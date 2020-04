Non sapete più cosa guardare in televisione e cercare qualcosa di sfizioso per passare le lunghe giornate chiusi in casa? Ecco le 10 serie TV del 2020 che non potete assolutamente perdervi

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus si è putroppo tutti costretti a casa per la quarantena. Passare il tempo diventa fondamentale per non cedere alla noia e in questo senso le serie TV sono un modo eccellente per svoltare le serate. Basta sedersi sul divano, accedere la TV o il notebook e lasciarsi travolgere dalla storia sullo schermo. Ecco le 10 migliori serie TV da vedere ad aprile:

Le 10 migliori serie TV da vedere a Aprile 2020

1. Queste Oscure Materie (Sky Atlantic)

Queste Oscure Materie è una serie TV basata sull’omonia trilogia di romanzi dello scrittore Philip Pullman e diretta da Jack Thorne. La protagonista è Lyra Belacqua (Dafne Keen), una giovane ragazza che abita in una Oxford di un universo parallelo, in cui le persone sono accompagnate in ogni momento dai daimon, ovvero la trasposizione sotto forma animale della loro anima. Lyra è l’unica poter leggere le informazioni fornite dall’Aletiometro, un rilevatore di verità, e per questo si imbarcherà verso l’Antartide per sfuggire al controllo della Corte Concistoriale.

2. Dracula (Netflix)

La miniserie in 3 puntate realizzata da Mark Gatiss e Steven Moffat ripercorre le vicende del conte Dracula, interpretato da Claes Bang, e si ispira al romanzo di Bram Stoker. La vicenda inizia con l’arrivo al castello del vampiro da parte di Jonatham Harker, il suo viaggio per l’Inghilterra e lo scontro nel corso degli anni con i discendenti di Van Helsing. In questa serie viene rappresentato un volto “umano” del mostro e le sue debolezze.

3. Star Trek: Picard (Amazon Prime Video)

Picard è la settima trasposizione del franchise di Star Trek ed è ambientata nel 2399, ovvero 20 anni dopo gli eventi raccontati in Stark Trek: La Nemesi. L’ex capitano, dimessosi della Flotta Stellare, reindossa la divisa per partecipare ad un indagine su due androidi gemelli creati dall’Istituto Daystrom e basata sulla rete neurale del “defunto” Data.

4. Bojack Horseman (Netflix)

Bojak Horsemen, la serie con protagonista il cavallo antroporfomo più famoso del web, raggiunge la sua sesta e ultima stagione. In questi 8 episodi conclusivi Bojack ha concluso il suo periodo di disintossicazione da alcol e droghe e si avvia ad un processo di redezione. Dal passato, però riemerge qualcosa di oscuro che potrebbe rimescolare completamente le carte in tavola.

5. The New Pope (Sky Atlantic)

The New Pope, seconda stagione di The Young Pope di Paolo Sorrentino, racconta la storia del successore di Papa Pio XII (Jude Law) in coma ormai da diversi mesi. Grazie all’intercessione di Angelo Voiello (Silvio Orlando) viene eletto il frate Tommaso Vigiletti, che assume il nome di Papa Francesco II. Il nuovo pontefice avrà però vita breve a causa del suo eccessivo rigore morale e al soglio pontifico sale l’aristocratico inglese Sir John Brannox (John Malkovich) con il nome di Giovanni Paolo III.

6. October Faction (Netflix)

October Faction si ispira alla serie a fumetti realizzata da Steve Niles e Damien Worm e segue le avventure della famiglia Allen, che da tradizione appartiene alla società segreta de Il Presidio con l’obiettivo di cacciare e uccide i mostri. La storia si apre con il ritorno della famiglia nella città natale di Barington dopo la morte del nonno Frederick (J.C. MacKenzie). La moglie del defunto Deloris (Tamara Taylor) e i figli Geoff e Vivian riprenderanno possesso della casa in cui si sono succedute generazioni di Allen.

7. Suits (Premium Stories)

La serie TV con protagonista i brillante avvocato sen’anima Harvey Specter (Gabriel Macht) è alla sua nona e ultima stagione. Nei 10 episodi conclusivi di Suits vedremo l’evoluzione finale della relazione tra il protagonista e Donna e i diversi casi affrontati dallo studio legale.

8. ZEROZEROZERO (Sky Atlantic)

ZEROZEROZERO è la trasposizione in serie TV dell’omonimo romanzo di Roberto Saviano del 2013. La serie tratta del commercio internazionale di droga partendo dalle storie di una famiglia dell’N’Drangheta, corrieri statunitensi, narcos messicani e militari corrotti.

9. The English Game (Netflix)

The English Game è una miniserie inglese in 6 episodi che racconta la storia della nascita del gioco del calcio. Nel 1874 James Walsh, padrone di una fabbrica di cotone, decide di supportare la squadra locale della città di Darwen ingaggiando due calciatori professionisti scozzesi. Il team della cittadina raggiungerà i quarti di finale di FA Cup trovando come avversario il club dell’alta borghesia britannica Old Etonians.

10. La Casa di Carta (Netflix)

Domani 3 aprile debutta ufficialmente la quarta stagione de La Casa di Carta. La serie spagnola nella stagione precedente si era conclusa con la cattura di Raquel (aka Lisbona) e il conseguente sconforto del Professore. Nairobi invece si barcamena tra la vita e la morte. Quest’anno la banda si troverà uno dei momenti più difficili della sua storia ma ci sarà spazio anche per i sentimenti. “Che il caos abbia inizio” è il messaggio promozionale che accompagna questa 4° stagione.

