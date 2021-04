Kena Mobile raddoppia la velocità del 4G, ecco le offerte disponibili

Arrivano importanti novità per le offerte Kena Mobile. Da questa settimana, infatti, alcune tariffe dell'operatore registrano un raddoppio della velocità della connessione sotto rete 4G. I clienti che sceglieranno una delle nuove tariffe del provider potranno navigare fino a 60 Mbps in download. Ecco quali sono le offerte Kena Mobile che possono beneficiare di questo nuovo potenziamento che garantirà un miglioramento dell'accesso ad Internet in mobilità.

A partire da questa settimana, i clienti che sceglieranno una delle nuove offerte Kena Mobile potranno beneficiare di un bonus aggiuntivo. Su alcune tariffe, infatti, l’operatore ha raddoppiato la velocità massima di connessione, passando da 30 a 60 Mbps in download. Il bonus arriva senza alcuna modifica alle condizioni contrattuali o incrementi di prezzo rispetto alle offerte proposte in precedenza. Non cambia, per ora, la velocità massima in upload che resta pari a 30 Mbps sotto rete 4G.

Ricordiamo che Kena Mobile utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi. Da notare che, almeno per il momento, non ci sono conferme in merito ad un aumento della velocità di connessione per i già clienti Kena Mobile. L’operatore potrebbe rilasciare nuove comunicazioni sulla questione nel corso delle prossime ore, o al massimo dei prossimi giorni. Nel frattempo, chi sceglierà di passare a Kena potrà beneficiare dell’aggiornamento.

Ecco le offerte Kena Mobile da attivare:

Kena 9,99

La prima offerta dell’operatore che consente di sfruttare il 4G fino a 60 Mbps è Kena 9,99. L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5,5 GB (in 3G) senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Kena 9,99 presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. L’offerta è disponibile con attivazione, SIM e consegna gratis per chi sceglie di sottoscrivere la tariffa tramite procedura online, dal sito Kena Mobile raggiungibile cliccando sul link qui di sotto. Da notare, in ogni caso, che Kena 9,99 non è attivabile da tutti ma solo da un target selezionato di clienti. L’offerta è attivabile solo nei seguenti casi:

richiesta di un nuovo numero

portabilità da Iliad

portabilità da uno dei seguenti operatori virtuali: Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Ho mobile, Tiscali, Fastweb, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile

Per attivare Kena 9,99 è possibile seguire la procedura di sottoscrizione qui di sotto:

Kena 12,99

Un’altra ottima offerta per chi sceglie Kena Mobile è Kena 12,99. L’offerta in questione include le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati

70 GB in 4G con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 7,5 GB (in 3G) senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

L’offerta in questione è disponibile richiedendo la portabilità del numero da qualsiasi operatore non incluso nella lista precedente. Il costo mensile è di 12,99 euro. Anche in questo caso, attivazione, SIM e consegna sono gratis per chi sceglie la sottoscrizione online dal link qui di sotto:

Kena 7,99

Tra le offerte Kena Mobile che non hanno ancora beneficiato dell’incremento della velocità del 4G c’è Kena 7,99, attivabile solo da nuovi numeri. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload

con velocità massima di 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 4,5 GB (in 3G) senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Kena 7,99 presenta un costo di 7,99 euro al mese.

Ricordiamo che per l’attivazione online delle offerte Kena Mobile è necessario fornire:

i dati anagrafici dell’intestatario della SIM

i dati di un documento dell’intestatario della SIM

l’indirizzo di spedizione dove verrà consegnata la SIM tramite corriere

(solo in caso di portabilità del numero) il numero di cellulare e il codice seriale ICCID (ecco come recuperare il codice seriale della SIM)

