iPhone 14 a Ottobre 2022: offerte a rate con TIM, Iliad, WindTre, Vodafone e Fastweb

iPhone 14 è stato presentato solo poco tempo ma in breve tempo è diventato l’oggetto del desiderio di tantissimi utenti. La sua caratteristica più peculiare è la sostituzione del notch con la Dynamic Island, oltre a migliorie dal punto di vista della capacità di calcolo grazie al nuovo processore proprietario A16 Bionic e del comparto fotografico. Per avere iPhone 14 a rate basta abbinarlo a una delle tante offerte smartphone incluso proposte da operatori di telefonia mobile come Vodafone, Iliad, WindTre, TIM e Fastweb. Le consegne di iPhone 14 Plus, la versione che ha sostituito iPhone Mini, partiranno solo il 7 ottobre 2022.

iPhone 14 a rate con TIM: le offerte di ottobre 2022

Offerte iPhone 14 incluso di TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM WONDER Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM WONDER Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

TIM permette di acquistare iPhone 14 a rate pagando con carta di credito (no debito o prepagate) con finanziamento TIMFin (TAEG 0,0% salvo approvazione) per chi mantiene la linea mobile per almeno 30 mesi. La promozione è però riservata a chi è già cliente per il cellulare da 6 mesi o per il fisso da 12 mesi. Se avete la connessione di casa con TIM potete scegliere di addebitare le rate in bolletta. La consegna del telefono è gratuita e avviene entro pochi giorni lavorativi tramite corriere.

Per coloro che arrivano da alcuni operatori selezionati con portabilità del numero, che viene eseguita da TIM senza alcun costo aggiuntivo, sono disponibili due tariffe:

1. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO

2. TIM Wonder Five invece include minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità da alcuni MVNO come Fastweb Mobile, CoopVoce e Postemobile

Altre offerte invece possono essere attivare da chi arriva da qualsiasi operatore anche senza portabilità:

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con navigazione prioritaria fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese. Il piano include anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi per salvare qualsiasi documento nella qualità originale (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus contro il furto d’identità, truffe informatiche e qualsiasi altra minaccia online

4. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. Il piano è riservato agli Under 25 e include anche traffico illimitato per l’ascolto di musica su TIMMUSIC. All’offerta si possono poi aggiungere una o più delle seguenti opzioni:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

L’operatore ai nuovi clienti che acquistano queste offerte online regala primo mese e attivazione. La SIM in questo caso costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Chi ha già la linea fissa con TIM può inoltre acquistare TIM Unica per avere ogni mese Giga illimitati sulle SIM di tutta la famiglia fino a quando la connessione di casa resta attiva. La promozione è gratuita e si applica fino a 6 SIM anche non intestate al titolare della rete fissa. Il pagamento delle linee mobili e fisse avviene con TIM Ricarica Automatica con domiciliazione in bolletta.

I prezzi di iPhone 14 a rate con TIM sono i seguenti:

iPhone 14 – 34 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Plus – 39 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Pro – 45 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Pro Max – 50 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 a rate con Iliad: le offerte di ottobre 2022

Offerte iPhone 14 incluso di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Giga 120 illimitati 120 GB in 5G 9,99 euro

Per avere iPhone 14 a rate con Iliad si deve possedere una SIM dell’operatore da almeno 3 mesi e aver attivato il pagamento automatico su carta di credito con sistema di sicurezza 3D Secure. Per procedere all’acquisto basta accedere all’apposita sezione dell’Area Personale sul sito. La consegna è gratuita e avviene tramite corriere entro 5 giorni lavorativi. Le due migliori offerte a cui abbinare iPhone 14 a rate sono:

1. Giga 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita

2. Giga 80 con minuti e SMS illimitati e 80 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita

I prezzi di iPhone 14 a rate con Iliad sono i seguenti:

iPhone 14 da 128 GB a 27 euro al mese per 30 rate + 209 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 249 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB a 33 euro al mese per 30 rate + 339 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB a 37 euro al mese per 30 rate + 349 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB a 40 euro al mese per 30 rate + 519 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 128 GB a 37 euro al mese per 30 rate + 369 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB a 39 euro al mese per 30 rate + 439 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB a 44 euro al mese per 30 rate + 549 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 128 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 269 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 256 GB a 33 euro al mese per 30 rate + 309 euro di anticipo

iPhone 14 a rate con WindTre: le offerte di ottobre 2022

Offerte iPhone 14 incluso di WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Lite 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 50 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 12,99 euro Di Più Full 5G con Easy Pay minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) e 200 SMS 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 14,99 euro Di Più Unlimited 5G con Easy Pay illimitati (200 minuti verso l’estero) e 200 SMS illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro

WindTre come altri operatori permette di avere iPhone 14 a rate senza anticipo. Il gestore però non effettua la consegna a domicilio ma consente di ritirare il proprio acquisto nel suo negozio più vicino. Insieme al telefono si hanno anche 3 mesi di Apple TV+ in omaggio. Per avere iPhone 14 al prezzo più basso vi consigliamo di attivare:

Di Più Unlimited 5G con minuti illimitati (200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G con Priority Pass a 29,99 euro al mese con Easy Pay. L’attivazione di 49,99 euro si può rateizzare in 24 rate da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum. Easy Pay è il sistema di pagamento di addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

I prezzi di iPhone 14 a rate con WindTre sono i seguenti:

iPhone 14 da 128 GB a partire da 24,99 euro al mese per 24 rate

iPhone 14 da 256 GB a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate

iPhone 14 da 512 GB a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate

iPhone 14 Pro da 128 GB a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate

iPhone 14 Pro da 256 GB a partire da 34,99 euro al mese per 24 rate

iPhone 14 Pro da 512 GB a partire da 34,99 euro al mese per 24 rate

iPhone 14 Pro da 1 TB a partire da 34,99 euro al mese per 24 rate

iPhone 14 Pro Max da 128 GB a partire da 34,99 euro al mese per 24 rate

iPhone 14 Pro Max da 256 GB a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate

iPhone 14 Pro Max da 512 GB a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate

iPhone 14 Pro Max da 1 TB a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate

iPhone 14 a rate con Vodafone: le offerte di ottobre 2022

Offerte iPhone 14 incluso di Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Bronze Plus illimitati 150 GB in 4G 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro con Smart Pay Vodafone Silver illimitati 200 GB in 4G 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro con Smart Pay

Vodafone come TIM permette di abbinare l’acquisto di iPhone 14 a rate a qualsiasi offerte di telefonia mobile. La spedizione è gratuita nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutto il Paese ed è possibile seguirne l’andamento inserendo il numero di pratica comunicato dall’operatore in un apposito servizio di tracking. Tra le più convenienti troviamo due offerte attivabili solo online e riservate a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità del numero:

1. Vodafone Bronze Plus con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese con Smart Pay

2. Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese con Smart Pay e prezzo bloccato per 24 mesi

Per entrambe le offerte SIM, attivazione e spedizione sono gratuite. Smart Pay è il sistema di pagamento con addebito su conto corrente o carta di credito che permette di dimenticarsi delle ricariche manuali ma soprattutto di avere uno sconto sul prezzo mensile e accesso al Vodafone Club per avere navigazione in 5G, 10 GB aggiuntivi insieme a convenzioni sui servizi e prodotti dei partner dell’operatore. Ad esempio si può usufruire del 10% di cashback sugli acquisti su Amazon.it o 5 euro di sconto sulla spesa online su Everli.

I prezzi di iPhone 14 a rate con Vodafone sono i seguenti:

iPhone 14 da 128 GB – a partire da 34,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB – a partire da 47,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB – a partire da 53,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 1 TB – a partire da 63,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 128 GB – a partire da 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB – a partire da 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB – a partire da 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 1 TB – a partire da 69,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 a rate con Fastweb: le offerte di ottobre 2022

Offerte iPhone 14 incluso di Fastweb Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 240 GB anche in 5G 7,95 euro

Fastweb per chi acquista iPhone 14 a rate aumenta sensibilmente i Gigabyte inclusi nel piano mobile abbinato al telefono. Comprando lo smartphone in negozio si può richiedere un finanziamento con Findomestic a tasso zero in 20 o 30 mesi con TAN fisso 0,0% e TAEG 0% (salvo approvazione). L’offerta a cui associare iPhone 14 a rate è la seguente:

1. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 240 GB anche in 5G solo con telefono incluso (altrimenti 90 GB) a 7,95 euro al mese. SIM a 10 euro con attivazione e spedizione gratuita. Nel piano sono inclusi anche i corsi della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende.

I prezzi di iPhone 14 a rate con Fastweb sono i seguenti:

iPhone 14 da 128 GB da 33,30 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 da 256 GB da 36,97 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro da 128 GB da 42,97 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro da 256 GB da 47,30 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro da 512 GB da 56,30 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Plus da 128 GB da 37,62 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Plus da 256 GB da 41,97 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro Max da 128 GB da 47,97 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro Max da 256 GB da 52,63 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro Max da 512 GB da 60,97 euro al mese per 30 rate

