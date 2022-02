Kena Mobile lancia una nuova offerta da 130 Giga al mese ad un ottimo prezzo

La gamma di offerte Kena Mobile si rinnova con la nuova versione di Kena 7,99. L’offerta speciale mette ora a disposizione un bundle di Giga ancora più grande con lo stesso prezzo della versione precedente.

La nuova offerta Kena Mobile può contare su 130 GB

Con il nuovo aggiornamento, Kena 7,99 diventa ancora più completa. L’offerta in questione, nella sua nuova forma, include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia 130 GB al mese (in precedenza erano 100 GB) in 4G fino a 30 Mbps sotto rete TIM in Italia

(in precedenza erano 100 GB) in 4G fino a 30 Mbps sotto rete TIM in Italia in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5,5 GB al mese senza alcun costo aggiuntivo

Kena 7,99 presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione e SIM gratis. Da notare che l’offerta proposta da Kena Mobile è disponibile esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da:

Iliad

un operatore virtuale tra Poste Mobile, Lycamobile, Ho, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Elite Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile

Chi rientra in una di queste categorie ha la possibilità di attivare Kena 7,99 con 130 GB al mese direttamente online. La spedizione della SIM è completamente gratuita. Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Ricordiamo che per attivare l’offerta tramite il sito dell’operatore è necessario avere a disposizione:

i dati ed un documento di identità dell’intestatario della SIM

ed un dell’intestatario della SIM il numero di cellulare da passare a Kena Mobile

da passare a Kena Mobile il codice ICCID della SIM (ecco come individuare il codice ICCID)

Segnaliamo, inoltre, che, senza portabilità, è possibile attivare Kena 7,99 per nuovi numeri. L’offerta in questione, riservata a chi attiva un nuovo numero di cellulare, include minuti ed SMS illimitati e 50 GB al mese sotto rete 4G di TIM fino a 30 Mbps. Il costo dell’offerta, anche in questo caso, è di 7,99 euro al mese con attivazione di 4,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile direttamente online:

A completare la gamma di offerte Kena Mobile c’è Kena 12,99. L’offerta in questione è disponibile richiedendo la portabilità da qualsiasi operatore di telefonia mobile (e quindi da tutti gli operatori non inclusi nell’elenco precedente). Con Kena 12,99 si avrà a disposizione un pacchetto comprendente minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G fino a 60 Mbps invece di 30 Mbps ogni mese. Il costo dell’offerta è di 12,99 euro al mese mentre attivazione è gratuita. Anche quest’offerta è attivabile direttamente online, dal link di seguito:

Le alternative alle offerte Kena Mobile

La gamma di offerte Kena Mobile è sicuramente di grande interesse ma le alternative per attivare una buona tariffa per il proprio smartphone non mancano di certo. Per un quadro completo sulle opzioni a disposizione è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS.

Tra le offerte più vantaggiose disponibili per tutti segnaliamo spusu 50 di spusu che include 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G al costo di 5,98 euro al mese e con un contributo di attivazione di 9,90 euro. L’offerta in questione è disponibile per tutti, senza alcun vincolo o costo nascosto, e consente di utilizzare i minuti inclusi anche per chiamare dall’Italia verso l’UE.

Un’altra ottima offerta arriva da PosteMobile con Creami WOW 50 GIGA. L’offerta in questione include minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G a disposizione ogni mese. Il costo dell’offerta è di 6,99 euro al mese con un contributo iniziale di 20 euro di cui 10 euro di ricarica. Anche la proposta di PosteMobile è disponibile per tutti, con o senza portabilità, tramite il link qui di sotto.

Da notare anche Fastweb Mobile. L’offerta propone minuti illimitati, verso tutti in Italia e verso 60 destinazioni internazionali, 100 SMS e 90 GB in 4G e 5G ogni mese. Il costo della proposta di Fastweb, disponibile per tutti, è pari a 7,95 euro al mese con un contributo di attivazione di 10 euro. L’offerta è attivabile direttamente online:

Tra le offerte da considerare c’è anche una proposta di Iliad che mette a disposizione dei nuovi clienti Giga 80. L’offerta include minuti ed SMS illimitati verso tutti, minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali e 80 GB in 4G ogni mese. Il costo è di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro. L’offerta è attivabile da tutti:

