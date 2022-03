Kena Mobile lancia nuove offerte con Buono Amazon in regalo per i suoi 5 anni

La gamma di offerte Kena Mobile si rinnova. L’operatore, infatti, in occasione del suo quinto completo mette a disposizione dei nuovi clienti una serie di offerte di sicuro interesse (valide fino al prossimo 5 aprile) che vengono impreziosite dalla presenza di un Buono Regalo Amazon.it da 10 euro che potrà essere utilizzato per fare acquisti sul popolare store e ottenere un taglio del prezzo per i prodotti desiderati.

Da notare, inoltre, che per i già clienti Kena Mobile c’è la possibilità, direttamente dall’app MyKena, di ottenere 30 GB gratuiti da utilizzare in un mese come bonus regalo per i 5 anni dell’operatore. Ecco le offerte proposte da Kena Mobile:

Le offerte con Buono Amazon in regalo per i 5 anni di Kena Mobile

La prima offerta da tenere d’occhio è Kena 5,99 Special. Questa soluzione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

50 GB in 4G fino a 30 Mbps in download ed in upload ogni mese

in 4G fino a 30 Mbps in download ed in upload ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

L’offerta proposta da Kena Mobile include, inoltre, il Buono Regalo Amazon.it da 10 euro. Per quanto riguarda i costi, Kena 5,99 Special presenta un costo periodico di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita. Da notare, inoltre, che l’offerta è attivabile esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Elite Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile

Per attivare Kena 5,99 Special è possibile fare riferimento alla procedura di attivazione online, tramite il sito Kena, accessibile dal link qui di sotto. La consegna della SIM è gratuita.

A disposizione degli utenti interessati a passare a Kena Mobile, inoltre, c’è anche Kena 9,99. L’offerta in questione include:

100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download ed in upload ogni mese

in 4G fino a 60 Mbps in download ed in upload ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 6,8 GB al mese senza costi aggiuntivi

Kena 9,99 presenta un costo di 9,99 euro al mese con attivazione gratuita. Anche in questo caso, l’offerta include un Buono Amazon da 10 euro in regalo. Per attivare Kena 9,99 è necessario richiedere la portabilità del numero da uno di questi operatori:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Elite Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile

L’attivazione avviene direttamente online con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. Per attivare la nuova Kena 9,99 con Buono Amazon in regalo è possibile fare riferimento al link qui di seguito.

La terza offerta a disposizione degli utenti interessati a passare a Kena Mobile è Kena 12,99. L’offerta proposta dall’operatore include:

70 GB in 4G fino a 60 Mbps in download ed in upload ogni mese

in 4G fino a 60 Mbps in download ed in upload ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 8,8 GB al mese senza costi aggiuntivi

Quest’offerta presenta un costo di 12,99 euro al mese con attivazione gratuita e Buono Amazon da 10 euro incluso. Kena 12,99 è attivabile richiedendo la portabilità del numero da qualsiasi operatore. Si tratta, quindi, dell’offerta giusta per tutti gli utenti che non rientrano nei profili indicati in precedenza per l’attivazione di Kena 5,99 Special e Kena 9,99.

Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Per attivare una delle nuove offerte Kena Mobile è possibile seguire la semplice procedura online accessibile tramite i link riportati di sopra. L’attivazione della SIM richiede i dati anagrafici dell’intestatario, una copia del suo documento di identità e il codice seriale ICCID della SIM. La spedizione della SIM all’indirizzo di casa dell’utente è sempre gratuita.