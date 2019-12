Devi partire per vacanze di lavoro o svago? Proteggersi dagli imprevisti con polizze viaggio scontate e all inclusive è essenziale per trascorrere un soggiorno sereno, al riparo da spese inaspettate dovute a smarrimento del bagaglio, spese mediche o annullamento della partenza. Quali sono le 10 migliori assicurazioni viaggio? Ecco qui di seguito la top 10 di SosTariffe.it.

Partire serenamente per vacanze di lavoro o svago significa organizzarsi per tempo, prenotare in anticipo il volo, l’hotel più economico, ma anche trovare le 10 migliori assicurazioni viaggio tra cui scegliere quella da stipulare. Perché le polizze viaggio sono così importanti? La risposta è semplice.

Le migliori polizze online, oltre ad essere scontate, proteggono il viaggiatore da tutti gli imprevisti con formule All Inclusive, che indennizzano eventuali annullamenti, rimborsano spese mediche e risarciscono lo smarrimento (o il furto) di beni irrinunciabili come il bagaglio. Trovarle sfruttando il comparatore preventivi assicurazioni viaggi di SosTariffe.it in più, garantisce uno sconto sul premio finale che va dal 10 al 20%.

Confronta e trova la tua polizza RC Viaggio

Perché scegliere un’assicurazione viaggio

I rischi per chi non si assicura adeguatamente possono essere davvero gravi: basti pensare una vacanza in cui ci si trova in un Paese (come gli Stati Uniti) dove gran parte delle spese non è garantita dal sistema sanitario nazionale, soprattutto per gli stranieri, ma è necessario avere un’assicurazione attiva, altrimenti si possono pagare centinaia o addirittura migliaia di euro per curare una banale influenza.

In più, un’assicurazione valida non si limita soltanto a rimborsare le spese sostenute, ma si occupa anche di pagare direttamente quanto richiesto, visto che a volte le cifre necessarie sono molto alte e per questo motivo l’utente potrebbe non averle a disposizione in contanti o sul conto.

Ma sono diverse le fattispecie, oltre alle spese sanitarie, per cui avere pensato a una buona assicurazione di viaggio è un’idea ottima; ad esempio la protezione del bagaglio, sia dai furti sia dai rischi di non vederselo consegnato all’aeroporto perché, per errore, è stato caricato su un altro aereo. Non mancano nemmeno le coperture per chi ha appena prelevato del contante presso gli ATM e se l’è visto sottrarre da qualche malintenzionato, oppure per il furto di articoli appena acquistati.

Di seguito, la nostra TOP 10 e le migliori polizze al prezzo più basso.

Come trovare le migliori assicurazioni viaggio

Il motore di ricerca polizze viaggio di SosTariffe.it consente di trovare l’assicurazione per vacanze di lavoro o svago più economica in un click. Per farlo, basta cliccare sul comparatore in basso e personalizzare la copertura, che può riguardare un viaggio singolo, annuale, viaggi studio, viaggi in famiglia, la sola assicurazione annuallamento, il rimborso spese mediche o soluzioni All Inclusive che offrono una tutela globale.

Le 10 migliori assicurazioni viaggio proposte da SosTariffe.it sono compagnie online specializzate nel settore viaggi e vacanze. In questa guida, simuliamo una comparazione fra polizze viaggio singolo e vediamo quali garanzie includono le diverse formule e la percentuale di sconto applicata per ciascuna da SosTariffe.it.

Assicurazioni viaggio online a confronto

Vuoi sapere come scegliere la migliore assicurazione viaggio? Leggi anche la nostra guida al confronto e trova la polizza viaggio migliore.

Top 10 assicurazioni viaggio online

1. ASSICURAZIONE VIAGGIO ECONOMICA: COVERWISE TUTTO INCLUSO

Una delle migliori assicurazioni viaggio in circolazione è la copertura Coverwise Tutto Incluso. Sulla tariffa della compagnia SosTariffe.it applica uno sconto del 12%.

Il pacchetto assicurativo comprende:

pagamento diretto delle spese mediche illimitate incluso il rimpatrio, fino a un massimo di 20.000.ooo euro;

infortuni;

responsabilità civile fino a 25mila euro;

assistenza 24 ore su 24;

rimpatrio;

copertura bagaglio fino a 1.500 euro;

interruzione del viaggio fino a 2mila euro.

2. ASSICURAZIONI VIAGGI ONLINE: COLUMBUS DIRECT

Columbus Direct propone la formula Protezione Completa, che comprende:

il pagamento delle spese mediche fino a 5 milioni di euro;

la responsabilità civile fino a 250mila euro;

il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche;

il furto e lo smarrimento del bagaglio fino a 1.500 euro;

gli infortuni in volo fino a 10mila euro.

3. ASSICURAZIONI VIAGGIO MIGLIORI: AXA ASSISTANCE

L’assicurazione Schermo Totale di Axa Assistance include l’assistenza telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da parte di operatori specializzati, reperibili dall’Italia o dall’estero. Schermo Totale tutela il viaggiatore includendo:

il prolungamento o l’interruzione del soggiorno (l’annullamento della partenza è opzionale);

il rimborso spese mediche ospedaliere e chirurgiche fino a 3 milioni di euro (il rimpatrio è incluso);

la garanzia infortuni e la garanzia contro la responsabilità civile fino a 150mila euro.

Nella formula Schermo Totale Axa protegge anche il bagaglio con massimale fino a 1.00o euro. Lo sconto applicato acquistando polizze viaggio con SosTariffe.it è del 12%.

4. ASSICURAZIONE VIAGGIO ECONOMICA: EUROPE ASSISTANCE VIAGGI NO STOP VACANZA

La quarta delle 10 migliori assicurazioni viaggio, che vanta una grande esperienza nel settore viaggi e vacanze, è Europe Assistance. Europe Assistance propone Viaggi No Stop Vacanza e offre spese mediche fino ad 1 milione di euro, risarcimento infortuni fino a 250mila euro e rimpatrio incluso.

A queste coperture si aggiungono le seguenti:

copertura responsabilità civile fino a 250mila euro;

assistenza 24 ore sue 24;

risarcimento furto o smarrimento bagaglio fino a 2.500 euro;

anticipo contante per spese di prima necessità fino a 2.500 euro;

assistenza domiciliare integrata fino a 10 ore in 45 giorni.

Annunci Google

Lo sconto di SosTariffe.it sull’assicurazione è del 10% sul premio finale.

5. MIGLIORI ASSICURAZIONI VIAGGIO: IMA ITALIA ASSISTANCE S.P.A. – IMAWAY

È addirittura del 20% lo sconto con SosTariffe.it per chi scegli IMA Italia Assistenza S.p.a. – Imaway, la polizza che:

risarcisce le spese mediche con pagamento diretto fino a 5.000.000 di euro;

offre sia l’assistenza 24h csia il rimpatrio, anche con rimpatrio e prolungamento del soggiorno.

Il bagaglio viene assicurato fino a 2.000 euro e per gli infortuni la copertura è di fino a 25.000 euro per persona. In più, questa polizza dà diritto anche alla tutela legale fino a 5.000 euro.

6. ASSICURAZIONE VIAGGIO ECONOMICA: TRAVELEASY – TRAVELEASY.IT

Per chi sceglie di stipulare un’assicurazione di viaggio con TravelEasy e il portale TravelEasy.it, lo sconto tramite SosTariffe.it ammonta al 10%.

Questa polizza include:

le spese mediche fino a 5.000.000 di euro;

l’assistenza 24h e il rimpatrio inclusi;

il bagaglio fino a 2.000 euro;

l’interruzione del viaggio fino a 2.000 euro;

il pagamento diretto delle spese ospedaliere.

7. HOLINS – MEDICO-BAGAGLIO BASE

Si tratta soprattutto di una polizza pensata per le spese sanitarie, e SosTariffe.it offre ai suoi utenti uno sconto di 10 euro a persona.

La polizza assicurativa Holins Medico Bagaglio Base comprende:

le spese mediche;

la responsabilità civile fino a 500.000 euro;

le spese ospedaliere e chirurgiche fino a 1.000.000 di euro;

fino a 1.000.000 di euro; il bagaglio fino a 700 euro;

un anticipo contante fino a 3.000 euro;

l’assistenza 24h inclusa (e in italiano),;

il rimpatrio in Italia incluso e il pagamento diretto per il ricovero ospedaliero.

Da ricordare, inoltre, che questa polizza può essere acquistata anche last minute, ad esempio per un viaggio organizzato all’ultimo momento.

8. MIGLIORI ASSICURAZIONI VIAGGIO: ALLIANZ TRAVEL CARE

Le polizze viaggio Allianz nella formula che include più garanzie prendono il nome di Travel Care. Con le coperture Travel Care la compagnia garantisce al viaggiatore:

spese mediche illimitate per USA e Canada;

l’assistenza 24 ore su 24 e il pagamento diretto delle spese ospedaliere incluso l’eventuale rimpatrio.

A queste garanzie si aggiungono garanzie opzionali:

per il risarcimento del ritardo aereo;

per il prolungamento del soggiorno;

l’indennizzo per furto o smarrimento di smartphone, tablet e fotocamera, per vacanze di lavoro o svago più sicure.

Chi confronta i preventivi e acquista le assicurazioni viaggio Allianz dal comparatore di SosTariffe.it ottiene uno sconto del 12% sul premio finale.

Preventivi polizze viaggi

9. ASSICURAZIONE VIAGGIO ONLINE: BENE ASSICURAZIONI – VIAGGIO SINGOLO

Anche per Bene Assicurazioni SosTariffe.it dà diritto a un 15% di sconto sulla polizza. Questa assicurazione, che include le spese mediche fino a due milioni di euro e garantisce sia l’assistenza 24h che il rimpatrio, ha la particolarità di coprire anche gli atti di terrorismo, il che è piuttosto inconsueto, senza coperture opzionali, nelle assicurazioni di viaggio. Con Bene Assicurazioni, inoltre, il bagaglio viene assicurato fino a 2.000 euro.

10. ASSICURAZIONE VIAGGIO ECONOMICA: AMEX AGENZIA ASSICURATIVA – VIAGGIA PROTETTO

Con Amex Agenzia Assicurativa si ha diritto:

alle spese mediche con un massimale di 1.000.000 di euro;

all’assistenza 24h e con rimpatrio incluso;

alle spese ospedaliere con pagamento diretto;

al rimborso del bagaglio fino a 2.000 euro.

Per chi si appoggia a SosTariffe.it per stipulare la polizza, lo sconto assicurato è del 15%.

Consigli per scegliere un’assicurazione viaggio economica

Per vacanze di lavoro o svago, trova ora l’ assicurazione viaggio su misura! Il consiglio è valutare con attenzione non solo in base alle proprie esigenze e alla durata del viaggio (soprattutto se ci si trattiene più di un paio di settimane è meglio controllare con cura fino a quando si estende la validità), ma anche per la natura del viaggio; se si ha intenzione di effettuare più trasferte durante l’anno, ad esempio per motivi di studio o di lavoro, potrebbe essere una buona idea scegliere una soluzione multiviaggio, più conveniente rispetto a singole assicurazioni sommate l’una con l’altro.

Da non sottovalutare poi la possibilità di assicurazioni su misura per chi, ad esempio, è studente Erasmus o frequenta un corso all’estero; in questo caso di solito la polizza ha un costo inferiore per venire incontro alle esigenze degli studenti, con coperture “su misura” per i periodi di studio lontano dall’Italia.

In tutti i casi, comunque, è essenziale leggere con la massima attenzione le condizioni di contratto, in particolare per quanto riguarda le clausole di esclusione (ad esempio gli infortuni per attività troppo pericolose o le malattie dovute ad abuso di sostanza stupefacenti), in grado di vanificare in tutto o in parte la copertura offerta dalla compagnia assicurativa.

Confronta tutte le assicurazioni online