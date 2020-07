Le 10 migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore Luglio 2020

Si può veramente risparmiare cambiando operatore mobile? Gli operatori sono continuamente in lotta per cercare di convincere clienti a passare da un gestore all’altro, le promozioni win back sono in genere tra le più convenienti. Ecco quali sono le 10 migliori offerte per chi chiede la portabilità del numero a Luglio

Giga e prezzi ribassati, sono questi i due elementi con cui i nuovi operatori cercano di entrare nel mondo della telefonia mobile. Da quando nel 2018 Iliad ha aperto il campo agli operatori low cost è stato un susseguirsi di new entry e di promozioni scontate.

Cambiare gestore mobile non è mai stato così conveniente come in questo periodo. L’ultima compagnia a tentare di introdursi tra gli operatori del settore è stata Very Mobile, l’operatore virtuale di Wind Tre. Questo MVNO si aggiunge ai due concorrenti Kena e Ho., rispettivamente di TIM e Vodafone.

Iliad non può essere considerata al pari di questi gestori, infatti anche se la società francese in un primo momento si è appoggiata alla rete Wind (poi Wind Tre) in realtà è stata solo una fase di lancio. Il gestore d’Oltralpe sta acquistando e ampliando la sua infrastruttura per poter avere una rete di 10 mila antenne entro il 2024 (secondo quanto riportato nel piano di sviluppo Odyssée).

Come trovare la migliore offerta in portabilità

Con il comparatore di SosTariffe.it abbiamo analizzato le migliori offerte mobile per chi cambia operatore a Luglio, ecco quali sono le 10 promozioni più convenienti al momento:

Creami Wow Weekend 30 GB

Very Mobile a 4,99 euro

Kena Flash a 5,99 euro

Ho. a 5,99 euro

Iliad 40 GB a 6,99 euro

Iliad 50 GB a 7,99 euro

Kena a 7,99 euro

Fastweb Mobile a 8,95 euro

Ho. a 9,99 euro

Very Mobile a 11,99 euro

Scopri la migliore offerta mobile per chi cambia operatore

1. Creami Wow Weekend 30 GB a 4,99 euro

L’offerta di PosteMobile è una delle più vantaggiose questo mese. Può essere attivata solo online ed entro il 5 Luglio 2020. I clienti che vorranno passare a questo gestore non dovranno fare altro che acquistare l’offerta specificando che richiedono la portabilità del loro vecchio numero.

A 4,99 euro gli utenti che entreranno in PosteMobile avranno:

chiamate ed sms senza limiti

30 GB per navigare in 4 G+ (velocità massima di 300 Mbit/s)

2,34 GB da utilizzare in UE

Una volta esaurito il bundle dati incluso nell’offerta sarà applicata la tariffa di 0,42 €/MB.

Con i piani del gestore i clienti avranno gratuitamente accesso ai servizi:

Ti cerco

Richiama ora

Controllo del credito residuo (il numero da chiamare è il 401212)

Attiva Creami WOW Weekend 30 GB

2. Very Mobile a 4,99 euro

Il gestore low cost Very Mobile propone a 4,99 euro, nella promozione sono compresi:

chiamate senza limiti

sms illimitati

30 GB per navigare

Per poter accedere a queste condizioni però gli utenti che sottoscrivono l’offerta dovranno chiedere la portabilità del loro numero:

BT Italia

Coop Voce

Daily Telecom Mobile

Fastweb

Linkem

Lycamobile

PosteMobile

Rabona

Tiscali

Solo per citare alcuni dei più noti. I costi per attivare la promozione sono pari a 5 euro per la consegna della sim.

Scopri se puoi attivare Very a 4,99 euro

3. Kena Flash a 5,99 euro

In terza posizione troviamo Kena, il gestore MVNO di TIM che propone questa offerta ai clienti Iliad, PosteMobile, Lycamobile, BT Italia, Daily Telecom, Digi Mobile, Rabona e altri.

Nel canone di 5,99 euro sono inclusi ogni mese:

chiamate e sms senza limiti

70 GB per navigare in 4G

3 GB in UE

Per chi attiva questo piano sono azzerati i costi di attivazione e per ricevere la sim.

Ecco come sottoscrivere Kena Flash

4. Ho. a 5,99 euro

La risposta del gestore virtuale di Vodafone, Ho. Mobile, è un piano identico all’offerta Flash, sia nel costo (5,99 euro al mese) che nei servizi:

chiamate e messaggi illimitati

70 GB in 4G

2,9 GB da utilizzare in UE

Possono attivare questa promozione alle condizioni illustrate gli utenti che provengono da:

Iliad

PosteMobile

Coop Voce

Fastweb

Tiscali

Digi Mobil

Lycamobile

Welcome Italia

BT Italia

Noitel

Per attivare l’offerta è richiesto un contributo di 0,99 euro. Saranno gratuitamente inclusi nel pacchetto della promozione anche i servizi:

ho. chiamato

controllo credito residuo (numero 42121)

trasferimento di chiamata

Scopri la migliore promozione ho.

5. Iliad 40 GB a 6,99 euro

La politica di Iliad non è mai cambiata dal suo arrivo in Italia, i suoi piani hanno lo stesso costo per tutti i clienti e per ogni tipo di attivazione (con portabilità o senza). La prima offerta ha un costo mensile di 6,99 euro e include:

chiamate e sms illimitati

40 GB in 4G

4GB da utilizzare in UE

Se per qualsiasi motivo l’offerta dovesse essere sospesa i costi della tariffa base associata al piano sono i seguenti:

0,28 euro al minuto per le chiamate

sms a 0,28 euro

mms a 0,49 euro

0,90 euro ogni 100 MB

Anche Iliad include gratuitamente alcuni servizi nei suoi piani, con 40 Giga i clienti avranno:

segreteria telefonica e visiva

Mi richiami

hotspot della rete

controllo credito residuo (inviando un sms al 400)

avviso di chiamata

inoltro verso segreteria telefonica quando si è all’estero

Per acquistare i piani Iliad non sono previsti contributi di attivazione, ma è sempre necessario acquistare una sim che costa 9.99 euro.

6. Iliad 50 GB a 7,99 euro

I servizi e le condizioni generali sono le stesse descritte per il piano da 40 GB, con Iliad 50 GB i clienti avranno un costo mensile di 7,99 euro. Inclusi nel canone ci sono:

chiamate e sms senza limiti

50 GB (4 GB in UE)

Scopri Iliad Giga 50

7. Kena a 7.99 euro al mese

Annunci Google

Questa offerta è riservata solo ai clienti che passino a Kena da Fastweb, Coop Voce o Tiscali. Nel canone proposto (7,99 euro al mese) sono compresi:

sms senza limiti

chiamate illimitate

50 GB per navigare in 4G (4GB gratuiti anche in UE)

Per attivare la promozione non sono previsti costi iniziali o spese per la consegna della sim.

8. Fastweb Mobile a 8,95 euro al mese

Uno degli operatori che sta guadagnando rapidamente i consensi degli utenti, anche per le offerte combinate internet casa e mobile molto convenienti, è Fastweb. Il gestore propone in offerta il suo piano Mobile a 8,95 euro, ma solo per le attivazioni online. Nel canone sono inclusi:

chiamate senza limiti

100 sms

50 GB

Se decide di attivare l’offerta attraverso altri canali, telefonicamente o nei punti vendita, dovrete considerare che il primo mese vi saranno anche addebitati 15 euro come contributi per la sim e l’attivazione.

Attiva la promozione Fastweb Mobile

9. ho. a 9,99 euro al mese

Il gestore MVNO riserva questa offerta solo ai clienti Kena o di Daily Telecom che decidano di passare a ho. Per un canone di circa 10 euro al mese questi utenti passando con il gestore virtuale avranno:

minuti e sms senza limiti

50 GB per navigare in 4G in Italia

4 GB in UE

Per attivare il piano il primo mese si dovrà ricaricare la sim di circa 20 euro: i 9,99 euro del canone, 9 euro per l’attivazione e 0,99 euro per la consegna della sim.

Scopri l’offerta ho.

10. Very Mobile a 11,99 euro

L’ultima offerta di questa top ten è di Very Mobile, il piano è stato studiato per i clienti TIM, Vodafone, Kena e di altri operatori tradizionali che passino a Very Mobile.

Il canone mensile è di quasi 12 euro e include:

chiamate e sms senza limiti

30 GB in 4G

Per attivare questa offerta il primo mese vi saranno addebitati anche 5 euro per la sim.

Attiva Very Mobile a 11,99 euro

Le offerte degli operatori tradizionali

Quelle illustrate finora sono le offerte più economiche, se il motivo che vi spinge a cambiare operatore però non è la ricerca del risparmio sarà meglio dare uno sguardo anche ad altri piani. Nella classifica appena analizzata sono presenti, quasi esclusivamente, operatori virtuali, le loro offerte sono molto convenienti e il rapporto qualità/prezzo è assolutamente imbattibile per i gestori tradizionali.

I MVNO non avendo da sostenere i costi di manutenzione e per le infrastrutture possono permettersi di abbattere i canoni. Se però avete bisogno di linee veloci, stabili e di servizi di assistenza dedicati dovrete rivolgere la vostra attenzione verso le proposte di Vodafone e TIM, soprattutto se volete attivare un’offerta che vi permetta di navigare con il 5G non appena sarà disponibile. Analizziamo quali sono le migliori promozioni offerte da questi gestori a Luglio:

Red Unlimited Smart a 18,99 euro

TIM Advance 5G a 29,99 euro

1. RED Unlimited Smart a 18.99 euro

Quello di Vodafone è un piano decisamente più costosi rispetto a quelli appena illustrati. Il costo di 18.99 euro è in promozione, senza sconti la spesa sarebbe di 24.99 euro al mese.

Con RED Unlimited Smart ogni mese i clienti che passeranno a Vodafone avranno:

chiamate e sms senza limiti verso numeri nazionali

minuti verso UE illimitati

40 GB per navigare in 5G

opzione Giga illimitati sulle app preferite

Attivare la promozione RED costa 5 euro.

Scopri i vantaggi di Red Unlimited Smart

2. TIM Advance 5 G a 29.99 euro al mese

TIM dal canto suo ha l’offerta Advance 5G. Il canone proposto è molto elevato, circa 30 euro al mese in cui il gestore include:

chiamate e sms senza limiti in Italia e in UE

50 GB in 5G alla velocità di 2 Gigabit/s

i servizi LoSai e ChiamaOra gratis

visione in HD e Ultra HD

opzione Giga illimitati per navigare sulle app preferite

Giga First Class, una funzione che garantisce ai clienti una navigazione veloce e sicura su una corsia preferenziale.

Attiva TIM Advance 5G

Le offerte senza limiti

I piani in 5G non sono neanche i più costosi tra quelli offerti dai gestori. La nuova tendenza che si sta affermando è quella delle offerte Flat e con un traffico dati illimitato. Per rendere sostenibili queste promozioni gli operatori hanno studiato un sistema di offerta con canoni differenti a seconda dei limiti di velocità della rete offerta.

Un esempio sono le offerte Infinito di Vodafone. La base dei tre piani Infinito, Gold e Black è comune:

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

chiamate senza limiti in UE

1000 minuti anche in paesi extra UE

GB illimitati

A determinare la differenza di costo mensile sono per i limiti imposti per navigare in rete, con la versione base di Infinito si potranno raggiungere al massimo 2 Mbit/s. La promozione Gold invece permette una velocità massima di 10 Mbit/s e con la Black edition si sarà liberi di connettersi e navigare alla massima velocità del 5G (2 Gigabit/s).

Un altro punto che contribuisce ai giustificare i costi di canone di queste tre offerte sono i servizi extra, ad esempio i piani pay tv. Con Infinito Vodafone include nella promozione 1 GB per navigare all’estero in 5G, 200 minuti di chiamate e 1 anno di abbonamento alla piattaforma Tidal.

Infinito Gold vi fornirà 2 GB per connettervi anche fuoti dall’Unione europea, 300 minuti di traffico voce e 12 mesi di NOW TV.

La Black Edition infine aggiungerà 5 GB per navigare all’estero, 500 minuti di chiamate e gli abbonamenti annuali di Tidal e NOW Tv.

I costi dei piani illimitati Infinito sono:

Infinito a 26,99 euro

Infinito Gold edition a 29,99 euro

Infinito Black edition a 39,99 euro

La promozione illimitata di TIM a 39,99 euro

L’unico altro piano che al momento può competere con le offerte illimitate di Vodafone è TIM Advance 5G Unlimited. Il costo è di circa 40 euro al mese e comprende:

chiamate e sms senza limiti in Italia

250 minuti verso i numeri esteri

GIGA illimitati anche in UE

3 GB per navigare in paesi stranieri non UE

navigazione in 5G

assistenza priorità riservata ai clienti Unlimited

Annunci Google