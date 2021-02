Le 10 migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore Febbraio 2021

Modificare il piano telefonico del cellulare è uno dei migliori sistemi per gli utenti per risparmiare sul canone. Scegliere una delle migliori offerte di telefonia mobile richiede un po' di tempo e pazienza, si devono infatti analizzare le tariffe e confrontare le condizioni proposte. Gli operatori riservano a chi cambia gestore delle promozioni più convenienti, ecco le 10 migliori offerte mobile di Febbraio 2021

Come si può scegliere una promozione di telefonia mobile veramente più conveniente del piano attualmente attivo sul vostro numero di cellulare? Ve lo sarete chiesti spesso e la risposta è racchiusa nel confronto attento delle condizioni tariffarie proposte dai gestori.

Gli operatori che offrono pacchetti per lo smartphone molto convenienti sono aumentati negli ultimi anni, inoltre i prezzi dei canoni sono calati notevolmente con l’arrivo dei MVNO e lo sbarco di Iliad in Italia. Oggi ci sono decine e decine di pacchetti a meno di 10 euro con cui è possibile avere minuti e sms gratis e un bundle dati fino a 100 Giga che permettono di utilizzare la connessione del telefono sul pc.

Trovare le tariffe in portabilità, come fare

Per raffrontare gli strumenti e i servizi offerti dalle migliori promozioni mobile e per capire in modo semplice quali siano le tariffe in portabilità per voi. Per aiutarvi in questa operazione di controllo delle offerte più convenienti potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento automatico e gratuito di confronto delle promozioni.

Chi è interessato ad avviare una ricerca delle offerte per cambiare operatore dovrà solo indicare qual è il gestore di provenienza. Poi volendo gli utenti potranno anche selezionare alcuni filtri per verificare i servizi inclusi nel canone: minuti, sms, dati per navigare, velocità di connessione.

Tra le 10 offerte mobile del mese qual è la migliore per voi?

In questa guida analizziamo le 10 migliori tariffe di telefonia mobile del mese, ecco quali sono le promozioni per chi è in cerca di un nuovo gestore:

Very da 4,99 euro

Spusu 50 da 5,98 euro

ho. da 5,99 euro

Very 6,99 euro

Kena Flash da 7,99 euro

Iliad 50 Giga da 7,99 euro

Fastweb NeXXt Mobile 8,95 euro

ho. da 8,99 euro

Kena da 9,99 euro

spusu da 9,99 euro

1. Very da 4,99 euro

Gli utenti con una sim Coop Voce, Fastweb, Iliad, Lycamobile, PosteMobile, Tiscali e dei principali operatori virtuali possono attivare una delle offerte Very Mobile con il canone migliore di sempre. Chi passa al MVNO di WindTre a Febbraio potrà contare su un piano da 4,99 euro, la stessa offerta è disponibile anche per chi attiva un nuovo numero Very.

Nei pacchetti attivabili provenendo da uno dei gestori elencati sono compresi 30 Giga, minuti e sms illimitati verso i numeri italiani, in UE si potrà chiamare e inviare i messaggi gratis e 2,8 giga per navigare. La velocità massima a cui potranno navigare i clienti sarà di 30 Megabit/s sia in download che in upload. Per sottoscrivere la promozione è richiesto un contributo di 5 euro.

Per chi attiva la tariffa chiedendo il trasferimento del numero da un altro provider entro il 14 Febbraio sarà anche possibile avere una ricarica omaggio. Il valore della ricarica sarà pari ad una mensilità, vi sarà accreditato sulla sim il bonus non appena ricevere il messaggio di conferma dell’attivazione del servizio.

Il gestore offre lo strumento Rinnova ora, si tratta della possibilità di riattivazione del canone e quindi l’azzeramento dei contatori se si terminano i Giga prima della scadenza naturale della promozione.

Attiva la promozione Very più conveniente »

2. Spusu 50 da 5,98 euro

Spusu è l’ultimo gestore virtuale arrivata sul mercato dei provider in Italia. L’offerta da 5,98 euro di questo operatore include ogni mese con 2000 minuti per chiamate verso i numeri nazionali e 500 sms, per la navigazione online il bundle dati compreso è di 50 Giga.

L’attivazione della tariffa è gratuita ma è necessario il pagamento 9,90 euro per la sim. Con questo gestore è disponibile una riserva Giga (fino ad un massimo di 100 Giga), il servizio permette di recuperare minuti, sms e dati non consumati nel mese. Se il bundle di Giga verrà trasferito integralmente nella riserva, la conversione degli sms e del pacchetto telefonate sarà di 1 Mega per ogni messaggio o minuto inutilizzato.

Le velocità di navigazione per i clienti raggiunti 4G+ sarà di 300 Megabit/s in download e 50 Megabit/s in upload. Spusu offrre con le sue promozioni anche i servizi:

Ti ho cercato

Segreteria telefonica

Chiedi maggiori informazioni su Spusu 50 gratis »

3. ho. da 5,99 euro

L’offerta di ho. Mobile per i clienti di Iliad, Fastweb, PosteMobile, Coop Voce, Lycamobile, Spusu e dei MVNO è un piano da circa 6 euro al mese:

minuti e sms verso numeri nazionali

70 Giga in 4 G

chiamate e sms gratis anche in UE

3,3 Giga da usare in UE

L’operatore permette di provare la promozione per 1 mese e di ottenere un rimborso qualora non si fosse soddisfatti dei servizi del gestore. Il primo mese oltre al canone si dovrà pagare anche un contributo di 0,99 euro per la sim. Ho., come Very, permette di operare il rinnovo anticipato qualora si finiscano i Giga prima del termine mensile.

La copertura di questo gestore garantisce il 99% del territorio nazionale, per quanto riguarda la velocità di navigazione è di 30 Megabit/s in download e upload. Ho. concede agli utenti la possibilità di passare da un suo piano ad un altro senza costi, in particolare il provider sponsorizza le sue soluzioni da 9,99 euro con 100 Giga al mese.

I servizi gratuiti aggiunti al pacchetto minuti, sms e dati sono: avviso di chiamata, trasferimento di chiamato e servizio Sms ho. chiamato gratuitamente.

Attiva ho. da 5,99 euro »

4. Very da 6,99 euro

Un’altra promozione Very per chi chiede il trasferimento da un altro gestore è l’offerta da 6,99 euro. Nella tariffa il provider include:

100 Giga (di cui 3,9 Giga in Ue)

minuti e sms illimitati in Italia e UE

Ti ho cercato

Ring me

La velocità di rete è di 30 Megabit/s per scaricare e caricare i dati. Le promozioni di Very sono senza vincoli o penali in caso di recesso.

5. Kena Flash da 7,99 euro

Anche TIM ha il suo gestore low cost, Kena è il MVNO collegato all’operatore tradizionale. Con questo provider sono garantiti una copertura del 99% del territorio e una velocità di connessione pari a 30 Megabit/s.

La promozione include ogni mese 50 Giga, minuti e sms illimitati verso numeri nazionali, gli utenti potranno contare su chiamate e messaggi anche in UE e su 4,5 Giga per navigare in 3G nei paesi europei. Chi sceglie questa offerta non dovrà pagare costi di attivazione e per la sim.

Qualunque sia il pacchetto selezionato con Kena vi sarà abbinata la tariffa base di questo gestore, le condizioni proposte sono: 0,35 euro al minuto, 0,25 euro ad sms e 0,50 euro per 50 Mega. Questo piano sarà applicato solo quando si termineranno i Giga o i minuti.

L’app o il profilo online collegato a questo provider permettono di monitorare i contatori dei propri consumi, sono anche degli strumenti che permettono ai clienti di gestire in autonomia l’attivazione o disattivazione dei servizi.

Scopri se puoi attivare Kena Flash »

6. Iliad 50 Giga da 7,99 euro

Iliad continua ad attrarre clienti con la sua offerta più popolare, la promozione dal canone di 7,99 euro al mese include ogni mese:

chiamate e sms senza limiti in Italia

minuti illimitati verso oltre 60 paesi stranieri (inclusi USA e Canada)

50 Giga in Italia (fino a 5 Giga in Ue)

Le tariffe di questo gestore francese permettono di navigare con la rete 4G+ (verificare la copertura di rete nella vostra città) con una velocità fino a 390 Megabit/s. I servizi gratuiti compresi nel piano sono

Mi richiami

controllo del credito residuo tramite il 400

segreteria visiva e telefonica

Per ogni nuova attivazione è richiesto un contributo di 9,99 euro. Il gestore ha lanciato da Gennaio anche la sua prima offerta in 5G, il pacchetto è da 9,99 euro al mese e comprende minuti, sms e 70 Giga.

Attiva la promozione Giga 50 »

7. Fastweb NeXXt Mobile 8,95 euro

Uno dei migliori gestori di telefonia mobile è Fastweb Mobile. Tra le migliori promozioni del mese di Febbraio troviamo ancora l’offerta NeXXt, si tratta della tariffa da 8,95 euro al mese che include:

chiamate gratuite verso numeri nazionali

100 sms gratis

50 GB in 5G dove disponibile (4 GB in UE)

segreteria telefonica

Ti ho chiamato

My Fastweb

Non sono previsti costi iniziali e anche la consegna della sim sarà gratuita.

Scopri l’offerta 5G di Fastweb »

8. ho. da 8,99 euro

L’ultima promozione di ho. per chi chiede la portabilità verso questo gestore è la tariffa da 8,99 euro. Le condizioni in termini di copertura, velocità di connessione e altri servizi sono le stesse già descritte per gli altri piani dell’operatore. L’offerta in questione è destinata ai clienti che portino in ho. un numero da uno di questi gestori:

Kena Mobile

Digi Mobil

Daily Telecom

Questa tariffa include minuti e sms verso i numeri nazionali ed europei e 70 Giga in 4G per navigare in Italia (5 Giga saranno disponibili in UE).

9. Kena da 9,99 euro

Per passare a Kena portando con sé un numero ho. mobile, Fastweb, Tiscali o CoopVoce l’offerta da considerare è questo piano da 9,99 euro. La promozione include:

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali (sia fissi che mobili)

sms illimitati

50 Giga per navigare in 4G in Italia

5,5 Giga per connettersi su rete 3G in Ue

Scopri la migliore offerta Kena per te »

10. spusu da 9,99 euro

L’ultima offerta della top ten di Febbraio delle migliori offerte di telefonia mobile è questo pacchetto Spusu. Nel canone di 9,99 euro sono compresi 100 Giga in 4G, 2.000 minuti verso i numeri nazionali e 500 sms (sempre inviati a numeri nazionali).

Chi attiva questa promozione potrà contare su una riserva dati maggiore, il limite di bundle che potrà essere accumulato conteggiando minuti, sms e Giga inutilizzati mensilmente sarà di 200 Giga. Inoltre la riserva sarà piena al momento dell’attivazione dell’offerta.