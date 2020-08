Risparmiare sulla tariffa per il proprio smartphone è possibile, anche senza rinunciare ad un bundle completo di minuti, SMS e GB. Ecco quali sono le 1 0 migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore ad agosto 2020 e come fare ad attivare la soluzione più in linea con le proprie esigenze.

Cambiare operatore di telefonia mobile e risparmiare, senza rinunciare ad una buona tariffa, è possibile. Si tratta di una scelta che, in molti casi, si rivela vincente, garantendo la possibilità di ottenere un risparmio significativo e di incrementare i bonus a propria disposizione sfruttando le offerte per i nuovi clienti.

Di seguito vedremo quali sono le 10 migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore ad agosto 2020. Le offerte qui di seguito, attivabili direttamente online, partono da 4,99 Euro al mese e propongono bonus crescenti adattandosi alle differenti necessità degli utenti. Le offerte illustrate sono elencate in base al canone mensile, partendo dalle più economiche.

Ecco le offerte da attivare per chi cambia operatore:

1) Very 4,99 di Very Mobile

Tra le offerte di telefonia mobile più economiche del mese di agosto 2020, per chi cambia operatore, troviamo Very 4,99 di Very Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi. La tariffa in questione è disponibile esclusivamente tramite portabilità del numero da alcuni operatori selezionati (Iliad ed alcuni operatori virtuali) oppure attivando un nuovo numero. Ecco le caratteristiche complete dell’offerta di Very Mobile:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

30 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento del bundle dati, l’utente può anticipare il rinnovo mensile dell’offerta, azzerando il contatore dei GB, senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2,4 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

servizi accessori (Ring Me, Ti Ho Cercato, HotSpot) inclusi senza costi aggiuntivi

Very 4,99 è disponibile esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da uno di questi operatori:

BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU

Per tutti gli utenti che rientrano nel target dell’offerta, Very 4,99 presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 5 Euro. L’offerta è attivabile tramite procedura online, con la SIM che verrà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente. La successiva attivazione della SIM avverrà tramite una procedura accessibile dall’app dell’operatore.

Attiva online Very 4,99 di Very Mobile

2) Creami WOW 10 GB di PosteMobile

Un’altra tariffa molto interessante per chi vuole spendere 5 Euro o meno ogni mese arriva da PosteMobile, l’operatore virtuale del gruppo Poste Italiane. L’offerta in questione si chiama Creami WOW 10 GB e presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

10 GB di traffico dati in 4G ogni mese

di traffico dati in 4G ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2,34 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori (“Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212) sono inclusi nel prezzo

Creami WOW 10 GB di PosteMobile è disponibile ad un costo periodico di 4,99 Euro al mese con un costo iniziale di 20 Euro che comprende 10 Euro di credito per il pagamento dei primi due mesi di offerta. A differenza dell’offerta di Very Mobile vista in precedenza, che ha lo stesso prezzo ma offre più GB (ma con velocità limitata), l’offerta di PosteMobile è attivabile da tutti, senza alcuna limitazioni legata all’operatore di provenienza.

Per sottoscrivere l’offerta e ricevere la SIM gratuitamente tramite Poste è possibile affidarsi alla procedura online accessibile cliccando sul link qui di sotto:

Attiva online Creami WOW 10 GB di PosteMobile

3) Kena 5,99 di Kena Mobile

Un’altra ottima offerta di agosto 2020 per chi vuole cambiare operatore viene proposta da Kena Mobile con Kena 5,99. Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad un’offerta non disponibile per tutti ma attivabile solo da un target specifico di utenti. Ecco le caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload

di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2,34 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori sono inclusi nel prezzo

Kena 5,99 è attivabile esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, Digi Mobile, Fastweb e Intermatica

L’offerta presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con primo mese gratis per tutti i nuovi clienti che attivano l’offerta tramite procedura online, accessibile cliccando sul box qui di sotto:

Attiva online Kena 5,99 di Kena Mobile

4) ho. 5,99 di ho. Mobile

Tra le offerte con tanti GB e prezzo contenuto accessibili solo ad una cerchia ristretta di utenti troviamo anche ho. 5,99 di ho. Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete Vodafone per l’erogazione dei suoi servizi. Ecco i dettagli dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento del bundle dati, è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta, azzerando il contatore dei GB e tornando a navigare, senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2,9 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

servizi accessori inclusi senza costi aggiuntivi

ho. 5,99 è disponibile solo per un target preciso di clienti. L’offerta, infatti, è attivabile richiedendo la portabilità del numero da:

Iliad, Kena Mobile, Coop Voce, Coop Voce (Pre 18/11/2019), Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile (Pre 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona Mobile (Pre-24/03/19), Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A, Spusu Italia

ho. 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 0,99 Euro. L’offerta è attivabile direttamente online, seguendo una breve procedura di sottoscrizione tramite il sito ho. e con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo di casa.

Attiva online ho. 5,99 di ho. Mobile

7) Very 6,99 di Very Mobile

Per chi cambia operatore ad agosto 2020 c’è a considerare anche l’ottima Very 6,99 di Very Mobile. Si tratta di una delle offerte più convenienti, in termini di rapporto tra GB e costo periodico, del momento anche se continua ad essere il vincolo sull’operatore di provenienza.

Very 6,99 presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento del bundle dati, l’utente può anticipare il rinnovo mensile dell’offerta, azzerando il contatore dei GB, senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 3,3 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

servizi accessori (Ring Me, Ti Ho Cercato, HotSpot) inclusi senza costi aggiuntivi

L’offerta, come detto, non è attivabile da tutti ma solo da un numero limitato di utenti. Per attivare l’offerta, infatti, è necessario richiedere la portabilità da uno di questi provider.

BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU

Very 6,99 presenta un costo periodico di 6,99 Euro al mese con attivazione di 5 Euro e spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione. Per attivare l’offerta è possibile seguire questa procedura online:

Attiva online Very 6,99 di Very Mobile

6) Giga 50 di Iliad

Un’altra ottima offerta per chi cambia operatore ad agosto 2020 è Giga 50 di Iliad. Il provider, a distanza di poco più di due anni dal suo debutto sul mercato italiano, continua a rappresentare un importante riferimento del mercato di telefonia mobile del nostro Paese e Giga 50 di Iliad è una delle offerte che meglio rappresentano le caratteristiche del provider. Si tratta, infatti, di un’offerta disponibile per tutti che offre un prezzo chiaro e senza alcun costo nascosto. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G ; in caso di esaurimento dei GB di traffico è possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico dati (previo espresso consenso da parte dell’utente)

; in caso di esaurimento dei GB di traffico è possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico dati (previo espresso consenso da parte dell’utente) in roaming in UE: minuti ed SMS senza limiti e sino a 4 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori sono già inclusi nel canone senza costi extra

dopo 3 mesi dall’attivazione: possibilità di abbinare alla propria offerta uno smartphone a rate (anticipo + 30 rate mensili e senza vincoli di permanenza) scegliendo tra uno dei modelli presenti nel listino dell’operatore

Giga 50 di Iliad è disponibile con un costo periodico di 7,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 Euro. L’offerta è accessibile a tutti, anche richiedendo un nuovo numero, senza alcuna differenza rispetto alle condizioni indicate in precedenza. Per attivare la tariffa è possibile fare affidamento sulla procedura online, con spedizione gratuita della SIM a casa, disponibile sul sito di Iliad.

Attiva online Giga 50 di Iliad

7) Fastweb Mobile

Tra le migliori tariffe del mese di agosto 2020 per chi cambia operatore troviamo Fastweb Mobile. L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti in Italia e verso 60 destinazioni internazionali

100 SMS verso tutti in Italia

50 GB di traffico dati in 4G ogni mese; in caso di esaurimento dei GB la navigazione viene bloccata ma è possibile continuare a navigare attivando un’opzione da 1 GB a 6 Euro

di traffico dati in 4G ogni mese; in caso di esaurimento dei GB la navigazione viene bloccata ma è possibile continuare a navigare attivando un’opzione da 1 GB a 6 Euro in roaming in UE: 400 minuti, 100 SMS e 4 GB ogni mese senza costi aggiuntivi

Fastweb Mobile presenta un costo periodico di 8,95 Euro al mese con attivazione e spedizione della SIM all’indirizzo fornito dall’utente completamente gratis. L’offerta è attivabile direttamente da online da tutti, senza alcuna limitazione sull’operatore di provenienza.

Attiva online Fastweb Mobile

8) Creami Relax 100 di PosteMobile

Tra le offerte più interessanti per chi cambia operatore ad agosto 2020 troviamo Creami Relax 100 di PosteMobile. Si tratta di un’offerta disponibile per tutti che presenta un costo mensile che si riduce nel tempo e un quantitativo di GB mensili che aumenta dopo il primo anno.

Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

80 GB al mese in 4G per il primo anno; dal secondo anno, l’offerta si rinnova con 100 GB al mese

al mese in 4G per il primo anno; dal secondo anno, l’offerta si rinnova con tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 4,68 GB (per i primi 3 rinnovi) 4,22 GB (dal quarto al sesto rinnovo) e 3,75 GB ( dal settimo rinnovo) ogni mese senza costi aggiuntivi

Una delle principali caratteristiche dell’offerta di PosteMobile è rappresentata dal costo mensile che si riduce nel tempo in questo modo:

10 Euro al mese per i primi 3 rinnovi

9 Euro al mese dal quarto al sesto rinnovo

8 Euro al mese dal settimo rinnovo

Creami Relax 100 di PosteMobile è disponibile tramite attivazione online con un contributo di attivazione di 10 Euro.

Attiva online Creami Relax 100 di PosteMobile

9) TIM Young Student Edition

TIM Young Student Edition è un’offerta di TIM riservata ai clienti Under 25. Si tratta di una delle tariffe più completata e interessanti per i più giovani. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

40 GB di traffico dati in 4G ogni mese con giga illimitati su tutte le principali app di chat, social network, musica e e-learning

di traffico dati in 4G ogni mese con giga illimitati su tutte le principali app di chat, social network, musica e e-learning 3 mesi di Video Card (per guardare video senza consumare Giga) e 6 mesi di TIM Music Platinum inclusi nel canone

LoSai e ChiamaOra di TIM inclusi

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 15 GB al mese senza costi aggiuntivi

TIM Young Student Edition è disponibile per tutti gli utenti Under 25 e presenta un costo di 9,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 9 Euro.

Scopri le offerte TIM per smartphone

10) Very 13,99 di Very Mobile

Un’altra offerta da tenere d’occhio per chi cambia operatore è Very 13,99 di Very Mobile. Ecco le caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento del bundle dati, l’utente può anticipare il rinnovo mensile dell’offerta, azzerando il contatore dei GB, senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 6,6 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

servizi accessori (Ring Me, Ti Ho Cercato, HotSpot) inclusi senza costi aggiuntivi

Very 13,99 è disponibile con un costo periodico di 13,99 Euro al mese e con un contributo di attivazione di 5 Euro. L’offerta è attivabile da tutti gli utenti che non rientrano nel target delle altre offerte Very Mobile (ad esempio i clienti TIM, Vodafone, WINDTRE).

Attiva online Very 13,99 di Very Mobile

