Kena Mobile: anche per clienti Iliad e CoopVoce è disponibile l’offerta con 70 GB a 5,99 Euro

Con l’inizio della settimana, Kena Mobile ha nuovamente aggiornato la sua Kena 5,99, una delle offerte “operator attack” più convenienti del mese di agosto 2020. L’offerta in questione è disponibile esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da uno degli operatori selezionati. Con l’aggiornamento della nuova settimana, Kena 5,99 torna ad essere disponibile per i clienti Iliad, dopo alcuni giorni di non disponibilità, e diventa disponibile anche per clienti CoopVoce.

Kena Mobile ha aggiornato l’elenco degli operatori compatibili che permettono di attivare Kena 5,99, offerta “operator attack” che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento delle offerte Kena Mobile. Per attivare tale offerta, infatti, è necessario richiedere la portabilità del numero da un operatore compatibile. L’elenco dei provider compatibili con l’offerta in costante aggiornamento. Da questa settimana, tale elenco registra il ritorno di Iliad e l’arrivo di CoopVoce.

Di conseguenza, Kena 5,99 è ora disponibile esclusivamente richiedendo la portabilità del proprio numero di cellulare da uno di questi provider:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, 1Mobile, Digi Mobile, Intermatica e Tiscali

I clienti di altri operatori di telefonia mobile (TIM, WINDTRE, Vodafone e altri virtuali non inclusi in quest’elenco) non potranno attivare l’offerta.

Kena 5,99: costi e vantaggi dell’offerta

Kena 5,99 è una delle migliori offerte del settore di telefonia mobile italiano ad agosto 2020 per rapporto qualità/prezzo. La tariffa in questione include dei bonus davvero molto ricchi e presenta un prezzo contenuto. Da notare, inoltre, che attivando l’offerta online sarà possibile contare su di una promozione aggiunta con primo mese, attivazione e SIM gratis.

Ecco i dettagli dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali

verso tutti i numeri mobili nazionali 70 GB di traffico dati ogni mese con velocità di navigazione massima di 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload sotto rete 4G TIM

di traffico dati ogni mese con velocità di navigazione massima di 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload sotto rete 4G TIM in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti e sino a 3 GB di traffico dati senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile

Kena 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun costo extra “nascosto” o vincolo di permanenza. L’offerta garantisce la massima libertà all’utente che può richiedere la disattivazione o passare ad altro operatore in qualsiasi momento. Come anticipato in precedenza, attivando online Kena 5,99 ad agosto 2020 ci sono alcuni vantaggi aggiuntivi:

primo mese, attivazione e SIM gratis

30 GB extra in regalo per i primi 30 giorni

Kena 5,99 è attivabile direttamente online, tramite il sito dell’operatore, cliccando sul box qui di sotto. Per completare la procedura di attivazione basta inserire il numero da passare a Kena Mobile e seguire tutti i passaggi richiesti. La SIM sarà spedita all’indirizzo fornito dall’utente senza alcun costo aggiuntivo.

Attiva Kena 5,99

Da notare che per il completamento dell’attivazione online dell’offerta è necessario avere a disposizione:

un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario della SIM

il numero di cellulare da passare a Kena Mobile; tale numero deve appartenere ad uno degli operatori compatibili con l’offerta

di da passare a Kena Mobile; tale numero deve appartenere ad uno degli operatori compatibili con l’offerta il codice seriale ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM )

(ecco ) l’indirizzo dove verrà spedita la SIM

L’offerta di Kena Mobile è, senza dubbio, una delle tariffe più vantaggiose del momento. Il vincolo sull’operatore di provenienza, in ogni caso, limita ad un target specifico di utenti la possibilità di richiederne l’attivazione. Per individuare le migliori offerte del momento è possibile, quindi, consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, scaricabile su smartphone e tablet Android, su iPhone e su iPad.

