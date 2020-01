Kena Mobile, zero costi Sim, attivazione e spedizione su tutte le offerte fino a fine gennaio 2020

Kena Mobile punta a raccogliere nuovi clienti con un’offerta esclusiva. Per tutte le tue tariffe i costi per attivazione, spesa e spedizione della SIM sono azzerati. Scopri tutti i dettagli delle tariffe del MVNO

Gli operatori di telefonia mobile virtuale sono quelli che hanno registrato una maggiore crescita in termini di utenti, anche a discapito dei big del settore. Tra questi spicca Kena Mobile, MVNO (Mobile Virtual Network Operator) di proprietà di Tim. Il gestore sta spingendo forte in questi mesi per incrementare ulteriormente il numero di linee attive e per farlo ha introdotto diversi incentivi per favorire la portabilità del numero. Di seguito sono descritte nel dettaglio le caratteristiche delle tariffe di Kena e i vantaggi offerti dall’operatore virtuale:

Kena Mobile: le offerte di gennaio

1. Kena Voce

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di nuova SIM.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

2. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di una nuova SIM. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB

ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

TISCALI

Welcome Italia

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

E' possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell'operatore, dall'app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

3. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di nuova SIM.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

E' possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell'operatore, dall'app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

Esistono due modi per ottenere la propria SIM Kena. Il primo è quello di acquistare il piano online e ricevere la scheda telefonica direttamente a casa con consegna tramite corriere senza la necessità di fissare un appuntamento. Solitamente servono tra 3 e 9 giorni a partire dalla conferma di pagamento. L’attivazione avviene con una videochiamata guidata con un operatore di Kena.

Per questa procedura servono il documento d’identità utilizzato in fase di registrazione, la vecchia SIM (se si desidera effettuare la portabilità del numero) e un PC o smartphone dotato di videocamera connesso ad Internet. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 14. L’utente può scegliere l’orario che preferisce. La procedura ha una durata media di circa 10 minuti.

L’alternativa è quella di acquistare la SIM online e ritirarla presso una delle tabaccherie convenzionate con Banca 5. Per trovare quella più vicina si può utilizzare l’apposita mappa virtuale presente sul sito dell’operatore. Per ricevere la SIM bisogna portare con sé un documento d’identità, codice fiscale e il QR code ricevuto per email. Il pagamento viene effettuato direttamente in loco nella modalità che si preferisce. L’attivazione avviene invece nelle 24 ore successive.

I vantaggi di passare a Kena

Kena Mobile come altri operatori virtuali ha strutturato la sua offerta mettendo in primo piano la trasparenza nei confronti dei clienti. Le sue tariffe quindi non prevendono vincoli né spese extra. L’utente può lasciare l’operatore in ogni momento senza sobbarcarsi penali o costi di disattivazione. La tariffazione inoltre avviene sempre lo stesso giorno, una volta al mese. In questo modo si ha la certezza di pagare sempre la stessa cifra per il piano.

Kena Mobile inoltre blocca di default i servizi a sovrapprezzo, in modo che gli utenti evito di attivarli per errore e ritrovarsi senza credito, e include nelle tariffe molte funzioni la segreteria telefonica o la modalità Hotspot, che serve a condividere la connessione Internet con altri dispositivi. Operazioni come il controllo del traffico residuo, la verifica del traffico voce e dati consumati, l’attivazione di opzioni e ricaricare online possono essere effettuate dall’app My Kena per Android e iOS.

Kena Mobile sfrutta la rete di Tim per erogare i suoi servizi e quindi la copertura offerta dall’azienda è la più ampia disponibile in Italia. L’operatore raggiunge con il suo segnale il 99% della popolazione per un totale di 7.567 Comuni su 7.815 in 4G. La velocità di navigazione è però bloccata a 30 Megabit al secondo in download e upload. Con queste performance di rete è comunque possibile accedere ai social network e condividere foto e video, visualizzare le email e altre operazioni di base online. La visione di film e serie TV in altissima qualità (Ultra HD) risulta invece meno fluida. La reattività delle rete, ovvero la velocità con cui i dati vengono smistati, è inferiore ai 37.7 ms.

Passare a Kena questo gennaio è ancora più vantaggioso in quanto l’azienda fino alla fine del mese ha annullato i costi di attivazione per tutte le sue tariffe. In più, anche l’acquisto della SIM e la sua spedizione sono gratuiti. L’operatore grazie al servizio Giga Amico permette anche di trasferire 2 GB del proprio traffico dati ad un amico con un altro numero Kena. Il servizio ha un costo di 2 euro e la persona a cui si regalano i Gigabyte sono a sua disposizione entro un massimo di una settimana.

E’ importante fare una spiegazione dettagliata delle tariffe, in quanto Kena come il concorrente ho. Mobile pone delle limitazioni all’attivazione delle offerte sulla base del gestore di provenienza. La promozione più economica può essere infatti sottoscritta solamente da chi arriva da Iliad, Poste Mobile e altri operatori virtuali minori. Chi arriva da gestori come Tim, Vodafone, Wind e Tre può sottoscrivere solamente l’offerta da 13,99 euro al mese.

Un altro aspetto negativo di Kena, se così si può definire, è l’assenza di offerte telefono incluso. Molti operatori virtuali comunque non prevedono questo tipo di tariffe nei loro listini. Oggi solo Iliad e Fastweb tra i MVNO consentono di associare alle promozioni l’acquisto a rate di un telefono.