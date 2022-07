l 5G di Fastweb ora supporta gli iPhone ed è in offerta da 7,95 euro al mese

Si rinnovano i servizi di Fastweb per la telefonia mobile: da questa settimana, infatti, la rete 5G di Fastweb supporta anche gli iPhone. L'operatore ha annunciato ufficialmente l'arrivo del supporto agli smartphone di Apple andando così a colmare un vuoto del suo servizio. Per tutti gli utenti, inoltre, c'è la possibilità di attivare un'offerta Fastweb 5G da appena 7,95 euro al mese . Ecco tutti i dettagli:

Con un comunicato ufficiale sul suo sito web, Fastweb annuncia il supporto della sua rete 5G agli iPhone. Da questo mese, quindi, nuovi e già clienti che hanno scelto come smartphone un iPhone potranno accedere alla rete 5G nel caso in cui la tariffa attivata includa la possibilità di sfruttare la rete mobile di nuova generazione. Non sono previsti costi aggiuntivi. Per i clienti Fastweb, inoltre, c’è anche la possibilità di acquistare a rate un nuovo iPhone.

Il 5G di Fastweb ora supporta gli iPhone

IPHONE SUPPORTATI DA 5G DI FASTWEB iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max iPhone SE 2022

La rete 5G di Fastweb è accessibile anche ai clienti proprietari di un iPhone che hanno attivato o che attiveranno una tariffa con 5G incluso. La conferma ufficiale è arrivata dall’operatore di telefonia che ha annunciato in queste ore il supporto a tutti gli iPhone 12, gli iPhone 13 ed al recente iPhone SE 2022. In sostanza, tutti gli iPhone 5G sono ora supportati ufficialmente da Fastweb.

Per gli utenti che utilizzano uno degli iPhone citati basterà avere una tariffa 5G per poter accedere alla rete mobile di nuova generazione. Per il primo accesso alla rete 5G potrebbe essere necessario riavviare il proprio smartphone. Da notare, inoltre, che non sono previsti costi aggiuntivi di alcun tipo. Chi ha già una tariffa 5G e un iPhone ora compatibile potrà accedere alla rete mobile di nuova generazione senza modifiche alla propria offerta.

I clienti Fastweb hanno la possibilità di acquistare un nuovo iPhone a rate recandosi in un negozio dell’operatore. Ecco i modelli disponibili:

iPhone SE da 18,23 euro al mese per 30 mesi

da 18,23 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Mini da 26,30 euro al mese per 30 mesi

da 26,30 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 da 29,43 euro al mese per 30 mesi

da 29,43 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Pro da 37,57 euro al mese per 30 mesi

da 37,57 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Pro Max da 40,50 euro al mese per 30 mesi

Ricordiamo che, già da tempo, il 5G Fastweb è compatibile con diversi smartphone di altri brand. Tra i modelli attualmente certificati dall’operatore per l’utilizzo della rete 5G troviamo:

Motorola moto g200 5G, moto g71 5G, moto g51 5G, edge20 pro, edge20, edge20 lite, moto g50, moto g100, razr 5G, moto g 5G, moto g 5G plus, edge, edge+

moto g200 5G, moto g71 5G, moto g51 5G, edge20 pro, edge20, edge20 lite, moto g50, moto g100, razr 5G, moto g 5G, moto g 5G plus, edge, edge+ OPPO Reno6 Pro 5G, Reno6 5G, Reno 4 Pro 5G, Reno 4 5G, Reno 4 Z 5G, Find X2 lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Pro, Find X3 Neo, Find X3 Lite, Find X5 Pro, Find X5, Find X5 Lite, A54 5G, A73 5G, A74 5G, A94 5G

Reno6 Pro 5G, Reno6 5G, Reno 4 Pro 5G, Reno 4 5G, Reno 4 Z 5G, Find X2 lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Pro, Find X3 Neo, Find X3 Lite, Find X5 Pro, Find X5, Find X5 Lite, A54 5G, A73 5G, A74 5G, A94 5G Realme X50 5G, X50 Pro 5G, 8 5G, GT Master

X50 5G, X50 Pro 5G, 8 5G, GT Master Samsung Galaxy A13, A22 5G, A32 5G, A33 5G, A42 5G, A51 5G, A52 5G, A53 5G, A52s, A90 5G, M11, M23 5G, M33 5G, Note 20 5G, Note 20 Ultra 5G, S20 5G, S20 FE 5G, S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S21 5G, S21 FE, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S22, S22+, S22 Ultra, ZFlip 5G, ZFold 2 5G, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, Tab A8, Tab S7+ 5G, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra

Galaxy A13, A22 5G, A32 5G, A33 5G, A42 5G, A51 5G, A52 5G, A53 5G, A52s, A90 5G, M11, M23 5G, M33 5G, Note 20 5G, Note 20 Ultra 5G, S20 5G, S20 FE 5G, S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S21 5G, S21 FE, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S22, S22+, S22 Ultra, ZFlip 5G, ZFold 2 5G, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, Tab A8, Tab S7+ 5G, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra Xiaomi Mi 10 T Pro 5G, Mi 10 T 5G, Mi 10 T Lite 5G, Mi 10 5G, Mi 10 Pro 5G, Mi 10 lite 5G, Mi 11 5G, Mi 11T, Mi 11T Pro, Mi 11i, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Lite 5G NE, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 9T 5G

Per l’elenco completo ed aggiornato è possibile consultare il sito Fastweb.

5G di Fastweb in offerta a 7,95 euro al mese

LE OFFERTE PER IL 5G di FASTWEB BONUS E COSTI Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB

7,95 euro al mese Fastweb Casa Light + Mobile linea telefonica fissa con Internet illimitato tramite fibra ottica a 25,95 euro al mese

SIM Fastweb con 150 GB in 5G a 7,95 euro al mese oppure con 300 GB in 5G a 9,95 euro al mese

Fastweb è uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia e può contare su di una gamma ricca di tariffe con la possibilità di accedere al 5G a meno di 10 euro al mese. Al momento, il provider propone le tariffe più economiche per l’accesso alla rete mobile di nuova generazione. Le opportunità per tagliare i costi per lo smartphone senza rinunciare a tanti Giga e al 5G sono numerose.

L’offerta da tenere d’occhio è Fastweb Mobile. Questa tariffa include:

minuti illimitati verso tutti in Italia e verso 60 destinazioni internazionali

100 SMS verso tutti in Italia

150 GB ogni mese

in roaming in UE: minuti illimitati, 100 SMS e fino a 8 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre la propria offerta

Fastweb Mobile presenta un costo di 7,95 euro al mese con attivazione di 10 euro. Da notare che con quest’offerta la navigazione in 5G è inclusa gratis per tutti i già clienti Fastweb Casa. L’offerta in questione è attivabile direttamente online, sia con portabilità del numero che richiedendo un nuovo numero di telefono. Per sottoscrivere l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Scopri Fastweb Mobile »

Da segnalare anche la possibilità di attivare l’offerta combinata fisso + mobile di Fastweb. Tale offerta include:

Fastweb Casa Light per la connessione Internet illimitata a casa tramite fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega in download e la linea telefonica; il costo è di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis

per la connessione Internet illimitata a casa tramite fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega in download e la linea telefonica; il costo è di con attivazione e modem Wi-Fi gratis una SIM Fastweb con il piano Fastweb Mobile (minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 5G a 7,95 euro al mese) oppure Fastweb Mobile Maxi (minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 5G a 9,95 euro al mese)

L’offerta fisso + mobile di Fastweb è attivabile direttamente online. Basta raggiungere il sito dell’operatore dal link qui di sotto e verificare la copertura. Successivamente sarà possibile aggiungere a Fastweb Casa Light l’offerta mobile desiderata.

Scopri l’offerta fisso + mobile di Fastweb »

