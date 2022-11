iPhone Pro Max 14 con Vodafone: le offerte di Novembre 2022

Apple a settembre ha presentato la sua nuova linea di smartphone e Vodafone è stato tra i primi operatori di telefonia mobile a inserirlo nel proprio listino. Tra i modelli più richiesti c’è iPhone Pro Max 14, che è anche quello più costoso di tutta la gamma. Acquistare un’offerta smartphone incluso è una soluzione per dilazionare la spesa nel tempo suddividendola in più rate, che si possono addebitare comodamente su carta di credito.

iPhone Pro Max 14: la scheda tecnica completa

iPhone Pro Max 14 è lo smartphone con lo schermo più ampio della nuova gamma di prodotti di Apple (6,7″) e come il suo gemello dal display più piccolo si caratterizza per un sistema a tripla fotocamera e per la nuova Dynamic Island, che sostituisce il classico Notch. Le sue caratteristiche tecniche complete sono le seguenti:

Dimensioni: 77,6 mm x 160,7 mm x 7,85 mm

Peso: 240 g

Schermo OLED all‑screen da 6,7″ Super Retina XDR (2796×1290 pixel a 460 ppi)

Dynamic Island

Display always-on

Tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120Hz

Rating IP68 (resistenza a schizzi, gocce e polvere)

Processore A16 Bionic

Fotocamera principale (grandangolo) da 48 MP + Ultra‑grandangolo da 12 MP, teleobiettivo 2x da 12 MP + teleobiettivo 3x da 12 MP

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP

Face ID

Scanner LiDAR

SOS emergenze

Rilevamento incidenti

Batteria da 4323 mAh

iPhone Pro Max 14: le offerte di Vodafone di novembre 2022

Offerte smartphone incluso di Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 3 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 4 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 5 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 6 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 7 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 8 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Per avere iPhone Pro Max 14 con Vodafone potete facilmente abbinarlo a una delle offerte smartphone incluso dell’operatore. Il pagamento avviene a rate con vincolo di permanenza di 24 mesi. E’ anche previsto il pagamento di un anticipo di entità differente a seconda del modello desiderato. Ci sono tante tariffe tra cui scegliere. Tra le più convenienti abbiamo due promozioni che possono essere attivate solo online per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali. Il trasferimento del numero è gratuito e avviene entro massimo 3 giorni lavorativi.

1. Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite

2. Vodafone Silver con prezzo bloccato per 24 mesi con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite

Confronta le offerte di Vodafone »

Con Smart Pay si addebita in automatico il costo mensile su conto corrente o carta di credito e si ottengono anche altri vantaggi. Il primo è il non dover più acquistare una ricarica manuale per il rinnovo del piano. Chi la sceglie riceve più Giga insieme a uno sconto sul prezzo mensile, il 5G Priority Access a garanzia di un segnale stabile e veloce anche in caso di traffico congestionato e accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma dedicato ai clienti dell’operatore include 10 GB aggiuntivi al mese, navigazione 5G e sconti e promozioni per i propri acquisti su Amazon.it, Carrefour.it, Eveli e altri grandi marchi.

Altre offerte invece permettono di accedere gratuitamente al 5G in automatico. Le tariffe della famiglia RED, ad esempio, consentono di avere fino a 100 GB in 5G al prezzo di partenza di 14,99 euro al mese con Smart Pay. Nella stessa categoria di proposte troviamo anche delle promozioni dedicate ai giovani (dai 25 anni in giù) per avere 100 GB in 5G al prezzo di 9,99 euro al mese con Smart Pay con inclusi anche la protezione di Rete Sicura con Parental Control e la possibilità di scegliere tra due offerte dedicate all’intrattenimento.

3. RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

4. RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

5. RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Per chi ha la linea fissa con Vodafone il prezzo è di 6,99 euro al mese. Nel piano è inclusa anche la protezione di Rete Sicura con Parental Control. Attivazione a 6,99 euro

6. RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Con questo piano si può scegliere se ricevere 3 mesi di NOW TV Entertainment o 20 euro di credito per PlayStation Store. Attivazione a 6,99 euro

Se volete però acquistare iPhone Pro Max 14 al prezzo più basso disponibile dovete però rivolgervi alle tariffe della famiglia Infinito, che permettono anche di navigare alla massima velocità sulla Giga Network 5G:

7. Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

8. Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

Chi acquista le offerte Infinito con Smart Pay ottiene anche accesso gratuito a Vodafone Club+. Rispetto al programma di base include anche 104 partite di Champions League e tutti i contenuti anche in 4K di Infinity+ oltre a sconti sull’acquisto di dispositivi elettronici nei Vodafone Store.

I clienti di Vodafone per il mobile possono poi accedere a un prezzo agevolato all’offerta fibra ottica di base dell’operatore e avere così navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) e inclusi attivazione e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer a 22,90 euro al mese senza vincoli. La stessa offerta ma con chiamate incluse con acquisto online costa 27,90 euro al mese senza vincoli.

Attiva Internet Unlimited per i già clienti mobili »

I prezzi di iPhone Pro Max 14 a seconda dei differenti tagli di memoria sono i seguenti:

iPhone Pro Max 14 da 128 GB – a partire da 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone Pro Max 14 da 256 GB – a partire da 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone Pro Max 14 da 512 GB – a partire da 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone Pro Max 14 da 1 TB – a partire da 69,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

Sono disponibili i colori nero siderale, argento, oro e viola scuro. iPhone Pro Max 14 viene spedito gratuitamente a domicilio in tutta Italia nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì). Per seguire il proprio ordine basta inserire il numero d’ordine fornito dall’operatore tramite SMS o email subito dopo l’acquisto nell’apposito sistema di tracking.

In caso di recesso o passaggio ad altro operatore prima dei 24 mesi si dovranno comunque corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Se invece non siete soddisfatti di iPhone Pro Max 14 potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal ritiro e restituirlo all’operatore senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti sulla confezione, il cui codice IMEI deve corrispondere a quello presente sul terminale.

« notizia precedente Passa a TIM con telefono incluso: le offerte di Novembre 2022