Le 10 migliori offerte internet casa: la classifica delle più convenienti

I mesi estivi sono i migliori per chi decide di passare da un operatore internet ad un altro, in genere le tariffe offerte sono tra le più basse dell’anno. Ecco la top ten delle promozioni attivabili a giugno 2019

I cambi di operatore di internet da rete fissa sono una manna dal cielo per i consumatori. Un recente studio di SosTariffe.it ha calcolato che l’infedeltà al provider può far risparmiare fino a 100 € l’anno. La comparazione delle offerte ha dimostrato che in genere il periodo in cui i prezzi sono più convenienti e il trasferimento da un operatore all’altro è a favore del cliente sono proprio i mesi estivi.

La differenza di prezzo tra le offerte sottoscritte dagli utenti da 4 anni e di coloro che erano stati infedeli al provider è cresciuta tra giugno, luglio e agosto del 2018. A giugno i nuovi clienti avevano contratti con internet da 21.61€ al mese mentre i clienti storici pagavano anche 29.21 € al mese (il risparmio annuo stimato è stato quindi di 80.56 €). A luglio il i clienti fedeli pagavano 30.21 € mentre chi aveva cambiato operatore ne spendeva 21.72 €. Ma è stato agosto che ha abbassato ulteriormente i costi per i clienti ballerini tra le compagnie, nell’estate del 2018 infatti chi ha cambiato operatore ha sottoscritto contratti internet da 20.20 € al mese, mentre il prezzo per i clienti rimasti con la stessa società per 48 mesi si aggiravano intorno ai 30 € al mese.

Giugno quindi è un mese in cui le società offrono dei prezzi molto convenienti per i clienti che decidono di passare da un operatore internet casa ad un altro. Vediamo quali sono le migliori offerte del settore.

Confronta le offerte Fibra e ADSL »

Le 10 tariffe più convenienti

1.Internet di Fastweb da 27.95€

In promozione web ancora per 1 giorno l’offerta Internet di Fastweb da 27.95€ al mese anziché 29.95€. Questa tariffa però sarà attivabile solo per chi è raggiunto dalla Fibra (FTTH/FTTC), chi invece è servito da Fibra misto rame si troverà a pagare 32.95 € al mese. I clienti Eni gas e luce invece potranno contare su costi ridotti per 2 anni, l’abbonamento per loro sarà di 24.95€ al mese.

L’offerta è attivabile entro il 4 giugno. Sono inclusi nel prezzo:

il modem FASTgate

l’attivazione e il servizio Ultra Fibra (con questo si intende la tecnologia che permette di navigare fino ad 1 Gigabit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload. Attenzione è disponibile solo in 25 città: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Venezia e Verona).

Compreso nella promozione un Digital Gift: dopo l’attivazione, entro 30 giorni, potrete richiedere uno dei servizi Digital disponibili (gaming o abbonamenti digitali ai maggiori quotidiani), gratis per 3 mesi, oppure un buono Chili Cinema da 30€.

E tutte le promozioni Fastweb consentono di accedere possibilità di accedere a WOW FI, la rete Wi-Fi di Fastweb che vi permette, con più un milione di punti di accesso in Italia, di navigare gratis in Wi-Fi anche fuori casa.

In caso di disattivazione il costo sarà pari a 29.95€.

Attiva Internet di Fastweb »

2. Ultrafibra GIGA di Tiscali a 24.95 €

L’offerta di Tiscali è attivabile a questo prezzo solo fino al 27 Giugno 2019, dopodiché la tariffa sale a 39.95€ al mese. Questa promozione include:

Internet senza limiti fino a 1 Gigabit in FTTH



Chiamate illimitate verso tutti



Fino a 6 mesi di abbonamento a Infinity



Modem

Scopri UltraFibra Giga »

3. Eolo Easy a 24.90 €

Si tratta di una promozione per l’attivazione del servizio ADSL di Eolo con il router Eolo Fritz! Wi-Fi incluso nel prezzo (o con un contributo di 2 € al mese per chi desidera la versione evoluta). Nell’offerta chiamate a cellulari e numeri fissi sono compresi nel canone mensile, così come la consegna del modem.

Tra i benefit speciali inclusi c’è la possibilità di avere un’antenna in comodato d’uso per tutto il periodo del contratto con Eolo. La massima velocità di download garantita è di 30 Mega (in genere le altre offerte arrivano solo fino a 20 Mega).

Nei costi extra invece ci sono 5€ al mese per 24 mesi per l’installazione e se si richiede l’installazione rapida (entro 5 giorni dalla domanda) si pagano 2€ in più al mese sempre per 2 anni. Anche l’opzione Eolo rete sicura ha un costo aggiuntivo di 2 € al mese e permette di impostare il controllo genitori sulla propria linea.

Attiva Eolo Easy »

4. FIBRA 1000 di Wind a 26.98 €

Questa offerta include i servizi internet e anche quelli di linea fissa. È attivabile solo via web sul sito Wind -Infostrada e per altre 24 ore al prezzo speciale di 26.98€ anziché di 31.98€. Il costo sarà diverso solo per chi attiverà l’offerta in una zona servita solo da ADSL, in quel caso si pagheranno 33.90 € al mese. La promozione include:

Chiamate illimitat e ma con scatto alla risposta di 0.18€

e ma con di 0.18€ Modem Wi-Fi con servizio di assistenza incluso per 2 anni

100 GB in regalo per gli smartphone della famiglia

in regalo per gli smartphone della famiglia Sim a 7.99 € al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

Il costo di attivazione di questa promozione sarebbe di 120 € ed è già incluso nella quota mensile, se però si dovesse rescindere il contratto prima dei 2 anni si dovranno coprire le spese di attivazione pagando 5€ al mese per 24 mesi.

Attiva Fibra 1000 di Wind »

5. Internet Unlimited di Vodafone a 27.90 €

L’offerta base di Vodafone ha un costo di 20.90 € al mese, ad alzare il prezzo è l’aggiunta delle rate per la Vodafone Ready. Cos’è Vodafone Ready? È un servizio aggiuntivo, nel caso specifico è una soluzione che vi permette di ricevere un modem Vodafone e l’assistenza dell’operatore. Tutto ciò però ha un costo di 288 € ed ecco spiegato il significato aumento dal prezzo di 20.90 € ai 27.90 € segnalati.

Il costo di questa promozione e di attivazione del servizio sarà di 27.90 € euro al mese per i primi 4 anni. Dopo i primi 2 anni l’offerta scenderà a 26.90€ al mese e dopo i 48 mesi vincolati arriverà al prezzo di 20.90 € mensile.

Scopri Internet Unlimited »

6. Eolo Super a 29.90 €

L’offerta di Eolo abbina il servizio di internet veloce al traffico da rete fissa. Nella promozione sono inclusi:

Internet illimitato fino a 100 Mb/s su FTTC

fino a su FTTC Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

verso numeri fissi e mobili nazionali Due servizi digitali tra abbonamenti alle pay tv e gaming a scelta tra: DAZN (9 mesi), NOW TV (6 mesi), Chili (20 € al mese per 6 mesi), Amazon Prime (1 anno), Xbox Live Gold (1 anno)

EoloRouter gratuito in promozione o EoloRouterEVO in promozione a 2 € al mese.

Si può usufruire dell’opzione Eolo Cento per sfruttare al massimo della velocità (100Mb/s) la rete internet per 30 giorni di prova gratuita. Trascorso il mese si potrà rinnovare Eolo Cento a 6.90 € al mese oppure disattivarla senza costi e navigare a 30 Mb/s.

L’offerta ha un costo di 29.90 € al mese invece di 39.90 €.

Attiva Eolo Super »

7. Tim Super Fibra a 30 €

La super Fibra di Tim promette una navigazione fino a 1 Gigabit con la tecnologia FTTH illimitata per un anno, ma solo per chi acquista il modem Tim a 10 € al mese. La promozione è in offerta a 30 € al mese per un anno e poi dal secondo al quarto passa a 45 €. Per i clienti Tim il primo anno in realtà l’offerta costa 35 € al mese che passano a 40 € dal secondo anno.

Se pensate che rinunciando ad includere il modem nel piano risparmiereste vi sbagliate. Infatti per chi rinuncia al modem, che sia già cliente o meno, il prezzo è fisso a 40 €. Il modem incluso nel piano è il Fritz! Box 7590 con configurazione automatica e garanzia per 5 anni comprese nell’offerta. È previsto un entry ticket di 29 euro.

Se si recede il contratto prima di un anno si dovrà pagare il contributo per l’attivazione, 30 €. Se invece si richiede il passaggio ad un altro operatore la spesa sarà di 5 €.

Incluso anche l’abbonamento a Tim Vision, la televisione di Tim. E poi si potrà scegliere tra uno dei seguenti servizi:

Safe Web Plus : navigazione sicura (anti-phishing e malware) e parental control

: navigazione sicura (anti-phishing e malware) e parental control Smart Home: 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio con servizio di assistenza e manutenzione incluso

Chiamate senza limiti su numeri nazionali

su numeri nazionali Assistenza tecnica telefonica : fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese)

: fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese) TIMVISION Plus contenuti in HD. L’offerta prevede anche la funzione multistreaming, assenza di interruzioni pubblicitarie, modalità offline e la possibilità di accedere ai contenuti senza consumare i GB.

Se attivate solo un servizio è gratuito, mentre se ve ne interessa più di uno potete richiederlo pagando 5€ al mese.

Tra gli altri extra abbinabili a questa promozione si potrà anche attivare un’offerta per il mobile da 15 € al mese che prevede:

Chiamate e sms illimitati

20 GB di traffico Internet

Se si scelgono le opzioni Tim 100% e Tim Ricarica Automatica si ottengono altri 15 GB.

Scopri Tim Super Fibra »

8. Internet + Telefono di Fastweb a 30.95 €

Anche questa offerta è attivabile ad un prezzo scontato sul web: 30.95€ al mese anziché 34.95€. Come per la precedente il costo può variare in base alle infrastrutture disponibili, se la vostra abitazione è servita da Fibra misto rame il prezzo salirà a 35.95 € al mese.

Sono inclusi nel prezzo:

il modem FASTgate

l’attivazione e il servizio Ultra Fibra con le stesse limitazioni e condizioni legate alla disponibilità territoriale descritte prima.

con le stesse limitazioni e condizioni legate alla disponibilità territoriale descritte prima. I clienti Sky ed Eni gas e luce avranno anche in questo caso un trattamento speciale, rispettivamente potranno attivare la promo a 22.95€ al mese (prezzo bloccato) e a 29.95 € mensili (per 2 anni).

avranno anche in questo caso un trattamento speciale, rispettivamente potranno attivare la promo a 22.95€ al mese (prezzo bloccato) e a 29.95 € mensili (per 2 anni). I regali che Fastweb offre con questa altra soluzione sono: un servizio del pacchetto Digital a tua scelta gratuito per 1 anno oppure, se scegliete Chili Cinema, un buono da 100€. Ricordatevi di richiedere questi benefici aggiuntivi entro un mese dall’attivazione.

a tua scelta gratuito per 1 anno oppure, se scegliete Chili Cinema, un buono da 100€. Ricordatevi di richiedere questi benefici aggiuntivi entro un mese dall’attivazione. Per quanto riguarda la tariffazione telefonica la promozione prevede: tutte le chiamate verso rete fissa nazionale gratuite e senza scatto alla risposta; chiamate verso tutti i cellulari nazionali a 0.05 € al minuto; chiamate internazionali, verso oltre 60 destinazioni estere a soli 0.05 € al minuto.

Attiva Internet e Telefono di Fastweb »

9. FIBRA 1000 Unlimited Wind a 31.98 €

Wind-Infostrada offre la fibra a 31.98 € al mese ma solo per chi attiva la promozione online. Se non siete raggiunti dalle tecnologie fibra ma dal solo ADSL a 7 Mb/s per voi il piano sarà più costoso, 33.98 € al mese

Come per l’altra tariffa di Wind anche in Fibra 1000 Unlimited è incluso nel prezzo l’acquisto del modem Wi Fi a 5.99€ al mese per 4 anni. E sono comprese anche l’assistenza e la sostituzione in caso di guasti dell’apparecchio.

Sono compresi:

Chiamate illimitate senza scatto alla risposta

Modem Wi-Fi con servizio di assistenza incluso per 2 anni

100 GB in regalo per gli smartphone della famiglia

SIM a 7.99 € al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

L’attivazione che avrebbe un costo di 120 € che è incluso, ma in caso di recesso si dovranno pagare 24 rate da 5€ al mese.

Scopri Fibra 1000 Unlimited »

10.Vodafone Unlimited Chiamate illimitate a 32.90 €

Si tratta di una promozione che blocca il prezzo dell’abbonamento per 4 anni a 32.90 €. Come le offerte viste sin qui include Internet casa e traffico voce.

Tra le clausole del contratto c’è la possibilità di includere nel prezzo la Vodafone Ready (con assistenza e Modem Vodafone Station con Giga Wi Fi inclusi. Senza la sottoscrizione di Vodafone Ready il costo dell’offerta è di 31.90 €.

Inoltre per chi ha attiva un’offerta Vodafone Mobile è previsto uno sconto ulteriore sul prezzo. Viene incluso anche un buono da 50 € per prenotare un volo andata e ritorno e un hotel su Volagratis.com.

Attiva Internet Unlimited Chiamate illimitate »