Kena Mobile, le offerte in occasione del Black Friday

Non più solo negozi di elettronica o abbigliamento, il Black Friday quest’anno ha allargato la platea di operatori che propongono offerte. Sono arrivate anche quelle di telefonia mobile. Il gestore mobile virtuale di TIM, Kena Mobile, ha istituito il suo personale Black Friday.

I nuovi clienti che acquistino una delle tariffe di questo operatore tra il 25 Novembre e fino al 2 Dicembre 2019 avranno delle promozioni dedicate. Il primo mese di qualsiasi pacchetto Kena sarà gratis, gli utenti dovranno comunque ricaricare le proprie sim ma il credito sarà scalato solo dal 2° mese.

Piani da 5 a 14 euro per il Black Friday

In questi giorni è scaduta la tariffa Kena da 8.99€ al mese, questo piano non potrà quindi più essere attivato. Restano nel catalogo delle offerte del gestore mobile la proposta da 4.99€, quella da 5.99€ e da 13.99€. Le tre tariffe sono riservate a clienti diversi, mentre i piani da 5 € e a circa 14€ possono essere comprati da chiunque, quello da 6€ è soggetto a delle condizioni particolari.

Per conoscere le promozioni Kena potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it e conoscere quali sono le tariffe che potete attivare chiedendo la portabilità del vostro numero. Con questo strumento vi sarà possibile anche fare una ricerca personalizzata tra le offerte per soglie di traffico voce e/o dati, ad esempio.

Confronta le promozioni Kena più convenienti

Le promozioni di Kena

Andiamo per ordine. Ecco quali sono le offerte Kena Mobile in occasione del Black Friday e del Cyber Monday e quali sconti sono stati introdotti in questa settimana di sconti.

1. Kena Voce

La prima promozione riguarda l’offerta Voce di Kena, questo piano non include che 50 MB di traffico voce ma con minuti illimitati per chiamare numeri fissi e mobili nazionali. Gli sms e il traffico internet saranno tariffati secondo le condizioni proposte da Piano Kena Base, quindi:

1 sms 0.25 €

50 MB 0.50€ (a scatti anticipati)

1 mms 1.20€

Con Black Friday Kena non si pagheranno il primo mese di canone, costi di attivazione e consegna sim.

2. Kena Flash

Il piano da 5.99€ si è adeguato all’offerta del concorrente ho. mobile offrendo:

minuti senza limiti verso fissi e mobili nazionali

sms illimitati

70 GB di traffico internet in 2G, 3 G o 4G

Con le promozioni speciali della settimana di sconti si potrà risparmiare il primo canone mensile, i costi per la sim e quelli di attivazione. Questo piano purtroppo non potrà essere attivato da tutti i clienti che vogliano passare a Kena o che acquistino una nuova sim. Potranno avere Kena Flash gli utenti che chiederanno la portabilità da:

Bladna Mobile

BT Italia

BT Italia Enia

Conad

Coop

Copagnia Italia Mobile

Daily Telecom

Digi Mobil

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Iliad

Intermatica

Lyca Mobile

Mundio

Netvalue

Optima

Postemobile

Tiscali Italia

Welcome Italia

Sono invece esplicitamente esclusi i clienti con schede Rabona, ho. Mobile, Nt e Noitel.

Attiva Kena Flash

3. Kena per tutti

La terza soluzione per i clienti è quella da 13.99€ e include nel pacchetto base:

minuti senza limiti verso fissi e mobili nazionali

sms illimitati

70 GB in 4G con scatti anticipati da 1 KB

Anche con questa promozione per il Black Friday (e fino al 2 Dicembre) è proposto il primo mese gratis, nessun costo per l’attivazione e la sim. Si dovrà comunque effettuare una ricarica pari a 15 € anche il credito sarà poi scalato solo dal 2° mese di contratto.

In ogni momento potrete verificare l’attivazione dell’offerta, i rinnovi, il traffico residuo e i servizi inclusi tramite l’App Kena Mobile o dalla pagina personale sul sito www.kenamobile.it nell’Area clienti. Oppure potrete chiamare il numero gratuito 40181.

Scopri Kena da 13.99€

Le altre condizioni dei piani Kena

Le caratteristiche comuni per tutti i clienti sono quelli che riguardano il rinnovo delle offerte, i servizi extra inclusi o da pagare a parte e le condizioni di corretto uso per le tariffe personali.

Questa compagnia, anche prima di essere acquisita da TIM, ha optato per un sistema di rinnovo a 30 giorni con data certa. Questo significa che pagherete il canone sempre lo stesso giorno in cui avete attivato per la prima volta la tariffa. Quindi se avete sottoscritto il contratto il 30 giugno ma poi l’attivazione è avvenuta il 3 luglio, la data del rinnovo sarà il 3 del mese successivo e così via.

Questo sistema è particolarmente gradito ai consumatori perché con questo metodo avranno la certezza di 12 rinnovi annuali e avranno una copertura di tutti e 365 i giorni dell’anno. Con gli altri metodi il rinnovo portava ad uno svantaggio per gli utenti che risultavano coperti solo per 360 giorni.

Cosa succede se non ricaricate la sim

L’unica cosa a cui dovrete stare attenti tra un mese e l’altro e di avere il credito sufficiente alla riattivazione. Stando alle condizioni riportate sul contratto Kena avvisa gli utenti che nel giorno di rinnovo si avranno solo 4 ore per ricaricare prima che la promozione venga sospesa.

Qualora non riusciate ad effettuare la ricarica prima della sospensione momentanea dell’offerta potrete continuare a chiamare inviare messaggi e navigare. Saranno applicate le condizioni del piano Kena Base:

chiamate verso fissi e nazionali a 0.35€ al minuto

verso fissi e nazionali a al minuto messaggi a 0.25€

a MMS a 1.20 €

internet a 0.50€ ogni 50 MB (scatti anticipati)

La connessione internet dovrà però essere sbloccata, infatti per tutelare i propri clienti Kena sospenderà il servizio fino al rinnovo dell’offerta. Per riattivare la navigazione dall’Italia dovrete inviare un sms al 40543711 con scritto Internet On. Se vi trovate all’estero (ma solo in Europa) doverete mandare lo stesso messaggio, ma il numero a cui inviarlo sarà il +393505999990.

Se farete trascorre più di 3 mesi senza ricaricare il vostro numero la compagnia procederà d’ufficio a sospendere l’offerta attiva.

Servizi e costi extra

A proposito di quelli che possono essere dei costi indesiderati di cui gli utenti sono ignari finché non si vedono addebitare l’importo per un servizio ci sono gli sms bancari o la segreteria.

I messaggi bancari non vengono inclusi da Kena tra quelli gratuiti e per ottenere le informazioni su saldo o movimenti dovrete pagare quanto previsto dalla vostra banca come tariffa per il servizio. Se proverete ad usare questa funzione senza credito residuo non riuscirete ad ottenere il risultato sperato.

Un altro sevizio che comporta dei costi extra rispetto al canone è la Segreteria telefonica. Per ascoltare ogni messaggio in casella vocale pagherete 0.35 € al minuto. La vostra casella di messaggi in segreteria è raggiungibile digitando il numero 41181.

Infine se non volete rischiare di chiamare una delle numerazioni a pagamento dovrete bloccare manualmente questo tipo di contatti. Per procedere ad inibire numeri come l’199 dovrete rivolgervi al Servizio clienti (181) e chiedere espressamente l’esclusione delle chiamate dai numeri speciali.

I limiti delle tariffe Kena

Chiudiamo questa panoramica alle offerte Kena con una puntualizzazione. Le proposte di tariffe tutto incluso o con traffico voce e sms illimitati hanno in realtà delle soglie che gli utenti dovranno rispettare, sono limiti che le compagnie impongono per evitare che le tariffe per utilizzo personale vengano usate in modo improprio.

Nei contratti dei gestori di telefonia mobile ci sono gli artt.10 e 11 che definiscono il corretto uso delle offerte. Kena chiama queste clausole di “buona fede e correttezza” nei suoi documenti ed ecco quali parametri pone per le sue tariffe illimitate:

traffico giornaliero in uscita non superiore a 250 minuti e/o 100 SMS

traffico mensile uscente non deve superare i 2.000 minuti e/o 1.000 SMS

rapporto tra traffico voce e SMS giornaliero totale in uscita e traffico voce e SMS giornaliero ricevuto non superiore a 3

Se queste soglie vengono superate riceverete un messaggio che vi avviserà della sospensione della promozione attiva sulla sim.

Per scoprire altri dettagli sui piani offerta da Kena in occasione del Black Friday e per attivare le offerte potete ricercare con il servizio di comparazione di SosTariffe.it le condizioni che meglio si adattino alle vostre esigenze.