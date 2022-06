L'estate è iniziata e le vacanze si avvicinano. Tra le promozioni estive per restare connessi in vacanza c'è la nuova Kena Summer , la proposta di Kena Mobile per nuovi e già clienti che mette a disposizione 300 Giga di traffico dati per vivere un'estate al massimo. Ecco tutti i dettagli sull'offerta:

Kena Summer: 300 Giga ad un ottimo prezzo, è l'offerta giusta per restare connessi in vacanza

Kena Summer è la proposta di Kena Mobile per nuovi e già clienti che hanno la necessità di poter contare su tanti Giga da utilizzare in estate. Si tratta di un’opzione con un costo una tantum molto ridotto che permette di accedere ad un ricchissimo bundle di Giga per navigare durante tutta l’estate.

Kena Summer: 300 Giga da utilizzare in estate a 1,99 euro una tantum

L’OPZIONE DI KENA PER L’ESTATE COSA INCLUDE Kena Summer 1,99 euro una tantum

300 Giga

L’opzione Kena Summer mette a disposizione di nuovi e già clienti Kena un bundle dati di 300 GB in 4G da utilizzare in estate. Il costo del bundle è di 1,99 euro una tantum. Gli utenti che richiederanno l’attivazione della promozione potranno utilizzare i Giga disponibili per i successivi 90 giorni.

C’è tempo fino al prossimo 27 di luglio per richiedere l’attivazione di Kena Summer. Il bundle dati sarà disponibile per i 90 giorni successivi. Per richiedere l’attivazione dell’offerta è sufficiente utilizzare l’app Kena, disponibile su dispositivi Android ed iOS. Il costo dell’opzione viene addebitato direttamente su credito residuo.

Le offerte Kena Mobile per l’estate: si parte da 5,99 euro al mese

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE Kena 5,99 minuti illimitati

500 SMS

50 GB in 4G fino a 60 Mbps 5,99 euro al mese Kena 7,99 minuti illimitati

500 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps 7,99 euro al mese Kena 7,99 per Nuovi Numeri minuti illimitati

1000 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps 7,99 euro al mese Kena 9,99 per Nuovi Numeri minuti illimitati

1000 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps 9,99 euro al mese Kena 11,99 minuti illimitati

1000 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 euro al mese

Kena Mobile propone diverse offerte che consentono l’accesso ad un bundle completo di minuti, SMS e Giga ad un prezzo molto conveniente e con la possibilità di richiedere Kena Summer per aumentare, ulteriormente, i Giga disponibili in estate. Tra le migliori offerte troviamo Kena 5,99. L’offerta in questione include:

minuti illimitati

500 SMS

50 GB in 4G fino a 60 Mbps

Kena 5,99 presenta un costo di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita. L’offerta può essere richiesta solo con portabilità dai seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, Elite Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile

Per attivare Kena 5,99 è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Scopri Kena 5,99 »

Da valutare c’è anche Kena 7,99. L’offerta include:

minuti illimitati

500 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

Kena 7,99 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con attivazione gratuita. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, Elite Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile

Per attivare Kena 7,99 è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Scopri Kena 7,99 »

Da notare anche la possibilità di attivare Kena 7,99 per Nuovi Numeri. L’offerta include:

minuti illimitati

1000 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

Kena 7,99 per Nuovi Numeri è attivabile solo richiedendo un nuovo numero di cellulare e presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 6,99 euro una tantum.

Scopri Kena 7,99 per Nuovi Numeri »

C’è poi Kena 9,99 per Nuovi Numeri che include:

minuti illimitati

1000 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

Kena 9,99 per Nuovi Numeri è attivabile solo richiedendo un nuovo numero di cellulare e presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 6,99 euro una tantum.

Scopri Kena 9,99 per Nuovi Numeri »

A completare la gamma di offerte Kena Mobile troviamo Kena 11,99. L’offerta in questione è disponibile con portabilità da qualsiasi operatore. A disposizione degli utenti troviamo:

minuti illimitati

1000 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

Kena 11,99 presenta un costo di 11,99 euro al mese.

Scopri Kena 11,99 »