataloghi vengono aggiornati costantemente e in queste settimane sono in arrivo sia novità che grandi classici.

Scopri le promozioni pay tv più convenienti

A Marzo 2020 sono state programmate le uscite di diverse serie tv sulle diverse piattaforme. Vediamo quali sono le più interessanti e quali sono le migliori offerte pay tv che potete attivare per ampliare la scelta di programmi, documentari e altri contenuti da fruire in questi giorni.

Per conoscere le promozioni pay tv più convenienti potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento vi consentirà di conoscere le diverse offerte e di avere subito chiaro il confronto tra le proposte. Nella schermata che riassume le condizioni e i costi di abbonamento saranno anche messe in evidenza le promozioni e i servizi aggiuntivi messi a disposizione degli utenti.

Attiva le offerte per seguire le tue serie preferite

La top ten delle serie da vedere a Marzo

Le 10 serie tv più attese a Marzo 2020 sulle diverse piattaforme sono:

Hunters – Amazon

Star Trek: Picard – Amazon

Bates Motel – Amazon

Vikings – Netflix

The Good Place – stagione 3 – Netflix

When they see us – miniserie – Netflix

Riverdale – stagione 3 – Netflix

Zero zero zero – NOW TV

The New Pope – NOW TV

Ture Detective – NOW TV

Amazon, le migliori serie di questo mese

1. Hunters

La caccia ai nazisti negli Stati Uniti degli anni 70 è aperta. Il membro più anziano di una variegata squadra di investigatori è Al Pacino. Lui e gli altri membri dell’organizzazione dovranno stanare un gruppo di nazisti che si sono installati a New York con identità false e che hanno in progetto di creare un nuovo Reich in America.

2. Star Trek: Picard

Star Trek: Picard è una serie di fantascienza incentrata sul personaggio del capitano Picard, interpretato da Patrick Steward. In questa nuova saga il capitano ritiratosi da quindici anni e dopo la dissoluzione dell’Impero romulano deve tornare in plancia per difendere la Galassia.

3. Bates Motel

Bates Motel infine è una serie adattato da Psyco di Alfred Hitchcock. Nelle cinque stagioni si incontrano il giovane Norman Bates (interpretato da Freddie Higmore) e sua madre Norma Bates (Vera Farmiga). I due gestiscono un motel in Oregon, ma il loro rapporto nasconde dei segreti oscuri che lo sceriffo e il vice sceriffo cercheranno di portare alla luce.

Serie da non perdere su Netflix

4. Vikings

Sono finalmente state rese disponibili le puntate della sesta stagione di Vikings. Le vicende che girano intorno al trono di Kattegat e alla famiglia di Ragnar Lothbrok sono sempre più intrecciate e sanguinose. Alla morte del padre infatti Ivar, il figlio storpio e violento, ha dichiarato guerra a Lagherta e a Bjorn. La prima puntata di questa stagione si apre con la cattura di Ivar e con l’improvvisa decisione della regina Lagherta di ritirarsi.

5. The Good Place

The Good Place è stata una serie che ha incuriosito molto nel 2019. La trama vede come protagonista Kristen Bell che veste i panni di Eleonor. Eleonor sulla Terra è stata una cinica egoista, ma alla sua morte si ritrova in Paradiso. La ragazza capisce che ci deve essere stato un errore ma è determinata a non farsi scoprire e a rimanere in questo luogo. Per farlo si rivolge a Chidi, un petulante professore di etica, suo vicino di casa in The Good Place. Ogni puntata però rivelerà un colpo di scena e Eleonor ben presto capirà che questo Paradiso ha qualcosa di strano.

6. When They see us

When they see us è una miniserie che riprende un vecchio caso di cronaca che sconvolse gli USA nel 1989. Una giovane consulente finanziaria fu violentata e lasciata agonizzante in un angolo di Central Park, in quell’anno i casi di stupro in città era già stati parecchi e c’era una forte pressione da parte dell’opinione pubblica. La polizia prese cinque ragazzi minorenni e di colore e li accuso del reato, le prove a sostegno erano inesistenti e l’unica cosa in mano alla procura erano dei filmati con delle confessioni estorte ai 5, lasciati per ore senza avvocati, senza dormire e senza cibo. Anni dopo i 5 ottennero giustizia. L’uscita della serie ha costretto alle dimissioni le due procuratrici che hanno condotto il caso dello stupro.

7. Riverdale

Sono disponibili anche le nuove puntata di Riverdale. Nelle terza stagione troviamo Archie e i suoi amici alle prese con i loro amori adolescenziali, i problemi a casa e a scuola e con il mistero di Riverdale. Questa serie di episodi si apre con l’incarcerazione di Archie, nel frattempo un nuovo gioco tra gli adolescenti della città sta provocando una serie di inquietante serie di suicidi.

Le serie del momento su NOW TV

8. Zero zero zero

Zero Zero Zero è un viaggio tra i cartelli della droga messicani e le ndrine calabresi. La serie diretta da Stefano Sollima è stata annunciata come la nuova Gomorra. Al centro c’è una guerra di potere tra la vecchia guardia delle cosche reggine in Calabria e le nuove leve che vogliono prendere il comando. Le diverse puntate portano gli spettatori a seguire passo passo un carico di cocaina, dalla raccolta dei soldi tra le ndrine locali, all’intermediazione del broker negli USA fino alla produzione e consegna del carico da parte dei narcos messicani.

9. The New Pope

Per chi non avesse ancora visto The New Pope è imperdibile. La serie diretta da Paolo Sorrentino che ha come protagonisti Jude Law e John Malkovich è senza dubbio da seguire. Si tratta del seguito di The Young Pope che si era chiusa con un malore improvviso di PioXIII (Law) e con la nuova elezione di un pontefice ordita dal cardinal Voiello (Silvio Orlando).

10. True Detective

True Detective è un’altra delle serie che dovete recuperare se ancora non l’avete vista. Si tratta di una serie creata da Nick Pizzolatto. La prima stagione è stata una rivelazione con le interpretazioni dei detective Rustin Cohle e Martin Hart affidata a Matthew McConaughey e Woody Harrelson. I due indagano su un omicidio avvenuto in Lousiana e la serie è un continuo flashback e foreback dal momento dell’omicidio alle nuove investigazioni riaperte 17 anni dopo. La seconda stagione racconta di un caso avvenuto in California e i detective in questo caso sono interpretati da Colin Farrell e Rachel McAdams. L’ultima stagione vede come protagonista Mahershala Ali che dà il volto all’investigatore Wayne Hays, ex veterano del Vietnam.

Costi degli abbonamenti e offerte speciali

Date le restrizioni sugli spostamenti difficilmente per questo mese attiverete uno degli abbonamenti Sky disponibili, se non siete ancora abbonati a questa piattaforma e volete seguire una delle nuove serie in uscita potrete acquistare per il momento i pacchetti NOW TV Intrattenimento e serie tv. Questa soluzione può essere attivata nelle formule da 9.99 euro al mese o con la combinazione cinema e serie tv a 14.99 euro al mese.

NOW TV è la piattaforma in streaming di Sky, avrete quindi libero accesso ai contenuti della pay ma non dovrete installare antenne o altri dispositivi. Una volta acquistata l’offerta potrete iniziare immediatamente ad usufruire dei canali e dei contenuti del piano scelto.

Attiva le offerte NOW TV

Ci sono anche gli abbonamenti Netflix che vi garantiscono una buona scelta di serie tv, documentari, film e anime. In questo caso il costo per accedere ai contenuti varia tra i 7.99 euro e i 15.99 euro, salvo offerte. A modificare la spesa mensile sono i servizi HD e il numero di dispositivi che richiedete di poter utilizzare. Nelle zone rosse Netflix, Amazon Prime e la piattaforma Disney + hanno deciso di fornire contenuti gratis per il periodo di isolamento forzato.

Per avere Amazon Prime Video sarà necessario attivare il servizio di consegne Prime della piattaforma di e-commerce. I costi per accedere al catalogo streaming di Prime sono mensili o annuali, se si sceglie di pagare mensilmente il prezzo è di 4.99 euro se invece si opta per un abbonamento annuale si pagheranno 36 euro.