iPhone 14: tutte le offerte per l'acquisto a rate con TIM, Iliad, WINDTRE, Vodafone e Fastweb

Presentati la scorsa settimana, i nuovi iPhone 14 e 14 Pro sono ora pronti al debutto. I nuovi smartphone di Apple sono attualmente disponibili in preordine con le consegne che partiranno il 16 settembre per iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max e ad inizio ottobre per il 14 Plus. Ecco tutte le offerte per l'acquisto a rate ed i prezzi degli i Phone 14 con TIM, Iliad, WINDTRE, Vodafone e Fastweb .

Gli iPhone sono, tradizionalmente, gli smartphone più richiesti per l’acquisto a rate in abbinamento alle offerte degli operatori. Sono bastati pochi giorni ai provider di telefonia mobile italiani per presentare le proprie offerte telefono incluso dedicate ai nuovi iPhone 14, svelati la scorsa settimana da Apple e pronti alla vendita a partire dal 16 settembre.

Attualmente, i nuovi iPhone 14 sono disponibili in abbinamento alle offerte TIM, Iliad, WINDTRE, Vodafone e Fastweb con la possibilità di dilazionare la (considerevole) spesa per l’acquisto di uno dei nuovi smartphone di Apple. Ecco tutte le offerte da tenere in considerazione per poter acquistare a rate uno dei nuovi iPhone 14.

Le offerte a rate per i nuovi iPhone 14 e 14 Pro con TIM, Iliad, WINDTRE, Fastweb e Vodafone

MODELLO COSTO MENSILE iPhone 14 TIM: da 34 euro al mese (con anticipo zero)

Iliad: d 27 euro al mese

WINDTRE: da 24,99 euro al mese

Fastweb: da 33,30 euro al mese (con anticipo zero) iPhone 14 Plus TIM: da 39 euro al mese (con anticipo zero)

Iliad: da 30 euro al mese

WINDTRE: da 28,99 euro al mese

Fastweb: da 37,62 euro al mese (con anticipo zero) iPhone 14 Pro TIM: da 45 euro al mese (con anticipo zero)

Iliad: da 37 euro al mese

WINDTRE: da 29,99 euro al mese

Fastweb: da 42,97 euro al mese (con anticipo zero) iPhone 14 Pro Max TIM: da 50 euro al mese (con anticipo zero)

Iliad: da 37 euro al mese

WINDTRE: da 34,99 euro al mese

Fastweb: da 47,97 euro al mese (con anticipo zero)

iPhone 14 con TIM: le offerte per l’acquisto a rate

Per la fase di lancio, TIM propone la possibilità di acquistare i nuovi iPhone 14 con offerte di finanziamento TIMFin su carta di credito. Queste soluzioni prevedono il pagamento di 30 rate mensili e nessun anticipo. Per l’accesso alle offerte per l’acquisto a rate di un nuovo iPhone 14 è necessario aver attivato o attivare in fase di acquisto un’offerta ricaricabile TIM.

I prezzi dei nuovi iPhone 14 con TIM sono i seguenti:

iPhone 14 disponibile a partire da 34 euro al mese

disponibile a partire da iPhone 14 Plus disponibile a partire da 39 euro al mese

disponibile a partire da iPhone 14 Pro disponibile a partire da 45 euro al mese

disponibile a partire da iPhone 14 Pro Max disponibile a partire da 50 euro al mese

I prezzi indicati si riferiscono al taglio base da 128 GB.

Per passare a TIM ed acquistare uno degli iPhone 14 a rate è possibile attivare TIM 5G Power Smart. La tariffa in questione include minuti ed SMS illimitati oltre a 50 GB in 4G e 5G al costo di 14,99 euro al mese. Da notare che per i già clienti TIM di rete fissa ci sono Giga illimitati senza costi aggiuntivi e che scegliendo l’attivazione online si può beneficiare del primo mese e dell’attivazione gratis.

iPhone 14 con Iliad: le offerte per l’acquisto a rate

Anche Iliad propone ai suoi clienti la possibilità di acquistare a rate uno dei nuovi iPhone 14. Come al solito, per l’acquisto a rate di uno smartphone con l’operatore è necessario essere clienti Iliad da almeno 3 mesi (con addebito automatico dell’offerta su conto o carta). Iliad propone gli smartphone di Apple con anticipo e 30 rate mensili. Il pagamento avviene con carta di credito o con carta di debito. In caso di recesso anticipato, inoltre, non ci sono costi aggiuntivi ma è necessario solo saldare le rate residue.

Ecco i prezzi per acquistare iPhone 14 a rate:

iPhone 14 disponibile a partire da 27 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 209 euro

disponibile a partire per 30 mesi con iPhone 14 Plus disponibile a partire da 30 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 269 euro

disponibile a partire per 30 mesi con iPhone 14 Pro disponibile a partire da 33 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 339 euro

disponibile a partire per 30 mesi con iPhone 14 Pro Max disponibile a partire da 37 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 369 euro

I prezzi indicati si riferiscono al modello base da 128 GB.

Per passare ad Iliad e acquistare un nuovo iPhone 14 a rate è possibile puntare su Giga 80. L’offerta include minuti ed SMS illimitati e 80 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. Per attivare la tariffa in questione è possibile affidarsi alla procedura online:

In alternativa, è possibile attivare Flash 150, disponibile fino al 16 settembre. L’offerta in questione include minuti ed SMS illimitati oltre a 150 GB in 4G e 5G con un costo periodico di 9,99 euro al mese e attivazione di 9,99 euro una tantum. Per attivare l’offerta tramite il sito Iliad è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

iPhone 14 con Fastweb: le offerte per l’acquisto a rate

Fastweb consente l’acquisto a rate degli iPhone 14 grazie ad una partnership con Findomestic che mette a disposizione l’acquisto tramite finanziamento in un qualsiasi negozio Fastweb. I prezzi sono i seguenti:

iPhone 14 disponibile a partire da 33,30 euro al mese per 30 mesi

disponibile a partire per 30 mesi iPhone 14 Plus disponibile a partire da 37,62 euro al mese per 30 mesi

disponibile a partire per 30 mesi iPhone 14 Pro disponibile a partire da 42,97 euro al mese per 30 mesi

disponibile a partire per 30 mesi iPhone 14 Pro Max disponibile a partire da 47,97 euro al mese per 30 mesi

Per accedere alle offerte Fastweb per l’acquisto a rate degli iPhone è possibile attivare direttamente online, con consegna a casa o ritiro in negozio della SIM, l’offerta Fastweb Mobile che prevede minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro al mese. Ricordiamo che il 5G di Fastweb da alcuni mesi è compatibile anche con gli iPhone.

iPhone 14 con WINDTRE: le offerte per l’acquisto a rate

Gli iPhone 14 sono acquistabili a rate anche con le offerte WINDTRE. L’operatore prevede un pagamento rateale di 30 mesi con un anticipo iniziale che viene azzerato scegliendo le soluzioni con finanziamento. Da notare, però, che l’importo della rata mensile e dell’eventuale anticipo dipendono dall’offerta attivata.

Scegliendo DI PIU’ UNLIMITED 5G, tariffa con minuti e Giga illimitati a 29,99 euro al mese, è possibile acquistare gli iPhone 14 con i seguenti prezzi:

iPhone 14 disponibile a partire da 24,99 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 129,99 euro

disponibile a partire per 30 mesi con iPhone 14 Plus disponibile a partire da 28,99 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 149,99 euro

disponibile a partire per 30 mesi con iPhone 14 Pro disponibile a partire da 29,99 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 259,99 euro

disponibile a partire per 30 mesi con iPhone 14 Pro Max disponibile a partire da 34,99 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 339,99 euro

I prezzi si riferiscono al modello base da 128 GB e, come detto, all’abbinamento all’offerta DI PIU’ UNLIMITED 5G da 29,99 euro al mese. Scegliendo un’offerta più economica del listino di WINDTRE sarà necessario mettere in conto un anticipo e una rata mensile più alta. Per tutti i dettagli è possibile rivolgersi al sito WINDTRE.

iPhone 14 con Vodafone: le offerte per l’acquisto a rate

Per il momento, Vodafone non ha ancora diffuso i prezzi per l’acquisto a rate degli iPhone 14. Aggiorneremo il testo non appena saranno disponibili.