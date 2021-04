Kena Mobile: le offerte di Aprile 2021

Kena Mobile ha profondamente aggiornato la sua proposta di telefonia mobile. Il mese scorso l’operatore low cost di Tim ha fissato per sempre il prezzo delle sue tariffe e oggi ha raddoppiato la velocità massima di navigazione da 30 a 60 Mbps per tutti i piani con portabilità del numero di telefono. L’offerta Kena Mobile prevede anche un buono per i propri acquisti online. C’è tempo fino a domani mattina per ottenere il vantaggio.

Offerta Kena Mobile: tutti i dettagli

Le tariffe di Kena Mobile non prevedono vincoli di durata e costi nascosti. I clienti possono quindi recedere dal contratto in ogni momento senza dover pagare penali o spese per la disattivazione della linea. I piani poi includono tutti i servizi di base più richiesti come la Segreteria telefonica. Per ascoltare i messaggi salvati, infatti, si consumano i minuti inclusi nelle tariffe. L’operatore low cost ben prima della delibera dell’AGCOM blocca per i suoi clienti la possibilità di sottoscrivere servizi a sovrapprezzo come sfondi per il telefono, suonerie, oroscopi, news, meteo, etc.

Kena Mobile non applica rimodulazioni e le sue tariffe si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese, in modo da sapere con certezza quando il credito verrà scalato. In tutti i piani sono inclusi un’app per la gestione dell’offerta, la modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e Lo sai di Kena per non perdere nessuna chiamata anche quando si è assente o il telefono non è raggiungibile.

L’app Kena, disponibile gratuitamente al download per iPhone e terminali Android, permette di verificare il credito residuo, effettuare una ricarica online scegliendo tra diverse modalità di pagamento (Visa, Mastercard, American Express, Paypal, Amazon Pay e Postepay), monitorare i consumi del traffico dati e voce, attivare o disattivare opzioni sulla linea, gestire le deviazioni di chiamata e la Segreteria, passare a un’offerta superiore o disattivare quella attiva. Le stesse operazioni possono essere effettuate anche accedendo all’area My Kena sul sito da mobile e desktop.

Non solo, grazie alla promozione “Passa a Kena 2021 – Buoni Spesa” chiunque effettua l’acquisto di un’offerta dell’operatore con portabilità del numero di telefono ottiene un buono sconto di 10 euro da spendere su Amazon.it. L’iniziativa è valida fino alle 10:00 del 20/4/21. Il premio verrà erogato dopo il primo rinnovo del piano, che dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30/9/21.

La portabilità del numero è un’operazione gratuita che deve essere richieste a Kena al momento della sottoscrizione della nuova offerta. Il trasferimento avverrà entro 3 giorni lavorativi e comporta in automatico il recesso dal contratto con il precedente operatore. Per il passaggio del credito residuo, invece, potrebbe essere previsto un costo da parte del vecchio gestore.

L’iniziativa Porta un amico permette invece di ottenere 5 euro di rimborso per ogni amico che passa a Kena fino a un massimo di 50 euro. Per invitare i propri conoscenti basta richiedere l’apposito codice dall’area My Kena o app e condividerlo. Il rimborso verrà accreditato sul credito residuo della SIM Kena.

Ecco tutti i dettagli sull’offerta Kena Mobile di aprile:

1. Kena 9,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 4G Basic fino a 60 Mbps (di cui 5,5 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione, SIM e relativa consegna sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Poste Mobile

Lycamobile

Tiscali

ho. Mobile

Fastweb

CoopVoce

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobil

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Noitel

NTmobile

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

2. Kena 12,99

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet in 4G Basic fino a 60 Mbps (di cui 7,5 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese per sempre. L’attivazione, SIM e relativa consegna sono gratuite.

3. Kena 7,99 (nuovi numeri)

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G Basic fino a 30 Mbps (di cui 4,5 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 4,99 euro mentre SIM e relativa consegna sono gratuite.

I Gigabyte inclusi nei piani sopra descritti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

Kena Mobile permette anche di personalizzare il proprio piano aggiungendovi traffico voce o dati a seconda delle necessità:

SOS 30 Giga – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 30 GB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 5 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 30 GB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 5 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico SOS 10 Giga – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 10 GB da utilizzare entro 24 ore al costo di 3 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 10 GB da utilizzare entro 24 ore al costo di 3 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico SOS 500 Mega – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 500 MB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 1 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 500 MB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 1 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico Opzione 100 minuti – 100 minuti aggiuntivi al mese al costo di 1 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente

– 100 minuti aggiuntivi al mese al costo di 1 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente Opzione 100 SMS – 100 SMS aggiuntivi al mese al costo di 2 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente

Offerta Kena Mobile: come acquistare e attivare la SIM

Acquistare una delle offerte di Kena Mobile è semplicissimo. Basta collegarsi al sito dell’operatore, selezionare il piano desiderato e cliccare su Acquista. Fatto questo vi verrà richiesto se volete effettuare la portabilità del numero di telefono dichiarando il proprio operatore di provenienza. La consegna della SIM è gratuita e la si riceverà direttamente nella nuca delle lettere dai 3 ai 9 giorni successivi alla conferma di pagamento. Per seguire in tempo reale l’andamento della spedizione basta collegarsi all’apposita sezione sul sito dell’operatore o dall’app Kena inserendo codice fiscale e numero d’ordine.

In alternativa, si può decidere di ritirarla personalmente presso un tabaccaio convenzionato con Banca 5. In questo caso bisognerà avere con sé i codice QR ricevuto via email, codice fiscale e un documento d’identità in corso di validità. Il pagamento può avvenire anche in contanti. Per trovare il tabaccaio più vicino si può consultare la voce Negozi sul sito del gestore low cost. Inserendo il proprio indirizzo si visualizzerà orario e posizione del punto vendita e il percorso più breve per raggiungerlo.

Una volta ricevuta la SIM bisognerà attivarla. Per farlo è necessario effettuare la videoidentificazione, necessaria per la verifica dell’identità dell’intestatario. Per la videochiamata guidata con un operatore servono un PC dotato di cam o smartphone, il documento d’identità utilizzato per l’acquisto online, la nuova SIM e il numero d’ordine riportato sulla email inviata dal provider. Chi effettua la portabilità del numero dovrà fornire anche i dati della vecchia SIM.

Per la videoidentificazione non bisogna fissare un appuntamento ma si può effettuarla quando si vuole dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 14:00. La procedura in media richiede meno di 10 minuti. L’attivazione avverrà entro poche ore dalla conferma dell’identità.

Per richiedere assistenza all’operatore, sia dal lato amminitrativo sia da quello tecnico, si può chiamare gratuitamente sotto rete Kena il numero 181. Con il servizio Fai da te al 40181 si possono invece ricevere informazioni sulla linea.