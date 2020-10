iPhone 12 è uno degli smartphone più attesi del 2020 ma il prezzo resta proibitivo per molti utenti. Scopri come averlo al giusto prezzo grazie alle offerte di Tim e relativi i costi a seconda del modello desiderato

Apple il 13 ottobre ha svelato il suo nuovo smartphone iPhone 12. La presentazione è avvenuta in leggero ritardo rispetto alla tradizione a causa della pandemia da Coronavirus che ha causato problemi nella fornitura dei componenti per il dispositivo. Il terminale del colosso di Cupertino è disponibile in quattro diverse modelli ma non tutti sono stati messi in vendita fin da subito. La versione Mini e Pro Max saranno infatti disponibili in un secondo momento. Tim è stato tra i primi operatori di telefonia mobile a consentire l’acquisto di iPhone 12. La modalità a rate, però, è esclusiva di chi è già cliente del gestore anche per la linea fissa.

iPhone 12 TIM: prezzi e offerte per avere il nuovo iPhone

Tim permette di acquistare in un’unica soluzione iPhone 12 anche senza registrarsi sul proprio sito. I prezzi a seconda dei diversi modelli sono:

iPhone 12 da 64 GB a 949,90 euro

iPhone 12 da 128 GB a 999,90 euro

iPhone 12 da 256 GB a 1119,90 euro

iPhone 12 è disponibile nei colori nero, bianco, red, blu e verde.

iPhone 12 Pro da 128 GB a 1199,90 euro

iPhone 12 Pro da 256 GB a 1319,90 euro

iPhone 12 Pro è disponibile nei colori grafite, argento, oro e blu pacifico.

Chi acquista un dispositivo Apple con Tim ottiene un anno di abbonamento gratuito a Apple TV+ da attivare entro 3 mesi. Il prezzo finito il periodo promozionale è di 4,99 euro al mese e si rinnova automaticamente senza disdetta.

Tim per il pagamento di iPhone 12 in entrambe le varianti prevede le seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

E’ possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura Tim della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario). Gli smartphone vengono consegnati gratuitamente dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna è tra i 3 e gli 8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online. E’ importante ricordare che in caso di disattivazione delle offerte è previsto il pagamento delle rate residue per l’acquisto del telefono.

Tim a chi è già cliente per la linea fissa permette di acquistare a rate iPhone 12 Pro da 128 GB per 40 euro al mese per 30 rate senza interessi. Una delle offerte fibra casa più interessanti l’operatore è Tim Super Fibra che prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH (disponibile in 100 Comuni). In alternativa e a seconda della copertura si può accedere anche a FTTC e ADSL

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 28/11/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Vi ricordiamo che chi è cliente Tim per la linea fissa e mobile può sottoscrivere gratuitamente Tim Unica, l’offerta che a costo zero permette di avere Gigabyte illimitati per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6 numeri). Il pagamento di entrambe le linee e relativa domicilizione dell’offerta Internet casa avviene direttamente in bolletta.

iPhone 12: caratteristiche tecniche

iPhone 12 porta con sé diverse novità rispetto al suo predecessore. Innanzitutto per la prima volta tutti i modelli montano un display OLED ed è stato finalmente introdotto il supporto al 5G. Apple quest’anno ha scelto di realizzare 4 modelli: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Ognuno di essi usufruisce della potenza di calcolo superiore del nuovo chip A14 Bionic, il primo prodotto con processo a 5 nanometri.

La Mela ha ulteriormente implementato le caratteristiche di Face ID per garantire al cliente il massimo della protezione e ha introdotto un sensore LiDAR nel comparto fotografico, che ora integra la Modalità Notte in ogni lente. Si tratta di un sistema avanzato che permette di misurare lo spazio esterno per creare una mappa digitale dell’ambiente. La funzione è utile, ad esempio, per la realtà aumentata.

A livello di design c’è invece stato un ritorno al passato, con linee più nette e bordi arrotondati edge-to-edge simili a quelli visti sul nuovo iPad Pro. Il rivestimento Ceramic Shield della scocca garantisce poi una protezione 4 volte superiore contro urti e cadute accidentali.

Ecco il dettaglio delle caratteristiche tecniche di tutti i modelli di iPhone 12:

iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Dimensioni Altezza: 131,5 mm Larghezza: 64,2 mm Spessore: 7,4 mm Peso: 133 g Altezza: 146,7 mm Larghezza: 71,5 mm Spessore: 7,4 mm Peso: 162 g Altezza: 146,7 mm Larghezza: 71,5 mm Spessore: 7,4 mm Peso: 187 g Altezza: 160,8 mm Larghezza: 78,1 mm Spessore: 7,4 mm Peso: 226 g Display Super Retina XDR – OLED all‑screen da 5,4″

(2340×1080 pixel a 476 ppi) Super Retina XDR – OLED all‑screen da 6,1″ (2532×1170 pixel a 460 ppi) Super Retina XDR – OLED all‑screen da 6,1″

(2532×1170 pixel a 460 ppi) Super Retina XDR – OLED all‑screen da 6,7″ (2778×1284 pixel a 458 ppi) RAM 4 GB 4 GB 6 GB 6 GB Processore A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic Tagli di memoria 64, 128 e 256 GB 64, 128 e 256 GB 128, 256 e 512 GB 128, 256 e 512 GB Fotocamera principale Doppia fotocamera da 12MP con ultra-grandangolo ƒ/2.4 e angolo di campo 120° e grandangolo ƒ/1.6 Zoom out ottico: 2x

Zoom digitale: fino a 5x Doppia fotocamera da 12MP con ultra-grandangolo ƒ/2.4 e angolo di campo 120° e grandangolo ƒ/1.6 Zoom out ottico: 2x

Zoom digitale: fino a 5x Tripla fotocamera 12MP con ultra‑grandangolo ƒ/2.4 e angolo di campo 120°, grandangolo ƒ/1.6 e teleobiettivo ƒ/2.0 Zoom digitale: fino a 10x

Zoom in ottico: 2,5x; zoom out ottico: 2x Tripla fotocamera 12MP con ultra‑grandangolo ƒ/2.4 e angolo di campo 120°, grandangolo ƒ/1.6 e teleobiettivo ƒ/2.2 Zoom in ottico: 2,5x; zoom out ottico: 2x; estensione totale dello zoom ottico: 5x

Zoom digitale: fino a 12x Fotocamera secondaria Fotocamera da 12MP – Diaframma con apertura ƒ/2.2 Fotocamera da 12MP – Diaframma con apertura ƒ/2.2 Fotocamera da 12MP – Diaframma con apertura ƒ/2.2 Fotocamera da 12MP – Diaframma con apertura ƒ/2.2 Batteria 2227 mAh 2775 mAh 2775 mAh 3687 mAh Sensori Face ID Face ID Face ID Scanner LiDAR Face ID Scanner LiDAR Altre caratteristiche Rating IP68 5G Wi‑Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 NFC Dual SIM Rating IP68 5G Wi‑Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 NFC Dual SIM Rating IP68 5G Wi‑Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 NFC Dual SIM Chip Ultra Wideband per il ricono­scimento spaziale Rating IP68 5G Wi‑Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 NFC Dual SIM Chip Ultra Wideband per il ricono­scimento spaziale Sistema operativo iOS 14 iOS 14 iOS 14 iOS 14