Kena Mobile lancia una nuova promozione riservata a tutti i nuovi clienti. Attivando online l'offerta speciale Kena 5,9 9 entro le 10.00 del prossimo 1° ottobre, infatti, si riceverà in regalo un buono Amazon da 10 Euro , da utilizzare per l'acquisto di qualsiasi prodotto presente sul popolare store. Ecco tutti i dettagli sull'iniziativa e come fare ad attivare l'ottima Kena 5,99 con buono Amazon in regalo.

Kena Mobile: buono Amazon in regalo per chi attiva Kena 5,99

Prende il via oggi una nuova offerta di Kena Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi e che si contraddistingue per la massima trasparenza delle sue tariffe e per un ottimo rapporto qualità / prezzo. Da oggi e sino al prossimo 1° ottobre 2020 chi passerà a Kena attivando Kena 5,99 riceverà in regalo un buono Amazon da 10 Euro da utilizzare, liberamente, per fare acquisti sul popolare store online.

La promozione è valida per tutti i clienti che attiveranno Kena 5,99 entro le 10.00 del prossimo 1/10. L’offerta in questione, però, non è attivabile da tutti ma è disponibile soltanto un target selezionato di clienti. Ecco chi può attivare Kena 5,99 e quali sono le caratteristiche della tariffa che rappresenta il punto di riferimento delle offerte Kena Mobile di settembre 2020.

Kena 5,99: bonus, costi e chi può attivarla

L’offerta di Kena Mobile presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 70 GB di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload sotto rete TIM; se finiscono i Giga, sino al successivo rinnovo mensile, sarà possibile continuare a navigare a consumo (50 centesimi per 50 MB di traffico) oppure attivare opzioni aggiuntive per aumentare il traffico dati disponibile

di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload sotto rete TIM; se finiscono i Giga, sino al successivo rinnovo mensile, sarà possibile continuare a navigare a consumo (50 centesimi per 50 MB di traffico) oppure attivare opzioni aggiuntive per aumentare il traffico dati disponibile in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 3 GB in 3G senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile

Kena 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con addebito diretto su credito residuo. Non sono previsti vincoli di permanenza e costi nascosti. L’offerta in questione, inoltre, è attivabile direttamente online con consegna gratuita della SIM all’indirizzo indicato dall’utente. Il contributo di attivazione ed il costo della SIM sono azzerati. Per sottoscrivere l’offerta, quindi, sarà necessario coprire solo i costi del primo mese.

L’offerta di Kena Mobile è di tipo “operator attack”. Solo passando da specifici operatori sarà possibile attivare l’offerta. Ecco l’elenco degli operatori di telefonia mobile “compatibili” con la promozione di Kena Mobile:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile

Come attivare Kena 5,99 e ricevere un buono Amazon in regalo

La nuova promozione con buono Amazon in regalo è valida sino alle 10.00 del prossimo 1° ottobre per tutte le nuove attivazioni di Kena 5,99. L’offerta dell’operatore può essere sottoscritta direttamente online, tramite il sito dell’operatore raggiungibile cliccando sul link qui di sotto. La consegna della SIM all’indirizzo indicato dall’utente avviene tramite corriere, nel giro di pochi giorni lavorativi, ed è completamente gratuita.

Ecco il link per raggiungere il sito di Kena Mobile e attivare l’offerta:

Attiva Kena 5,99 con buono Amazon in regalo »

Per completare l’attivazione dell’offerta è necessario avere a disposizione:

un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario della SIM

di e il dell’intestatario della SIM l’indirizzo dove si desidera ricevere la SIM

dove si desidera ricevere la SIM il numero di cellulare da passare a Kena Mobile che dovrà appartenere ad uno degli operatori “target” dell’offerta

da passare a Kena Mobile che dovrà appartenere ad uno degli operatori “target” dell’offerta il codice seriale ICCID d ella SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM )

ella SIM (ecco ) uno strumento di pagamento (carta di credito, di debito o prepagata o un account PayPal) per effettuare l’acquisto dell’offerta e coprire il costo del primo mese (5,99 Euro)

