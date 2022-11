iPhone 14 a Novembre 2022: offerte a rate con TIM, Iliad, WindTre, Vodafone e Fastweb

iPhone 14 è tra gli smartphone più ambiti dagli utenti. L’ultima generazione di telefoni realizzata da Apple è disponibile nella varianti Plus, Pro e Pro Max e tutte includono uno schermo OLED ancora più resistente, nuovo processore A16 Bionic e un comparto fotografico migliorato. La novità più evidente è l’introduzione della Dynamic Island in sostituzione dell’ormai classico notch. Con le offerte smartphone incluso degli operatori di telefonia mobile si può avere iPhone 14 pagandolo a rate e riceverlo comodamente a casa.

Offerte con iPhone 14 a rate di TIM a novembre 2022

Offerte iPhone 14 incluso di TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Con TIM potete avere il vostro iPhone 14 a rate pagando con addebito su carta di credito (no debito o prepagata) con finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%) se siete clienti dell’operatore per il mobile da almeno 6 mesi o da 12 per quelli fisso. E’ previsto un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi. Chi ha la connessione di casa con TIM può anche addebitare le rate in bolletta. La spedizione di iPhone 14 è gratuita e avviene in 5-8 giorni lavorativi tramite corriere. E’ possibile abbonare l’acquisto del telefono alle seguenti offerte:

TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è attivabile solo per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO con portabilità del numero. Il trasferimento del contatto viene comunque eseguito da TIM gratuitamente.

TIM Wonder Six »

TIM Wonder Five invece include minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta è attivabile solo per chi arriva da alcuni MVNO con portabilità del numero.

TIM Wonder Five »

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con navigazione prioritaria sulla rete di TIM fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese. Nel piano sono inclusi anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus con Parental Control.

Attiva TIM 5G Power Smart

TIM Young con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. L’offerta è attivabile solo per chi ha meno di 25 anni e include traffico dati illimitato per ascoltare musica su TIMMUSIC.

E’ poi possibile arricchirla con queste opzioni:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che acquistano queste tariffe sul sito. Se poi si ha già la linea fissa con TIM si può attivare gratuitamente TIM Unica e disporre ogni mese di Giga illimitati anche per le SIM di tutta la famiglia. Il pagamento in questo caso avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

I prezzi per i diversi modelli di iPhone 14 sono i seguenti:

iPhone 14 – 34 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Plus – 39 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Pro – 45 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Pro Max – 50 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Offerte con iPhone 14 a rate di Iliad a novembre 2022

Offerte iPhone 14 incluso di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Flash 160 illimitati 160 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro

Iliad permette invece di acquistare iPhone 14 a rate solo a chi ha acquistato una sua SIM da almeno 3 mesi e ha attivato l’addebito automatico su carta di credito o di debito con 3D Secure. Una volta attivata l’offerta si può fare richiesta per il telefono direttamente dall’Area Personale. La consegna è gratuita. La migliore tariffa oggi disponibile è:

Flash 160 con minuti e SMS illimitati e 160 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. La tariffa, salvo proroghe, è disponibile fino al 10/11/22

Attivando questa offerta si ha poi uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica di Iliad. La sua tariffa per la connessione di casa include navigazione senza limiti fino a 5 Gbps complessivi, chiamate da fisso, modem Wi-Fi e attivazione a 19,99 euro al mese per sempre per i clienti mobile con offerta da 9,99 euro al mese.

I prezzi per i diversi modelli di iPhone 14 sono i seguenti:

iPhone 14 da 128 GB a 27 euro al mese per 30 rate + 209 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 249 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB a 33 euro al mese per 30 rate + 339 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB a 37 euro al mese per 30 rate + 349 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB a 40 euro al mese per 30 rate + 519 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 128 GB a 37 euro al mese per 30 rate + 369 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB a 39 euro al mese per 30 rate + 439 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB a 44 euro al mese per 30 rate + 549 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 128 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 269 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 256 GB a 33 euro al mese per 30 rate + 309 euro di anticipo

Offerte con iPhone 14 a rate di WindTre a novembre 2022

Offerte iPhone 14 incluso di WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Lite 5G minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 5G 12,99 euro Di Più Full 5G minuti illimitati (50 verso l’estero) e 200 SMS 100 GB in 5G 14,99 euro Di Più Unlimited 5G minuti illimitati (200 verso l’estero) e 200 SMS illimitati in 5G 29,99 euro

WindTre come altri operatori permette di acquistare iPhone 14 a rate senza anticipo ma consente anche di scegliere se vincolarsi per 24 o 30 mesi. In più si hanno inclusi 3 mesi di Apple TV+. Con il servizio Reload Exchange potete valutare il vostro vecchio smartphone per ottenere uno sconto fino a 190 euro per il nuovo telefono. Il ritiro del dispositivo avviene in negozio. Per avere iPhone 14 al prezzo più basso dovete attivare:

Di Più Unlimited 5G con minuti illimitati (200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G con Priority Pass a 29,99 euro al mese con Easy Pay. Nel piano sono inclusi anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo e call center senza attese al 159. Attivazione online a 49,99 euro da dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro

Confronta le offerte di WindTre »

Easy Pay è il servizio per l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito che consente di dimenticarsi delle ricariche manuali e avere più Giga inclusi rispetto al pagamento su credito residuo.

I prezzi per i diversi modelli di iPhone 14 sono i seguenti:

iPhone 14 da 24,99 euro al mese

iPhone 14 Pro da 29,99 euro al mese

iPhone 14 Pro Max da 34,99 euro al mese

iPhone 14 Plus da 28,99 euro al mese

Offerte con iPhone 14 a rate di Vodafone a novembre 2022

Offerte iPhone 14 incluso di Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro Vodafone Silver (prezzo bloccato per 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro

Vodafone consente di acquistare iPhone 14 a rate con vincolo di 24 mesi. E’ previsto anche il pagamento di un anticipo a seconda del modello desiderato. Le due tariffe più economiche sul listino dell’operatore, riservate però a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO con portabilità del numero sono:

Vodafone Special con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese . Attivazione e SIM sono gratuite

con minuti e SMS illimitati e con Smart Pay a 5 euro per un mese, poi . Attivazione e SIM sono gratuite Vodafone Special (prezzo bloccato 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite

Per avere iPhone 14 al prezzo più basso dovete però attivare l’offerta Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 39,99 euro al mese con Smart Pay. L’attivazione è di 6,99 euro.

Smart Pay prevede l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito che permette di avere anche 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G, 5G Priority Access per una connessione stabile e veloce anche in condizioni di traffico congestionato e accesso gratuito a Vodafone Club con sconti e promozioni ogni mese sui prodotti e servizi di grandi marchi come YOOX.com, Amazon.it, Q8, Everli e altri. Nelle offerte Infinito è incluso il Vodafone Club+ che aggiunge 6 mesi di Infinity+ e sconti sui dispositivi digitali nei Vodafone Store.

Confronta le offerte di Vodafone »

I prezzi per i diversi modelli di iPhone 14 sono i seguenti:

iPhone 14 da 128 GB – a partire da 34,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 128 GB – a partire da 40,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 512 GB – a partire da 55,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB – a partire da 47,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB – a partire da 53,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 1 TB – a partire da 63,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 128 GB – a partire da 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB – a partire da 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB – a partire da 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 1 TB – a partire da 69,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

Offerte con iPhone 14 a rate di Fastweb a novembre 2022

Offerte smartphone incluso di Fastweb Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB anche in 5G 7,95 euro

Fastweb permette di acquistare iPhone 14 a rate solo in negozio in abbinamento a una SIM. Nel punto vendita più vicino, che potete trovare cliccando sul tasto “Vai in negozio” all’interno della pagina al modello di smartphone desiderato sul Fastweb Shop online, potete anche richiedere un finanziamento con Findomestic a tasso zero con vincolo di 20 o 30 mesi (TAEG-TAN 0,00% salvo approvazione). L’offerta oggi disponibile è:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. La SIM se acquistata online costa 10 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite. Il piano include anche i corsi della Fastweb Digital Academy

Attiva Fastweb Mobile »

I prezzi per i diversi modelli di iPhone 14 sono i seguenti:

iPhone 14 da 128 GB da 33,30 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 da 256 GB da 36,97 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro da 128 GB da 42,97 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro da 256 GB da 47,30 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro da 512 GB da 56,30 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Plus da 128 GB da 37,62 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Plus da 256 GB da 41,97 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro Max da 128 GB da 47,97 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro Max da 256 GB da 52,63 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro Max da 512 GB da 60,97 euro al mese per 30 rate

« notizia precedente SIM Giga Illimitati: le migliori offerte di novembre 2022