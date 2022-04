iPhone 13 a rate: con le offerte degli operatori risparmi fino al 15%

La nuova indagine dell' Osservatorio SOStariffe.it si concentra sulle offerte degli operatori per acquistare i nuovi iPhone 13 a rate. Lo studio ha analizzato costi e vantaggi legati all'acquisto a rate di uno dei nuovi iPhone. Da notare, inoltre, che i dati ricavati sono posi stati confrontati con quanto già rilevato precedentemente, in occasione del lancio commerciale dei nuovi iPhone 13 avvenuto oramai sei mesi fa. Scegliendo le offerte degli operatori è possibile risparmiare fino al 15% sull'acquisto di un nuovo iPhone 13.

Gli iPhone 13 sono un vero e proprio punto di riferimento del mercato di telefonia mobile, risultando tra gli smartphone più desiderati e venduti in assoluto. Grazie alle offerte con telefono incluso degli operatori di telefonia, per gli utenti c’è la possibilità di acquistare un nuovo iPhone 13 a rate. Quanto sono convenienti, però, questo tipo di offerte che permettono di dilazionare il pagamento?

A rispondere a questa domanda arriva una recente indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it. Lo studio ha preso in esame le principali opzioni a disposizione degli utenti per acquistare un nuovo iPhone 13 a rate (andando a considerare anche le varianti Pro) in abbinamento ad una tariffa mobile. Queste soluzioni consentono di dilazionare, in 24 o 30 mesi, in base al provider scelto, il pagamento dello smartphone.

Secondo i dati raccolti, per alcune varianti della gamma iPhone 13 è possibile registrare un risparmio notevole rispetto al prezzo di listino. L’indagine conferma, infatti, come le offerte degli operatori garantiscano la possibilità di risparmiare oltre il 15% rispetto al listino. Questa scelta consente di tagliare la spesa complessiva per l’acquisto dello smartphone, con la possibilità di risparmiare fino a più di 100 euro.

Come funzionano le offerte a rate degli operatori per acquistare un nuovo iPhone 13 a rate

Le offerte con telefono incluso degli operatori consentono di acquistare a rate uno smartphone come gli iPhone 13 o un qualsiasi altro modello disponibile sul mercato. La struttura di queste offerte è molto semplice e quasi tutti gli operatori propongono meccanismi analoghi. Lo smartphone viene abbinato ad una SIM con offerta mobile attiva. Il costo d’acquisto del dispositivo viene suddiviso in un anticipo e in 24/30 rate mensili.

Per quanto riguarda il pagamento, invece, l’anticipo è da pagare alla sottoscrizione del contratto mentre le rate mensili vengono addebitate su carta di credito oppure, per i modelli più economici in genere, su conto corrente. Diversi operatori, inoltre, propongono la possibilità di acquistare uno smartphone a rate grazie alla sottoscrizione di un finanziamento con una finanziaria partner del provider.

Le caratteristiche delle offerte con iPhone a rate possono cambiare, in modo anche significativo, da operatore ad operatore. C’è da tener conto, inoltre, anche dei costi legati alla tariffa mobile da abbinare che deve essere particolarmente conveniente per rendere vantaggioso l’acquisto dilazionato dell’iPhone. Per confrontare le tariffe mobile disponibili attualmente sul mercato è possibile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it:

Con le offerte degli operatori si può risparmiare fino al 15% sull’acquisto di un iPhone 13

I dati emersi dall’Osservatorio SOStariffe.it confermano l’elevato margine di risparmio a disposizione degli utenti che optano per l’acquisto a rate di un iPhone 13. In base al modello scelto, infatti, è possibile risparmiare dal 6% al 15% sul prezzo di listino praticato da Apple per i suoi smartphone. Il risparmio percentuale maggiore viene registrato da iPhone 13 128 GB. Lo smartphone, infatti, grazie alle offerte a rate degli operatori è acquistabile con un risparmio del 15% rispetto al listino.

Si tratta di un taglio di prezzo di quasi 140 euro. Per quanto riguarda il risparmio percentuale minimo, invece, il dato più basso viene registrato con iPhone 13 Pro Max 512 GB. In questo caso, gli utenti possono risparmiare circa il 6% sul listino (con un taglio alla spesa complessiva di 106 euro). Lo smartphone che garantisce il risparmio assoluto più contenuto è iPhone 13 Pro 128 GB. Con questo modello, infatti, il risparmio ottenibile è di 79 euro.

iPhone 13 a rate: prezzi in calo per alcune varianti a 6 mesi dal lancio

Sono passati 6 mesi dal lancio commerciale degli iPhone 13. Lo studio ha, quindi, effettuato un confronto tra i dati registrati nell’ottobre del 2021 con quelli raccolti a marzo 2022. Il confronto in questione conferma un calo del costo d’acquisto per diverse varianti di iPhone 13. Optare per un acquisto a rate di un iPhone 13 può garantire l’accesso a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle registrare durante il lancio.

In particolare, la riduzione più significativa è stata registrata da iPhone 13 128 GB. Per questo modello, infatti, il costo medio d’acquisto con le offerte a rate è passato da 831 euro a 802 euro (considerando anticipo e l’importo complessivo delle rate mensili). Attenzione però. Per alcuni modelli di iPhone 13, infatti, si registra un aumento dei prezzi. I rincari più significativi vengono registrati da iPhone 13 Pro 256 GB (+53,76 euro di spesa complessiva) e da iPhone 13 Pro Max 512 GB (+58,43 euro).