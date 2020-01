Le 10 migliori serie TV da vedere a gennaio 2020

Serie TV 2020 : quali sono le più interessanti in arrivo a gennaio 2020? Dai finali di stagione tanto attesi, come quello di BoJack Horseman all’ultima stagione di Criminal Minds, dal ritorno di Paolo Sorrentino con The New Pope a una nuova versione di Dracula ideata dai creatori dei Sherlock. Ecco quali sono i titoli delle serie TV da non perdere assolutamente a gennaio 2020 .

Il nuovo anno comincia con tante belle novità per gli appassionati di serie TV: da Sky a Netflix, tra rinnovi di stagione e nuovi titoli carichi di grandi aspettative, annoiarsi la sera sarà praticamente impossibile, così come sarà semplicissimo trovare conforto tra le storie di vecchi e nuovi personaggi delle serie TV.

Quali sono i titoli più interessanti di gennaio 2020? Quali i finali di stagione che stavamo aspettando da troppo tempo? Ecco una raccolta in ordine di uscita di tutte le serie TV Sky, Netflix e Amazon Prime Video per avere una panoramica sull’argomento e il dettaglio di 10 serie TV in uscita a gennaio 2020 assolutamente da non perdere.

Serie TV 2020: le uscite di Sky

Ecco l’elenco completo di tutte le serie TV in uscita su Sky a gennaio 2020:

1 gennaio: prima stagione di His Dark Materials;

1 gennaio: seconda stagione di Legacies;

4 gennaio: seconda e ultima stagione di Splitting Up Together;

6 gennaio: prima stagione di Emergence;

6 gennaio: nona e ultima stagione di Suits;

10 gennaio: seconda stagione di The New Pope;

14 gennaio: sesta stagione di Power;

16 gennaio: seconda stagione di Manifest;

19 gennaio: seconda stagione di Bob Hearts Abishola;

20 gennaio: prima stagione di Prodigal Son;

20 gennaio: terza stagione di Room 104;

29 gennaio: prima stagione di A Discovery of Witches;

31 gennaio: quindicesima e ultima stagione di Criminal Minds.

Serie TV 2020: le uscite di Netflix

Ecco l’elenco completo di tutte le serie TV in uscita su Netflix a gennaio 2020:

1 gennaio: prima stagione di Spinning Out;

1 gennaio: prima stagione di Messiah;

2 gennaio: prima stagione de I banfiti di Jan;

3 gennaio: terza e ultima stagione di Chiamatemi Anna;

4 gennaio: la miniserie Dracula;

10 gennaio: prima stagione di Medical Police;

10 gennaio: seconda stagione di Titans;

10 gennaio: prima stagione di AJ and the Queen;

15 gennaio: sesta stagione di Grace and Frankie;

17 gennaio: seconda stagione di Sex Education;

23 gennaio: prima stagione di October Faction;

24 gennaio: parte terza di Le terrificanti Avventure di Sabrina;

24 gennaio: ottava e ultima parte di The Ranch;

31 gennaio: seconda parte della sesta e ultima stagione di Bojack Horseman;

31 gennaio: prima stagione di Ragnarock;

31 gennaio: prima stagione di Luna Nera;

31 gennaio: prima stagione di Diablero.

Serie TV 2020: le uscite di Amazon Prime Video

Ecco quali sono le serie TV in uscita su Amazon Prime Video a gennaio 2020:

10 gennaio: prima stagione di Treadstone;

24 gennaio: prima stagione di Star Trek: Picard.

1. Serie TV 2020: His Dark Materials

Il nuovo anno comincia con una serie TV, disponibile su Sky dal 1° gennaio, ideata da Jack Thorne e tratta dall’omonima collana di Philip Pullman: His Dark Materials – Queste oscure materie. La serie è stata realizzata con il contributo di HBO e BBC e ha uno sviluppo davvero interessante: la protagonista, Lyra Bevilacqua, vive nella Oxford di un mondo parallelo ed è l’unica persona in grado di saper leggere l’Aletiometro, uno strumento con il quale è possibile misurare la verità.

2. Nuove serie TV 2020: Poldark

Dal 3 gennaio è disponibile su Sky la quinta stagione di Poldark: si tratta dell’adattamento televisivo di uno dei romanzi più famosi della letteratura inglese di fine ‘900. Il personaggio principale, Ross Poldark, interpretato da Aidan Turner, è un ragazzo che combatte contro le ingiustizie, nel tentativo di difendere i diritti civili.

3. Serie TV gennaio 2020: Suits

Chi l’ha amata in tutti questi anni – lo show è stato trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti il 23 giugno del 2011 e arrivato in Italia il 10 marzo del 2012 – potrà finalmente vedere la nona e ultima stagione di Suits, già mandata in onda in America dal 17 luglio al 25 settembre del 2019, disponibile su Sky dal 6 gennaio 2020.

4. Serie TV Sky: The New Pope

Dopo lo straordinario successo della prima stagione, Paolo Sorrentino torna a stupire con la seconda stagione di The New Pope, trasmessa su Sky Atlantic dal 10 gennaio 2020. La serie, creata grazie alla collaborazione fra Sky e HBO, non è un sequel della prima stagione: narra, infatti, un punto di vista differente, ovvero le vicende vissute da un papa diverso che è interpretato ancora una volta dall’attore britannico Jude Law.

5. Serie TV da non perdere: la quindicesima stagione di Criminal Minds

Il 31 gennaio arriverà invece la quindicesima, nonché ultima stagione di Criminal Minds. Dal suo esordio, nel 2005, la serie vanta ormai un totale di 314 episodi che sono stati scritti con il contributo di un ex agente dell’FBI. La serie di Jeff Davis è pronta a farci tenere il fiato sospeso ancora una volta con gli ultimi 10 episodi conclusivi.

6. Gennaio 2020 Netflix: Messiah

Messiah è una novità assoluta di Netflix, disponibile sulla piattaforma di streaming dal 1° gennaio 2020. La prima stagione è costituita da 10 episodi ed è stata ideata e prodotta da Michael Petroni. La serie è ambientata ai nostri giorni: in Medio Oriente è apparso un uomo misterioso che sembra essere in grado di fare miracoli e che ha raccolto intorno a sé numerosissimi seguaci. L’agente della CIA Eva Geller viene incaricata di investigare su di lui: è un nuovo messia? O si tratta soltanto dell’ennesimo truffatore?

7. Serie TV 2020: Dracula

La miniserie Dracula è stata prodotta dalla coppia di autore britannici Steven Moffat e Mark Gatiss, gli stessi che hanno ideato quella genialata di serie chiamata Sherlock (ve la ricordate?). La serie si ispira al romanzo di Bram Stoker ed è disponibile su Netflix dal 4 gennaio 2020. La sua particolarità consiste nel fatto che sia composta da tre episodi indipendenti l’uno dall’altro, ognuna della durata di un’ora e mezza: la storia originale di Dracula viene in parte ripresa, in parte stravolta del tutto. L’accoglienza della serie è stata abbastanza tiepida: considerato il talento dei suoi creatori, in molti l’hanno giudicata come un’occasione mancata per fare qualcosa di veramente stupefacente.

8. Nuove serie TV Netflix 2020: Sex Education

La prima stagione ci ha stravolti e fatti innamorare con la sua irriverenza: la seconda stagione di Sex Education, in arrivo il 17 gennaio 2020 su Netflix, era proprio quello che stavamo aspettando per iniziare il nuovo anno con un bel sorrisone stampato in faccia.

9. Serie Netflix in arrivo: Le terrificanti avventure di Sabrina

Il 24 gennaio 2020 invece arriverà su Netflix la terza parte della serie Le terrificanti avventure di Sabrina (Chilling Adventures of Sabrina), tratta dall’omonima serie a fumetti. I primi 10 episodi sono stati rilasciati il 26 ottobre del 2018, la seconda parte è arrivata invece lo scorso anno, il 5 aprile 2019. A breve potremo sapere, con gli 8 episodi in arrivo, come proseguono le avventure dall’amata magica Sabrina.

10. Prossime uscite Netflix 2020: BoJack Horseman

Il 31 gennaio 2020 sarà invece il turno del finale di stagione di BoJack Horseman: sì, nessuno di noi pensava che questo momento sarebbe arrivato sul serio, ma la decisione è stata presa dalla stessa Netflix. La consolazione rimane quella di poter rivedere tutta la fantastica serie, dall’inizio alla fine, prima dell’arrivo del finale definitivo.