Le 10 migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore a Maggio 2020

Non bisogna temere di cambiare operatore perché in moltissimi casi la possibilità di risparmiare è proprio dietro l’angolo. Ecco descritte nel dettaglio le 10 migliori offerte per chi vuole passare ad un altro gestore e i vantaggi ad esse associati a seconda del provider scelto

Gli operatori di telefonia mobile sono sempre alla ricerca di nuovi clienti e per questo a cadenza regolare predispongono promozioni per convicere gli utenti della concorrenza a lasciare il loro attuale gestore. Questo maggio non fa eccezione e per ogni provider è disponibile un’offerta che sicuramente si rivelerà vantaggiosa rispetto al piano di cui attualmente disponete. Per aiutarvi nella scelta, abbiamo selezionato le 10 migliori tariffe di telefonia mobie per cambia operatore a maggio:

Le 10 migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore

1. Very 4,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

30 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload

L’offerta di Very Mobile ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione e l’acquisto della nuova SIM è di 5 euro invece di 9,99 euro. La tariffa è riservata per chi arriva da:

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Ho Mobile

Iliad

Intermatica

Kena Mobile

Linkem

Lycamobile

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

PosteMobile

Rabona Mobile

Spusu

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Attiva Very 4,99

2. Creamy WOW Week End di Poste Mobile

Credits illimitati per minuti e SMS

30 GB di traffico per navigare su Internet in 4G+ fino a 300 Mbps

La tariffa di PosteMobile ha un costo di 4,99 euro al mese invece di 10 euro se acquistata online dai nuovi clienti entro il 10/5/20. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata.

Scopri le offerte PosteMobile

3. ho. 5,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G basic fino a 30 Mbps per navigare in Internet

La promozione di ho. Mobile ha un costo di 5,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 99 cent per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 6 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Digitel

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

Scopri le offerte di ho. Mobile

4. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione di Kena Mobile ha un costo di 5,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione, acquisto e spedizione della SIM è azzerata. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

Compagnia Italia Mobile

Bladna Mobile

BT Italia

BT Italia Enia

Conad

COOP

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lyca Mobile

Mundio

Netvalue

Optima

Tiscali Italia

Welcome Italia

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

Attiva Kena 5,99 Flash

5. Giga 50 di Iliad

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50

6. Vodafone Special Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G

Rete sicura gratuita per 3 mesi (poi 1,49 euro al mese)

L’offerta di Vodafone ha un costo di 7 euro al mese e non prevede costo di attivazione invece di 12 euro per chi proviene da Iliad, Fasteweb e Poste Mobile e la sottoscrive online. Per chi arriva da Kena Mobile l’addebito mensile sale a 9,90 euro al mese più 12,01 euro una tantum per l’attivazione. Chi arriva da Coop Voce spenderà invece solo 9,90 euro al mese senza ulteriori costi per l’attivazione.

Nel piano sono inoltre compresi:

Modalità Hotspot

Smart Password+ con 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 200 MB a 3 euro al giorno, solo in caso di utilizzo, in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e USA. Nel resto del mondo si hanno 30 minuti (15 in entrata e 15 in uscita), 30 SMS e 30 Mega a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo.

con 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 200 MB a 3 euro al giorno, solo in caso di utilizzo, in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e USA. Nel resto del mondo si hanno 30 minuti (15 in entrata e 15 in uscita), 30 SMS e 30 Mega a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

Attiva Vodafone Special Unlimited

7. Smart 30 4G di Tiscali

Minuti illimitati per chiamare

100 SMS

30 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Megabit al secondo

La promozione di Tiscali ha un costo di 8,99 euro al mese in promozione invece di 14 euro fino al 7/5/20. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti (11 euro per i già clienti Tiscali). E’ previsto un costo di 10 euro per l’acquisto della SIM e una prima ricarica da 10 euro.

Attiva Smart 30 4G

8. Top50 di CoopVoce

Minuti illimitati per chiamare

1.000 SMS

50 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload

La tariffa di CoopVoce ha un costo di 10 euro al mese ed è disponibile fino al 13/5/20. Per i già clienti CoopVoce è previsto un contributo di attivazione di 9 euro. La spesa per l’acquisto della nuova SIM è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Scopri le offerte CoopVoce

9. Fastweb Mobile

Minuti illimitati per chiamare

100 SMS

30 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Megabit al secondo

La promozione di Fastweb ha un costo di 9,95 euro al mese in promozione solo online fino al 12/5/20. E’ previsto un costo di 15 euro per l’acquisto e spedizione della SIM e una prima ricarica da 10 euro. Le spese legate alla SIM sono azzerate per i nuovi clienti.

Nel piano sono inclusi anche:

Assistenza MyFastweb

WOW FI: il servizio che permette di connettersi gratuitamente in mobilità tramite Wi-Fi grazie ad oltre 1 milione di hotspot sparsi per l’Italia

E’ possibile aggiungere anche WOW Space, piattaforma cloud con spazio d’archiviazione illimitato, al costo di 9,95 euro all’anno ma con primo mese gratuito.

Attiva Fastweb Mobile

10. Medium con Easy Pay di WINDTRE

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 14,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

da – 14,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z -1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

I vantaggi di cambiare operatore a maggio

Attualmente sono disponibili diverse promozioni che rendono particolarmente conveniente cambiare operatore. Iliad resta una certezza per l’eccellente rapporto qualità prezzo e l’assenza di costi nascosti e vincoli. Very Mobile, operatore low cost di WindTre, ha dimezzato i costi di attivazione mentre PosteMobile ha aumentato da 10 a 30 GB il traffico dati incluso nella sua tariffa WOW Weekend se l’attivazione avviene entro al fine di questa settimana.

Kena Mobile ha esteso la promozione che permette di acquistare una SIM e riceverla a casa a costo zero. In più, anche la spesa di attivazione è gratuita. Vodafone invece ha preparato un’offerta particolarmente conveniente per chi arriva da operatori virtuali come Iliad. WindTre dal canto suo punta sui giovani riducendo l’addebito mensile per le sue offerte a loro dedicate per i primi tre mesi. Vi ricordiamo che la portabilità del numero verso il nuovo operatore è un’operazione del tutto gratuita e che viene effettuata in automatica del futuro gestore.