Le 10 migliori offerte per ricaricabili a luglio 2019

Sono partite le lotte a suon di promozioni tra gli operatori di telefonia mobile. I piani partono da meno di 7 € al mese con minuti e sms illimitati, ma quel che conta di più per i clienti sono i GB che vengono inclusi nelle promozioni. Gli operatori low cost partono da 50 GB per navigare in Internet, ma ci sono alcuni big del settore che li battono arrivando ad offrire anche 100 GB per l’estate i prezzi delle promozioni però sono decisamente più alti.

Se volete potete confrontare voi stessi il vostro attuale piano tariffario con i principali proposti e scoprire quanto potreste risparmiare. Usate il comparatore di SosTariffe.it impostate il vostro profilo di consumo e in pochi secondi avrete i risultati.

Le offerte degli operatori virtuali vs. tradizionali

Ecco quali sono le tariffe più convenienti proposte a Luglio per i consumatori che scelgono le ricaricabili.

1. ho.mobile a 6.99 €

Un’offerta pensata da ho. mobile per poter recuperare o sottrarre clienti a Iliad, Coop Voce, Fastweb, Lycamobile, Noitel, Optima Mobile, Poste Mobile e Tiscali (solo per citare alcuni dei principali concorrenti). I clienti di queste e altre compagnie potranno avere a 6.99 € al mese:

minuti illimitati e senza scatto alla risposta

sms illimitati

50 GB

SMS ho. chiamato

servizio per info su credito residuo 42121

avviso di chiamata

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

Le spese di attivazione saranno di 9 € a cui andranno aggiunti i 6.99€ della prima ricarica. Il primo mese quindi arriverete a spendere 16.99€.

Il sistema ho. mobile all’esaurimento dei Giga blocca automaticamente la navigazione Internet. Vengono stoppati anche tutti i servizi digitali come oroscopi, suonerie, sms bancari e anche le numerazioni a pagamento (199 e 899). Per poterli utilizzare dovrete seguire la procedura accedendo all’app ho.

Per chi si stia apprestando a partire per l’estero, ma solo in UE, potrete sfruttare sia i minuti che gli sms illimitati e 4,8 GB dell’offerta.

2. Kena mobile a 6.99€

Anche in questo caso l’offerta Kena è in edizione limitata e riservata a clienti che sceglieranno di passare a questo operatore tradendo quello attuale. In particolare la tariffa sarà proposta a chi chiederà la portabilità del numero e passerà Kena da: Iliad, Blad, Bt Mobile, BTem, Conad, Coop, Daily Telecom, DMOB, ERG, Fastweb, Green Icn, Intermatica, Lycafull, Mundio, Netvalue, Optima, Tiscali, Welcome Italia e 1MOB.

Nel prezzo sono inclusi:

chiamate illimitate

sms illimitati

3 GB da utilizzare in UE

da utilizzare in 50 GB per navigare

Qualora finiste i Giga la tariffazione sarà quella prevista dal Piano Base Kena (0.35 € al minuto per traffico voce, 0.25€ per sms e 0.50€ per 50 MB.

I costi di attivazione sono di 4.99€ a cui vanno aggiunti 5 € per la SIM.

3. Kena a 8.99 €

Le condizioni di questa promozione sono le stesse della precedente, cambiano il prezzo che sale a 8.99€ al mese e i clienti che potranno richiedere questo piano.

I consumatori provenienti da ho.mobile e altri operatori virtuali ad eccezione di: Rabona, Noitel, Nextus.

Sia questa offerta che la precedente specificano che i minuti e gli sms illimitati devono essere utilizzati in modo lecito, secondo buona fede e correttezza, e conformemente agli artt. 10 e 11 delle Condizioni generali di contratto e norme d’uso della Sim.

4. ho.mobile a 8.99 €

Questa seconda offerta ho.mobile è attivabile dai clienti Kena e Daily Telecom è in tutto uguale alla precedente sia come condizioni (attivazione 9€) che come servizi inclusi.

A 8.99€ i clienti avranno:

minuti illimitati e senza scatto alla risposta

e senza scatto alla risposta sms illimitati

50 GB

SMS ho. chiamato

42121 per credito residuo

avviso di chiamata

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

5. Play Power 60 a 11.99€

L’operatore Tre propone un piano con:

chiamate illimitate

200 sms

60 GB Internet

Non sono previsti costi per l’attivazione e l’acquisto della Sim. È inclusa tra gli extra la promozione Grande Cinema 3, uno sconto sugli spettacoli che vedrete nelle sale convenzionate.

Nelle condizioni del servizio Tre specifica che in caso di credito insufficiente l’opzione potrà essere sospesa fino a 180 giorni, se non ricaricherete verrà disattivata. In caso di sospensione dell’opzione alle vostre chiamate, agli sms e alla navigazione sarà applicato il piano Power29. Questo piano base di Tre è a consumo: 0.29 €/min verso tutti i numeri nazionali, senza scatto alla risposta, 0.29 € per ogni sms e una tariffa Internet di 0.20 €/20 MB senza scatto di apertura sessione. Power 29 ha un costo di 2.17 €/settimana con addebito sul credito residuo.

I minuti e gli sms sono spendibili verso tutti i numeri fissi e mobili, sono escluse com’è ovvio le numerazioni speciali (come servizi premium, charity e numerazioni non geografiche).

Come per altre offerte con minuti o sms illimitati Tre include una clausola nel contratto generale che permette di sospendere il servizio erogato “in caso di uso improprio o che superi i ragionevoli limiti di utilizzo a scopo personale da parte del cliente”. I limiti posti per le offerte che includono voce e/o sms in questo senso sono:

traffico uscente giornaliero per Sim non superiore a 160 minuti e/o 200 sms/mms

traffico uscente mensile per Sim non superiore a 1250 minuti e/o 2000 sms/mms

traffico voce o sms uscente verso altri operatori diversi da “3” non superiore al 60% del traffico uscente totale

traffico voce o sms uscente verso un singolo operatore diverso da “3” non superiore al 40% del traffico uscente totale

traffico voce o sms uscente verso “3” non superiore all’80% del traffico uscente totale

rapporto tra traffico voce o sms uscente totale e traffico entrante totale da altri operatori non “3” non superiore a 4

6. ALL-IN Power Summer Edition di Tre a 11.99€ al mese

Questa promozione dello stesso operatore della precedente sarà attivabile fino al 21 Luglio. Se sceglierete questa soluzione sarete vincolati con l’operatore per 2 anni.

Il piano All-IN Power Summer Edition include 100 GB, ma solo per l’estate, poi saranno 60 GB per il resto della durata dell’offerta.

Le altre condizioni sono:

recupero dei Giga con il sistema Giga Bank

minuti e sms illimitati

Giga illimitati gratis se si attiva anche Super Fibra/Internet 200/Internet 20/Internet 7

se si attiva anche Super Fibra/Internet 200/Internet 20/Internet 7 Navigazione LTE inclusa

per i clienti che attivano la promo online i costi di attivazione (pari a 6.99€) sono azzerati

Grande cinema 3

7. FREE Power di Tre a 17.98€

Il Piano Free di Tre offre:

chiamate illimitate

sms illimitati

60 GB per navigare in Internet

Inoltre è una promozione che prevede la possibilità di acquistare uno smartphone a rate e senza anticipo e include nel prezzo anche l’assicurazione KASKO.

Allo stesso prezzo e nella Summer edition la promozione aumenta i GB inclusi che diventano 100 GB e si può iniziare a pagare lo smartphone scelto dopo l’estate.

I modelli di smartphone che si possono richiedere in abbinamento ai due piani sono:

Samsung Galaxy S10e Anticipo da 0€ Rata 10.99€

Samsung Galaxy Note 9 Anticipo da 0€ Rata 22.99€

Huawei P30 Anticipo da 0€ Rata 9.99€

Huawei P30 Pro 128GB Anticipo da 0€ Rata 13.99€

Huawei P30 Pro 256GB Anticipo da 0€ Rata 16.99€

iPhone XS Max 512GB Anticipo da 189.99€ Rata 42.99€

iPhone XS Max 256GB Anticipo da 129.99€ Rata 35.99€

iPhone XS Max 64GB Anticipo da 49.99€ Rata 32.99€

iPhone XS 512GB Anticipo da 129.99€ Rata 40.99€

iPhone XS 256GB Anticipo da 49.99€ Rata 34.99€

iPhone XS 64GB Anticipo da 0€Rata .30.99€

iPhone XR 256GB Anticipo da 0€Rata .26.99€

iPhone XR 128GB Anticipo da 0€Rata .22.99€

iPhone XR 64GB anticipo da 0€Rata .20.99€

iPhone 8 Plus 64GB Anticipo da 0€Rata .18.99€

iPhone 8 64GB Anticipo da 0€Rata .14.99€

iPhone X 64GB Anticipo da 0€Rata .26.99€

Huawei P20 Pro Anticipo da 0€ Rata 8.99€

Huawei P20 Anticipo da 0€ Rata 6.99€

Huawei Mate20 Pro Anticipo da 0€ Rata 16.99€

Huawei Mate20 Anticipo da 0€ Rata 9.99€

Samsung Galaxy S9+ Anticipo da 0€ Rata 13.99€

Samsung Galaxy S9 Anticipo da 0€ Rata 9.99€

8. ALL-IN Power di Tre a 11.99€ al mese

Un’altra offerta Tre disponibile fino al 21 Luglio, si tratta di piano vincolato per 2 anni, da circa 12 €. L’offerta include:

60 GB di Internet. E se non si consuma tutti i Giga li si può recuperare con Giga Bank

di Internet. E se non si consuma tutti i Giga li si può recuperare con minuti e sms illimitati

Giga illimitati gratis se si attiva anche Super Fibra/Internet 200/Internet 20/Internet 7

Navigazione LTE inclusa

per i clienti che attivano la promo online i costi di attivazione (pari a 6.99€) sono azzerati

bonus per il cinema con l’offerta Grande cinema 3

Anche in questo caso c’è una versione potenziata, è la Super Power con 100 GB a 14.99€.

9. Kena a 12.99€

L’operatore virtuale propone questa soluzione con:

chiamate illimitate

sms illimitate

50 GB per navigare

per navigare 5GB da usare in UE

In questo caso chiunque può attivare questo piano sia con un nuovo numero Kena Mobile che chiedendo la portabilità del vecchio numero. Il contributo di attivazione è di 4.99€ mentre la sim costerà 5€.

Per la tariffazione dei dati, in caso di superamento della soglia mensile, si applicano le condizioni previste dal Piano Base Kena.

Kena, come gli altri operatori, ricorda che i minuti e gli sms illimitati devono essere utilizzati in modo lecito: “secondo buona fede e correttezza, e conformemente agli artt. 10 e 11 delle Condizioni generali di contratto e norme d’uso della Sim”.

10 ho. mobile Tutto Chiaro a 12.99€

Infine un’altra soluzione di ho.mobile, in questo caso è una tariffa riservata a tutti gli altri clienti che passano ai servizi dell’operatore virtuale dalle principali compagnie. L’offerta è identica alle due già viste, vi propone quindi minuti e sms illimitati più 50 GB per navigare in Internet a 12.99€.

Su servizi inclusi e condizioni vale quanto già detto in precedenza. Anche con questa promozione potrete sfruttare i minuti e gli sms in UE e avrete a disposizione 4,8 GB per connettervi all’estero.

