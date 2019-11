Le 10 migliori assicurazioni viaggio: la classifica aggiornata

Una pausa dallo stress di lavoro su una spiaggia esotica o un meeting dall’altra parte dell’Oceano, in ogni caso quello che non può mancare ormai al vostro viaggio è l’assicurazione. Proteggersi dagli imprevisti con polizze ad hoc è diventato indispensabile. Le soluzioni, anche economiche, non mancano e i rischi che si corrono in caso di imprevisti rischiano di essere molto costosi. Ecco quali sono le migliori 10 assicurazioni viaggio

Il confronto tra le polizze di viaggio può richiedere molto tempo e se siete alle prime armi può nascondere alcune insidie. I costi di queste soluzioni non sono sempre chiari e soprattutto i fogli informativi sono zeppi di condizioni e di tecnicismi.

Per poter valutare quali siano le assicurazioni viaggio migliori ci sono alcuni elementi da considerare:

durata e destinazione del viaggio

rimborso delle spese mediche

risarcimenti in caso di ritardi o smarrimento dei bagagli

costi per annullamento viaggio

condizioni prolungamento viaggio

assistenza durante il viaggio

cosa accade in caso di infortuni

franchigie

massimali di spesa

sconti e programmi premio

Questi fattori in parte hanno un peso sulla convenienza nello stipulare una polizza e in parte sono un incentivo a scegliere una compagnia piuttosto che l’altra (è il caso degli extra o delle franchigie). Uno dei motivi che rende senz’altro vantaggioso acquistare l’assicurazione è l’impatto che le spese mediche impreviste possono avere sul portafoglio dei viaggiatori.

L’esempio più comune è quello di un viaggio negli Stati Uniti. I costi anche per degli infortuni banali possono arrivare facilmente a superare i 1.000$. Ad esempio, se vi slogaste una caviglia il conto dell’ospedale sarebbe di circa 2.500 $, oppure arrivereste a pagare 17 mila $ per una semplice appendicectomia.

Gli USA però non sono più una delle mete più trendy, gli Emirati Arabi l’hanno scavalcata non solo come popolarità tra le destinazioni. I costi ospedalieri a Dubai sono da capogiro. Per una notte di ricovero in ospedale si possono spendere anche 1.000€ e la chiamata di un’ambulanza può farvi sborsare anche 5.000€.

Casi estremi ma che rendono chiaro quanto possa essere conveniente stipulare un’assicurazione viaggio prima della partenza. Per facilitarvi nella scelta usate il comparatore di SosTariffe.it, questo strumento confronta le polizze proposte e vi restituisce le migliori offerte di assicurazione viaggio. Se attivate una polizza tramite il nostro servizio vi offriamo degli sconti speciali sul premio finale proposto dalla società assicuratrice.

Confronta le assicurazioni viaggio più convenienti

Come trovare le migliori assicurazioni viaggio

In fase di ricerca potrete modificare le opzioni per filtrare le offerte: si potrà ad esempio selezionare le polizze per viaggio singolo oppure soluzioni multi-viaggio. O ancora, si potrà interrogare il comparatore affinché mostri quali coperture vengono offerte per le vacanze studio dei vostri figli. In pochi clic potrete anche scoprire le condizioni più convenienti per i viaggi di lavoro.

La classifica che vi stiamo per illustrare raccoglie le 10 migliori polizze viaggio singolo secondo il comparatore di SosTariffe.it. Tra le opzioni che abbiamo voluto includere ci sono la copertura delle spese mediche e l’assicurazione bagagli. Infine, un’informazione sui prezzi: nel costo finale viene anche conteggiato lo sconto anche del 20% in regalo da parte di SosTariffe.it.

1. Amerigo Bene Assicurazioni

La prima è un’assicurazione Amerigo, che fa capo alla compagnia IMA Italia. Con Bene Assicurazioni si avrà una copertura delle spese mediche con un massimale di 2 milioni di euro, con un’assistenza anche all’estero h24. È sempre più comune che le polizze viaggio offrano anche la possibilità di garantirsi per i disagi e gli imprevisti legati ad atti di terrorismo, con questa soluzione l’opzione è compresa nel pacchetto base.

Incluso anche il rimpatrio qualora abbiate un incidente o ci siano un’emergenza grave (di solito un decesso) per cui sia necessario rientrare in anticipo. Inoltre, il vostro bagaglio sarà assicurato fino a 2000 euro in caso di furto o smarrimento. Attivando questa polizza con SosTariffe.it avrete uno sconto del 15% sul premio proposto dalla Bene Assicurazioni.

2. Axa Assistance Schermo Totale

AXA Assistance, assicurazione multinazionale francese, ha tre pacchetti per i vostri viaggi: Protezione base, media e Schermo Totale. Con questa polizza potrete stipulare un’assicurazione con dei massimali per le spese mediche abbastanza elevato (arriva fino a 3 milioni di euro) e la polizza copre anche gli over 65. Con la soluzione schermo totale si ha diritto al pagamento diretto delle spese mediche con delle franchigie variabili a carico dell’assicurato.

Sono inclusi anche assistenza 24h e rimpatrio, oltre che una copertura delle responsabilità civili fino a 150 mila euro. Anche con questa polizza i bagagli sono garantiti, ma solo fino a 1.000 euro. Non sarete invece coperti in caso annulliate il viaggio o decidiate di prolungarlo, ma potrete acquistare una garanzia opzionale per queste eventualità. Avrete una riduzione del 12% sul prezzo della polizza, ma solo attivandola con SosTariffe.it.

3. Coverwise Tutto incluso

Coverwise è una delle compagnie specializzate in viaggi e ha una vasta gamma di coperture a buon prezzo. La formula assicurazione viaggio All Inclusive garantisce infatti:

annullamento della partenza (extra)

assistenza 24 ore su 24

consulenza legale

smarrimento beni di valore (aggiuntivo)

risarcimento furto (a pagamento)

Le spese mediche e di rimpatrio sono pagate direttamente dall’assicurazione e la copertura è illimitata. Con questa polizza sarete garantiti in caso di infortuni e anche per il bagaglio sarà assicurato (massimale di 1500 euro). La responsabilità civile è inclusa e ha un tetto massimo di 25 mila euro. Inoltre, se aveste un imprevisto e doveste interrompere in anticipo il viaggio avreste una copertura di 2.000 euro. Lo sconto sul premio di questa assicurazione se acquistata con SosTariffe.it sarà del 12%.

4. ALLIANZ TRAVEL CARE

Annunci Google

Allianz nella formula Travel Care garantisce ai clienti:

assistenza Sanitaria 24h/24

pagamento diretto delle spese mediche, ospedaliere e chirurgiche

assistenza medica anche per attacchi terroristici

assistenza medica anche telefonica in italiano

servizio di traduzione e interprete

rientro sanitario in Italia

Le spese sanitarie in Usa e Canada sono illimitate e paga direttamente la compagnia assicurativa. Da acquistare a parte sono le coperture per furto, ritardo del volo, spese prolungamento soggiorno, assicurazione smartphone e altri dispositivi elettronici. Lo sconto sul premio di questa polizza se acquistata tramite il nostro comparatore sarà del 12%.

5. IMA Italia Assistance Imaway

Lo sconto sul prezzo di Imwy sarà invece del 20%, sempre per gli utenti che attivino la polizza su SosTariife.it. IMA Italia offre una polizza viaggio che copre le spese mediche fino a 5 milioni di euro. Tra i servizi offerti in caso di ricovero o di problemi durante il soggiorno sono compresi l’assistenza 24h e il rimpatrio. Anche con questa formula di polizza si potranno cambiare i propri piani di volo o spostamenti, infatti è compresa anche la possibilità di prolungare l’assicurazione.

Nel pacchetto Imaway sono incluse anche le garanzie per il bagaglio (fino a 2.000 euro) e la copertura in caso di infortuni per voi e i vostri familiari o amici (25 mila euro a persona). In genere la tutela legale, questa opzione consiste nel supporto di un legale in caso di controversie, non è compresa nelle polizze viaggio, IMA invece vi garantisce anche questo servizio con una copertura delle spese fino a 5.000 euro.

6. Traveleasy

Il portale assicurativo TraverlEasy.it ha una sua proposta di polizza viaggio in cui sono compresi:

rimpatrio

assistenza 24h

spese sanitarie

bagaglio

interruzione viaggio

Le spese mediche con Travel Easy sono ad addebito diretto dell’assicurazione fino al massimale di 5 milioni di euro. Per il bagaglio e per l’interruzione viaggio il tetto massimo coperto dalla polizza è di 2.000 euro (per ciascun servizio). Con questa formula lo sconto tramite SosTariffe.it sarà del 10%.

7. Amex Assicurazioni Viaggia Protetto

Ebbene sì, l’American Express ha un servizio di polizze viaggi. Le sue soluzioni vanno dalla copertura Base alla Plus. Le garanzie base comprese in ciascuna delle tre formule di Amex prevedono una copertura dirette di spese ospedaliere e in caso di intervento chirurgico (la polizza ha un tetto massimo di 1 milione di euro), l’assistenza 24 ore e il rimpatrio.

Con Viaggia Protetto si sarà coperti in caso di annullamento, cancellazione e per riprogrammazione del viaggio per malattia o infortunio. Si ha una copertura fino a 2.000 euro per furto o smarrimento del bagaglio e viene inclusa anche l’assistenza legale che per i viaggi all’estero dà diritto ad un legale o all’anticipo della cauzione (ovviamente fino ai limiti previsti dalla polizza).

8. EUROPE ASSISTANCE

Con Europe Assistance è la sua polizza Viaggi No Stop Vacanza avrete come garanzie di base:

assistenza in caso di attacco terroristico

medico di riferimento all’estero e contatto telefonico con medico

interprete

monitoraggio della degenza in caso di ricovero

rientro anticipato in caso di problemi familiari in Italia

rimpatrio medico

Per le spese mediche la copertura prevista arriva fino ad 1 milione di euro, mentre per il risarcimento in caso di infortuni il tetto massimo è di 250 mila euro. Anche questa polizza include l’assicurazione del bagaglio (massimale 2.500 euro). Una delle particolari condizioni offerte da Europe Assistance è l’anticipo contanti in caso di emergenze, non è un servizio comunemente proposte dalle compagnie. Con Non Stop Vacanze questa opzione vi permette di prelevare fino a 2.500 euro. Attivando la polizza con SosTariffe.it potrete risparmiare fino al 10% del premio proposto.

9. Assicurazioni Viaggi Columbus Direct

La Protezione Completa di Columbus vi garantisce spese mediche fino a 5 milioni di euro con pagamento diretto da parte dell’assicurazione, assistenza 24 h e coperture senza nessuna franchigia per:

annullamento del viaggio (rimborso fino a 2.000 euro)

bagaglio (1.500 euro tetto massimo)

infortuni in volo

spese legali fino a 10.000 euro

responsabilità civile assicura massimale fino a 250 mila euro

rimpatrio

nessuna spesa per minori fino ai 2 anni

Il 10% di sconto anche in questo caso per gli utenti che acquistino Protezione completa tramite SosTariffe.it

10. Holins Medico- Bagaglio

Di questa polizza esistono due versioni: base e prestige. In ogni caso è un’assicurazione viaggio con delle buone coperture sanitarie (con pagamento diretto). In questo caso lo sconto con SosTariffe.it è di 10 euro per ogni persona che sottoscrive una delle polizze di Holins. Queste soluzioni sono tra le poche acquistabili anche in formula Last Minute.

Nella formula base il cliente sarà garantito in caso di ricovero e per i costi ospedalieri e chirurgici fino a 1 milione di euro. L’assicurato inoltre avrà la copertura di responsabilità civile (fino a 500 mila euro) e anche il bagaglio sarà incluso nella polizza (anche se il massimale è di soli 700 euro). Holins propone l’anticipo contante tra i suoi servizi, qualora ne aveste bisogno potrete richiedere fino a 3 mila euro.

Con Prestige avrete in più l’opzione prolungamento viaggio e i massimali saranno più elevati per: