Le 10 migliori offerte telefonia mobile di Dicembre 2020

Il 2020 è stato un anno che ha segnato un importante aumento nei consumi di dati da smartphone, a dirlo sono le statistiche pubblicate nel Rapporto annuale AGCOM sull’andamento delle telecomunicazioni in Italia. Dall’analisi del contenuto del report è chiaro come questo sia stato un periodo segnato dall’incremento dei servizi digitali e da una riduzione dei prezzi delle offerte mobile.

In particolare il settore della telefonia mobile è stato invaso dai MVNO che hanno abbattuto i canoni mensili, le tariffe più convenienti partono da costi di 4,99 euro al mese. A questo si aggiunge un consumo di dati che ha raggiunto in media quota 6,57 GB per utente, solo nel 2017 questo dato si era fermato a 2,75 GB. Il volume complessivo di dati utilizzati è cresciuto del 57% tra gli utenti mobile.

Nel 2020, complice anche il Covid, è aumentato il tempo trascorso davanti allo schermo del telefonino, si sono intensificati i contatti video con familiari e amici e l’uso di social e app è in continuo aumento. E con l’arrivo del 5G in Italia la situazione potrebbe evolvere ancora. Questo periodo ha anche visto avvicinarsi alle nuove applicazioni digitali anche una fascia di over 60enni che utilizza poco gli strumenti tecnologici.

I prezzi molto bassi delle offerte flat rendono poco conveniente acquistare una sim con una tariffa a consumo. La dimostrazione è immediata. Prendiamo un pacchetto mobile che propone un costo delle chiamate a 0,05 euro al minuto e degli sms a 0,05 euro al minuto (esiste è un piano Fastweb mobile). Con questo piano tariffario parlando 1 ora al telefono spendereste 3 euro, inviando 30 sms in un mese vi costerebbero 1,30 euro e scaricando anche solo un Mega di dati paghereste 0,94 euro, superando quindi i 4,99 euro di un pacchetto flat.

Ci sono decine e decine di offerte mobile tra cui scegliere e molti utenti restano spiazzati di fronte ai piani. Per poter confrontare in modo più semplice e immediato le promozioni presenti nei cataloghi si può ricorrere al comparatore di SOStariffe.it, si tratta di uno strumento che analizza e sintetizza le proposte dei gestori.

I risultati delle ricerche vengono ordinati in base ai parametri segnalati dall’utente. Per esempio, si possono filtrare solo le promozioni che rientrano in un centro range di canone, oppure quelle che includono un certo numero di Giga. Chi sta pensando di cambiare gestore potrà selezionare il suo operatore attuale per restringere la ricerca alle sole offerte che consentono la portabilità dal suo provider ad un altro.

Ecco quali sono a Dicembre 2020 le 10 migliori promozioni mobile da attivare e quali condizioni propongono per chiamare, inviare sms e navigare in Italia e in UE.

Uno degli ultimi operatori virtuali arrivati in Italia è Very Mobile, si tratta del MVNO di WindTre e questo è il suo piano più economico. Questa offerta può essere acquistata da chi attiva una nuova sim con numero Very o da chi chieda la portabilità da uno di questi gestori:

1Mobile

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Iliad

Intermatica

Lycamobile

Linkem

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

PosteMobile

Rabona Mobile

Rabona New

Telmekom

Tiscali

Chi sceglie questa promozione potrà avere incluso nel canone da 4,99 euro al mese:

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

sms illimitati in Italia

30 GB in 4G

2,8 GB da usare in UE

attivazione gratuita solo online

servizi: Ti ho cercato e Ring Me

Una delle caratteristiche che differenzia i MVNO dagli operatori tradizionali sono le velocità di navigazione, spesso i gestori virtuali limitano notevolmente le prestazioni delle connessioni. Very Mobile non fa eccezione, i suoi clienti potranno navigare al massimo a 30 Megabit/s in downalod e upload.

Per acquistare la sim, necessaria ad attivare l’offerta, è richiesto un contributo di 5 euro. Gli utenti potranno gestire in totale autonomia l’offerta, le ricariche e l’attivazione o disattivazione di servizi a pagamento tramite l’app Very.

2. PosteMobile Creami WOW da 4,99 euro

Un pacchetto flat meno spumeggiante ma delle prestazioni di rete decisamente superiori sono quelle proposte da PosteMobile con Creami WOW. L’offerta da 4,99 euro al mese di questo gestore include:

telefonate senza limiti verso i numeri nazionali

sms illimitati verso i numeri italiani

10 GB in 4G+, 4G o 3G (a seconda della copertura disponibile)

2,34 GB in UE

Con questo operatore i clienti potranno contare sulle seguenti velocità di navigazione: fino a 300 Megabit/s in download in 4G+, in 4G la connessione viaggerà a 150 Megabit/s e in 3G sarà a 42 Megabit/s.

Per la prima attivazione viene richiesto un contributo di 20 euro, di questi 10 euro saranno per la procedura e la sim e 10 euro saranno caricati sul credito della sim. Non vi allarmate se PosteMobile vi invierà un messaggio e per le prime 24 ore vi risulterà di avere a disposizione solo 5 GB di bundle dati, il bonus di altri 5 GB sarà attivato entro il giorno successivo. Dal secondo rinnovo avrete poi direttamente i 10 GB tutti insieme.

Se per qualsiasi motivo l’offerta flat non si dovesse rinnovare e voi avrete bisogno di chiamare, inviare sms o navigare online ecco qual è la tariffa abbinata a questa promozione:

0,18 euro al minuto per le chiamate

0,12 euro per gli SMS

3,5 euro a giorno per 400 Mega di traffico internet

Per controllare la data di rinnovo del piano PosteMobile, il traffico residuo o per ricaricare la sim si può chiamare il numero gratuito 401212. Anche questo gestore permette di controllare la propria app per consumi e servizi. L’assistenza PosteMobile è a disposizione al numero gratuito 160, il centro di Supporto risponde tutti i giorni dalle 7 alle 24.

3. Spusu 50 da 5,98 euro

Da Giugno 2020 è arrivato in Italia anche Spusu, questo gestore virtuale propone un’offerta da 5,98 euro al mese e include:

2000 minuti di chiamate verso i numeri nazionali e in UE

500 sms

50 GB in Italia

3,3 GB gratuitamente in roaming all’interno dell’UE

velocità di navigazione 50 Megabit/s in download

100 Giga di riserva inclusi per chi attiva il piano entro il 31 Dicembre

Il contributo per attivare la sim è di 9,90 euro. Un servizio molto popolare è la riserva Giga, questa opzione consente ai clienti di accumulare Mega per i minuti, gli sms e il traffico dati non consumato nel mese. Le condizioni di questo servizio prevedono che per ogni minuto e messaggio del pacchetto prepagato non utilizzato si accumuli 1 Mega, 1 Mega di dati corrisponderà alla stessa quantità. La soglia massima di Giga cumulabili è pari a 100.

Quindi se dei 50 Giga consumate solo 20 Giga gli altri 30 saranno inclusi nella riserva del mese seguente, inoltre poniamo che abbiate anche ancora 800 minuti e 490 sms non utilizzati questi saranno trasformati in 1.290 Mega (1,29 Giga).

Spusu consente di attivare le sue promozioni solo scegliendo come metodo di pagamento: carta o bonifico SEPA. Per contattare l’Assistenza clienti si può chiamare o messaggiare con gli operatori al 378.010.1000 (disponibile anche su Whatsapp), oppure scrivendo alla mail:ciao@spusu.it. Gli orari del Supporto utenti sono dal lunedì al venerdì dalle 08 alle 20 e il sabato dalle 08 alle 18.

4. ho da 5,99 euro

Vodafone ha un proprio gestore virtuale, si tratta di Ho. mobile. I clienti che scelgono questo operatore potranno contare sulla qualità del servizio e sulla copertura tipici del gestore britannico. La velocità di navigazione sarà però molto più contenuta rispetto alle prestazione della rete del provider tradizionale. Con Ho. mobile la velocità massima di download è limitata a 30 Megabit/s.

Il piano da 5,99 euro è una promozione riservata ai clienti che chiedano la portabilità del proprio numero da uno di questi operatori:

1Mobile – Carrefour

BT Italia

Coop Voce

Digitel

ENEGAN S.p.A.

Fastweb

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Iliad

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile

Spusu Italia

Tiscali

Welcome Italia

Withu

Nell’offerta mensile sono inclusi:

chiamate e sms senza limiti verso i numeri nazionali

70 GB alla massima velocità in Italia

2,9 GB in UE

I servizi a pagamento vengono bloccati in automatico dal gestore, il cliente potrà richiederne la riattivazione in qualunque momento tramite il Servizio cliente o dal proprio profilo personale. Una volta terminati i Giga compresi nell’offerta la navigazione verrà bloccata per evitare addebiti indesiderati per l’utente.

Ho. permette ai propri clienti di anticipare il rinnovo della propria offerta per non rimanere senza minuti o Giga. Una volta esaurito il bundle incluso nella promozione il cliente potrà procedere al rinnovo del pacchetto pagando il canone mensile, da quel momento la nuova data di scadenza dell’offerta coinciderà con la riattivazione e i contatori dei consumi saranno azzerati.

Il Supporto clienti può essere richiesto tramite applicazione e profilo personale, utilizzando l’opzione ho.fficina sul sito o chiamando il numero 800.689.887 o al 19.21.21 dalle 8 alle 20.

5. Kena Flash da 5,99 euro

Il MVNO associato a TIM è Kena, con la sua promozione Flash questo gestore virtuale vuole fare concorrenza a ho. e Iliad. Nel piano di questa offerta da 5,99 euro sono compresi:

chiamate e sms senza limiti verso i numeri nazionali

70 GB da usare in Italia

3 GB in UE

La velocità di navigazione massima garantita dal provider è di 30 Megabit/s. La sim sarà inviata gratuitamente, viene però richiesto un contributo di 3,99 euro per l’attivazione della promozione.

L’offerta è riservata ai clienti che provengono da 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, ENEGAN, Green, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, PosteMobile, Rabona, Spusu, Welcome Italia e Withu Mobile.

Il Servizio di assistenza clienti risponde al 181 dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 22, in alternativa si può chattare con un operatore virtuale collegandosi al proprio profilo My Kena. Il gestore mette a disposizione anche un sistema automatico che permette di verificare i consumi, il credito residuo, di ricaricare l’offerta o di aggiungere servizi, il Fai da te è attivo al numero 40181.

6. Very Mobile da 6,99 euro

Un piano Very Mobile alternativo all’offerta da 30 Giga è questo pacchetto da 6,99 euro. In questo caso questa promozione potrà essere richiesta solo dagli utenti che passino al gestore chiedendo la portabilità da Iliad, Coop Voce, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO.

Nel canone sono compresi:

chiamate senza limiti

messaggi illimitati

100 GB in Italia

Si potrà attivare l’offerta gratuitamente ma si dovrà pagare un contributo di 5 euro per la sim.

7. Vodafone Special 50 Digital Edition da 7 euro

L’offerta per i clienti che passino a Vodafone a Dicembre permette di avere la rete in 4G del gestore a 7 euro al mese. La promozione può essere attivata solo dagli utenti che chiedano la portabilità da Iliad, Fastweb o PosteMobile.

Nel canone mensile il gestore offre:

chiamate e sms senza limiti in Italia

50 GB in 4G

Secondo quanto riportato dal provider britannico la rete 4G in Italia può raggiungere una velocità massima di connessione di 55o Mega. Non sono previsti costi di attivazione o per la consegna della sim. Sono compresi come servizi gratuiti: segreteria telefonica, Chiamami e Recall e si potrà utilizzare la rete mobile in condivisione con hotspot.

Il piano tariffario associato a questa offerta è Vodafone 25 New, questo pacchetto prevede come costi applicati ai consumi extra soglia le seguenti soluzioni: 0,20 euro come scatto alla risposta, 0,25 euro al minuto, 0,29 euro per ogni sms.

8. Kena da 7,99 euro

I clienti Ho. Mobile, Fastweb, CoopVoce e Tiscali che passino a Kena potranno attivare questa promozione da 7,99 euro. Nel pacchetto proposto a questi utenti il gestore include:

chiamate e sms senza limiti

50 GB in 4G in Italia

4 GB in 3G in UE

9. Very da 7,99 euro

Per gli utenti che attivino una sim Very Mobile senza effettuare il cambio gestore è possibile accedere al pacchetto da 7,99 euro al mese. In questa offerta il provider propone:

chiamate e messaggi illimitati

100 GB in 4G in Italia

4,4 GB in UE

Per attivazione e sim in fase d’acquisto sono richiesti 5 euro. I servizi e le condizioni di utilizzo sono gli stessi delle offerte Very descritte in precedenza.

10. Iliad 50 Giga da 7,99 euro

L’ultima promozione che analizziamo è il piano più popolare di Iliad, la prima offerta lanciata nel nostro Paese. Giga 50 è una delle offerte mobile più competitive sul mercato e a 7,99 euro chi la attiva potrà contare su:

chiamate e sms senza limiti in Italia e in UE

minuti illimitati anche verso numeri fissi e mobili in USA e Canada

50 GB in 4G+ (velocità massima fino a 390 Megabit/s)

4 GB in UE

Come per qualunque promozione di questo gestore è richiesto un contributo iniziale di 9,99 euro per sim e attivazione del servizio. Sono compresi come servizi gratuiti la segreteria telefonica e l’opzione Mi Richiami.

Il Sevizio clienti di Iliad risponde al 177 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e sabato, domenica o festivi dalle 9 alle 20. Si può anche inviare segnalazione online tramite il proprio profilo personale o ricercare le procedure per risolvere i problemi più semplici nella pagina Assistenza sul sito del gestore.

