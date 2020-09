Le 10 migliori offerte telefonia mobile di settembre 2020

In estate i clienti in genere ricercano delle offerte che permettano di avere molti Giga per condividere foto, video e altri momenti particolari delle proprie vacanze. In autunno poi si ritorna alle proprie abitudini e si torna a voler risparmiare sul canone delle promozioni mobile o a voler trovare delle tariffe che si adattino meglio alle esigenze quotidiane.

Confrontare le offerte degli operatori è un’operazione necessaria per poter avere un quadro preciso delle tariffe e per scegliere con consapevolezza la nuova promozione. Non sempre i messaggi pubblicitari dei gestori descrivono con assoluta fedeltà e chiarezza le condizioni dei piani proposti.

Risparmiare con le migliori tariffe di Settembre

Per aiutare gli utenti a valutare con attenzione e in modo trasparente le offerte mobile gli esperti del sito hanno creato un sistema di raffronto automatico. Il comparatore di SosTariffe.it basa le sue classifiche su un algoritmo che effettua per voi il confronto tra i costi e le condizioni dei pacchetti degli operatori.

La ricerca con questo strumento può essere personalizzata, selezionando i filtri si possono individuare in pochi secondi le promozioni che meglio corrispondono ai parametri che i clienti desiderano. In questo modo si avrà una rapida idea delle alternative tra cui è possibile scegliere.

Le opzioni principali che spesso sono rilevanti nella selezione di una promozione mobile sono: quantità di Giga, chiamate senza limiti o sms illimitati, velocità di navigazione (4G, 4G Plus o 5G) e il costo del canone

La top ten delle offerte mobile

A Settembre 2020 le 10 migliori tariffe mobile dei gestori virtuali e tradizionali sono:

Very a 4,99 euro

Creami WOW 10 GB a 4,99 euro

Kena Flash a 5,99 euro

ho. a 5,99 euro

Very a 6,99 euro

Very a 7,99 euro

Kena a 7,99 euro

Iliad Giga 50 a 7,99 euro

Fastweb Mobile a 8,95 euro

TIM Young Student Edition a 9,99 euro

1. Very a 4,99 euro

L’ultimo operatore virtuale ad essere arrivato in Italia è Very Mobile. Il MVNO di WindTre ha lanciato le sue offerte a Febbraio 2020 e ha promesso ai clienti che i canoni delle promozioni non subiranno rimodulazioni. La migliore offerta proposta da questo gestore prevede un costo mensile di circa 5 euro e garantirà:

traffico voce senza limiti verso i contatti nazionali

sms illimitati

30 GB in 4 G (di cui 2,4 GB disponibili in UE)

nessun costo aggiuntivo per attivazione e sim

L’offerta, con queste condizioni, può essere sottoscritta da chi acquisti una sim Very o da utenti che vogliano passare al MVNO da Iliad, Coop Voce, Fastweb, PosteMobile, Linkem o da uno degli altri gestori virtuali.

2. Creami WOW 10 GB a 4,99 euro

Con PosteMobile si potrà acquistare questo piano WOW a 4,99 euro solo online. Per i clienti che opteranno per la soluzione Creami WOW il canone mensile includerà:

minuti illimitati verso i numeri nazionali

sms senza limiti

10 GB per navigare in 4G (300 Mega di velocità in download)

L’offerta dell’operatore di Poste è una delle più costose per quanto riguarda il contributo richiesto in fase di attivazione, si dovrà infatti pagare 20 euro il primo mese ma di questo importo 10 euro saranno accreditati come credito telefonico.

3. Kena Flash a 5,99 euro

Un altro operatore virtuale attivo in Italia è Kena Flash, si tratta del gestore low cost di TIM. Per i nuovi clienti che passino a Kena o che attivino un numero con questo operatore il primo mese di canone sarà offerto dall’operatore.

Flash è un’offerta riservata a chi chiederà la portabilità da Iliad, ho., PosteMobile, Lycamobile, Conad, Noitel e altri MVNO. Il canone mensile di 5,99 euro includerà:

chiamate senza limiti

sms illimitati

70 GB per navigare a 30 Mbit/s ( 3 GB da usare in UE )

da usare ) nessun costo di attivazione

4. ho a 5,99 euro

La guerra a suon di promozioni a ribasso tra ho. e Kena prosegue, anche il gestore virtuale di Vodafone ha inserito nel proprio catalogo di offerte una tariffa da 5,99 euro al mese. Questo piano richiede un contributo minimo di attivazione (0,99 euro) e può essere attivato se avete un numero Iliad, Coop Voce, Noitel, Optima, Rabona, Lycamobile o di altri gestori MVNO.

Nel canone ho. proposto saranno compresi:

minuti e sms senza limiti

70 GB per navigare su rete 4G

5.Very a 6,99 euro

Un’altra offerta per chi passa a Very Mobile è questa promozione con un canone da 6,99 euro. Con l’attivazione di questa tariffa i clienti potranno contare ogni mese su:

100 GB per navigare in Italia (3,3 GB per connettersi in UE)

minuti e sms verso i numeri nazionali gratis

servizi gratuiti di segreteria e per essere ricontattati quando il numero è occupato o non raggiungibile

hotspot

Altra offerta per i clienti che cambino operatore e passino a Very Mobile da Coop Voce, Fastweb, Linkem, PosteMobile, Lycamobile, Tiscali, Rabona e altri MVNO.

Per poter passare a questa promozione è richiesto un costo iniziale di 5 euro per l’attivazione, la sim invece sarà consegnata senza spese aggiuntive. Con Very si può gestire la propria offerta tramite app e le ricariche possono essere programmate e associate ad una carta di credito o ad addebiti sul conto.

6. Very a 7,99 euro

Il gestore virtuale di WindTre propone anche un’altra offerta, in questo caso è una promozione solo per nuovi clienti che scelgano di avere un numero Very. Il piano ha un costo mensile di 7,99 euro e comprende:

sms senza limiti

chiamate illimitate

100 GB in 4 G (3,8 GB da usare in UE)

Per evitare addebiti indesiderati il gestore bloccherà tutti i servizi a sovrapprezzo, si tratta di quei servizi come gli sms degli oroscopi e le numerazioni speciali, come l’199. Si potranno riattivare in qualsiasi momento contattando l’assistenza clienti o tramite app.

7. Kena Flash a 7,99 euro

Attivazione e consegna della sim gratis per quei clienti che scelgono come nuova promozione mobile Kena Flash a 7,99 euro. Questo piano offre un bundle dati di 50 GB e chiamate e sms senza limiti verso i numeri nazionali. In Europa si potranno utilizzare gratis 3 GB per connettersi e nei paesi comunitari saranno disponibili anche i servizi voce e sms in roaming.

Questa tariffa è riservata solo agli utenti provenienti da BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Enegan, Fastweb, Noitel, Optima, Rabona, Spusu, Tiscali e altri MVNO.

8. Iliad Giga 50 a 7,99 euro

Nonostante il piano Iliad Giga 50 sia rimasto invariato in termini di costi e condizioni dal suo lancio avvenuto 2 anni fa rimane uno dei più convenienti. A Settembre i clienti che vogliano passare a Iliad (in portabilità da qualunque operatore) o che chiedano l’attivazione di un numero del gestore francese a 7,99 euro potranno avere:

50 GB (di cui 4 GB attivi in UE)

chiamate e sms gratuiti verso i numeri nazionali

illimitate anche le chiamate verso i numeri di 60 paesi stranieri (compresi USA, Canada e Svizzera)

Per attivare uno qualsiasi dei piani Iliad il primo mese oltre al canone sarà necessario anche pagare 9,99 euro per l’attivazione e la sim.

Una volta terminati i Giga inclusi nella promozione si potrà continuare a navigare a 0,90 euro ogni 100 MB. In tutte le offerte di questo gestore sono compresi nei canoni i servizi: Mi Richiami, la segreteria telefonica e l’hotspot della rete.

9. Fastweb Mobile a 8,95 euro

Uno dei maggiori operatori tradizionali ha da qualche anno lanciato anche delle offerte mobile, stiamo parlando di Fastweb. La sua promozione più conveniente per parlare, scambiarsi sms e navigare in mobilità è un piano da 8,95 euro che ogni mese fornirà a clienti:

50 GB per navigare online

chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali senza limiti

100 sms

segreteria telefonica gratis

controllo del credito senza costi

Richiama e ti ho cercato attivati in modo gratuito

500 minuti gratis all’estero

4 GB da usare in UE

Chi acquista questo pacchetto di Fastweb per mobile online otterrà uno sconto totale sulle spese di attivazione e consegna della sim, per chi invece si recherà in negozio il contributo per questi servizi sarà pari a 15 euro.

La tariffa per gli sms a consumo sarà di 0,05 euro per ogni messaggio e i clienti una volta terminati i Giga della promozione potranno avere 1 GB di scorta al costo di 6 euro.

10. TIM Young Student Edition a 9,99 euro

A chiudere la top ten di Settembre un piano di TIM riservato agli under 25enni. La Student Edition dell’offerta Young con un canone inferiore a 10 euro al mese propone:

40 GB in 4G

minuti e sms verso i numeri nazionali

il servizio per ascoltare musica in streaming TIM Music Platinum gratis per 6 mesi

l’opzione Video Card in promozione gratuita per 3 mesi

Giga illimitati per utilizzare le app e i programmi di e-learning e didattica a distanza (Chime, Teams, Classroom, Zoom e altre piattaforme) e per utilizzare le applicazioni per ascoltare musica con lo smartphone

