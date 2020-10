Le 10 migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore Novembre 2020

Il mercato di telefonia mobile propone numerose soluzioni per chi vuole cambiare operatore e ridurre i costi della tariffa del proprio smartphone. Ecco, quindi, quali sono le 10 migliori offerte di telefonia mobile per tutti gli utenti che vogliono cambiare operatore a novembre 2020.

A disponibile degli utenti che vogliono cambiare operatore ci sono numerose offerte di telefonia mobile in grado di garantire una netta riduzione dei costi ed un notevole incremento dei GB disponibili. Alcune di queste offerte sono limitate ad un target specifico di utenti (vengono chiamate “operator attack”) mentre altre sono disponibili per tutti.

Ecco quali sono le 10 migliori offerte per chi cambia operatore a novembre 2020.

1) Very 4,99 di Very Mobile

Una delle migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore a novembre viene proposta da Very Mobile. L’operatore virtuale mette a disposizione l’offerta Very 4,99 che presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

30 GB in 4G ogni mese con velocità massima limitata a 30 Mbps sia in download che in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile è possibile utilizzare la funzione Riparti ed anticipare il rinnovo dell’offerta, azzerando il contatore dei GB, senza costi aggiuntivi oltre al canone dell’offerta

con velocità massima limitata a 30 Mbps sia in download che in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile è possibile utilizzare la funzione Riparti ed anticipare il rinnovo dell’offerta, azzerando il contatore dei GB, senza costi aggiuntivi oltre al canone dell’offerta in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2.4 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori sono già inclusi nel canone

Very 4,99 presenta un costo di 4,99 Euro al mese con attivazione di 5 Euro. L’offerta non è disponibile per tutti ma può essere attivata esclusivamente tramite portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale (ma sono esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu).

Attiva Very 4,99 di Very Mobile »

2) Kena 5,99 di Kena Mobile

Un’altra ottima tariffa per chi cerca un nuovo operatore viene proposta da Kena Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi. L’offerta in questione si chiama Kena 5,99. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

70 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile continuare a navigare a consumo

in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile continuare a navigare a consumo in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati verso tutti e sino a 3 GB al mese senza costi aggiuntivi

Kena 5,99 presenta un costo di 5,99 Euro al mese con primo mese e attivazione gratis. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un’offerta non attivabile da tutti. La tariffa è, infatti, disponibile solo per chi passa da da Iliad o da alcuni operatori virtuali (Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile).

Attiva Kena 5,99 di Kena Mobile »

3) ho. 5,99 di ho. Mobile

Sulla stessa linea di Kena 5,99 troviamo ho. 5,99 di ho. Mobile, operatore virtuale che sfrutta la rete Vodafone. Ecco i dettagli dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

70 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile utilizzare la funzione Riparti ed azzerare il contatore di GB andando ad anticipare il rinnovo mensile dell’offerta

in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile utilizzare la funzione Riparti ed azzerare il contatore di GB andando ad anticipare il rinnovo mensile dell’offerta in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2.9 GB al mese

tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone mensile

ho. 5,99 presenta un costo di 5,99 Euro al mese con attivazione di 0,99 Euro. L’offerta non è attivabile da tutti ma solo richiedendo la portabilità da Iliad o da un virtuale (sono esclusi alcuni provider come Kena Mobile e PosteMobile).

Attiva ho. 5,99 »

4) Very 6,99 di Very Mobile

Un’altra ottima offerta proposta da Very Mobile è Very 6,99. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

30 GB in 4G ogni mese con velocità massima limitata a 30 Mbps sia in download che in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile è possibile utilizzare la funzione Riparti ed anticipare il rinnovo dell’offerta, azzerando il contatore dei GB, senza costi aggiuntivi oltre al canone dell’offerta

con velocità massima limitata a 30 Mbps sia in download che in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile è possibile utilizzare la funzione Riparti ed anticipare il rinnovo dell’offerta, azzerando il contatore dei GB, senza costi aggiuntivi oltre al canone dell’offerta in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 3.3 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori sono già inclusi nel canone

Very 6,99 presenta un costo periodico di 6,99 Euro al mese con attivazione di 5 Euro. L’offerta, anche in questo caso, non è per tutti ma è attivabile esclusivamente da chi passa a Very da Iliad o da un virtuale (sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu).

Attiva Very 6,99 di Very Mobile »

5) Giga 50 di Iliad

Una delle migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore a novembre è, senza dubbio, Giga 50 di Iliad. L’offerta in questione, a differenza delle tariffe viste in precedenza, è disponibile per tutti. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB in 4G ogni mese; una volta finiti i GB si continua a navigare a consumo sino al rinnovo successivo (90 centesimi per 100 MB)

in 4G ogni mese; una volta finiti i GB si continua a navigare a consumo sino al rinnovo successivo (90 centesimi per 100 MB) in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone

possibilità di abbinare all’offerta uno smartphone da acquistare a rate (anticipo + 30 rate mensili)

Giga 50 di Iliad presenta un costo di 7,99 Euro al mese con attivazione di 9,99 Euro. L’offerta, come sottolineato in precedenza, è disponibile per tutti, senza alcuna limitazione legata all’operatore di provenienza.

Attiva Giga 50 di Iliad »

6) Kena 7,99 di Kena Mobile

Anche Kena Mobile propone una seconda offerta davvero molto interessante in listino. Si tratta di Kena 7,99, una tariffa riservata ad un target preciso di utenti. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

50 GB in 4G ogni mese con velocità massima limitata a 30 Mbps in download ed in upload

in 4G ogni mese con velocità massima limitata a 30 Mbps in download ed in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB in 3G ogni mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

Kena 7,99 presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con attivazione gratuita. Anche in questo caso, si tratta di una tariffa non disponibile per tutti. .Kena 7,99, infatti, può essere attivata solo richiedendo la portabilità da ho. Mobile, Fastweb, Tiscali, CoopVoce.

Attiva Kena 7,99 di Kena Mobile »

7) Fastweb Mobile

Tra le tariffe di telefonia mobile per chi cambia operatore a novembre trova spazio anche Fastweb Mobile. L’offerta in questione è disponibile per tutti, senza limiti sull’operatore di provenienza. Eccone i dettagli:

minuti illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

100 SMS ogni mese

50 GB in 4G ogni mese

in 4G ogni mese in roaming in UE: minuti illimitati, 100 SMS e 4 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

tutti i servizi accessori inclusi

Fastweb Mobile presenta un costo di 8,95 Euro al mese con attivazione gratuita.

Attiva Fastweb Mobile »

8) Very 11,99 di Very Mobile

Un’altra ottima tariffa per chi cambia operatore è Very 11,99 di Very Mobile. Eccone i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

30 GB in 4G ogni mese con velocità massima limitata a 30 Mbps sia in download che in upload; una volta finiti i GB è possibile anticipare il rinnovo, azzerando il contatore dei GB, senza costi extra

con velocità massima limitata a 30 Mbps sia in download che in upload; una volta finiti i GB è possibile anticipare il rinnovo, azzerando il contatore dei GB, senza costi extra in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 5.7 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori sono già inclusi nel canone

Very 11,99 presenta un costo di 11,99 Euro al mese con attivazione di 5 Euro. L’offerta è disponibile per tutti.

Attiva Very 11,99 »

9) ho. 12,99 di ho. Mobile

ho. Mobile propone anche ho. 12,99, un’offerta per tutti con le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

50 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile utilizzare la funzione Riparti ed azzerare il contatore di GB andando ad anticipare il rinnovo mensile dell’offerta

in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile utilizzare la funzione Riparti ed azzerare il contatore di GB andando ad anticipare il rinnovo mensile dell’offerta in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 6.1 GB al mese

tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone mensile

ho. 12,99 presenta un costo periodico di 12,99 Euro al mese con attivazione di 9,99 Euro.

Attiva ho. 12,99 »

10) Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile

Chiudiamo la Top 10 delle offerte migliori per chi cambia operatore con Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile. L’offerta in questione è tra le più economiche sul mercato ed è disponibile per tutti. Viene inserita al decimo posto soltanto perché si tratta di un’offerta a tempo limitato in quanto attivabile solo fino al 1° novembre, salvo proroghe.

Eccone i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

30 GB al mese in 4G

al mese in 4G in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2.34 GB al mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone

Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese con attivazione di 10 Euro. L’offerta è attivabile da tutti, senza alcuna limitazione sull’operatore di provenienza.

Attiva Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile »