Juventus-Napoli, dove vedere le partite di Serie A in diretta tv e streaming

Il campionato di Serie A è ricominciato con la prima giornata andata in scena la scorsa settimana. In questo week end si torna in campo con una lunga serie di sfide davvero molto interessanti tra cui spicca il “big match Juventus-Napoli . Ecco, quindi, dove vedere le partite di Serie A in diretta TV ed in diretta streaming e quali sono tutti i match di Serie A in programma nel corso del week end della seconda giornata di campionato.

Si torna in campo. La Serie A è tornata la settimana scorsa, con una prima giornata davvero intensa e piena di emozioni e goal. In questo week end, invece, c’è in programma la seconda giornata di campionato che prevede una serie di match davvero molto interessanti a partire dall’evento clou, il “big match” tra Juventus e Napoli, una partita che vedrà i pluri-campioni d’Italia sfidare la squadra partenopea che viene da tre secondi posti ed un terzo posto nel corso degli ultimi quattro campionati di Serie A.

Dopo l’anticipo di venerdì 30 agosto, che ha visto la sfida tra Bologna e Spal trasmessa da Sky, il programma della Serie A di questo week end prevede due partite per sabato 31 agosto, tra cui il match tra Juventus e Napoli, ed altre sette partite per domenica 1 settembre. Vediamo, quindi, qui di seguito quali sono tutti i match in programma per la seconda giornata di Serie A e dove guardare le partite, in diretta TV ed in streaming.

Juventus – Napoli: dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Il match di cartello della seconda giornata di Serie A vede la sfida tra Juventus e Napoli. La partita è in programma sabato 31 agosto con calcio d’inizio fissato per le 20.45. Entrambe le squadre hanno iniziato il campionato con una vittoria e punteranno a conquistare i tre punti per staccare subito in classifica i diretti rivali. Per vedere la partita tra Juventus e Napoli, che si giocherà a Torino, si potrà fare affidamento alla diretta TV garantita da Sky. Chi non è abbonato Sky potrà guardare la partita in diretta streaming attivando uno dei ticket Sport presenti tra le offerte NOW TV.

Da notare, inoltre, che il calendario delle partite di sabato 31 agosto include anche la sfida tra Milan e Brescia con i rossoneri che fanno il loro debutto stagionale a San Siro, dopo il passo falso a Udine della prima giornata, per sfidare la neopromossa Brescia che ha esordito con una vittoria domenica scorsa conquistato tre punti preziosi, in trasferta, contro il Cagliari. La partita tra Milan e Brescia sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN con calcio d’inizio fissato per le 18.

Dove vede le partite di Serie A di domenica 1 settembre

Il programma della Serie A di domenica 1 settembre è davvero molto ricco. La domenica calcistica si aprirà con il derby capitolino tra Lazio e Roma, in programma alle ore 18. Dopo il pareggio all’esordio, in casa con il Genoa, la Roma non può perdere ulteriori punti. Una vittoria, invece, permetterebbe alla Lazio di portarsi a +5 sui rivali giallo rossi. Il match sarà trasmesso in diretta TV da Sky e potrà essere seguito anche in diretta streaming con i ticket Sport di NOW TV.

Alle 20.45 di domenica sono in programma ben sei partite. In diretta TV su Sky sarà possibile seguire Cagliari – Inter, con la squadra di Conte che arriva da un ottimo esordio domenica scorsa, Genoa – Fiorentina, Lecce – Verona e Sassuolo – Sampdoria. Tutte e quattro le partite saranno disponibili in diretta streaming su NOW TV, attivando uno dei ticket Sport della TV online di Sky.

Su DAZN, invece, verranno trasmessi in diretta streaming due match alle 20.45. La piattaforma di streaming di eventi sportivi, infatti, permetterà di seguire Atalanta – Torino, un match molto interessante tra due squadre che lo scorso anno hanno fatto molto bene, e Udinese – Parma, con i friulani che mirano a bissare il successo ottenuto nella prima giornata contro il Milano.

Come vedere le partite di Serie A su Sky, NOW TV e DAZN

Per seguire le partite di Serie A è necessario avere a disposizione un abbonamento a Sky. La pay tv satellitare offre un gran numero di soluzioni d’abbonamento e diverse opzioni per accedere ai programma TV della sua programmazione ed, in particolare, alle 7 partite che vengono trasmesse in esclusiva ad ogni giornata di campionato.

Tutti i contenuti sportivi di Sky, comprese le partite di Serie A trasmesse in esclusiva, sono disponibili in diretta streaming tramite NOW TV, la piattaforma online di Sky che offre soluzioni molto più flessibili con la possibilità di sottoscrivere ticket giornalieri, settimanali o mensili senza alcun obbligo di rinnovo.

Per quanto riguarda il ticket Sport di NOW TV, l’opzione che permette di accedere alle partite di Serie A, ci sono tre opzioni:

ticket giornaliero: permette di accedere a tutti i contenuti per 24 ore al costo di 7,99 Euro;

permette di accedere a tutti i contenuti per 24 ore al costo di 7,99 Euro; ticket settimanale: permette di accedere a tutti i contenuti per una settimana al costo di 14,99 Euro;

permette di accedere a tutti i contenuti per una settimana al costo di 14,99 Euro; ticket mensile: permette di accedere a tutti i contenuti per un mese al costo di 29,99 Euro;

I ticket Sport di NOW TV sono attivabili online, senza alcun vincolo di rinnovo.

Per ogni giornata di campionato, infine, ben 3 partite su 10 sono trasmesse in diretta esclusiva da DAZN, la piattaforma di streaming dedicata allo sport. Anche in questo caso, è possibile accedere a DAZN senza abbonamenti vincolanti ma con l’attivazione di una sottoscrizione mensile e con la possibilità di disattivare il rinnovo in qualsiasi momento.

DAZN presenta un costo di 9,99 Euro al mese con primo mese gratuito per tutti i nuovi clienti. Oltre alle partite in esclusiva di Serie A, su DAZN è possibile seguire la Serie B, diversi campionati esteri, i canali Eurosport e molti altri eventi sportivi.

