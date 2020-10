iPhone 12 Pro Iliad: costi e promozioni per l'acquisto

L’uscita dei nuovi modelli di iPhone 12 è stata, come sempre, l’occasione giusta da parte degli operatori di telefonia mobile per lanciare le proprie offerte con telefono incluso. Tra le proposte disponibili non potevano mancare quelle di Iliad.

L’azienda francese rappresenta oggi il quarto player di mercato: la trasparenza delle sue promozioni e i costi estremamente convenienti hanno convinto in soli 4 anni un numero sempre maggiore di clienti.

Quali sono i costi e le caratteristiche delle offerte telefono incluso che è possibile attivare scegliendo una delle promozioni di Iliad? Andiamo alla scoperta dei modelli disponibili sul mercato in questo periodo.

I modelli di iPhone 12 che si possono acquistare con Iliad

In questo momento è possibile comprare con Iliad:

il modello di iPhone 12 nella sua versione base;

la versione iPhone 12 Pro.

L’iPhone 12 è disponibile in 5 colori, ovvero nero, bianco, rosso, blu e verde, mentre l’iPhone 12 Pro è disponibile nelle colorazioni graphite, argento, oro e Pacific Blue. Quali sono i costi da sostenere nel caso di pagamento a rate?

Nel caso dell’iPhone 12 si spenderanno:

199 euro di anticipo e 30 rate mensili da 24 euro per la versione da 64 GB;

229 euro di anticipo e 30 rate mensili da 25 euro per la versione da 128 GB.

Per quanto riguarda, invece, l’iPhone 12 Pro, il modello è disponibile solo nella versione da 128 GB e prevede un anticipo di 279 euro al quale si aggiungono 30 rate mensili da 30 euro.

Qualora si volessero comprare i 3 modelli in un’unica soluzione avrebbero un costo di 919 euro per l’iPhone 12 da 64 GB, di 979 euro per l’iPhone 12 da 128 GB e di 1179 euro per l’iPhone 12 Pro da 128 GB.

Quali sono le offerte Iliad da sottoscrivere

Tra le soluzioni per la telefonia mobile offerte da Iliad ci sono i piani tariffari:

Voce;

Giga 40;

Giga 50.

Si tratta di 3 offerte molto diverse tra loro, ma che sono caratterizzate dal fatto di essere per tutti: questo dettaglio di non poco conto rappresenta da sempre uno degli elementi che contraddistingue le offerte di Iliad e che la differenzia dalle promozioni di tipo operator attack che vengono proposte da altri operatori.

La tariffe di Iliad sono per tutti sia nel caso in cui si decidesse di attivare un nuovo numero, sia in quello in cui si volesse effettuare la portabilità e mantenere il vecchio numero effettuando il passaggio dal vecchio operatore.

Vediamo di seguito quali sono i costi e le caratteristiche delle tre promozioni attualmente disponibili con Iliad alle quali sarà possibile collegare l’acquisto di un nuovo iPhone 12 (o anche modelli precedenti) a rate oppure in un’unica soluzione.

1. Voce

L’offerta mobile di Iliad chiamata Voce è la scelta perfetta per coloro i quali sono abituati a chiamare molto, ma allo stesso tempo cercano di risparmiare sulla tariffa di telefonia mobile perché magari hanno spese più importanti da sostenere.

L’offerta Iliad Voce ha un costo pari a 4,99 euro al mese: è in assoluto una delle tariffe più convenienti, soprattutto se la si confronta con quelle di altri operatori e per il fatto che può essere sottoscritta da qualsiasi tipologia di cliente.

L’abbonamento mensile include minuti illimitati verso i numeri nazionali, che potranno essere sfruttati anche in Europa, SMS illimitati verso i numeri nazionali, da utilizzare anche in Europa, 40 Mega per connettersi da mobile alla velocità del 4G o del 4G+, disponibili anche negli altri Stati europei.

Per conoscere meglio le caratteristiche e i vantaggi di questa offerta, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più su Iliad Voce »

L’offerta voce include anche i seguenti servizi:

Mi richiami;

Hotspot;

Nessun scatto alla risposta;

Piano tariffario;

Controllo credito residuo;

Segreteria telefonica;

Portabilità del numero.

2. Giga 40

Giga 40 è una proposta di tipo all inclusive, nella quale è previsto un bundle di minuti, messaggi e Giga per navigare da mobile alla velocità del 4G o del 4G+, a un prezzo davvero conveniente.

L’offerta ha un costo fisso mensile pari a 6,99 euro, nel quale sono compresi:

40 Giga di traffico dati per connettersi da mobile alla velocità del 4G o del 4G+;

4 Giga per navigare negli altri Stati europei quando si viaggia;

minuti illimitati e gratuiti verso tutti i numeri nazionali, validi anche nel resto d’Europa;

SMS illimitati e gratuiti verso tutti i numeri nazionali, validi anche nel resto d’Europa.

Anche per questa promozione sono previsti servizi come:

Mi richiami;

Hotspot;

Nessun scatto alla risposta;

Piano tariffario;

Controllo credito residuo;

Segreteria telefonica;

Portabilità del numero.

3. Giga 50

Si tratta del punto di forza di Iliad, in quanto è una promozione che esiste da tantissimo tempo e che ha convinto un gran numero di cliente: ha un costo mensile di 7,99 euro e permette di avere accesso a 50 Giga di traffico dati al mese con i quali navigare da mobile alla velocità del 4G o del 4G+.

Nel piano sono poi compresi anche:

4 Giga per navigare negli altri Stati europei quando si viaggia;

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, validi anche nel resto d’Europa;

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, validi anche nel resto d’Europa;

chiamate e messaggi illimitati verso numeri fissi e mobili internazionali: nello specifico, sono incluse più di 60 destinazioni estere, i fissi in Europa e i mobili e i fissi in USA e Canada;

i servizi Mi richiami, Hotspot, Nessun scatto alla risposta, Piano tariffario, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica, Portabilità del numero.

Per conoscere meglio le caratteristiche e i vantaggi di questa offerta, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più su Iliad Giga 50 »

Le tre promozioni citate non prevedono un costo per l’attivazione, ma si dovrà sostenere una tantum il costo della SIM, che è pari a 9,99 euro e che dovrà essere acquistata sia nel caso di attivazione di un nuovo numero, sia nel caso di portabilità da un altro operatore (operazione che avviene invece gratuitamente).

Come si attiva una promozione Iliad

Attivare una nuova promozione con Iliad è davvero semplicissimo. Lo si potrà fare tramite il sito dell’operatore, oppure dal vivo, cercando l’Iliad Store o Corner più vicino a casa propria. Nel primo caso ci si dovrà prima di tutto registrare al sito ufficiale di ILiad.

Sarà poi possibile procedere con la richiesta di attivazione di una delle offerte disponibili, indicando:

se si ha intenzione di attivare un nuovo numero, oppure di mantenere il vecchio numero;

i propri dati anagrafici, quelli di pagamento e, nel caso di portabilità, il numero di telefono e il numero di serie della propria SIM.

Si potrà scegliere se essere riconosciuti direttamente tramite il canale online, oppure se lasciare una copia del documento di identità al corriere che consegnerà la SIM a casa propria nel giro di pochi giorni.

Qualunque sia l’offerta Iliad telefono incluso che si sceglierà di sottoscrivere, alla fine ci sono sempre dei buoni motivi per passare a Iliad che sono rappresentati da:

la convenienza delle promozioni, il cui canone non è mai superiore a 10 euro al mese;

il prezzo fisso , per davvero e per sempre: nel corso del tempo non ci saranno dunque aumenti imprevisti dovuti a rimodulazioni né costi nascosti;

la fatturazione che avviene su base mensile;

una rete che ha una copertura estesa sul 99% del territorio nazionale e che nel 2020 è riuscita a superare sotto alcuni aspetti la stessa connessione mobile di Vodafone.

Iliad è un’azienda che continua a crescere perché riesce a mettere i suoi clienti al primo posto: viene premiata non solo per la sua economicità, ma soprattutto per il fatto di essere un’azienda davvero trasparente.