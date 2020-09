Kena Mobile: l'offerta da 70 GB a 5,99 Euro con primo mese gratis scade tra pochi giorni

Terminerà tra pochi giorni l'ottima offerta Kena 5,99 con primo mese, attivazione e SIM gratis. Chi è interessato ad attivare quest'offerta davvero molto conveniente, quindi, ha ancora poco tempo a propria disposizione. La promozione, infatti, terminerà il 21 settembre ed, al momento, non c'è alcuna garanzia che possa continuare. Ecco come attivare quest'ottima offerta.

Kena Mobile ha inserito un countdown alla sua offerta “estiva” Kena 5,99 con primo mese, attivazione e SIM gratis. L’offerta in questione sarà disponibile, infatti, soltanto sino al prossimo 21 settembre. Gli utenti interessati all’attivazione, quindi, non dovranno perdere tempo. La tariffa è attivabile direttamente online, collegandosi sul sito dell’operatore, con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito in fase di attivazione.

Si tratta di un’offerta “operator attack”. Tale offerta, quindi, non è disponibile per tutti ma solo per un target specifico di clienti che potrà accedere ad una delle promozioni più vantaggiose attualmente disponibili sul mercato di telefonia mobile. Ecco tutti i dettagli:

Kena 5,99: i vantaggi e chi può attivarla

Kena 5,99 con primo mese, attivazione e SIM gratis è in scadenza. L’offerta, come conferma il countdown inserito dall’operatore sul suo sito, sarà attiva sino al 21 settembre. Si tratta di una tariffa di tipo “operator attack” che può essere attivata soltanto richiedendo la portabilità del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile

L’offerta di Kena Mobile presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 70 GB di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload sotto rete TIM; in caso di esaurimento dei Giga sarà possibile continuare a navigare a consumo (50 centesimi per 50 MB di traffico) oppure attivare opzioni aggiuntive per aumentare il traffico dati disponibile

di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload sotto rete TIM; in caso di esaurimento dei Giga sarà possibile continuare a navigare a consumo (50 centesimi per 50 MB di traffico) oppure attivare opzioni aggiuntive per aumentare il traffico dati disponibile in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 3 GB in 3G senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile

Kena 5,99 di Kena Mobile presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese. Grazie alla promozione in scadenza nei prossimi giorni, il primo mese, l’attivazione e il contributo SIM sono gratis garantendo così un risparmio aggiuntivo per chi sceglie di attivare l’offerta in questione.

Come attivare Kena 5,99

La promozione con primo mese, attivazione e SIM gratis è disponibile tramite attivazione online, dal sito di Kena Mobile. Anche la spedizione della SIM, all’indirizzo indicato dall’utente in fase di registrazione, è completamente gratuita andando così ad aumentare ulteriormente i vantaggi garantiti da questa promozione.

Per attivare Kena 5,99 è sufficiente cliccare sul link qui di sotto, inserire il numero di cellulare e l’operatore di provenienza e seguire la procedura di sottoscrizione online. Per completare la procedura di acquisto dell’offerta bastano pochi minuti e i seguenti dati:

un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario della SIM

l’indirizzo dove si desidera ricevere la SIM

il numero di cellulare da passare a Kena Mobile

il codice seriale ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM)

Cliccando sul link qui di sotto si potrà avviare la sottoscrizione online dell’offerta.

Attiva Kena 5,99 »

Ricordiamo che per individuare le migliori tariffe disponibili sul mercato e confrontare con Kena 5,99 è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure scaricare l’App di SOStariffe.it, disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad. L’offerta di Kena Mobile è disponibile solo per un target ristretto di utenti mentre il mercato di telefonia mobile propone svariate soluzioni alternative per risparmiare senza rinunciare ad una tariffa completa.

